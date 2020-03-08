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Тур де Франс-2020 может быть отложен на месяц

Организаторы Тур де Франс-2020 рассматривают вариант отложить старт гонки на месяц

 

 

   Организаторы Тур де Франс-2020, компания ASO, рассматривают возможность проведения гонки с 25 июля по 16 августа. Об этом сообщили французское издание Le Parisien и испанское агентство новостей Efe.

 

  Первоначально французский Гранд-тур планировалось проводить с 27 июня по 19 июля, но из-за эпидемии коронавируса организаторы начали работать над «планом B». Они обратились к властям городов, которые будут принимать Тур де Франс-2020, чтобы изучить логистическую возможность проведения гонки на месяц позже.

 

  Мишель Вийя (Michel Villa), мэр города Прива, принимающего 5-й этап, сказал: «Для нас не проблема отложить гонку на месяц, если ситуация со здоровьем к этому времени улучшится. Мы сможем следовать логистическому плану. 1 июля было предпочтительным, потому что позволяло начать туристический сезон, но сейчас всё откладывается. Не думаю, что в августе отели будут заполнены».

 

  В интервью агентству Efe один из мэров сказал: «Лучше принять Тур де Франс-2020 в августе, чем не принять совсем или принять без публики».

 

  Неделю назад директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм в интервью Sports-Auvergne.fr по телефону говорил, что пока даты проведения остаются неизменными: «Конечно, всё зависит от того, как будет развиваться эпидемия коронавируса. В названии «Тур де Франс» главное слово – «Франция». То, что надо принимать в расчёт – ситуация со здоровьем в стране. Единственное, что я хочу, чтобы Тур де Франс прошёл этим летом. И это не ради гонки. Если она не состоится, это означает, что страна в катастрофическом состоянии, чего, разумеется, никто не желает».   

 

  Но не все считают, что Тур де Франс-2020 можно вообще проводить в этом году. Так бывший министр спорта Франции, двукратный олимпийский чемпион по дзюдо Давид Дуйе (David Douillet) в интервью France TV. , что перспектива проведения Тур де Франс этим летом является «безумием» и «преступлением против человечества»:

 

  «Я – фанат Тур де Франс, каждое лето ни разу не пропускал этапы. Знаю, что здесь финансовые интересы, но рисков слишком много. Если мы сможем гарантировать, что все участники Тура и все зрители могут быть протестированы, и у всех будет негативный результат на вирус, то почему бы нет. Но такой вариант маловероятен. Вакцины нет, нет ничего и люди умирают.

 

  Я был взбешён, когда узнал, что собираются проводить местные выборы, и даже услышал, как это поддерживают даже те люди моей старой политической семьи, которых я хорошо знаю. Но это чудовищно. Не побоюсь назвать это преступлением против человечества. Считаю, что организация Тур де Франс в нынешних условиях – это то же самое. Это безумие».

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Оливер Насен закрыл свой аккау ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Человек работает тренируется в стиле "Милан - Сан-Ремо" и даже больше. ниже 300 не опускается !)
    С другой стороны мне кажется Оливер перебарщивает с таким километражем и временем проведёным в седле (даже с учётом перерывов). Такое впечатлении что человек готовистя к покорению како то сверх вело-рекорда.

    Маска при нём то ?)

  • Rokka
    Михал Квятковски предложил пом ... (1)
    Rokka-Фото
    Это достойно похвалы, молодцы ребята! Радуют такие тенденции помощи от спортсменов, не только велосипедистов. Возможно и высшие высшие чины тоже обратят внимание на этот тренд, предоставят свои миллионы квартир
  • uran
    Оливер Насен закрыл свой аккау ... (5)
    uran-Фото
    Все в Беларусь, тут никакого карантина и свободные трассы. Вот только гор нет.
  • paindoc
    Грег Ван Авермат – победитель ... (29)
    paindoc-Фото
    Оригинал: https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus-more-striking-evidence-bcg-v
    accine-might-protect-against-covid-19-1.4222110

    Исследование проведено (как интересно!) урологом. Ссылок на публикацию нет. Сами признаются, что это чисто статистическое исследование без претензий на точность.

    Their “correlation” study, expected to be published shortly by PLOS journal, is largely a statistical one and comes with caveats because of possibility of confounding factors.

    Когда в PubMed будет опубликовано адекватное исследование, тогда и почитаем. Сейчас хватаются за все: БЦЖ, имбирь, моча осла, слезы девственниц и проч.

    Первоисточники читайте, первоисточники...
  • paziz
    Грег Ван Авермат – победитель ... (29)
    paziz-Фото
    Цитата: Серафим
    Разработали бы еще тренажеры, способные давать наклон при подъеме и спуске. Все же посадка и техника педалирования меняется. 
      Наклоны при поворотах, конечно не сымитировать. Действие всяких центробежных и прочих сил не воссоздать, а жаль.
    И такой Tack уже существует, Саган рекламировал
  • Shalam s Urala
    Грег Ван Авермат – победитель ... (29)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: paindoc
    При чем здесь БЦЖ?
    Цитата: Серафим
    Наш уважаемый партнер уверен(или у него стопроцентная информация), что прививка БЦЖ влияет на уровень переносимости короновируса (далее КВ).
    Цитата: Николай Степаныч
    Автор, наверное, начитался глубокой аналитики от академиков, простите за ругательное слово, РАЕН, которых ни один приличный журнал не опубликует, но которые раскрыли коронавирусный заговор!

    https://ria.ru/20200407/1569665971.html

  • Серафим
    Грег Ван Авермат – победитель ... (29)
    Серафим-Фото

    Разработали бы еще тренажеры, способные давать наклон при подъеме и спуске. Все же посадка и техника педалирования меняется. 

      Наклоны при поворотах, конечно не сымитировать. Действие всяких центробежных и прочих сил не воссоздать, а жаль.

  • Rokka
    Грег Ван Авермат – победитель ... (29)
    Rokka-Фото
    Меня удивило отсутствие Ван дер Пула, однако судя по всему он в это время готовился к другому заезду. Но формат интересный, кто бы что не говорил. Это лучше чем ничего
  • Earl57
    Грег Ван Авермат – победитель ... (29)
    Earl57-Фото
    Курдюков добрые полчаса рассказывал про то что современные системы способны воспроизводить аэродинамический эффект езды в группе. И чем велостанки профессионалов отличаются от обычных профессионалов... Но всё как обычно - не смотрел, но осуждаю. Я так думаю, значит так и есть...
    К слову на GCN Racing трансляция была лучше, чем на Евроспорте. На Евроспорте почти половину гонки не показали из-за рекламы, вырезали многие интересные моменты. В частности батл между Эвенпулом и Бетиолем, к которым присоединился Де Гент. Потом их догнал Николас Рош и какое-то время казалось, что победу разыграют эти четверо. Они даже что-то типа вертушки организовали.
    С одной стороны на экран выводится текущая ситуация - кто где находится, на каком месте, на сколько отстает по метражу и по времени.
    Внизу экрана показывают данные с велокомпьютера того или иного гонщика - скорость, ватты, частоту педалирования. Даже сколько каллорий он теряет по ходу гонки. Просто надо приспособиться смотреть это, а не просто картинку.
    Уже миллион раз было сказано, что это идет в дополнение к обычным гонкам, а не вместо них. Но упоротые люди все рано свое талдычат.
  • Shalam s Urala
    Грег Ван Авермат – победитель ... (29)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Николай Степаныч
    Продумали бы симуляцию аэродинамического эффекта от сидения на колесе - получились бы нормальные велогонки на симуляторе.

    отстали вы. давно уже всё это есть

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