Герант Томас, Наиро Кинтана, Микель Ланда о 6-м этапе Тур де Франс-2019

Герант Томас – лучший из генеральщиков на 6-м этапе Тур де Франс-2019

Защищающий титул победителя Тур де Франс прошлого года Герант Томас финишировал выше всех из претендентов на борьбу за генеральную классификацию на 6-м, первом горном, этапе Тур де Франс-2019. 33-летний британский гонщик команды Ineos на финальном подъёме 1-й категории Ла-План-де-Бель-Фий атаковал из небольшой группы, оставшейся от пелотона, за 200 м до финиша.

Томас добрал уехавшего от группы генеральщиков за 800 м Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step), прошёл его и финишировал на этапе 4-м, но первым после гонщиков отрыва. В генеральной классификации Герант Томас поднялся на две позиции и вошёл в топ-5, опережая на 4 секунды своего товарища по команде, колумбийского гонщика Эгана Берналя. 29-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Тибо Пино, ответивший на рывок Геранта Томаса, замкнул на 6-м этапе пятёрку сильнейших и был вторым из генеральщиков.

Команда Movistar во главе с чемпионом мира Алехандро Вальверде задавала скорость на предпоследнем подъёме этапа, но Микелю Ланде, атаковавшему за 4 км до финиша, не удалось набрать преимущества. Его добрали на финальном километре. Лучшим из команды Movistar, приехавшей на Тур де Франс-2019 с тремя капитанами, стал колумбийский гонщик Наиро Кинтана, который финишировал 7-м, через 1-51 после победителя, и через 7 секунд после Геранта Томаса. Ланда замкнул на этапе 10-ку сильнейших.

Герант Томас (Ineos): «Я чувствовал себя довольно хорошо, думал, что сегодня будет более ровный темп. Не дёргая, ехали первые три горы. Когда Movistar поехали и начал задавать скорость Вальверде, ритм тоже был ровным. Но я был не уверен насчёт тех крутых подъёмов. Ожидал атак Ричи Порта, Наиро Кинтаны и, конечно, думал, что Эган там ускорится. Это один из тех подъёмов, где надо быть очень терпеливым. Когда Алафилипп атаковал довольно рано, за 800 м, мне оставалось только дать ему уехать, а самому идти своим темпом до финиша. Я начал выдыхаться, хотя шёл ровно, но в итоге день сложился хорошо.

Старт хороший, но пока что это только 6-й этап. Я всегда говорил, что все эти разговоры о фаворитах, ставках я оставляю другим и беспокоюсь о себе, стараюсь всё делать правильно».

Михал Квятковски: «Было очень тяжело тянуть впереди на финальном подъёме, учитывая, как Movistar проехали предпоследний подъём. Когда такие гонщики как Алехандро Вальверде задают темп в голове пелотона, это доказательство трудности этапа. Когда Ланда атаковал, я пытался удерживать просвет. Конечно, финальные несколько километров я просто проехал не напрягаясь. На телеэкране увидел, что Джи справляется отлично, что Эган тоже в порядке на крутых градиентах. Бороться с Алафилиппом непросто. Это показывает, что Джи в очень хорошей форме, а это самое главное. Я счастлив, что Джи и Эган финишировали высоко. Для большинства из нас день не был простым, это один из тяжелейших этапов Тур де Франс этого года, первая проверка генеральщиков, которую мы прошли».

Тибо Пино: «Я доволен. Немного волновался, что не смог выступить так, как многие ожидали от меня. Мы не выиграли этап, но до конца Тур де Франс ещё далеко».

Photo (c) BettiniPhoto/Movistar Team

Наиро Кинтана: «Наша команда хорошо поработала, в какой-то степени цель выполнена. Мы не потеряли время. Такие типы финишей довольно трудны для нас. Мы – чистые горняки, а эта гора была очень крутой, больше подходила финишёрам. Первый горный этап всегда сложный, надо адаптировать ноги к новой скорости и передачам. Наши соперники всё ещё очень свежие, поэтому сделать значительные просветы было трудно. Будем пытаться на следующих этапах».

Микель Ланда: «Это был первый горный этап, нога у меня шла хорошо. Я хотел подкрепить эти ощущения, посмотреть, как поддержат ли эту скорость соперники. На таком финише все всегда запасают силы для финала. Было тяжело создать настоящий просвет. Ощущения после этапа хорошие. Хотя Томас выиграл пару секунд у нас, я именно там, где хотел быть в этот момент гонки. Думаю, следующий горный этап мы поедем с большими надеждами».