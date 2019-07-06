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Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Жан-Пьер Жене
Французский велосипедист Жан-Пьер Жене (Jean-Pierre Genet) по прозвищу «Золотая кнопка» (Bouton d'Or) был одним из грегари лидера велокоманды Mercier-BP-Hutchinson Раймона Пулидора (Raymond Poulidor). Жене прошёл путь от титулоносца «Красный фонарь» Тур де Франс-1967, до обладателя жёлтой майки на Тур де Франс-1968.
В 1968 году Раймон Пулидор ещё находился в середине своей профессиональной карьеры, но за несколько недель до старта Большой Петли он издал книгу «Пулидор или слава без жёлтой майки» (Poulidor ou la gloire sans Maillot Jaune).
Тур де Франс 1968 года был последним, в котором принимали участие национальные велокоманды (после того, как на предыдущем Тур де Франс организаторы решили вернуться к такому формату проведения велогонки).
После трагической гибели Тома Симпсона (Tom Simpson) на Тур де Франс 1967 года, организаторы сделали процедуру допинг – контроля обязательной. Правительство Франции ясно дало понять, что если на Тур де Франс не будет введена тщательная, прозрачная и эффективная система контроля, то оно само найдет средства, чтобы проводить допинг – тесты.
Франция была представлена на Тур де Франс-1968 тремя командами – «A», «B» и «C». Раймон Пулидор, Роже Пинжон (Roger Pingeon) и экс-чемпион мира Жан Стаблински (Jean Stablinsky) входили в состав команды «Франция А». Среди них был и Жан-Пьер Жене - велогонщик-великан, обладатель роста 1,83 м и весом в 78 кг. Это был практически весь состав профессиональной велокоманды Mercier-BP-Hutchinson.
Жан-Пьер Жене не питал амбиций, не нацеливался на генеральную классификацию Тур де Франс-1968, но его отличала от других членов велокоманды удивительная усидчивость и преданность своему лидеру.
В 1964 году Жене участвовал во всех летних кампаниях Пулидора, трижды поднимавшегося на подиум Большой петли за четыре последних издания Тур де Франс.
Тур де Франс-1967 Жан-Пьер Жене, несмотря на полученные во время велогонки травмы, закончил на последней позиции итоговой генеральной классификации - 78-м, с титулом «Красный фонарь».
С самого первого этапа Тур де Франс-1968 победы на этапах разделили между собой французы и бельгийцы. Шарль Гросскост (Grosskost Charles) выиграл пролог в Виттеле (Vittel), но все основные фавориты уступили ему считанные секунды. Одержав победу и на втором этапе, он все-таки расстался с желтой майкой после командной разделки, уступив ее Херману Ван Шпрингелю (Herman Van Springel).
На 4-м этапе Тур де Франс-1968 велогонщики команды Пулидора были очень активны. В-первую очередь Жан Стаблински, который доминировал на велогонке в этот день. Он уехал в отрыв, но на последней трети этапа его обогнали Жорж Шапп (George Chappe) и Жан-Пьер Жене. Победу на этапе одержал Шапп, который подрезал на линии финиша в спринте Жене. Второе место для Жене могло бы быть разочарованием, если бы не преимущество над пелотоном в 3 минуты 26 секунд, благодаря которому Жан-Пьер Жене «раздел» Хермана Ван Шпрингеля и облачился в жёлтую майку.
Французский спортивный журналист Жак Годде (Jacques Goddet) в своей статье, вышедшей на следующий день в L’Equipe, писал:
«Жене выполнил роль водовоза. И теперь будет выполнять новую роль, самую желанную, и в тоже время являющуюся тяжёлым грузом - обладателя жёлтой майки лидера Тур де Франс».
Внезапно вышедший из тени грегари в своём интервью отметил: «Я всегда был верен своим обязательствам и дружбе. Могу сказать вам, были такие года, когда, подводя итоги, я получал много сожалений и мало денег, но наконец-то всё встало на свои места. Награда пришла, наконец-то я счастлив».
На первый полуэтап следующего дня участники Тур де Франс-1968 вышли в семь утра, им предстояло проехать 165 км. По итогам первого полуэтапа Жан-Пьер Жене расстался с жёлтой майкой, передав её бельгийцу Жоржу Ванденбергу (Georges Vandenberghe).
