Микель Ланда: «Думаю, что подиум Тур де Франс-2019 возможен»

Микель Ланда, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана о 15-м этапе Тур де Франс-2019

Микель Ланда – единственный из претендентов на борьбу за общий зачёт, атаковал за 41 км до финиша на самом крутом отрезке предпоследнем подъёме Мюр-де-Пегер.

Сначала с помощью находившихся в отрыве дня товарищей по команде Марку Солеру и Андрею Амадору, а потом в одиночку, он сумел удержаться до финиша. Лишь за 1,6 км его добрал атаковавший из группы жёлтой майки Тибо Пино (Groupama-FDJ). 29-летний баскский гонщик команды Movistar благодаря своей атаке на 15-м этапе поднялся на четыре позиции в генеральной классификации и теперь идёт 7-м, уступая 4:54 обладателю жёлтой майки лидера Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-Quick Step). По итогам 15-го этапа Микель Ланда получил красный номер самого атакующего гонщика.

Пятикратный победитель Тур де Франс Мигель Индурайн когда-то охарактеризовал Микеля Ланду как гонщика «едущего в старомодном стиле, способного как на лучшее, так и на худшее выступление».

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Микель Ланда: «После 14-го этапа расстроился, потому что в финале Турмале сил не осталось, поэтому не смог бороться за победу на этапе. На 15-м этапе чувствовал себя лучше, хотел что-то предпринять.

План команды состоял в том, чтобы атаковать, но трудно было придерживаться этой стратегии, так как остальные знали о наших намерениях. Поэтому отрыв так долго не мог сформироваться. Было очень трудно отправить трёх гонщиков вперёд.

Мои товарищи по команде самоотверженно работали, чтобы попасть в отрыв. Когда в отрыве оказались три наших гонщика, мы подумали о Наиро. Но потом после атаки Саймона Йейтса и Симона Гешке на Мюр де Пегер стало понятно, что победа на этапе невозможна.

Андрей и Марк отдали все силы, чтобы помочь мне до финального подъёма. Я очень им благодарен. Зная, что Йейтс впереди, я понимал, что за победу на этапе бороться будет тяжело. Йейтс – очень талантливый гонщик.

Но «Ландисмо» («Landismo» в приблизительном переводе с испанского – «тот, кто верит в гонщика Микеля Ланду») никогда не сдаётся! (Смеётся).

Я потерял много времени, когда упал на 10-м этапе, до сих пор злюсь из-за этого. Надеюсь, что в конце гонки эти две минуты не станут критическими.

Конечно, говорить о победе в общем зачёте - это слишком. Но я всё ещё думаю, что подиум возможен.

Мне бы хотелось выиграть этап, впереди в Альпах много трудных дорог. Нас ждут очень выматывающие три дня, где мы поднимемся на высоту 2000 м.

Алафилипп? Первый блок горных этапов он прошёл с очень достойным результатом, теперь для меня он выглядит так же, как и другие фавориты».

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Алехандро Вальверде: «Нельзя сказать, что мы не пытались. В отрыв уехали три наших гонщика. Наиро в виртуальной классификации подошёл очень близко. Когда Микель атаковал на предпоследнем подъёме, он с помощью наших товарищей по команде смог набрать преимущество и финишировать 3-м. Я тоже хорошо финишировал за Томасом. День сложился для нас почти идеально. Мы – команда бойцов, и будем удовольствоваться тем, что имеем сейчас.

На 14-м этапе у Наиро плохо шла нога, сказалось падение, но на 15-м этапе он чувствовал себя лучше. Теперь будем наслаждаться днём отдыха и готовиться к следующей неделе. Те три горных альпийских этапа будут очень и очень тяжёлыми. Это совсем другой блок гор, на высоте 2500-2600 м. Алафилиппу будет трудно, но ему надо только аплодировать за то, как он идёт гонку. До финала ещё далеко».

Наиро Кинтана: «Мы не отсиживались в пелотоне, ничего не делая. Мы действовали. У нас была великолепная стратегия – помочь Микелю. Все силы были брошены на это. Все товарищи по команде, и я в том числе, старались уехать в отрыв, чтобы заставить другие команды идти на высокой скорости. Микель отлично справился потом. Если честно, мне не хватало воздуха у подножия финального подъёма, я не смог ему помочь там. Но он был силён, смог справиться самостоятельно».