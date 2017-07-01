Дэн Мартин, Наиро Кинтана и Саймон Йейтс о 9-м этапе Тур де Франс-2017

Дэн Мартин (Quick-Step Floors), Наиро Кинтана (Movistar), Саймон Йейтс (Orica-Scott) финишировали во второй группе, через 1 минуту 15 секунд после группы лидеров. Одним из факторов, спровоцировавших разрыв группы жёлтой майки, стало падение Рафала Майки (Bora – hansgrohe) перед Герантом Томасом (Sky) на спуске с Коль де ла Биш. Дэн Мартин сумел избежать падения на этом спуске, но его товарищ по команде Маттео Трентин упал, ушиб бедро, а затем не вписался в лимит времени. Дэн Мартин дважды упал финальном спуске с Мон-дю-Ша – сначала его задел Ричи Порт (BMC), который сошёл с гонки, затем Мартин упал ещё раз, преследуя группу жёлтой майки. Ему пришлось ждать техничку на спуске, менять велосипед, а затем догонять группу лидеров.

Наиро Кинтана (Movistar) и Саймон Йейтс (Orica-Scott) избежали падения на Коль-де-ла-Биш, но на подъёме к вершине Гран-Коломбье и Кинтана, и Йейтс не выдержали ритма группы Фрума и поехали своим темпом.

27-летний польский гонщик команды BORA – hansgrohe Рафал Майка финишировал через 36 минут 21 секунду после победителя, он избежал переломов, но у него сильные ушибы. Поэтому команда будет принимать решение о его дальнейшем участии в Тур де Франс-2017 во время дня отдыха, оценив состояние гонщика.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Полагаю, организаторы получили, что хотели. Не думаю, что кто-то сознательно хотел рисковать, но на дороге было скользко.

Мне повезло, когда упал Герант Томас. Потому что его велосипед задел мой руль, но в конце этапа удача меня покинула. Я не смог избежать падения, когда на спуске упал Ричи. Под деревьями было скользко, на том повороте Ричи потерял контроль над задним колесом, его заклинило, он поехал на траву, а потом сильно ударился. Мне же некуда было деваться. Потом я упал ещё раз, потому что не смог затормозить после того, как получил из нейтральной технички переднее колесо. Положительная сторона – я сразу вернулся в группу и быстро прошёл спуск. Мы с ребятами в той группе проехали командную разделку, выложились полностью, чтобы сократить отставание».

Наиро Кинтана (Movistar): «Мне немного не хватило сил. Боролся как мог, но потерял времени больше, чем думал. Всегда сложно достичь оптимальной формы, преследуя такие цели, как мы поставили в этом году. К счастью, я сумел избежать ужасных падений. Даже не знаю, как мне это удалось, уже поэтому чувствую себя счастливым. Всё могло быть хуже, я мог сойти с Тур де Франс.

Надо продолжать бороться, посмотрим, как буду чувствовать себя на следующей неделе. Понимаем, что мы не так сильны, как хотели бы, но это природа человека, не всегда чувствуешь себя так, как хочешь. Надо пройти через сложные моменты. Будем двигаться шаг за шагом, спокойно думая о том, что может быть. Посмотрим, удастся ли нам найти новый фокус на гонке».

Саймон Йейтс (Orica-Scott): «Я ужасно устал, отдал всё, на самом деле шёл на максимуме. Ничего не осталось. Но я доволен своим выступлением. День был невероятно тяжёлым, с нетерпением жду дня отдыха. Я совершенно опустошён.

Прошлые несколько дней команда Sky диктовала гонку. Думаю, с таким маршрутом как сегодня, организаторы хотели внести остроты – узкие дороги, технически сложные. Это сделало гонку интересной. Это спорт. Пелотон очень нервничал, ставки высоки, это Тур де Франс. Возможно, ребята слишком рисковали, но большинство падений я не видел».

Энрико Пойтшке, спортивный директор команды BORA-hansgrohe: «Кажется, это определённо не наш Тур де Франс, у нас снова был неудачный день. К сожалению, Рафа упал на спуске с Коль-де-ла-Биш, на мокрой, скользкой дороге. После его падения нашим гонщиком на общий зачёт стал Эмануэль Бухман, но не получилось так, как хотелось».

Рафал Майка: «Завтра примем решение о моём дальнейшем участии в Тур де Франс-2017. Спасибо за поддержку Михалу Квятковски и всей команде BORA-hansgrohe».