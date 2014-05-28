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Микель Ланда: «Думаю, что подиум Тур де Франс-2019 возможен»

Микель Ланда, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана о 15-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  Микель Ланда – единственный из претендентов на борьбу за общий зачёт, атаковал за 41 км до финиша на самом крутом отрезке предпоследнем подъёме Мюр-де-Пегер.

 

Микель Ланда: «Думаю, что подиум Тур де Франс-2019 возможен»

 

 

  Сначала с помощью находившихся в отрыве дня товарищей по команде Марку Солеру и Андрею Амадору, а потом в одиночку, он сумел удержаться до финиша. Лишь за 1,6 км его добрал атаковавший из группы жёлтой майки Тибо Пино (Groupama-FDJ). 29-летний баскский гонщик команды Movistar благодаря своей атаке на 15-м этапе поднялся на четыре позиции в генеральной классификации и теперь идёт 7-м, уступая 4:54 обладателю жёлтой майки лидера Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-Quick Step).  По итогам 15-го этапа Микель Ланда получил красный номер самого атакующего гонщика.

 

 

Пятикратный победитель Тур де Франс Мигель Индурайн когда-то охарактеризовал Микеля Ланду как гонщика «едущего в старомодном стиле, способного как на лучшее, так и на худшее выступление».

 

 

 

 

 

Микель Ланда: «Думаю, что подиум Тур де Франс-2019 возможен»

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

 

 

 

  Микель Ланда: «После 14-го этапа расстроился, потому что в финале Турмале сил не осталось, поэтому не смог бороться за победу на этапе. На 15-м этапе чувствовал себя лучше, хотел что-то предпринять.

 

 План команды состоял в том, чтобы атаковать, но трудно было придерживаться этой стратегии, так как остальные знали о наших намерениях. Поэтому отрыв так долго не мог сформироваться. Было очень трудно отправить трёх гонщиков вперёд.

 

Мои товарищи по команде самоотверженно работали, чтобы попасть в отрыв. Когда в отрыве оказались три наших гонщика, мы подумали о Наиро. Но потом после атаки Саймона Йейтса и Симона Гешке на Мюр де Пегер стало понятно, что победа на этапе невозможна.

 

Андрей и Марк отдали все силы, чтобы помочь мне до финального подъёма. Я очень им благодарен. Зная, что Йейтс впереди, я понимал, что за победу на этапе бороться будет тяжело. Йейтс – очень талантливый гонщик.

 

Но «Ландисмо» («Landismo» в приблизительном переводе с испанского – «тот, кто верит в гонщика Микеля Ланду») никогда не сдаётся! (Смеётся).

Я потерял много времени, когда упал на 10-м этапе, до сих пор злюсь из-за этого. Надеюсь, что в конце гонки эти две минуты не станут критическими.

Конечно, говорить о победе в общем зачёте  - это слишком. Но я всё ещё думаю, что подиум возможен.

 

  Мне бы хотелось выиграть этап, впереди в Альпах много трудных дорог. Нас ждут очень выматывающие три дня, где мы поднимемся на высоту 2000 м.

Алафилипп? Первый блок горных этапов он прошёл с очень достойным результатом, теперь для меня он выглядит так же, как и другие фавориты».

 

Микель Ланда: «Думаю, что подиум Тур де Франс-2019 возможен»

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

  Алехандро Вальверде: «Нельзя сказать, что мы не пытались. В отрыв уехали три наших гонщика. Наиро в виртуальной классификации подошёл очень близко. Когда Микель атаковал на предпоследнем подъёме, он с помощью наших товарищей по команде смог набрать преимущество и финишировать 3-м. Я тоже хорошо финишировал за Томасом. День сложился для нас почти идеально. Мы – команда бойцов, и будем удовольствоваться тем, что имеем сейчас.

 

  На 14-м этапе у Наиро плохо шла нога, сказалось падение, но на 15-м этапе он чувствовал себя лучше. Теперь будем наслаждаться днём отдыха и готовиться к следующей неделе. Те три горных альпийских этапа будут очень и очень тяжёлыми. Это совсем другой блок гор, на высоте 2500-2600 м. Алафилиппу будет трудно, но ему надо только аплодировать за то, как он идёт гонку. До финала ещё далеко».

 

 

 

  Наиро Кинтана: «Мы не отсиживались в пелотоне, ничего не делая. Мы действовали. У нас была великолепная стратегия – помочь Микелю. Все силы были брошены на это. Все товарищи по команде, и я в том числе, старались уехать в отрыв, чтобы заставить другие команды идти на высокой скорости. Микель отлично справился потом. Если честно, мне не хватало воздуха у подножия финального подъёма, я не смог ему помочь там. Но он был силён, смог справиться самостоятельно».

 

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Микель Ланда Алехандро Вальверде Наиро Кинтана Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. DV

    Сегодня, 12:00 | Регистрация: 28.05.2014

    Тройка должна быть железно. Филя поплывет,Томас и Кройшвайк вероятно тоже. Берналь,Пино,Ланда хороший подиум.

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 12:01 | Регистрация: 4.01.2015

    Ланда, очень старается и силёнок у него больше чем Наиро и Алехандро на этом Туре, но все равно почему то он не №1 в Мувиках. Ну хоть орги уважилии и дали номер самого агрессивного на этапе.

