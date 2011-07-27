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Адам Йейтс ставит целью Тур де Франс-2019

Адам Йейтс собирается бороться за подиум Тур де Франс-2019

 

 

   26-летний британский гонщик команды Mitchelton–Scott Адам Йейтс объявил, что собирается бороться за подиум на Тур де Франс-2019. В прошлом году Йейтс занял на французском Гран-туре 29-е место, а его лучшим результатом на Тур де Франс было 4-е место в 2016 году.

 

Адам Йейтс ставит целью Тур де Франс-2019

Photo © VCV2019

 

 

  Адам Йейтс: «Я в восторге, что вернусь на Тур де Франс в 2019 году. В прошлом сезоне мы совершили несколько ошибок, которые дорого нам стоили. Выступление на Тур де Франс-2018 принесло разочарование. Поэтому хочется вернуться и исправить это.

 

Хотя в моей программе есть ранние гонки и цели, я всегда думаю о том, что всё, что я делаю, - это подготовка к Туру.

 

  Уже в этом сезоне команда внимательна ко всем аспектам, полностью посвящает себя работе, что видно по результатам. Хотя сейчас до Тур де Франс ещё далеко и впереди много гонок, приятно осознавать, что команда так хорошо работает в самом начале сезона.

 

  Конечно, лично для меня 2016 год стал самым ярким моментом карьеры, когда я почти две недели ехал в белой майке, финишировал четвёртым в общем зачёте. Это был потрясающий опыт, который подтвердил мне, что я способен выступать на самом высоком уровне три недели».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton–Scott: «Повторить выступление, ставшее прорывом в карьере, - вызов для любого спортсмена. В 2016 году Адам показал, что может бороться с сильнейшими на Тур де Франс. Он очень стабильно проехал Джиро д’Италия в 2017. Хотя в прошлом году всё прошло не так, как мы планировали, в этом сезоне мы хотим вернуться на Тур с Адамом, который будет бороться за подиум в июле.

 

Наша команда продолжает учиться с разными группами гонщиков на разных гонках.

 

Маршрут Тур де Франс-2019 мне нравится, он очень интересен ограниченным количеством дистанции разделок и высокими горами, которых прежде не было. А благодаря тому, что на первых этапах гонка не захватывает запад Франции, сделает первую неделю не такой напряжённой. Горы начнутся довольно рано, а командная гонка во второй день позволит увидеть расстановку сил».

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 15:37 | Регистрация: 27.07.2011

    Адам не так крут как Саймон..так что борьба за этапы если только под именем Адама не выйдет Саймон))))))))))))

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Ближайшие старты

9 марта 2019

Strade Bianche

10 - 17 марта 2019

Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico

23 марта 2019

Milano-Sanremo

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


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Понравился ли вам Тур ОАЭ-2019?

Комментарии

  • rude_rider
    Фабио Ару стартует на гонке Па ... (4)
    rude_rider-Фото

    мне без разницы какая у него форма

    что мне нравится в Ару это его безбашенные атаки часто провальные.

     

    вспомните его атаки на выигранной им вуелте..сколько от отрывался от Тома и все таки дал просвет  в пару метров и понеслась..чего чего а желания ему не занимать

    да есть промахи с подготовкой,с не правильным подбором команды (думаю все таки ему в астане было бы лучше)

     

  • rude_rider
    Адам Йейтс ставит целью Тур де ... (1)
    rude_rider-Фото

    Адам не так крут как Саймон..так что борьба за этапы если только под именем Адама не выйдет Саймон))))))))))))

  • motte
    Первая профессиональная победа ... (1)
    motte-Фото

    Ох Ники Ники ...обломится тебе еще что нибудь или все оставил в квиках? 

  • SVS
    Фабио Ару стартует на гонке Па ... (4)
    SVS-Фото

    Удачи ему и не слушать "голоса" :-).

    Надеюсь, он ещё сможет заставить многих поверить в его силу. Пусть и будет это нелегко...

  • SVS
    UCI вновь недоволен баннером ... (38)
    SVS-Фото

    Остап оценил эту фразу :-). "Вмазала.. Констатировала!" (к/ф "Ищите женщину").

    Я как старик Адамыч (к/ф "Старый Новый год") - завсегда с народом :-).

    Поболтать - дело хорошее. А вот учить жить... хм... "Не учите меня жить, лучше помогите материально" (совместное творчество Людоедки Эллочки ("12 стульев", Ильф&Петров) и Люды (к/ф "Москва слезам не верит"), примерно так...

  • AAA
    Фабио Ару стартует на гонке Па ... (4)
    AAA-Фото

    Что за подход к гонке, поробовать, как пойдет, сопли жует.

    На гонке пахать надо, каждого гонщика на гонку выводят с определенными целями и задачами. В гонке гореть надо, хоть ты лидер, хоть ты помогай.

    Батоном был, батоном и остался.

     

    Пусть посомтрит на Сашку Вальверде, который о днях отдыха думает в последнюю очередь, пашет, промахивается, еще раз стреляет, не всегда первый, но всегда в топе.

    Вот таким должен быть лидер!

  • Rokka
    Пьер Роллан не сможет принять ... (2)
    Rokka-Фото
    И вот из будущего французского велоспорта, молодого гонщика европкара Роллан уже 32летний не особо отметившийся гонец. Как быстро время пролетело
  • Rokka
    Фабио Ару стартует на гонке Па ... (4)
    Rokka-Фото
    В Астане Ару был категорически против помогать Ланде,а здесь уже и на Погачара пашет да и Энао готов помочь.
  • Николай Степаныч
    Штефан Денифль признался в упо ... (12)
    Николай Степаныч-Фото
    То, что не все случаи допинга можно выявить с помощью биологических паспортов – не означает, что выявленные случаи аномалий были выявлены ошибочно и не является основанием для отмены паспортов или отмены каких-либо дисквалификаций.

    Не все методы исследований 100% эффективны. Это как, например, отрицательный результат анализов очень часто не является диагностически значимым.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Пьер Роллан не сможет принять ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Жаль ,жаль, к сожалению слишком частые остановки. Здоровья и скорейшего выздоровления.

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Alessandro Bisolti (Androni Giocattoli)

Maximiliano Richeze (Deceuninck - Quick Step)

Benjamin Perry (Israel Cycling Academy)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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