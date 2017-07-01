Фабио Ару – победитель 5-го этапа Тур де Франс-2017

Чемпион Италии Фабио Ару выигрывает 5-й этап Тур де Франс-2017 из одиночной атаки на подъёме 1-й категории

Чемпион Италии Фабио Ару одержал победу на 5-м этапе Тур де Франс-2017 . 27-летний итальянский гонщик команды Astana выиграл этап с финишем в подъём 1-й категории Ла-Планш-де-Бель-Фий, атаковав в одиночку за 2,4 км до финиша, в итоге опередив ближайшего преследователя Дэна Мартина (Quick Step Floors) на 16 секунд. Это первая победа Фабио Ару на этапе Тур де Франс, теперь он вошёл в число гонщиков, выигрывавших этапы на всех трёх Гран-турах (два этапа Вуэльты Испании в 2014, три этапа Джиро д’Италия в 2014 и 2015).

2232m avant l'arrivée / before the arrival... @FabioAru1 commence son show / starts his show.

RT if you're impressed. #TDF2017 pic.twitter.com/Izir14DyhI — Le Tour de France (@LeTour) 5 июля 2017 г.

С самого старта сформировался отрыв, куда уехали гонщик команды Quick Step Floors Филипп Жильбер (Philippe Gilbert), отмечающий на этом этапе 35-летие, гонщик команды AG2R La Mondiale Ян Бакелантс (Jan Bakelants), Томас Фёклер (Thomas Voeckler) из Direct Energie, Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) из Lotto Soudal, Микаэль Делаж (Mickael Delage) из FDJ, Дилан ван Барле (Dylan van Baarle) из Cannondale-Drapac и Пьер-Люк Перишон (Pierre-Luc Perichon).

Пелотон сразу отпустил гонщиков, и они быстро начали набирать преимущество, но затем в работу включилась команда BMC, которая не давала разрыву вырасти более 3 с половиной минут и контролировала гонку до самого начала подъёма на Ла-Планш-де-Бель-Фий, где скорость в голове пелотона начала задавать команда Sky.

К финальному подъёму впереди из отрыва остались лишь Филипп Жильбер, атаковавший за 12 км до финиша, и Ян Бакелантс. Однако, на подъёме 1-й категории они не смогли противостоять группе генеральщиков, которая прошла бельгийских гонщиков за 4 км до финиша.

К моменту, когда атаковал Фабио Ару за 2,4 км до финиша, в группе генеральщиков осталось около 15 гонщиков. Попытку уехать предпринимал и Саймон Йейтс (Orica-Scott), но его атаку быстро нейтрализовали.

За 1, 8 км до финиша атаковал Крис Фрум (Sky), после чего группа генеральщиков развалилась. За Фрумом поехал Ричи Порт (BMC), Дэн Мартин (Quick Step Floors) и Роман Барде (AG2R). В итоге Дэн Мартин финишировал 2-м через 16 секунд после победителя этапа Фабио Ару (Astana), Крис Фрум (Sky) замкнул на этапе тройку лучших, уступив Ару 20 секунд. Столько же уступил победителю и Ричи Порт (BMC). Роман Барде финишировал 5-м, через 24 секунды. Саймон Йейтс (Orica-Scott), Альберто Контадор (Trek Segafredo) и Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) финишировали через 26 секунд.

Photo © ASO

Благодаря победе на этапе Фабио Ару поднялся на третью строчку общего зачёта, который возглавил Крис Фрум (Sky), перехвативший жёлтую майку лидера у своего товарища по команде Геранта Томаса.

Чемпион Италии также стал обладателем гороховой майки. Белая майка лучшего молодого гонщика перешла к британцу Саймону Йейтсу.