Бернар Ино: «Тур де Франс – фантастический праздник, но жизнь важнее»

Бернар Ино о возможной отмене Тур де Франс-2020

Бернар Ино (Bernard Hinault), пятикратный победитель Тур де Франс, сейчас работающий в качестве посла французского Гранд-тура от организаторов гонки, компании ASO, считает, что решение о том, состоится ли Большая Петля в этом году, будет принято в начале июня.

Об этом, а также о том, что нельзя проводить Тур де Франс-2020, если к моменту его старта с эпидемией коронавируса справиться не удастся, Бернар Ино рассказал в интервью Le Parisien.

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Бернар Ино: «Спорт – это потрясающе, а Тур де Франс – фантастический праздник, но жизнь более важна. Мы говорим о риске смерти. В подобном случае, нам надо беспокоиться не о велоспорте.

Те, кто любит Тур, прежде всего, хотят видеть здоровых людей. Если Тур нужно будет отменить, давайте не будем колебаться. Мы боремся с убийственным заболеванием, а это гораздо серьёзнее!

Сейчас идёт война с вирусом, это надо принимать в расчёт. Мы не можем говорить, что должны провести Тур любой ценой.

Не мне решать, и до гонки ещё есть время, но нам надо спросить себя, разумно ли позволять людям выстраиваться вдоль дорог, если к тому времени всё ещё останется риск. Тур де Франс ежедневно собирает десятки тысяч болельщиков.

Начало июня (в решении вопроса, сможет ли стартовать Тур де Франс-2020 27 июня) – это максимум. Тур – огромная машина, ему нужны полиция и отели. В таком случае нельзя оставаться в нерешительности».

На вопрос, скажется ли на гонщиках недостаток подготовительных гонок, если Тур де Франс состоится, Бернар Ино ответил: «Просто это будет Тур, где гонщики поедут чуть медленнее, вот и всё».