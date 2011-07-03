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Бернар Ино: «Тур де Франс – фантастический праздник, но жизнь важнее»

Бернар Ино о возможной отмене Тур де Франс-2020

 

 

  Бернар Ино (Bernard Hinault), пятикратный победитель Тур де Франс, сейчас работающий в качестве посла французского Гранд-тура от организаторов гонки, компании ASO, считает, что решение о том, состоится ли Большая Петля в этом году, будет принято в начале июня.

 

  Об этом, а также о том, что нельзя проводить Тур де Франс-2020, если к моменту его старта с эпидемией коронавируса справиться не удастся, Бернар Ино рассказал в интервью Le Parisien.

 

Photo (c) ASO

 

  Бернар Ино: «Спорт – это потрясающе, а Тур де Франс – фантастический праздник, но жизнь более важна. Мы говорим о риске смерти. В подобном случае, нам надо беспокоиться не о велоспорте.

 

  Те, кто любит Тур, прежде всего, хотят видеть здоровых людей. Если Тур нужно будет отменить, давайте не будем колебаться. Мы боремся с убийственным заболеванием, а это гораздо серьёзнее!

 

  Сейчас идёт война с вирусом, это надо принимать в расчёт. Мы не можем говорить, что должны провести Тур любой ценой.

 

  Не мне решать, и до гонки ещё есть время, но нам надо спросить себя, разумно ли позволять людям выстраиваться вдоль дорог, если к тому времени всё ещё останется риск. Тур де Франс ежедневно собирает десятки тысяч болельщиков.

 

  Начало июня (в решении вопроса, сможет ли стартовать Тур де Франс-2020 27 июня) – это максимум. Тур – огромная машина, ему нужны полиция и отели. В таком случае нельзя оставаться в нерешительности».

 

  На вопрос, скажется ли на гонщиках недостаток подготовительных гонок, если Тур де Франс состоится, Бернар Ино ответил: «Просто это будет Тур, где гонщики поедут чуть медленнее, вот и всё».

 

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Теги к статье: Бернар Ино Bernard Hinault Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 20:33 | Регистрация: 4.08.2018

      У дороги стоит, конечно, молодежь в основном. Ничего ей не будет, другое дело, что молодые не заметят даже, как инфицируют пожилых родителей, дедушек, бабушек. А у них уже все серьезно. 

     Вроде и ерунда этот вирус, но я думаю все время о маме, а ей уже 80. Кому то она просто пожилая женщина, а мне мама.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 23:49 | Регистрация: 17.05.2015

      Я вас хорошо понимаю, ваше сыновье чувство к вашей маме ( дай ей Бог здоровья и долгих лет жизни) понятны и похвальны. Но смотрите, что получается. По сути эта забота о пожилых людях в связи с COVID-19 сильно смахивает на ЛИЦЕМЕРИЕ. Ведь в таком возрасте всякая инфекция очень опасна. Возьмите тот же тривиальный грипп. С осени прошлого года по сегодняшний день только в США им переболело 15 млн. (!!!) человек, более 8000 погибло... А в мире сколько ? Но среди этих погибших наверняка были чьи-то родители. И выходит - по логике - что надо ВООБЩЕ ограничивать общение между людьми - молодые болельщики, придя со стадионов, с обочин велотрасс, будут заражать стариков ВСЯКОЙ заразой. Разве не так ?! Проще говоря - чем смерть от COVID-19 ужаснее гибели от от других инфекций ? И ЧТО ДЕЛАТЬ ?

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 20:44 | Регистрация: 17.05.2015

    " Мы боремся с убийственным заболеванием, а это гораздо серьёзнее!" - Таких убийственных заболеваний на планете - ДЕСЯТКИ. Но почему-то именно с COVID-19 стали бороться путем изоляции и приостановки буквально всех людских собраний ... Что касается ГТ. Думаю, что вероятность проведения Джиро - 0%, ТДФ - 0%, Вуэльты - 10% ... Вообще , кажется, что счастливое время проведения массовых зрелищных мероприятий подошло к концу. Обязательно - после обуздания COVID-19 -  активистами, типа Гретты Тумберг, будет поднята проблема гриппа, туберкулеза, гепатита, мол, это тоже заразы ещё те, от которых гибнет СОТНИ тысяч людей. Почему к этим болезням  не применяются  меры, подобные нынешним ?  И формально они будут правы - почему , образно говоря, надо бронировать только одну дверь в ваш дом, когда десять других остаются открытыми ?

  3. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 22:26 | Регистрация: 3.07.2011

    Не думаю, что все так ужасно. Да, климатических доброжелательных идиотов со стадным мышлением много, но реальность нельзя долго обманывать: если пойти на поводу Бернаров Ино, Грет Тунберг и им подобных, то просто встанет экономика, начнется безработица, бедность, суициды и т.п. Им дай волю они не только ТДФ отменят-а всю цивилизацию вообще.

    Потому встанет вопрос либо истеблишмент идет на поводу общественного психоза и экономика терпит крах, либо Грету в реку, группу риска вытаскиваем из очереди за какими-нибудь мощами и запираем на карантин, а все остальные идут приобретать коллективный иммунитет.. 

