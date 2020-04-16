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Том Дюмулин о перспективах и трудностях подготовки к Тур де Франс-2020

Том Дюмулин: «Без тренировочного лагеря на высоте не смогу бороться за победу на Тур де Франс-2020»

 

 

  Новость об определении новых дат проведения Тур де Франс-2020 и появление пересмотренного календаря велогонок дала гонщикам возможность поставить первые задачи. Но неопределённость ситуации из-за пандемии коронавируса затрудняет полноценный процесс подготовки к Гранд-турам, о чём в интервью Cyclingnews сказал победитель Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин.

 

  29-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma сейчас живёт в Бельгии, где разрешено выезжать на тренировки в одиночку. Но если ограничение в передвижениях не будет снято, Том Дюмулин не сможет поехать в тренировочный лагерь на высоте, который всегда обязательно входил в его подготовку к участию в Гранд-туре.

 

  Том Дюмулин: «Если не смогу поработать в лагере на высоте, не вижу себя победителем Тур де Франс. Я имею в виду, что борьба за генеральную классификацию на Гранд-туре требует специальной подготовки, особенно необходим тренировочный лагерь на высоте. Он очень важен, если собираешься бороться за победу. Если этим летом поехать в такой лагерь будет нельзя, я, наверное, всё равно стартую на Тур де Франс, но, возможно, с другим настроем и или с другими целями.

 

  Есть некоторые гонщики, которые сейчас живут в Андорре. Хотя они не могут в данный момент выезжать тренироваться, но, возможно, с мая по июнь это снова будет возможно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но если тем, кто живёт в Андорре, в мае или июне разрешат тренироваться на дороге, они, конечно, смогут хорошо подготовиться, потому что живут в горах и будут работать на высоте. У них будет идеальная подготовка к Тур де Франс.

 

  Я же живу на уровне моря в Бельгии, тут нет протяжённых подъёмов. И подготовка к Туру получится совсем другой.

 

  Учитывая обстоятельства, я в порядке, но на данный момент всё кажется странным. Я просто держу себя в форме, тренируюсь не слишком загружаясь. И я долго не тренировался. Просто я в достаточной готовности, чтобы сделать следующий шаг, когда это будет необходимо. Мы пока не знаем всей программы на финальную часть года. Предполагается, что сезон начнётся с Тур де Франс в конце августа. Скоро начнём планировать вид подготовки.

 

  Но сейчас ещё нет ничего определённого. Конечно, существует возможность, что пандемия не остановится, что гонки так и не начнутся совсем. Нам надо просто удерживать хороший настрой, надеяться на лучшее. Скоро начнём строить планы».

 

  В отличие от многих гонщиков Тому Дюмулину в этом году не удалось поучаствовать в гонках, к тому же он должен был дебютировать в качестве гонщика Jumbo-Visma, но сначала болезнь, а потом пандемия коронавируса нарушили все планы:

 

  «Иногда чувствовал себя хорошо, иногда плохо. Морально было очень тяжело, потому что я уже был готов начать сезон. Казалось, что снова повторяется провальный сезон прошлого года. Но, конечно, и весь мир перевернулся. Пока что этот сезон ещё ужаснее, чем прошлый. Так что иногда психологически было довольно трудно справиться.

 

  Конечно, прошлый год сложился неудачно, но он дал мне несколько уроков – что я люблю этот спорт, что люблю свою жизнь, что просто люблю крутить педали велосипеда, готовиться к гонкам и работать в команде. Это мне помогло. Когда мне плохо, думаю об этих уроках».ф

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    (с)

    Сознаю свою вину.

    Меру. Степень. Глубину.

    И прошу меня направить

    На текущую войну.

    Нет войны — я все приму -

    Ссылку. Каторгу. Тюрьму.

    Но желательно — в июле,

    И желательно — в Крыму.

     

  • Rokka
    Крис Фрум надеется проехать дв ... (4)
    Rokka-Фото
    Цитата: Sm1T
    Не самый положительный? Это когда он в один год Тур+Вуэльту выиграл?:-)И вправду
    вуэльту на которую никто кроме него и щеглов не поехал? Ну да, гениальное сравнение. Другое дело это когда он после джиро тур отдал. А учитывая что он только входит в норму и меньшие промежутки между гранд турами в этом году шансов повторить мой пример куда больше.
  • SportSpirit
    Роман Барде и Пьер Латур – два ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Барде вообще становится мастером адаптации к любым сценариям по ходу пьесы) и это здорово)

  • SportSpirit
    Новые даты проведения Тур де Ф ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Оптимистиечские планы лучше, чем никакие! У гонщиков и команд теперь есть адекватные точки отсчета. 

     

    Я вот не уверена на счет трех ГТ (желание и реальные возможности организаторов в Испании и Италии; возможности команд выставлять команды нонстоп, хотя тут если будут гонки и трансляции, ради рекламы спонсоров поедут даже уцелевшие в штате механики и повара), но чуйка подсказывает, что TDF-2020 быть!  

  • EL-Fenomeno
    Новые даты проведения Тур де Ф ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: sashaney
    Вуэльа в ноябре. 3 месяца ГТ гонок нон-стоп? Гениально. Все детали "плана" гениальны.

    Нас ждёт просто убойная вело-осень. Как говорится "выживет сильнейший ,а умрет старейшийdiablo

    Цитата: close2you
    Что за бред ....

    А вот такой:

     - ТдФ в приоритете №1 (преВыше всего) + в тоже время и ЧЕ в Италии

     - заканчивается Тур, сразу начинается ЧМ...забойно)

     - Джиро в октябре (вот вам и классика ГТ опавших листьев)

     - Вуэльта в ноябре (вообще анриал)

     - классические монументальтные однодневки в декабре !? (будет не только дождь, но и снег)

    Когда же тогда спортсменам (с)делать отдых после такой осени и начинать сборы к сезону 2021 году, который очевидно при таких раскладах 2020 начнётся аж в марте.

  • Sm1T
    Крис Фрум надеется проехать дв ... (4)
    Sm1T-Фото
    Не самый положительный? Это когда он в один год Тур+Вуэльту выиграл?:-) И вправду
  • sashaney
    Новые даты проведения Тур де Ф ... (7)
    sashaney-Фото

    Вуэльа в ноябре. 3 месяца ГТ гонок нон-стоп? Гениально. Все детали "плана" гениальны.

  • Rokka
    Крис Фрум надеется проехать дв ... (4)
    Rokka-Фото
    Стоит ли? По мне так главной задачей Криса должен быть тур, уже ведь был такой опыт, и не самый положительный
  • kwwk
    Крис Фрум надеется проехать дв ... (4)
    kwwk-Фото

    Шкипер стучит копытами, видно действительно считает что готов и это радует, что он еще попылит и поудивляет.

  • rude_rider
    Тур де Франс-2020 может старто ... (13)
    rude_rider-Фото
    зачем тут ваши личные страхи и фобии?
    видать карантин действует ..

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