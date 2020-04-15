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Роман Барде и Пьер Латур – два капитана AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2020

Команда AG2R La Mondiale стартует на Тур де Франс с двумя капитанами

 

 

  После объявления новой даты старта Тур де Франс-2020, который должен пройти с 29 августа по 20 сентября, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale Венсан Лавеню (Vincent Lavenu) рассказал, что в связи с изменившейся из-за коронавируса ситуацией  Роман Барде примет участие во французском Гранд-туре. Первоначально двукратный призёр Тур де Франс Роман Барде в этом сезоне планировал стартовать на Джиро д’Италия.

 

   Венсан Лавеню: "Тур де Франс станет важным событием в социальной и спортивной жизни. Мы будем на старте с нашим лучшим составом, скорее всего, с дуэтом Романа Барде и Пьера Латура.   

 

  Наши гонщики тренируются, постоянно держат связь с тренерами и спортивными директорами AG2R La Mondiale, так что мы не начинаем с нуля. Сейчас большинство наших гонщиков тренируется дома на турбо. Они часто используют виртуальные платформы, позволяющие им находить друг друга и тренироваться вместе. Конечно, это не то же самое и не так приятно, как выезжать на шоссе, но я не волнуюсь по поводу подготовки к Туру. Мы надеемся, что Критериум Дофине наряду с другими отложенными гонками послужит трамплином перед Туром.

 

  Последние три месяца сезона будут очень насыщенными. Мы продумаем план гонок для каждого гонщика нашей команды. Возможно, он будет плотным, но придётся адаптироваться. Теперь у нас есть точка отсчёта, которая позволит двигаться вперёд.

 

  Первоначально планировалось, что Роман Барде откроет для себя Джиро в мае, но календарь перевернулся из-за всех событий, через которые мы все проходим сейчас. И это значит, что перед Романом новые перспективы. Тур де Франс должен пройти в августе и сентябре, это будет главное событие сезона. С учётом того, что Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу отложены до 2021 года, Тур де Франс станет главным спортивным событием этого года. Роман Барде – лидер нашей команды, поэтому очень важно, чтобы он был на старте.

 

  Чемпионат мира пройдёт на следующей неделе после Тура, что практически идеально. Мы знаем, что гонщики заканчивают Тур в очень хорошей форме, хотя и уставшими, поэтому думаю, тот, кто хочет хорошо выступить на чемпионате мира, должен ехать Тур де Франс."

 

  Венсан Лавеню также отметил, что пока рано говорить о составе команды на Тур де Франс: «Мы должны просто ценить этот момент и факт, что есть хороший шанс, что Тур состоится».

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet AG2R-La Mondiale Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Тур де Франс-2020 может старто ... (12)
    Адриен-Фото

    Ох, романтики ! Вы надеетесь, что все вернется к тому, как было ... Я бы тоже этого очень хотел - мол, через пару-тройку месяцев вирус исчезнет так же, как появился, и как будто ничего и не было... ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛ. Но... Мы все, человеки, общество, экономика, мироустройство попали в бурный поток, который закрутил и понес нас, а вот когда и куда вынесет - большой вопрос. Я был бы очень рад, если бы всё устаканилось, и спортивные соревнования, в том числе и шоссейные велогонки ВОЗВРАТИЛИСЬ хоть в каком-нибудь виде и объеме в БУДУЩЕМ году.

  • Серафим
    Тур де Франс-2020 может старто ... (12)
    Серафим-Фото
    Точно, и с половиной выживших ехать дальше спокойно.
  • Колёсник
    Новые даты проведения Тур де Ф ... (2)
    Колёсник-Фото
    Будут неожиданные чемпионы
  • wintermute
    Тур де Франс-2020 может старто ... (12)
    wintermute-Фото
    Сразу хорошенько просеять пелотон? :)
  • wintermute
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (15)
    wintermute-Фото
    Вы изначально прицепились к источнику — я показал, что его данные бьются с относительно общепризнанными.

    Швецию с Италией сравнивать бессмысленно — совершенно разные менталитеты. И в разговоре о «шведском чуде» имеет смысл проводить сравнение именно с соседями — схожий менталитет, схожий климат. Больше похоже на контролируемый эксперимент.

    Ну а верить или не верить цифрам… Понятно, что записать можно по разному, поэтому при анализе в любом случае приходится учитывать такое. Хотя правило «дерьмо на входе — дерьмо на выходе» никто не отменял.
  • close2you
    Новые даты проведения Тур де Ф ... (2)
    close2you-Фото
    Что за бред ....
  • AvA
    Крис Фрум: «Моё восстановление ... (6)
    AvA-Фото
    А что, если этот месяц отсрочки ему в плюс будет?..
  • AvA
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (15)
    AvA-Фото
    Ну так Швецию сравнивали ж вроде как с Италией и Францией, а не со скандинавскими соседями...
    А вообще, лично я, мало верю всем этим цифрам. По любой из стран и из любого источника. Помните? Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика...
  • kwwk
    Тур де Франс-2020 может старто ... (12)
    kwwk-Фото
    Ну тогда,первый этап надо делать Париж-РУбэ.
  • wintermute
    Тур де Франс-2020 может старто ... (12)
    wintermute-Фото
    Кто-то высказывал мысль сделать "Тур туров" -- многодневку с неделей по Италии, неделей по Франции и неделей по Испании.

    Не взлетит, конечно, но было бы любопытно.

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