  4. Pi-man

    Вчера, 22:39 | Регистрация: 25.05.2017

    Может это отличный случай начать перестраивать мировую экономику из экономики постоянного роста производства, которая требует все больших маркетингово-рекламных усилий для убеждения потребителей, что им нужно все то, что она производит, в какой-то более разумный и "экономный" вариант, остающийся устойчивым при стабильном уровне производства. Людям дадим безусловный базовый доход. имеющихся ресурсов, ИМХо, для этого хватит. И Грета с белыми медведями довольны останутся? :)

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в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (5)
    Адриен-Фото

    Я вас хорошо понимаю, ваше сыновье чувство к вашей маме ( дай ей Бог здоровья и долгих лет жизни) понятны и похвальны. Но смотрите, что получается. По сути эта забота о пожилых людях в связи с COVID-19 сильно смахивает на ЛИЦЕМЕРИЕ. Ведь в таком возрасте всякая инфекция очень опасна. Возьмите тот же тривиальный грипп. С осени прошлого года по сегодняшний день только в США им переболело 15 млн. (!!!) человек, более 8000 погибло... А в мире сколько ? Но среди этих погибших наверняка были чьи-то родители. И выходит - по логике - что надо ВООБЩЕ ограничивать общение между людьми - молодые болельщики, придя со стадионов, с обочин велотрасс, будут заражать стариков ВСЯКОЙ заразой. Разве не так ?! Проще говоря - чем смерть от COVID-19 ужаснее гибели от от других инфекций ? И ЧТО ДЕЛАТЬ ?

  • Pi-man
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (5)
    Pi-man-Фото

    Может это отличный случай начать перестраивать мировую экономику из экономики постоянного роста производства, которая требует все больших маркетингово-рекламных усилий для убеждения потребителей, что им нужно все то, что она производит, в какой-то более разумный и "экономный" вариант, остающийся устойчивым при стабильном уровне производства. Людям дадим безусловный базовый доход. имеющихся ресурсов, ИМХо, для этого хватит. И Грета с белыми медведями довольны останутся? :)

  • Sezar
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (5)
    Sezar-Фото

    Не думаю, что все так ужасно. Да, климатических доброжелательных идиотов со стадным мышлением много, но реальность нельзя долго обманывать: если пойти на поводу Бернаров Ино, Грет Тунберг и им подобных, то просто встанет экономика, начнется безработица, бедность, суициды и т.п. Им дай волю они не только ТДФ отменят-а всю цивилизацию вообще.

    Потому встанет вопрос либо истеблишмент идет на поводу общественного психоза и экономика терпит крах, либо Грету в реку, группу риска вытаскиваем из очереди за какими-нибудь мощами и запираем на карантин, а все остальные идут приобретать коллективный иммунитет.. 

  • Адриен
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (5)
    Адриен-Фото

    " Мы боремся с убийственным заболеванием, а это гораздо серьёзнее!" - Таких убийственных заболеваний на планете - ДЕСЯТКИ. Но почему-то именно с COVID-19 стали бороться путем изоляции и приостановки буквально всех людских собраний ... Что касается ГТ. Думаю, что вероятность проведения Джиро - 0%, ТДФ - 0%, Вуэльты - 10% ... Вообще , кажется, что счастливое время проведения массовых зрелищных мероприятий подошло к концу. Обязательно - после обуздания COVID-19 -  активистами, типа Гретты Тумберг, будет поднята проблема гриппа, туберкулеза, гепатита, мол, это тоже заразы ещё те, от которых гибнет СОТНИ тысяч людей. Почему к этим болезням  не применяются  меры, подобные нынешним ?  И формально они будут правы - почему , образно говоря, надо бронировать только одну дверь в ваш дом, когда десять других остаются открытыми ?

  • Серафим
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (5)
    Серафим-Фото

      У дороги стоит, конечно, молодежь в основном. Ничего ей не будет, другое дело, что молодые не заметят даже, как инфицируют пожилых родителей, дедушек, бабушек. А у них уже все серьезно. 

     Вроде и ерунда этот вирус, но я думаю все время о маме, а ей уже 80. Кому то она просто пожилая женщина, а мне мама.

  • Camel
    Ваут ван Арт о планах на время ... (4)
    Camel-Фото

    Немного мальчишеское интервью. В 25 лет можно быть и посерьёзнее. И, кстати, готовясь к шоссейным гонкам, отличительные знаки ЧМ в велокроссе неуместны.

  • Earl57
    Ваут ван Арт о планах на время ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    ишь ты, уборка - "странные дела".. из графьёв видать хлопчик

    Зачем так уж сразу... Может он и его жена Сара ребенка ждут. И "другие странные дела" - это совсем не про уборку. 

    Осенью прошлого года бельгийцы документальный фильм про него сделали. Так Ваут даже будучи на костылях помогал жене ужин готовить. 

  • Sezar
    Давид Лаппартьен о новых датах ... (10)
    Sezar-Фото

    Не будет никаких экспонент. 4 недели роста и 4 затухания. Как у обычного ОРВИ. С незначительными вариациями.

  • Kitsune-taichou
    Ваут ван Арт о планах на время ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    а вообще это интересно, кто чем занят сейчас и как реагирует

    (знаю только про фрума, что он в африке бабочек ловит)

  • Shalam s Urala
    Ваут ван Арт о планах на время ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    ишь ты, уборка - "странные дела".. из графьёв видать хлопчик

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
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