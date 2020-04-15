Роман Барде и Пьер Латур – два капитана AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2020

Команда AG2R La Mondiale стартует на Тур де Франс с двумя капитанами

После объявления новой даты старта Тур де Франс-2020, который должен пройти с 29 августа по 20 сентября, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale Венсан Лавеню (Vincent Lavenu) рассказал, что в связи с изменившейся из-за коронавируса ситуацией Роман Барде примет участие во французском Гранд-туре. Первоначально двукратный призёр Тур де Франс Роман Барде в этом сезоне планировал стартовать на Джиро д’Италия.

Венсан Лавеню: "Тур де Франс станет важным событием в социальной и спортивной жизни. Мы будем на старте с нашим лучшим составом, скорее всего, с дуэтом Романа Барде и Пьера Латура.

Наши гонщики тренируются, постоянно держат связь с тренерами и спортивными директорами AG2R La Mondiale, так что мы не начинаем с нуля. Сейчас большинство наших гонщиков тренируется дома на турбо. Они часто используют виртуальные платформы, позволяющие им находить друг друга и тренироваться вместе. Конечно, это не то же самое и не так приятно, как выезжать на шоссе, но я не волнуюсь по поводу подготовки к Туру. Мы надеемся, что Критериум Дофине наряду с другими отложенными гонками послужит трамплином перед Туром.

Последние три месяца сезона будут очень насыщенными. Мы продумаем план гонок для каждого гонщика нашей команды. Возможно, он будет плотным, но придётся адаптироваться. Теперь у нас есть точка отсчёта, которая позволит двигаться вперёд.

Первоначально планировалось, что Роман Барде откроет для себя Джиро в мае, но календарь перевернулся из-за всех событий, через которые мы все проходим сейчас. И это значит, что перед Романом новые перспективы. Тур де Франс должен пройти в августе и сентябре, это будет главное событие сезона. С учётом того, что Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу отложены до 2021 года, Тур де Франс станет главным спортивным событием этого года. Роман Барде – лидер нашей команды, поэтому очень важно, чтобы он был на старте.

Чемпионат мира пройдёт на следующей неделе после Тура, что практически идеально. Мы знаем, что гонщики заканчивают Тур в очень хорошей форме, хотя и уставшими, поэтому думаю, тот, кто хочет хорошо выступить на чемпионате мира, должен ехать Тур де Франс."

Венсан Лавеню также отметил, что пока рано говорить о составе команды на Тур де Франс: «Мы должны просто ценить этот момент и факт, что есть хороший шанс, что Тур состоится».