Жулиан Алафилипп сохранил жёлтую майку лидера после 15 этапа Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп удержал жёлтую майку лидера после пиренейских горных этапов

На 15-м горном этапе, завершившим вторую неделю Тур де Франс-2019, 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп сумел удержать жёлтую майку лидера, которую в общей сложности носил 11 дней.

Отрыв на 15-м этапе сформировался только во время прохождения первого подъёма дня, через 45 км после старта. В него отобралась большая группа гонщиков, после чего в голове пелотона начала работать команда Deceuninck-Quick Step.

Жулиан Алафилипп находился в группе претендентов и начал терять время лишь на финальном подъёме 1-й категории Пра д'Альби (Prat d’Albis), когда за 7 км до финиша атаковал его соотечественник, гонщик команды Groupama-FDJ Тибо Пино, за которым поехал Эган Берналь (Ineos). За 4 км до финиша между Алафилиппом и Пино было 40 секунд. Алафилипп пытался закрыть просвет, но за 2 км до финиша атаковал его ближайший соперник в общем зачёте - Герант Томас (Ineos). В итоге Тибо Пино выиграл у Жулиана Алафилиппа 1 минуту 16 секунд чистого времени, к которым добавились 6 секунд бонификации, а Герант Томас отыграл у Алафилиппа 27 секунд. Перед вторым днём отдыха в генеральной классификации Жулиан Алафилипп опережает Геранта Томаса на 1:35.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Жулиан Алафилипп: «Мы знали, что это будет трудный этап. Хочу поблагодарить команду, потому что они великолепно контролировали гонку и защищали меня. Я ожидал, что потеряю сегодня немного времени. Моей целью было остаться в майке лидера. Я счастлив, что у меня получилось, хотя понимаю, что третья неделя будет очень тяжёлой. Я никогда не был фаворитом, и самое сложное ещё впереди.

Я не разочарован, просто полностью без сил. Не удивлён, что не смог ответить лучшим горнякам, особенно после вчерашнего этапа, где я глубоко залез в свои резервы. Нельзя сказать, что что-то одно конкретно стало для меня проблемой. Дело больше в накопившейся за две недели усталости. Я выдохся, отдал все силы, и начал за это платить.

Когда Пино атаковал, я чувствовал себя хорошо, и только потом мне стало хуже. Я не привык защищать лидерство в многодневной гонке, теперь учусь на своих ошибках. Хотя не считаю, что сегодня где-то ошибся. То, что проиграл время, - это не сюрприз. После вчерашнего этапа ноги одеревенели. Но я всё ещё в майке, мечта продолжается.

Хочу наслаждаться каждым моментом этого прекрасного Тура. Впереди день отдыха, который жду с нетерпением. Будем тренироваться с товарищами по команде, и я увижусь с семьёй.

Не удивляюсь, что у меня внезапно нашли потенциал победителя, но я остаюсь реалистом в отношении градиентов. У меня нет амбиций выиграть Тур, сегодняшний этап ничего для меня не изменил. С другой стороны, для Тибо Пино изменилось многое. И если я потеряю жёлтую майку, то хотел бы, чтобы следующим её надел Тибо Пино».