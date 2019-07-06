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Состав команды Lotto Soudal на Тур де Франс-2019

Команда Lotto Soudal объявила состав на Тур де Франс-2019

 

 

  Команда Lotto Soudal объявила имена восьми гонщиков, которые выйдут на старт Тур де Франс-2019. Это 24-летний австралийский гонщик Калеб Юэн, 25-летний бельгийский гонщик Тьеш Бенот, 25-летний бельгийский гонщик Яспер де Бёйст, 32-летний бельгийский гонщик Томас Де Гендт, 30-летний бельгийский гонщик Йенс Кёкелейр, 33-летний немецкий гонщик Роджер Клюге, 36-летний бельгийский гонщик Максим Монфор и 28-летний бельгийский гонщик Тим Велленс.

 

Томас Де Гендт и Максим Монфор – самые опытные гонщики команды, стартуют на Тур де Франс в седьмой раз в карьере.

 

Калеб Юэн впервые в карьере поедет Тур де Франс, но это будет его четвёртый Гран-тур после трёх стартов на Джиро д’Италия и одном участии в Вуэльте Испании. У Калеба Юэна уже есть победы на этапах Вуэльты Испании (5-й этап в 2015 году) и Джиро д’Италии (8-й и 11-й этапы в этом году).

 

 

 

  Марк Сержант, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Выбрать гонщиков в состав команды на Тур де Франс-2019 было не такой сложной задачей. Думаю, мы собрали самую сильную из возможных команду. На Тур де Франс нас интересуют три темы: спринтерские этапы, этапы для отрывов и горные этапы. Во время горных этапов нам будет нелегко бороться за победу, поэтому на них мы планируем атаковать. Хотя уже объявлено, что несколько гонщиков не примут участие в Туре, у нас нет амбиций бороться за генеральную классификацию. Мы нацелены лишь на борьбу за победы на этапах.

 

  Калеб Юэн впервые в карьере выйдет на старт Тур де Франс, но необходимое давление на себя он создаст  сам. У него уже есть победы на этапах Джиро и Вуэльты. Думаю, желание выиграть и этап Тур де Франс придёт автоматически. Во время весенней подготовки Калеба идеально поддерживали среди других гонщиков Яспер Де Бёйст и Роджер Клюге, помогать будут и другие гонщики команды Lotto Soudal.

 

  В определённые моменты гонки спринтерские команды должны будут брать на себя ответственность, поэтому мы выбрали Максима Монфора. Он нужен, чтобы вести пелотон во время спринтерских этапов. Конечно, Максим будет свободен использовать свой шанс на других этапах, но в отличие от других гонщиков, у которых тоже будет свободная роль, ему придётся потратить много сил на спринтерских этапах.

 

  Йенс Кёкелейр, как и Бенот, и Велленс, внесут свой вклад в подготовку к спринту. Все семь гонщиков Lotto Soudal во время спринтерских этапов будут помогать Калебу Юэну. Но на других этапах Калеб сам можем помогать нашим атакующим гонщикам Беноту, Де Гендту, Велленсу. В этом смысле во время Тур де Франс один за всех и все за одного.

 

  Да, мы говорим, что наши амбиции – победа на этапе. Но мой опыт научил меня, что как только приходит первая победа на этапе, вторую завоевать легче. Поэтому чем быстрее мы возьмём первую победу, тем лучше для нас. Этап, который откроет гонку, сразу даёт шанс это сделать, мы постараемся его использовать. Если же не получится, сместим фокус на следующие этапы».

 

 

Состав команды Lotto Soudal  на Тур де Франс-2019:

 

Maxime Monfort, (Бельгия)

Roger Kluge, (Германия)

Tiesj Benoot, (Бельгия)

Tim Wellens, (Бельгия)

Caleb Ewan, (Австралия)

Thomas De Gendt, (Бельгия)

Jens Keukeleire, (Бельгия)

Jasper De Buyst, (Бельгия)

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Теги к статье: Lotto Soudal Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • close2you
    AG2R La Mondiale остаётся спон ... (3)
    close2you-Фото

    команда строго французская...не родился еще тот мисье оливье ФРУМО для франции)

  • Rokka
    AG2R La Mondiale остаётся спон ... (3)
    Rokka-Фото
    Столько лет а тур так и не выиграли. Да и не один гранд тур
  • Astanaforever
    AG2R La Mondiale остаётся спон ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Опубликуйте бюджет команды пожалуйста. Будет есть, с чем сравнить.
  • M-07
    Составы команд на Тур де Франс ... (50)
    M-07-Фото

    А Кельдерман Тур не поедет что ли? Не успевает восстановиться?

  • SportSpirit
    Составы команд на Тур де Франс ... (50)
    SportSpirit-Фото
    Что-то они там вообще Джи задвинули, даже за Урана и Барде. Но если это еще можно объяснить невнятными выступления Томаса в этом сезоне+недавнее падение, то как объяснить 12-е место в рейтинге Нибали? Я развожу руками)
  • Сад
    Зденек Штыбар продлил контракт ... (2)
    Сад-Фото
    Лефевр конечно же Монстр!!! При всех проблемах со спонсорами и вследствии с финансированием, сохраняет и развивает " Волчью стаю"... Браво!!!
  • Сад
    Составы команд на Тур де Франс ... (50)
    Сад-Фото
    Всего одна разделка в начале...да уж тур на этот раз горнякам решили отдать... Инеос пока выглядит неуязвимым даже без Фрумми... Мувики почему-то до сих пор верят в Кинтану...Саймон - человек-сюрприз может слить, а может разорвать...так что мое мнение что Инеос майку не отдаст, а вот за подиум битва будет интересной...
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Составы команд на Тур де Франс ... (50)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Gorn9k
    Ну и кто еще один у Инеос?
    Кастровьехо, ДеЛаКрус, Элисонд или все-таки Москон?
    Москон сидит в горах ,готовится на классифику. По поводу Падуна ,я все время говорю если у него будет здоровье он выиграет Тур де Франс.
  • Anatoli Babkin
    Составы команд на Тур де Франс ... (50)
    Anatoli Babkin-Фото
    Карапаса тоже не рассматривали, до старта у букмекеров на него коэффициент был 100 ,после победы на этапе сразу на 60.А у Роглича был в то время 1,8 и что толку.

    Я и не удивлюсь, если Уран выйграет, у них и команда сильная.
  • motte
    Составы команд на Тур де Франс ... (50)
    motte-Фото

    Цитата: Anatoli Babkin
    Пулс должен выйграть тур.

    На сайклинге его даже не рассматривают -:)

    Характерно, что якоб идет первым затем берналь , а вот джи 11м, предпоследним,  замыкает нибали

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