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Дэн Мартин, Наиро Кинтана и Саймон Йейтс о 9-м этапе Тур де Франс-2017

Дэн Мартин, Наиро Кинтана и Саймон Йейтс о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Дэн Мартин (Quick-Step Floors), Наиро Кинтана (Movistar), Саймон Йейтс (Orica-Scott) финишировали во второй группе, через 1 минуту 15 секунд после группы лидеров. Одним из факторов, спровоцировавших разрыв группы жёлтой майки, стало падение Рафала Майки (Bora – hansgrohe) перед Герантом Томасом (Sky) на спуске с Коль де ла Биш. Дэн Мартин сумел избежать падения на этом спуске, но его товарищ по команде Маттео Трентин упал, ушиб бедро, а затем не вписался в лимит времени. Дэн Мартин дважды упал финальном  спуске с Мон-дю-Ша  – сначала его задел Ричи Порт (BMC), который сошёл с гонки, затем Мартин упал ещё раз, преследуя группу жёлтой майки. Ему пришлось ждать техничку на спуске, менять велосипед, а затем догонять группу лидеров.

 

 Наиро Кинтана (Movistar) и Саймон Йейтс (Orica-Scott) избежали падения на Коль-де-ла-Биш, но на подъёме к вершине Гран-Коломбье и Кинтана, и Йейтс не выдержали ритма группы Фрума и поехали своим темпом.

 

  27-летний польский гонщик команды BORA – hansgrohe Рафал Майка финишировал через 36 минут 21 секунду после победителя, он избежал переломов, но у него сильные ушибы. Поэтому команда будет принимать решение о его дальнейшем участии в Тур де Франс-2017 во время дня отдыха, оценив состояние гонщика.  

 

 

Дэн Мартин, Наиро Кинтана и Саймон Йейтс о 9-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Полагаю, организаторы получили, что хотели. Не думаю, что кто-то сознательно хотел рисковать, но на дороге было скользко.

  Мне повезло, когда упал Герант Томас. Потому что его велосипед задел мой руль, но в конце этапа удача меня покинула. Я не смог избежать падения, когда на спуске упал Ричи. Под деревьями было скользко, на том повороте Ричи потерял контроль над задним колесом, его заклинило, он поехал на траву, а потом сильно ударился. Мне же некуда было деваться. Потом я упал ещё раз, потому что не смог затормозить после того, как получил из нейтральной технички переднее колесо. Положительная сторона – я сразу вернулся в группу и быстро прошёл спуск. Мы с ребятами в той группе проехали командную разделку, выложились полностью, чтобы сократить отставание».

 

 

 

  Наиро Кинтана (Movistar): «Мне немного не хватило сил. Боролся как мог, но потерял времени больше, чем думал. Всегда сложно достичь оптимальной формы, преследуя такие цели, как мы поставили в этом году. К счастью, я сумел избежать ужасных падений. Даже не знаю, как мне это удалось, уже поэтому чувствую себя счастливым. Всё могло быть хуже, я мог сойти с Тур де Франс.

 

 Надо продолжать бороться, посмотрим, как буду чувствовать себя на следующей неделе. Понимаем, что мы не так сильны, как хотели бы, но это природа человека, не всегда чувствуешь себя так, как хочешь. Надо пройти через сложные моменты. Будем двигаться шаг за шагом, спокойно думая о том, что может быть. Посмотрим, удастся ли нам найти новый фокус на гонке».

 

 

  Саймон Йейтс (Orica-Scott): «Я ужасно устал, отдал всё, на самом деле шёл на максимуме. Ничего не осталось. Но я доволен своим выступлением. День был невероятно тяжёлым, с нетерпением жду дня отдыха. Я совершенно опустошён.

  Прошлые несколько дней команда Sky диктовала гонку. Думаю, с таким маршрутом как сегодня, организаторы хотели внести остроты – узкие дороги, технически сложные. Это сделало гонку интересной. Это спорт. Пелотон очень нервничал, ставки высоки, это Тур де Франс. Возможно, ребята слишком рисковали, но большинство падений я не видел».

 

Дэн Мартин, Наиро Кинтана и Саймон Йейтс о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор команды BORA-hansgrohe: «Кажется, это определённо не наш Тур де Франс, у нас снова был неудачный день. К сожалению, Рафа упал на спуске с Коль-де-ла-Биш, на мокрой, скользкой дороге. После его падения нашим гонщиком на общий зачёт стал Эмануэль Бухман, но не получилось так, как хотелось».

 

  Рафал Майка: «Завтра примем решение о моём дальнейшем участии в Тур де Франс-2017. Спасибо за поддержку Михалу Квятковски и всей команде BORA-hansgrohe».

