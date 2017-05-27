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Жулиан Алафилипп вернул жёлтую майку лидера на Тур де Франс-2019 перед Днём взятия Бастилии

Жулиан Алафилипп, Тибо Пино, Джулио Чикконе о 8-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

   Жулиан Алафилипп вернул жёлтую майку лидера благодаря атаке на 8-м этапе Тур де Франс-2019. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step атаковал за 11 км до финиша на 200-км этапе, уехав на отрезке с 14% градиентом подъёма Кот-де-ла-Жейер вместе с Тибо Пино (Groupama-FDJ). А небольшой некатегорийный подъём у финиша Алафилипп и Пино использовали, чтобы ещё больше оторваться от преследователей.

 

Догнать Томаса Де Гендта (Lotto Soudal), выигравшего этап, у двух французских гонщиков не получилось, но Алафилипп, уступавший до старта этапа лидеру общего зачёта Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) 6 секунд, отыграл отставание и перехватил жёлтую майку лидера перед 14 июля, Днём взятия Бастилии. Жулиан Алафилипп выиграл у Чикконе 20 секунд чистого времени, плюс 5 секунд на бонусной премии и 4 секунды на финише. В итоге в генеральной классификации Алафилипп опережает Чикконе на 23 секунды.

 

Джулио Чикконе сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

 

  29-летний французский гонщик Тибо Пино благодаря атаке поднялся в тройку лучших общего зачёта, где уступает 53 секунды Жулиану Алафилиппу. Относительно Геранта Томаса Тибо Пино выиграл 19 секунд.

 

  Впервые с 2004 года (когда Томас Фёклер и Санди Касар входили в топ-3 с 5 по 12 этапы Тур де Франс) два французских гонщика в тройке сильнейших на французском Гран-туре. А Жулиан Алафилипп стал третьим французским гонщиком в истории, который поедет в жёлтой  майке лидера в День взятия Бастилии 14 июля.

 

Жулиан Алафилипп вернул жёлтую майку лидера на Тур де Франс-2019 перед Днём взятия Бастилии

 

Жулиан Алафилипп вернул жёлтую майку лидера на Тур де Франс-2019 перед Днём взятия Бастилии

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

  Жулиан Алафилипп: «Мне было нечего терять. Чувствовал себя хорошо и атаковал. Целью было вернуть жёлтую майку,  очень доволен, что у меня это получилось. Носить майку три дня было невероятно, но надеть её в день национального праздника – это нечто совершенно особенное и потрясающее.

 

Я знал, что мне надо отыграть только шесть секунд, но в то же время задача была очень сложной. Приятно, что отрыв получил награду.

 

Мне пришлось атаковать и дать полный газ. Я не знал финала, просто сконцентрировался на последних километрах, проехал очень быстро.  

 

Трудно найти лучший вариант, чем уехать с Тибо Пино. Будь я один, я бы выдохся. Но с ним у меня несколько раз получилось восстановиться.

 

  Тибо знал, что я собираюсь атаковать, и сидел у меня на колесе. Мы не боролись, не задавали вопросов, а просто продолжали продавливать и ехать на максимальной скорости. Было хорошо работать вместе, выгодно нам обоим, ему надо было выиграть время у других фаворитов. Уверен, французская публика оценит наши действия. Теперь с нетерпением жду, как поеду в майке в воскресенье. Для меня это честь!»

 

Жулиан Алафилипп вернул жёлтую майку лидера на Тур де Франс-2019 перед Днём взятия Бастилии

 

  Тибо Пино: «Я со вчерашнего вечера знал, что Жулиан атакует за 300 м до вершины подъёма. Я ждал этого момента весь день, был готов сесть ему на колесо. К счастью, нога у меня шла хорошо. На спуске было трудно, Жулиан несколько поворотов прошёл слишком быстро для меня. Я же один раз ошибся и немного испугался. Наши интересы совпадали.

 

  Я в хорошей форме, на том уровне, на котором был в финальной части прошлого сезона. Подготовка проходила хорошо, но впереди ещё две недели, Пиренеи, разделка, Альпы».