    Думаю, что Микэль просто обязан проявить себя на альпийских этапах (хоть одном)  и взять победу, тем самым спасти свою команду на не особо удачном для испанской вело-дружины ТдФ 2019

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • salomon
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    salomon-Фото
    Давай Тибо, крути педали ! Ты из фаворитов больше всех заслуживаешь триумфа в Париже !
  • Oha
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    Oha-Фото
    Цитата: salomon
    Последняя неделя в Альпах будет смертельной !!!Обещают страшную жару - за 35° !!!Кто выдержит этот АД , будет стоять на подиуме в Париже !!!
    16 и 17 этапы да, прогноз 38-39°С в тени. Температура при которой организму уже охлаждаться очень трудно даже в покое. 18 и 19 этапы пройдут на высотах от 1 до 2 км. Там прохладнее. Может быть всего +10-+15. Плюс ко всему ещё и ливни обещают. Так что неделька обещает быть "из огня да в полымя". А учитывая что отрывы минимальны интрига остаётся невероятная. "146% удовольствие" этот ваш ЛЁ ТУР, господа французы.

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    ____________________101 комментарий____________________________________________________________________
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  • EL-Fenomeno
    Микель Ланда: «Думаю, что поди ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ланда, очень старается и силёнок у него больше чем Наиро и Алехандро на этом Туре, но все равно почему то он не №1 в Мувиках. Ну хоть орги уважилии и дали номер самого агрессивного на этапе.

    Думаю, что Микэль просто обязан проявить себя на альпийских этапах (хоть одном)  и взять победу, тем самым спасти свою команду на не особо удачном для испанской вело-дружины ТдФ 2019

  • DV
    Микель Ланда: «Думаю, что поди ... (2)
    DV-Фото
    Тройка должна быть железно. Филя поплывет,Томас и Кройшвайк вероятно тоже. Берналь,Пино,Ланда хороший подиум.
  • Oha
    100 лет жёлтой майке Тур де Фр ... (2)
    Oha-Фото
    Вот это да! Почему эту новость не дублируем после каждого этапа. Каждая майка событие и история. Это уже не майка - это уникальный кубок за этап!!! Алафилипп "КАНАРЕЙКА" может магазин маек открывать... Или зоопарк с львятами )) Очень круто.
  • veloliveuser
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    veloliveuser-Фото
    а разве до Фрума скай ничего не сказал в велоспорте? тогда ху из Виго и за что получил сэра?

    а то, что Фрум получил столько наград, не превращает его из скучного в интересного гонца. ну совсем не нравится смотреть ни на него, ни на команду под ним.

    зато каков тур без него!
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    Konstantin41-Фото

    Нет, там всё намного сложнее. Всё зависит от категории сложности этапа (т.е. на спринтерских и на горных этапах лимит высчитывается по-разному) и от средней скорости победителя. Например вчера был этап 4 категории. Значит лимит высчитывается по таким цифрам:
    7% от времени победителя лимит, если средняя скорость победителя до 30 км/ч ;
    8% лимит от 30 до 31 км/ч;
    9% лимит от 31 до 32 км/ч;
    10% лимит от 32 до 33 км/ч;
    11% лимит от 33 до 34 км/ч;
    12% лимит от 34 до 35 км/ч;
    13% лимит от 35 до 36 км/ч;
    14% лимит от 36 до 37 км/ч;
    15% лимит от 37 до 38 км/ч;
    16% лимит от 38 до 39 км/ч;
    17% лимит от 39 до 40 км/ч;
    18% более 40 км/ч.

    Средняя скорость Ейтса вчера была 38,66 км/ч.Время - 4ч47мин05сек. Считаем 4ч47мин=287мин*0.16=45мин92сек. Т.е. вчера лимит больше 45 минут. Саган спокойно вписался

  • Oha
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    Oha-Фото
    Цитата: Bernal95
    Средняя скорость Тур де Франс 2019 после 15 этапов(двух недель) составляет 42,60 км/ч. Феноменальные и невообразимые скорости! Если Тур будет больше 41 км/ч- это будет просто непостижимый результат для современной эпохи. Не беру в расчет Тур 2005 года, где было три разделки, одна командная с доминированием Discovery. Тот рекорд всех времен по средней на Туре 41,7 км/ч можно смело отбрасывать! 
    Ох какая интересная статистика. Спасибо! Ещё один кирпичик стену понимания почему этот Тур такой классный.
  • Konstantin41
    Один день в жёлтой майке лидер ... (5)
    Konstantin41-Фото
    ну вообще-то Ланда тоже капитан. И в данный момент он намного лучше, чем Кинтана. Поэтому мувики просто работали на продвижение лучшего из своих капитанов (Ланды) в ГК.
  • Maxim Popov
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    Maxim Popov-Фото
    Люди, плиз, объясните мне неучу как определяется лимит времени на гонку? Я раньше думал что 30 минут после того как финишировал первый гонщик. Кто не уложился тот вылетает. Саган вчера пиоехал больше 30 минут, но я так понимаю он бужет участвовать дальше. Вот хотелось разъяснений)

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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