Тур де Франс-2020 может быть отложен на месяц

Организаторы Тур де Франс-2020 рассматривают вариант отложить старт гонки на месяц

Организаторы Тур де Франс-2020, компания ASO, рассматривают возможность проведения гонки с 25 июля по 16 августа. Об этом сообщили французское издание Le Parisien и испанское агентство новостей Efe.

Первоначально французский Гранд-тур планировалось проводить с 27 июня по 19 июля, но из-за эпидемии коронавируса организаторы начали работать над «планом B». Они обратились к властям городов, которые будут принимать Тур де Франс-2020, чтобы изучить логистическую возможность проведения гонки на месяц позже.

Мишель Вийя (Michel Villa), мэр города Прива, принимающего 5-й этап, сказал: «Для нас не проблема отложить гонку на месяц, если ситуация со здоровьем к этому времени улучшится. Мы сможем следовать логистическому плану. 1 июля было предпочтительным, потому что позволяло начать туристический сезон, но сейчас всё откладывается. Не думаю, что в августе отели будут заполнены».

В интервью агентству Efe один из мэров сказал: «Лучше принять Тур де Франс-2020 в августе, чем не принять совсем или принять без публики».

Неделю назад директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм в интервью Sports-Auvergne.fr по телефону говорил, что пока даты проведения остаются неизменными: «Конечно, всё зависит от того, как будет развиваться эпидемия коронавируса. В названии «Тур де Франс» главное слово – «Франция». То, что надо принимать в расчёт – ситуация со здоровьем в стране. Единственное, что я хочу, чтобы Тур де Франс прошёл этим летом. И это не ради гонки. Если она не состоится, это означает, что страна в катастрофическом состоянии, чего, разумеется, никто не желает».

Но не все считают, что Тур де Франс-2020 можно вообще проводить в этом году. Так бывший министр спорта Франции, двукратный олимпийский чемпион по дзюдо Давид Дуйе (David Douillet) в интервью France TV. , что перспектива проведения Тур де Франс этим летом является «безумием» и «преступлением против человечества»:

«Я – фанат Тур де Франс, каждое лето ни разу не пропускал этапы. Знаю, что здесь финансовые интересы, но рисков слишком много. Если мы сможем гарантировать, что все участники Тура и все зрители могут быть протестированы, и у всех будет негативный результат на вирус, то почему бы нет. Но такой вариант маловероятен. Вакцины нет, нет ничего и люди умирают.

Я был взбешён, когда узнал, что собираются проводить местные выборы, и даже услышал, как это поддерживают даже те люди моей старой политической семьи, которых я хорошо знаю. Но это чудовищно. Не побоюсь назвать это преступлением против человечества. Считаю, что организация Тур де Франс в нынешних условиях – это то же самое. Это безумие».