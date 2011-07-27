Адам Йейтс ставит целью Тур де Франс-2019

Адам Йейтс собирается бороться за подиум Тур де Франс-2019

26-летний британский гонщик команды Mitchelton–Scott Адам Йейтс объявил, что собирается бороться за подиум на Тур де Франс-2019. В прошлом году Йейтс занял на французском Гран-туре 29-е место, а его лучшим результатом на Тур де Франс было 4-е место в 2016 году.

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Адам Йейтс: «Я в восторге, что вернусь на Тур де Франс в 2019 году. В прошлом сезоне мы совершили несколько ошибок, которые дорого нам стоили. Выступление на Тур де Франс-2018 принесло разочарование. Поэтому хочется вернуться и исправить это.

Хотя в моей программе есть ранние гонки и цели, я всегда думаю о том, что всё, что я делаю, - это подготовка к Туру.

Уже в этом сезоне команда внимательна ко всем аспектам, полностью посвящает себя работе, что видно по результатам. Хотя сейчас до Тур де Франс ещё далеко и впереди много гонок, приятно осознавать, что команда так хорошо работает в самом начале сезона.

Конечно, лично для меня 2016 год стал самым ярким моментом карьеры, когда я почти две недели ехал в белой майке, финишировал четвёртым в общем зачёте. Это был потрясающий опыт, который подтвердил мне, что я способен выступать на самом высоком уровне три недели».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton–Scott: «Повторить выступление, ставшее прорывом в карьере, - вызов для любого спортсмена. В 2016 году Адам показал, что может бороться с сильнейшими на Тур де Франс. Он очень стабильно проехал Джиро д’Италия в 2017. Хотя в прошлом году всё прошло не так, как мы планировали, в этом сезоне мы хотим вернуться на Тур с Адамом, который будет бороться за подиум в июле.

Наша команда продолжает учиться с разными группами гонщиков на разных гонках.

Маршрут Тур де Франс-2019 мне нравится, он очень интересен ограниченным количеством дистанции разделок и высокими горами, которых прежде не было. А благодаря тому, что на первых этапах гонка не захватывает запад Франции, сделает первую неделю не такой напряжённой. Горы начнутся довольно рано, а командная гонка во второй день позволит увидеть расстановку сил».