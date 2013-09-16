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Жулиан Алафилипп сохранил жёлтую майку лидера после 15 этапа Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп удержал жёлтую майку лидера после пиренейских горных этапов

 

 

  На 15-м горном этапе, завершившим вторую неделю Тур де Франс-2019, 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step  Жулиан Алафилипп сумел удержать жёлтую майку лидера, которую в общей сложности  носил 11 дней.

 

 Отрыв на 15-м этапе сформировался только во время прохождения первого подъёма дня, через 45 км после старта. В него отобралась большая группа гонщиков, после чего в голове пелотона начала работать команда Deceuninck-Quick Step.

 

 Жулиан Алафилипп находился в группе претендентов и начал терять время лишь на финальном подъёме 1-й категории  Пра д'Альби (Prat d’Albis), когда за 7 км до финиша атаковал его соотечественник, гонщик команды Groupama-FDJ Тибо Пино, за которым поехал Эган Берналь (Ineos).  За 4 км до финиша между Алафилиппом и Пино было 40 секунд. Алафилипп пытался закрыть просвет, но  за 2 км до финиша атаковал его ближайший соперник в общем зачёте  - Герант Томас (Ineos). В итоге Тибо Пино выиграл у Жулиана Алафилиппа 1 минуту 16 секунд чистого времени, к которым добавились 6 секунд бонификации, а Герант Томас отыграл у Алафилиппа 27 секунд. Перед вторым днём отдыха в генеральной классификации Жулиан Алафилипп опережает Геранта Томаса на 1:35.

 

Жулиан Алафилипп сохранил жёлтую майку лидера после 15 этапа Тур де Франс-2019

 

Жулиан Алафилипп сохранил жёлтую майку лидера после 15 этапа Тур де Франс-2019

 

 

Жулиан Алафилипп сохранил жёлтую майку лидера после 15 этапа Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп сохранил жёлтую майку лидера после 15 этапа Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Мы знали, что это будет трудный этап. Хочу поблагодарить команду,  потому что они великолепно контролировали гонку и защищали меня. Я ожидал, что потеряю сегодня немного времени. Моей целью было остаться в майке лидера. Я счастлив, что у меня получилось, хотя понимаю, что третья неделя будет очень тяжёлой.  Я никогда не был фаворитом, и самое сложное ещё впереди.

 

Я не разочарован, просто полностью без сил. Не удивлён, что не смог ответить лучшим горнякам, особенно после вчерашнего этапа, где я глубоко залез в свои резервы. Нельзя сказать, что что-то одно конкретно стало для меня проблемой. Дело больше в накопившейся за две недели усталости. Я выдохся, отдал все силы, и начал за это платить.

 

Когда Пино атаковал, я чувствовал себя хорошо, и только потом мне стало хуже. Я не привык защищать лидерство в многодневной гонке, теперь учусь на своих ошибках. Хотя не считаю, что сегодня где-то ошибся. То, что проиграл время, - это не сюрприз. После вчерашнего этапа ноги одеревенели. Но я всё ещё в майке, мечта продолжается.

 

Хочу наслаждаться каждым моментом этого прекрасного Тура. Впереди день отдыха, который жду с нетерпением. Будем тренироваться с товарищами по команде, и я увижусь с семьёй.

 

Не удивляюсь, что у меня внезапно нашли потенциал победителя, но я остаюсь реалистом в отношении градиентов. У меня нет амбиций выиграть Тур, сегодняшний этап ничего для меня не изменил. С другой стороны, для Тибо Пино изменилось многое. И если я потеряю жёлтую майку, то хотел бы, чтобы следующим её надел Тибо Пино».

 

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2019

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. close2you

    Сегодня, 00:29 | Регистрация: 22.07.2017

    Да, в этом году жёлтая майки должна остаться в стране жёлтых жилетов))

  2. Имя: Елена

    Shega

    Сегодня, 00:37 | Регистрация: 16.09.2013

    Вряд ли она там останется (хотя хотелось бы), но в любом случае - спасибо Алафилиппу за борьбу и за праздник для зрителей! Это было здорово!

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (82)
    VeloVelo-Фото
    Да не кизди, просто сказать нечего.
  • M-07
    Микель Ланда, Алехандро Вальве ... (9)
    M-07-Фото
    За Ландой гонялись не Квики, ибо Алафилипп во время атаки Ланды уже один остался, в основном Юмбо и ФДЖ гнались за Ландой.

    А вот на Кинтану действительно многие зря гонят, гоняет, как может, кажется, что редко атакует, потому что в основном нечем, либо не может атаковать, чувствуя свои силы, поэтому старается усидеть, минимизировать потери, либо тупо нет сил удерживать преимущество после атак, многие этого не видят почему-то. Когда силы есть, он атакует.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (82)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    а сейчас у них - более многосторонние Джи и Берналь, поэтому и команда не так прогнозуема...

    Ох, каков фортель!
    А я бы по-другому сказал.
    Скай это Фруми. Есть Фруми, есть Скай.
    Нет Фруми - нет Скай.
    С ним команда была готова на всё.

    Пора уже принять тот факт, что Фрум -
    Выдающийся гонщик и Личность.


    Да, а что делать? Такова реальность, в конце концов )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (82)
    VeloVelo-Фото

    Имеете личную неприязнь к потерпевшему так что кушать не можете? )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (82)
    VeloVelo-Фото
    Т.е., Пино? )
  • Shega
    Жулиан Алафилипп сохранил жёлт ... (2)
    Shega-Фото

    Вряд ли она там останется (хотя хотелось бы), но в любом случае - спасибо Алафилиппу за борьбу и за праздник для зрителей! Это было здорово!

  • close2you
    Жулиан Алафилипп сохранил жёлт ... (2)
    close2you-Фото
    Да, в этом году жёлтая майки должна остаться в стране жёлтых жилетов))
  • s75
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (82)
    s75-Фото
    Давно уже не рассматривают, да и Пулс даже на недельных гонках генерал выигрывал последний раз, наверное, еще во времена своего первого скаевского контракта. Поэтому или уходить, или золотая клетка. Тот же Эллинворт позовет в Бахрейн, там и шанс и контракт хороший.
    Карапас идет на место Давида. К тому же знает, как выиграть ГТ, начиная супердоместиком. У Фруми - да, впереди самый трудный ГТ в его жизни, и самый длинный...
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (82)
    Konstantin41-Фото

    Самое смешное, что Порт в этом году в худшей своей форме за последние пару лет. Не сравнить с тем же прошлым годом, где он выиграл тур швейцарии, или 2017 год, когда был 2-м на Дофине, или 2016 год, когда он на 2-м этапе проколол колесо и потерял полторы минуты, а в итоге именно этих полторы минуты и не хватило, чтобы попасть на подиум. Но 2 года подряд падение и сход на 9 этапе - это совсем уж адское невезение. В этом году новая команда, на Дофине он был совсем плоховат, но вроде потиху вкатывается, главное чтобы не падал опять.

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (82)
    Konstantin41-Фото
    Ну это понятно. Я это писал к тому, что Пулсу явно не найдется места в Инеосе для того чтобы капитанить. Фрум, Томас, Берналь, Карапас. Куда уж тут...

    А так, да. Даже если Фрум после восстановления наберёт форму всей своей жизни, больше 2-3 лет (при лучшем раскладе) это не продержится. Потом обязательно пойдёт спад, а потом завершение карьеры. Поэтому Инеос уже сейчас подыскивает потенциальную замену Фрумми.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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