Министр спорта Франции: «Тур де Франс-2020 может пройти за закрытыми дверями»

Цитата: Адриен

Вообще, мы переживаем УНИКАЛЬНЫЙ момент истории. А может и трагический... Когда РАЗВИТИЕ цивилизации ВСТАЛО. Ведь все движение человеческого общества остановилось. Вдумайтесь, в течении тысяч лет человечество училось КОММУНИЦИРОВАТЬ. Развивались и совершенствовались средства для этого. А сейчас - ВСЁ ! Самолеты не летают, поезда не ходят, суда не плавают ... Запрещены Олимпиады, другие крупные и мелкие спортивные мероприятия, закрыты театры, стадионы, концертные залы ... Улицы пусты ! Удивительно, что таким образом человечество еще не реагировало ни на какие катастрофы. А ведь карановирус - это не черная оспа, не сибирская язва, не бубонная чума... Общество потребления - все сказано ! Великолепный прецедент. И для всеобщего хаоса, оказывается, не нужен действительно убийственный повод. Болячка, которая не страшнее подобных, уже известных и - развал, паника, ломка традиций, устоев, стилей...

Помнится, что накануне старта ОИ-2016 (в Рио) по всему миру трубили о разгулявшемся вирусе ЗИКА (лихорадка) ибо именно там, в Бразилии, число заболевших было больше всего на свете.

Олимпиада прошла без переносов. Но мне кажется, что ту "Зика"-ситуацию с коронавирусом сейчас сравнивать никак нельзя.

Масштабы COVID-19 (в мире) намного больше, последствия тоже, ну и самое главное, что пока что пандемия как не крути ещё НЕ под контролем людей/медиков.