Но Жене удача Большой Петли улыбнулась в этом издании ещё раз - в виде победы на 17-м этапе Тур де Франс-1968 протяжённостью 236,5 км.
Жан-Пьер Жене, однажды облачившись в жёлтую майку, остался верен себе и своим обязанностям в велокоманде. Жене сопровождал Пулидора на всех последующих Тур де Франс, то есть до 1976 года.
Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Макс Булла
Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Амеди Фурнье
Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Андреа Карреа
Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Том Симпсон
Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Жан-Пьер Жене
По материалам letour.fr
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Mima
Винченцо Нибали – победитель 2 ... (3)
Цитата: Astanaforever
После его последней победы в прошлом году на классике Милан-Сан-Ремо, эта победа можно сказать самая трудная , в его долголетней, спортивной карьере и самая выстраданная. Все видели его глаза после финиша. Они были одновременно опустошенные и счастливо гордые. Великий спортсмен, ктобы, что не говорил. Акула своего дела..преданный велосипеду навечно.
Совершенно верно. Великий гонщик.
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EL-Fenomeno
Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
Но согласитесь, сценарии ведь тоже бывают интересными, которых ждёшь. Да, пускай с ожидаемой концовкой, но все же от этого не перестаешь смотреть.
P.S.
ИНЭОСу уже мало одного человека на ПАРИЖском подиуме (№1), начали клепать по 2-х велогонщиков на награждения))
P.P.S.
Думаю, что большинство болельщиков одобрило бы факт-решение, если бы орги Тура закономерно, логично, справедливо и даже символично отдали т.е. присудили приз Супер-Комбатив по итогам ТдФ-2019 Ж.Алафилиппу
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MSG
Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
С Тура 2011 года почти все вспоминают именно яростную оборону майки Томасом Феклером, но не скучную и закрытую езду Кадела Эванса и братьев Шлек (за исключением отчаянной атаки Энди на Изоаре).
То же самое и в этом году, в плане качества горных баталий Тур получился крайне блеклым,в том числе и не по вине гонщиков. Так что Жулиан тоже войдет в историю
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sixpack
Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
за счет ослабления контроля по разным причинам, гонка смотрелась интереснее, чем несколько прошлых лет. И все равно серьезная борьба за ГК шла на ветродуйном этапе и на полутора горных (т.к 19й сократили). В Вогезах, на Турмале и вал Торран были вожделенные "горные финиши", да и этап с Галибье оживился только отрывом. Традиционно скучно. Пришедший из негенеральского сословия Жужу всерьез оживил борьбу, иначе генералы нагнали б тоску тоскливую. Борьбы за зеленое мы просто не увидели. Прогноз с Саганом в зеленой майке от начала и до конца выполнился на все 100.
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uran
Винченцо Нибали – победитель 2 ... (3)
Карьера закономерно идёт по нисходящей, просто цели не соответствуют ни команде ни самому Нибсу. Будь на него меньше давления ездилось бы куда лучше. К чему тдф если Джиро + Вуэльта были идеальны в генерале?
Охотник за этапами не тот уровень, совсем не тот.
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Student
Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
Цитата: el kun
Цитата: Arciv
Цитата: GTX
У Джамбо второй подряд подиум гран-тура, а при другом распределении ресурсов - могли бы взять один. Глянем ещё на Роглича на Вуэльте, маршрут то не самый подходящий.
Да,два подиума это успех,но главное ещё завтра чтоб без неприятностей,зная фарт Стива. Ну а Рогличу нечего ловить на Вуэльте. Там не его дороги. Это разве что в разделке кидать всем 2-3мин,и потом за счёт индивидуального хода цепляться за подиум,и делать для команды три подиума подряд. Может Кройс будет ему помогать,и Гессинк восстановится.
Кажется и что Де плюс может ьыть неплохим генеральщиком, молодой принципе еще
Та в приципе все молодые, местом не ниже пятого себя показали, что австриец, что француз, что испанец)
Цитата: Arciv
Цитата: GTX
У Джамбо второй подряд подиум гран-тура, а при другом распределении ресурсов - могли бы взять один. Глянем ещё на Роглича на Вуэльте, маршрут то не самый подходящий.