 

 

 

Результаты 9 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Дэн Мартин Dan Martin Quick-Step Floors Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Саймон Йейтс Orica-Scott Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Адриен-Фото
    А вы, извините,что - учетчик чужих репутаций ? А как там с репутацией, допустим, Контадора ? Помните случай с цепью Шлека мл.? Или Кинтаны ? Что-то он не ждал Дюмулина, когда у того проблемы с пищеварением нагрянули ... Или вы еще свой вердикт не вынесли ? Тогда и Ару пожалейте...
  • M-07
    Перелом ключицы и тазовой кост ... (8)
    M-07-Фото
    Традиции, традиции, велоспорт слишком консервативен, многое давно пора менять. Среди чего нужно делать так, чтобы не было проходных этапов в многодневках (из-за чего стоит рассматривать возможность сокращения протяжённости этапов и количества этих этапов).
    Концепции ГТ вообще менять надо: слишком необходимы там горные качества, хоть один ГТ не должен требовать быть супергорняком.
  • M-07
    Два падения Альберто Контадора ... (8)
    M-07-Фото
    Я не люблю Контадора, но стоит отметить, что Мартин упал, когда впереди были спуск и равнина и оставалось 23 км до финиша, а Контадор упал почти за 100 км до финиша и прошёл в таком состоянии гораздо больше, причём 2 подъёма.
  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Адриен-Фото
    Меняет ! Ну ладно, если в велоспорте правят вот такие джентльменские и рыцарские НЕПИСАННЫЕ законы, то почему Фрум, которого все ОБЯЗАНЫ ждать по случаю "форсмажеров" даже не притормозил, когда повалились Порт с Мартином ? Можно же было сбавить ход и хоть несколько секунд подождать? Нет, улетел , как на крыльях. А Ару, потому что не сразу подобострастно затормозил,когда Фрум воздел руку - может она затекла, может воду просил, может спину почесал - а через некоторое время, поступил "по свински"... Логика то где?
  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Адриен-Фото

    Не так уж много Контадору лет, чтобы уходить "на пенсию". Не готов, не хочет, не может - его заслуженное право. Другое дело - РЕАЛЬНО оценивать свои возможности. А то действительно уже неловко слушать его ставшими постоянными заявления о невиданных тестовых показателях, его объяснения после неудачных туров, что он их ехал исключительно в тренировочном режиме, его набившие оскомину оправдания, мол, на этапах он отслеживает только Фрума - и.т. и т.п. Не стоит так НАБИВАТЬ себе цену - она и так высока, проигрыши ее не уменьшат, а вот подобные заявления - могут. Спады в результатах - и долговременные - бывали почти у всех знаменитых спортсменов. Контадору надо взять пример хотя бы с Жильбера. Перезагрузиться, встряхнуться, переосмыслить... Года 3-4 минимум у него еще есть.

  • kimi
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    kimi-Фото
    сюда гляньте
    https://www.youtube.com/watch?v=ZJhbx3aX2a8&t=4s
  • kimi
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    kimi-Фото
    по поводу фрума у меня мнение другое. я видел что как только ару собрался атаковать, фрум поднял руку. я думаю ару этого уже видеть не мог. посмотрите видео где в гору фрум выпихивает ару и ему ничего не было за это.
    касательно его руководства погоней за барде. очень спорно. погоню начали ару с фульсом, потому что они были в большинстве. и только потом все подключились. хотя по статусу ему как раз и положено было это делать.
    большие сомнения относительно безоговорочной победы фрума. и тем более что только порт и был единственным его соперником.
    не обязательно что арц или фульс будут в желтом, но хочется в это верить.
    вот такое у меня мнение.
  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    stalcker23-Фото
    И я один не понимаю зачем сюда приехал Тибо?
  • Leonid
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Leonid-Фото

    Нормальный этап. Такой спорт. Гладиаторский во многом. В том числе и в комментах. Кто-то большой палец вверх, а кому-то крови мало и он опускает палец...

    Нормальный в том, что падения не вызваны мотоциклами, пьяными, дураками, ямами.... Кто-то удивляется почему Порт не свернул. А вы пробовали после дикого напряжения (неважно в лыжах, гладком беге, вело) делать что-то на координацию? Я вот падал и на лыжах и на вело и в кроссовках. Потом сам удивлялся, как это получилось. Просто ребята не потянули. И не надо говорить о везении. Им не хватило класса, чтобы удержаться. Зато хватило, чтобы не убиться.

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    stalcker23-Фото
    И вот зачем снимали Сагана если все равно Демар не доедет в зеленом?!!!

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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