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Фабио Ару – победитель 5-го этапа Тур де Франс-2017

Чемпион Италии Фабио Ару выигрывает 5-й этап Тур де Франс-2017 из одиночной атаки на подъёме 1-й категории

 

 

  Чемпион Италии Фабио Ару одержал победу на 5-м этапе Тур де Франс-2017 . 27-летний итальянский гонщик команды Astana выиграл этап с финишем в подъём 1-й категории Ла-Планш-де-Бель-Фий, атаковав в одиночку за 2,4 км до финиша, в итоге опередив ближайшего преследователя Дэна Мартина (Quick Step Floors) на 16 секунд. Это первая победа Фабио Ару на этапе Тур де Франс, теперь он вошёл в число гонщиков, выигрывавших этапы на всех трёх Гран-турах (два этапа Вуэльты Испании в 2014, три этапа Джиро д’Италия в 2014 и 2015).

 

 

 

  С самого старта сформировался отрыв, куда уехали гонщик команды Quick Step Floors Филипп Жильбер (Philippe Gilbert), отмечающий на этом этапе 35-летие,  гонщик команды AG2R La Mondiale Ян Бакелантс (Jan Bakelants), Томас Фёклер (Thomas Voeckler) из Direct Energie, Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) из Lotto Soudal, Микаэль Делаж (Mickael Delage) из FDJ, Дилан ван Барле (Dylan van Baarle) из Cannondale-Drapac  и Пьер-Люк Перишон (Pierre-Luc Perichon).

 

  Пелотон сразу отпустил гонщиков, и они быстро начали набирать преимущество, но затем в работу включилась команда BMC, которая не давала разрыву вырасти более 3 с половиной минут и контролировала гонку до самого начала подъёма на Ла-Планш-де-Бель-Фий, где скорость в голове пелотона начала задавать команда Sky.

 

 

  К финальному подъёму впереди из отрыва остались лишь Филипп Жильбер, атаковавший за 12 км до финиша, и Ян Бакелантс. Однако, на подъёме 1-й категории они не смогли противостоять группе генеральщиков, которая прошла бельгийских гонщиков за 4 км до финиша.

 

 

Фабио Ару – победитель 5-го этапа Тур де Франс-2017

 

Фабио Ару – победитель 5-го этапа Тур де Франс-2017

 

 К моменту, когда атаковал Фабио Ару за 2,4 км до финиша, в группе генеральщиков осталось около 15 гонщиков.  Попытку уехать предпринимал и Саймон Йейтс (Orica-Scott), но его атаку быстро нейтрализовали.

 

Фабио Ару – победитель 5-го этапа Тур де Франс-2017

 

Фабио Ару – победитель 5-го этапа Тур де Франс-2017

 

Фабио Ару – победитель 5-го этапа Тур де Франс-2017

 

  За 1, 8 км до финиша атаковал Крис Фрум (Sky), после чего группа генеральщиков развалилась. За Фрумом поехал Ричи Порт (BMC), Дэн Мартин (Quick Step Floors) и Роман Барде (AG2R). В итоге Дэн Мартин финишировал 2-м через 16 секунд после победителя этапа Фабио Ару (Astana), Крис Фрум (Sky) замкнул на этапе тройку лучших, уступив Ару 20 секунд. Столько же уступил победителю и Ричи Порт (BMC). Роман Барде финишировал 5-м, через 24 секунды. Саймон Йейтс (Orica-Scott), Альберто Контадор (Trek Segafredo) и Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) финишировали через 26 секунд.

 

Фабио Ару – победитель 5-го этапа Тур де Франс-2017

 Photo © ASO

 

Благодаря победе на этапе Фабио Ару поднялся на третью строчку общего зачёта, который возглавил Крис Фрум (Sky), перехвативший жёлтую майку лидера у своего товарища по команде Геранта Томаса.

 

Чемпион Италии также стал обладателем гороховой майки. Белая майка лучшего молодого гонщика перешла к британцу Саймону Йейтсу.

 

 

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2017

 

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Теги к статье: Фабио Ару Fabio Aru Astana Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • sab
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (65)
    sab-Фото
    скоро 9-й этап, три горы HC, посмотрим, будет ли заруба и кто как себя чувствует. Потом еще будет короткий, 100-км 13-й этап с парочкой гор первой категории - очень должно все быть динамично и тошнёхонько для грандов
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (65)
    старт-шоссе 82-Фото

    На евро 2 как раз сейчас повтор идет, кому интересно ,скоро до атаки Ару доедем    http://onlysport.tv/tv/eurosport2

  • velodoctor
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    velodoctor-Фото

    Вовремя начатый спринт может принести 3е место всем, кроме Демара и Киттеля. Эти парни разыграют победу. Я уже почти уверен что Кристофф уйдет из Катюши-Альпецина, но всеже по привычке буду сопереживать его мучениям в спринте. 

    Последний км как взлетная полоса, сложно представить, что тут можно обмануть спринтеров. 

  • Meilleur
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (65)
    Meilleur-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    и НИКАКОГО скай шоу.
    забудьте про это.
    Фрум не торт.
    если не похудеет-так и будут его дербанить все,кому не лень.
    Фабио молодец.
    я так понял победу посвятил Скарпе.
    вечная память Микеле.
     
     

    Ну, как вам не стыдно. Люди заходят сюда не за тем, чтобы их учили жить. ;)

     

    Ару очень крутой. И что победа посвящена Скарпе красиво и символично. Но убежден в следующий раз Фрум и Порт его так сравнительно легко не отпустят. На мой взгляд, сегодня последние двое были слишком сосредоточены на друг друге, что стало ошибкой. Конта и Кинтана - примерно там же, где я и ожидал. Чавито немного разочаровал, но знакомство с Туром для генеральщика - почти всегда очень болезненно, что подтвердил пример Фабио год назад.

  • Nesh
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (65)
    Nesh-Фото

    Блин, а что случилось с Чавито, где он капнул? sad

  • Rasmussen
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (65)
    Rasmussen-Фото
    ну горняки тоже разные бывают, если Пурито взрывает на больших градиентах, то условный Дюмулен выигрывает на относительно ровных подъемах, Фульсанг работает равномерно и любит стабильные градиенты, ну и впрочем доля правды есть и у ваших слов - у кого форма есть - тот хорошо едет и взрывную горку и гору категории НС
  • смотрю вело давно
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    смотрю вело давно-Фото

    этап может забрать хитрый отрыв))

  • Racer1976
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (65)
    Racer1976-Фото
    Все просто - физиология... Кому-то покороче и покруче, кому-то - наоборот... И еще куча промежуточных вариантов. И это сравнительное суждение - "не его гора по сравнению с тем, что может показать в этой горе гонец N"/// Для примера - есть гонщики, специализирующиеся на классиках, но одни ездят Фландрию и Рубэ, а другие - Льеж... И они не пересекаются, как правило)) Так и здесь
  • смотрю вело давно
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (65)
    смотрю вело давно-Фото

    Ай да молодец Ару просто красавец, когда пошел атаковать поезд Ская из 5 гонцов аж сердце у меня ёкнула неужели получится... это просто праздник kaz

  • RVL
    Константин Сивцов начал процес ... (5)
    RVL-Фото

    и в кросах..))

    Костя поправляйся!!

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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