Да,два подиума это успех,но главное ещё завтра чтоб без неприятностей,зная фарт Стива. Ну а Рогличу нечего ловить на Вуэльте. Там не его дороги. Это разве что в разделке кидать всем 2-3мин,и потом за счёт индивидуального хода цепляться за подиум,и делать для команды три подиума подряд. Может Кройс будет ему помогать,и Гессинк восстановится.
ну не совсем понятно, кто ему сможет там бросить вызов по настоящему, из Джировских только Карапас и Простомен, из туровских разве что Пульс и кто-то из Ейтцев, поди и всё....
Цитата: Гонщик
Цитата: reforg34
Цитата: Гонщик
ая разница в менеджменте между Скай и условными Bora, UAE Team Emirates и.т.д.Это то здесь причём , просто Скай предложили больше , вот и вся арифметика и с чего бы он стоил как Нибс , хотя сейчас с одним случайно выигранным Туром , стоимость несомненно возрастёт .
Суть в том что Скай в основном не берут "готовых суперзвезд" как например та же Астана, когда скупала всех суперзвезд(Контадор, Клоден, Савольделли, Лейфеймер, Нибали), а стараются искать из безусловно сильных, но при этом не раскрывшихся полностью и делают из них топов. В общем с умом тратят бюджет.
Да ладно , а покупка того же Ланды и много кого ещё , при том что в команде всегда есть супер пупер звезда и не одна , покупают именно сильных , с большим потенциалом , если результата не будет , переманят самого перспективного , купят нужных людей в ВАДА и вуаля , всё решают деньги в нашем мире , а умных и бедных полно или реально считаете что в других командах плохие спецы ?
И тем не менее, в прошлом году была сделана ставка на молодых)
-
Гонщик
Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
Цитата: reforg34
Цитата: Гонщик
ая разница в менеджменте между Скай и условными Bora, UAE Team Emirates и.т.д.Это то здесь причём , просто Скай предложили больше , вот и вся арифметика и с чего бы он стоил как Нибс , хотя сейчас с одним случайно выигранным Туром , стоимость несомненно возрастёт .
Суть в том что Скай в основном не берут "готовых суперзвезд" как например та же Астана, когда скупала всех суперзвезд(Контадор, Клоден, Савольделли, Лейфеймер, Нибали), а стараются искать из безусловно сильных, но при этом не раскрывшихся полностью и делают из них топов. В общем с умом тратят бюджет.
Да ладно , а покупка того же Ланды и много кого ещё , при том что в команде всегда есть супер пупер звезда и не одна , покупают именно сильных , с большим потенциалом , если результата не будет , переманят самого перспективного , купят нужных людей в ВАДА и вуаля , всё решают деньги в нашем мире , а умных и бедных полно или реально считаете что в других командах плохие спецы ?
-
Student
Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
Цитата: reforg34
Цитата: Гонщик
ая разница в менеджменте между Скай и условными Bora, UAE Team Emirates и.т.д.Это то здесь причём , просто Скай предложили больше , вот и вся арифметика и с чего бы он стоил как Нибс , хотя сейчас с одним случайно выигранным Туром , стоимость несомненно возрастёт .
Суть в том что Скай в основном не берут "готовых суперзвезд" как например та же Астана, когда скупала всех суперзвезд(Контадор, Клоден, Савольделли, Лейфеймер, Нибали), а стараются искать из безусловно сильных, но при этом не раскрывшихся полностью и делают из них топов. В общем с умом тратят бюджет.
не много не согласен, взять того же Урана, Роджерса и Порта, супер звёздами они не были, но и ноунеймами тоже, впрочем далеко не секрет, что менеджмету Скай (Инеос) многим поучится стоит. Ждём Вуэлту и Пульса)
Цитата: ingvarfrey
Всем поклонникам жужу - не переживайте, все будут помнить ПОБЕДИТЕЛЯ, а не алафилипа. И знаете почему? Потому что есть вселенское правило, игра забывается, а счёт(победитель). - остаётся. Инеос взяли первые два места - остальное лирика и отмазки для лузеров!.Давайте, кидайте камни, но я прав))). Это реальность, без романтики и розовых единорогов!
Ну Алафилипп войдёт в историю ни как победитель гранд-туров, но войдёт)
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