Том Дюмулин о перспективах и трудностях подготовки к Тур де Франс-2020

Том Дюмулин: «Без тренировочного лагеря на высоте не смогу бороться за победу на Тур де Франс-2020»

Новость об определении новых дат проведения Тур де Франс-2020 и появление пересмотренного календаря велогонок дала гонщикам возможность поставить первые задачи. Но неопределённость ситуации из-за пандемии коронавируса затрудняет полноценный процесс подготовки к Гранд-турам, о чём в интервью Cyclingnews сказал победитель Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин.

29-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma сейчас живёт в Бельгии, где разрешено выезжать на тренировки в одиночку. Но если ограничение в передвижениях не будет снято, Том Дюмулин не сможет поехать в тренировочный лагерь на высоте, который всегда обязательно входил в его подготовку к участию в Гранд-туре.

Том Дюмулин: «Если не смогу поработать в лагере на высоте, не вижу себя победителем Тур де Франс. Я имею в виду, что борьба за генеральную классификацию на Гранд-туре требует специальной подготовки, особенно необходим тренировочный лагерь на высоте. Он очень важен, если собираешься бороться за победу. Если этим летом поехать в такой лагерь будет нельзя, я, наверное, всё равно стартую на Тур де Франс, но, возможно, с другим настроем и или с другими целями.

Есть некоторые гонщики, которые сейчас живут в Андорре. Хотя они не могут в данный момент выезжать тренироваться, но, возможно, с мая по июнь это снова будет возможно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но если тем, кто живёт в Андорре, в мае или июне разрешат тренироваться на дороге, они, конечно, смогут хорошо подготовиться, потому что живут в горах и будут работать на высоте. У них будет идеальная подготовка к Тур де Франс.

Я же живу на уровне моря в Бельгии, тут нет протяжённых подъёмов. И подготовка к Туру получится совсем другой.

Учитывая обстоятельства, я в порядке, но на данный момент всё кажется странным. Я просто держу себя в форме, тренируюсь не слишком загружаясь. И я долго не тренировался. Просто я в достаточной готовности, чтобы сделать следующий шаг, когда это будет необходимо. Мы пока не знаем всей программы на финальную часть года. Предполагается, что сезон начнётся с Тур де Франс в конце августа. Скоро начнём планировать вид подготовки.

Но сейчас ещё нет ничего определённого. Конечно, существует возможность, что пандемия не остановится, что гонки так и не начнутся совсем. Нам надо просто удерживать хороший настрой, надеяться на лучшее. Скоро начнём строить планы».

В отличие от многих гонщиков Тому Дюмулину в этом году не удалось поучаствовать в гонках, к тому же он должен был дебютировать в качестве гонщика Jumbo-Visma, но сначала болезнь, а потом пандемия коронавируса нарушили все планы:

«Иногда чувствовал себя хорошо, иногда плохо. Морально было очень тяжело, потому что я уже был готов начать сезон. Казалось, что снова повторяется провальный сезон прошлого года. Но, конечно, и весь мир перевернулся. Пока что этот сезон ещё ужаснее, чем прошлый. Так что иногда психологически было довольно трудно справиться.

Конечно, прошлый год сложился неудачно, но он дал мне несколько уроков – что я люблю этот спорт, что люблю свою жизнь, что просто люблю крутить педали велосипеда, готовиться к гонкам и работать в команде. Это мне помогло. Когда мне плохо, думаю об этих уроках».ф