Фабио Ару – победитель 5-го этапа Тур де Франс-2017

Чемпион Италии Фабио Ару одержал победу на 5-м этапе Тур де Франс-2017 . 27-летний итальянский гонщик команды Astana выиграл этап с финишем в подъём 1-й категории Ла-Планш-де-Бель-Фий, атаковав в одиночку за 2,4 км до финиша, в итоге опередив ближайшего преследователя Дэна Мартина (Quick Step Floors) на 16 секунд. Это первая победа Фабио Ару на этапе Тур де Франс, теперь он вошёл в число гонщиков, выигрывавших этапы на всех трёх Гран-турах (два этапа Вуэльты Испании в 2014, три этапа Джиро д’Италия в 2014 и 2015).

2232m avant l'arrivée / before the arrival... @FabioAru1 commence son show / starts his show.

RT if you're impressed. #TDF2017 pic.twitter.com/Izir14DyhI