 

Жулиан Алафилипп вернул жёлтую майку лидера на Тур де Франс-2019 перед Днём взятия Бастилии

 

  Джулио Чикконе: «Это был очень тяжёлый этап, мы сделали максимум. Я разочарован, но лучше проехать не мог. Чувствую, что проиграл, но напоминаю себе, что удалось достичь: мне 24 года, это мой первый Тур де Франс, где предполагалось, что я буду просто помогать товарищам по команде и учиться.

 

  Хочу поблагодарить товарищей по команде. Этап подходил Алафилиппу. Вполне справедливо, что он вернул жёлтую майку. Он поехал за ней с огромной решимостью. Когда он атаковал, я уже шёл на пределе. Висел весь день. Я доволен своей формой, потому что раз я на таком этапе удержался впереди, значит, я в порядке. Также я рад тому, как справился с ситуацией, потому что шанс два дня носить жёлтую майку – что-то исключительное. Посмотрим, кто знает, что случится в ближайшие дни, возможно, будет ещё один сюрприз».

 

Результаты 8 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур Тибо Пино Джулио Чикконе

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  1. M-07

    Сегодня, 01:00 | Регистрация: 27.05.2017

    Впервые с 2004 года (когда Томас Фёклер и Санди Касар входили в топ-3 с 5 по 12 этапы Тур де Франс) два французских гонщика в тройке сильнейших на французском Гран-туре.

    А как же 2014 год, когда Перо и Пино были на итоговом подиуме?

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Shega
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (33)
    Shega-Фото
    Спасибо за Ваше мнение!
    А то сегодня у комментатора Саган - ну, прямо, как кисейная барышня.. То глаза у него грустные, то он в ярости, что его все бросили, то демонстративно бачки подвозит, а вечером непременно с руководством разберется по поводу такого к нему отношения... Ну и умирал, до кучи, с последующим воскрешением. Трижды.
    А на экране вроде, Саган, как Саган. Едет, свою задачу выполняет. Не в кризисе. Всё от него зависящее делает. Вы это подтвердили, чему рада.
  • VeloVelo
    Тур Австрии-2019. Этап 6 (5)
    VeloVelo-Фото

    Саша, Браво! Это очень крутая Победа! Ай, Молодец!!!

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Николай,Браво!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Шляпа Тома, напомните )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Ван Гардерен похоже всё.
    Почему так сложилась его карьера, видимо, только он знает.
    Жаль, что опять вот так - падение и сход. Очень Жаль.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Саган не сгорал, не воскрешал. Просто делал свою работу на команду, поскольку этап для него был транзитным. Сегодня ты возишь бачки лейтенантам, завтра лейтенанты помогут тебе быть Капитаном.
    На войне как на войне.

    Очки Саган заработал(!) - задачу на данный этап выполнил, молодец! )

    Но, сдаюсь... У вас красиво получилось описать сегодняшнюю гонку Пети )

  • M-07
    Жулиан Алафилипп вернул жёлтую ... (1)
    M-07-Фото

    Впервые с 2004 года (когда Томас Фёклер и Санди Касар входили в топ-3 с 5 по 12 этапы Тур де Франс) два французских гонщика в тройке сильнейших на французском Гран-туре.

    А как же 2014 год, когда Перо и Пино были на итоговом подиуме?

  • Oha
    Томас Де Гендт – победитель 8 ... (2)
    Oha-Фото
    Спасибо за перевод! Интересно.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    В День взятия Бастилии с учётом рельефа 9 этапа в отрыв рванут многие французы дабы хоть одному из них выиграть в воскресенье "праздничный" этап. Думаю генеральщики противиться не будут, но что скажут спринтеры? Для начала Сент-Жюст'ом будет им проверка, ну а потом вангую стремительный и рискованный спуск. Самому отважному и самому хитрому достанутся вса лавры))

     

    Очень хочу чтобы победу на этапе взял Майкл Мэтьюз или ГВА.

  • Boris
    Томас Де Гендт – победитель 8 ... (2)
    Boris-Фото

    Сильнр!

     

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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