Министр спорта Франции: «Тур де Франс-2020 может пройти за закрытыми дверями»

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Министр спорта Франции о вариантах проведения Тур де Франс-2020
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню (Roxana Maracineanu) считает, что Тур де Франс-2020 в этом году потенциально может пройти за закрытыми дверями, без присутствия болельщиков. Однако, как сообщает L’Equipe, министр спорта предупредила, что сейчас с организаторами Тур де Франс обсуждаются несколько сценариев и пока слишком рано принимать решение по гонке, проведение которой было запланировано с 27 июня по 19 июля.
Photo © ASO/Thomas Colpaert
Роксана Марасиняню в интервью France Bleu 25 марта сказала: «Экономическая модель Тур де Франс базируется на правах на телетрансляцию гонки, а не на продаже билетов. В период действия ограничения передвижений все должны оставаться дома, следовательно, скорее будут смотреть телевизор, чем присутствовать на любом мероприятии. В результате будет не слишком трудно предпочесть просмотр Тура по телевизору выходу на дорогу».
В Твиттере Роксана Марасиняню написала: «Тур де Франс – монумент спорта. Пока рано что-то решать. Есть время для всего. На данный момент перед нами более срочная борьба. Давайте все вместе приложим усилия, чтобы сначала взобраться на эту гору, а потом уже думать о покорении следующей вершины».
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Sezar
Министр спорта Франции: «Тур д ... (4)
Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.
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EL-Fenomeno
Министр спорта Франции: «Тур д ... (4)
В НХЛ и НБА владельцы клубов и начальство лиг намеренно любым способом (способами) спасти сезон, даже если он закончится в августе. И кто его знает, может даже пожертвовав, т.е. сместив сезону будущий.
Ну это США и Канада, но тут Европа, стран больше, а соответственно людей и риск (!) усугубить ситуацию сами знаете с чем намного больший.
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paindoc
Министр спорта Франции: «Тур д ... (4)
Похоже АСО настроены провести Тур любыми способами.
Она не упомянула тот факт, что только команды со всем персоналом, ТВ и медиа, плюс маршалы и другой, облуживающий гонку персонал, это очень большая группа людей. Невозможно провести это мероприятие не подвергая их риску если, конечно, вся эта история с вирусом будет еще продолжаться. К тому же я не думаю, что гонщики из Испании, Италии и Франции поддержат этот вариант, когда в их странах сейчас просто творится хаос. У всех есть семьи и пожилые родители. Кроме того, тренировки проходят в стесненных условиях, мягко говоря.
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Shalam s Urala
Брайан Куксон предложил в 2020 ... (1)
чисто гипотетически - было-б интересно узнать, насколько 2недельные ГТ злее традиционных.
"встаньте, дети, шире в круг" (с)
кому-то ведь именно 3-й недели не хватает (не важно 1я она или последняя)
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Shalam s Urala
Министр спорта Франции: «Тур д ... (4)
Цитата: Роксана Марасинян
следовательно, скорее будут смотреть телевизор, чем присутствовать на любом мероприятии. В результате будет не слишком трудно предпочесть просмотр Тура по телевизору выходу на дорогу
мастер-класс логики!
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Серафим
Маттео Трентин предложил объед ... (9)
Да, точно. Только надо будет гонщикам ремешки на шлеме усилить и снизу хорошо затягивать. Это чтобы у бедолаг языки не вываливались от таких нагрузок.
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Адриен
Алехандро Вальверде об участии ... (1)
Охо-хо, Алехандро... Всех тебе благ, и самого важного из них - ЗДОРОВЬЯ. И успешного выступления на ОИ-2021. Если конечно они состоятся, в чем есть ОБЪЕКТИВНЫЕ сомнения...
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Sezar
Маттео Трентин предложил объед ... (9)
Отличная идея. Наконец кто -то озвучил мысль, лежащую на поверхности. Трентин с юмором:). Как раз важно показать, что несмотря на все беды можно не сдаться и найти выход даже из такой ситуации. В этом году не будет многодневок по причине короновиируса, в следующей из-за туберкулеза, еще через год из-за таяния ледников и т.п. вообще это в природе южных европейцев -пасовать перед трудностями. Как в американском полуанекдоте про макаронных солдат, самый боевой прием которых-штык в землю. Про нюансы подсчета летальности и холодный разум, писать не буду, надоело.
Само собой, если Тур не выгорит, я надеюсь на него.
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EL-Fenomeno
Олимпийские игры в Токио перен ... (13)
Цитата: Адриен
Вообще, мы переживаем УНИКАЛЬНЫЙ момент истории. А может и трагический... Когда РАЗВИТИЕ цивилизации ВСТАЛО. Ведь все движение человеческого общества остановилось. Вдумайтесь, в течении тысяч лет человечество училось КОММУНИЦИРОВАТЬ. Развивались и совершенствовались средства для этого. А сейчас - ВСЁ ! Самолеты не летают, поезда не ходят, суда не плавают ... Запрещены Олимпиады, другие крупные и мелкие спортивные мероприятия, закрыты театры, стадионы, концертные залы ... Улицы пусты ! Удивительно, что таким образом человечество еще не реагировало ни на какие катастрофы. А ведь карановирус - это не черная оспа, не сибирская язва, не бубонная чума... Общество потребления - все сказано ! Великолепный прецедент. И для всеобщего хаоса, оказывается, не нужен действительно убийственный повод. Болячка, которая не страшнее подобных, уже известных и - развал, паника, ломка традиций, устоев, стилей...
Помнится, что накануне старта ОИ-2016 (в Рио) по всему миру трубили о разгулявшемся вирусе ЗИКА (лихорадка) ибо именно там, в Бразилии, число заболевших было больше всего на свете.
Олимпиада прошла без переносов. Но мне кажется, что ту "Зика"-ситуацию с коронавирусом сейчас сравнивать никак нельзя.
Масштабы COVID-19 (в мире) намного больше, последствия тоже, ну и самое главное, что пока что пандемия как не крути ещё НЕ под контролем людей/медиков.
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