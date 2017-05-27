Жулиан Алафилипп вернул жёлтую майку лидера на Тур де Франс-2019 перед Днём взятия Бастилии

Жулиан Алафилипп, Тибо Пино, Джулио Чикконе о 8-м этапе Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп вернул жёлтую майку лидера благодаря атаке на 8-м этапе Тур де Франс-2019. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step атаковал за 11 км до финиша на 200-км этапе, уехав на отрезке с 14% градиентом подъёма Кот-де-ла-Жейер вместе с Тибо Пино (Groupama-FDJ). А небольшой некатегорийный подъём у финиша Алафилипп и Пино использовали, чтобы ещё больше оторваться от преследователей.

Догнать Томаса Де Гендта (Lotto Soudal), выигравшего этап, у двух французских гонщиков не получилось, но Алафилипп, уступавший до старта этапа лидеру общего зачёта Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) 6 секунд, отыграл отставание и перехватил жёлтую майку лидера перед 14 июля, Днём взятия Бастилии. Жулиан Алафилипп выиграл у Чикконе 20 секунд чистого времени, плюс 5 секунд на бонусной премии и 4 секунды на финише. В итоге в генеральной классификации Алафилипп опережает Чикконе на 23 секунды.

Джулио Чикконе сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

29-летний французский гонщик Тибо Пино благодаря атаке поднялся в тройку лучших общего зачёта, где уступает 53 секунды Жулиану Алафилиппу. Относительно Геранта Томаса Тибо Пино выиграл 19 секунд.

Впервые с 2004 года (когда Томас Фёклер и Санди Касар входили в топ-3 с 5 по 12 этапы Тур де Франс) два французских гонщика в тройке сильнейших на французском Гран-туре. А Жулиан Алафилипп стал третьим французским гонщиком в истории, который поедет в жёлтой майке лидера в День взятия Бастилии 14 июля.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Жулиан Алафилипп: «Мне было нечего терять. Чувствовал себя хорошо и атаковал. Целью было вернуть жёлтую майку, очень доволен, что у меня это получилось. Носить майку три дня было невероятно, но надеть её в день национального праздника – это нечто совершенно особенное и потрясающее.

Я знал, что мне надо отыграть только шесть секунд, но в то же время задача была очень сложной. Приятно, что отрыв получил награду.

Мне пришлось атаковать и дать полный газ. Я не знал финала, просто сконцентрировался на последних километрах, проехал очень быстро.

Трудно найти лучший вариант, чем уехать с Тибо Пино. Будь я один, я бы выдохся. Но с ним у меня несколько раз получилось восстановиться.

Тибо знал, что я собираюсь атаковать, и сидел у меня на колесе. Мы не боролись, не задавали вопросов, а просто продолжали продавливать и ехать на максимальной скорости. Было хорошо работать вместе, выгодно нам обоим, ему надо было выиграть время у других фаворитов. Уверен, французская публика оценит наши действия. Теперь с нетерпением жду, как поеду в майке в воскресенье. Для меня это честь!»

Тибо Пино: «Я со вчерашнего вечера знал, что Жулиан атакует за 300 м до вершины подъёма. Я ждал этого момента весь день, был готов сесть ему на колесо. К счастью, нога у меня шла хорошо. На спуске было трудно, Жулиан несколько поворотов прошёл слишком быстро для меня. Я же один раз ошибся и немного испугался. Наши интересы совпадали.

Я в хорошей форме, на том уровне, на котором был в финальной части прошлого сезона. Подготовка проходила хорошо, но впереди ещё две недели, Пиренеи, разделка, Альпы».

Джулио Чикконе: «Это был очень тяжёлый этап, мы сделали максимум. Я разочарован, но лучше проехать не мог. Чувствую, что проиграл, но напоминаю себе, что удалось достичь: мне 24 года, это мой первый Тур де Франс, где предполагалось, что я буду просто помогать товарищам по команде и учиться.

Хочу поблагодарить товарищей по команде. Этап подходил Алафилиппу. Вполне справедливо, что он вернул жёлтую майку. Он поехал за ней с огромной решимостью. Когда он атаковал, я уже шёл на пределе. Висел весь день. Я доволен своей формой, потому что раз я на таком этапе удержался впереди, значит, я в порядке. Также я рад тому, как справился с ситуацией, потому что шанс два дня носить жёлтую майку – что-то исключительное. Посмотрим, кто знает, что случится в ближайшие дни, возможно, будет ещё один сюрприз».