Тур де Франс в 2019 году стартует в Бельгии

Тур де Франс-2019 стартует в Бельгии через 50 лет после первой победы Эдди Меркса на францзуском Гран-туре

ASO, организатор Тур де Франс, подтвердил, что столица Бельгии Брюссель примет старт 106-го выпуска французского Гран-тура в 2019 году, через 50 лет после первой победы легендарного бельгийского велогонщика Эдди Меркса (Eddy Merckx) на Тур де Франс-1969. Также в 2019 году будет отмечаться 100-летие создания жёлтой майки лидера. Жёлтая майка впервые появилась в 1919 году, через 16 лет после первого выпуска Большой Петли.

Брюссель принимал Тур де Франс 10 раз, в 1958 году французский Гран-тур стартовал в столице Бельгии, в 1947 году там финишировал этап. Гонка возвращалась в Брюссель также в 1949, 1958, 1960, 1962, 1978, 1981, 1992 и 2010 годах.

Торжественный старт Тур де Франс также принимали такие бельгийский города как Шалеруа (1975), Льеж (2004 и 2012).

Напомним, что в этом году Тур де Франс-2017 стартует в Германии, в Дюссельдорфе, но заедет и в Бельгию, на территории которой финиширует 2-й этап Дюссельдорф-Льеж и стартует 3-й этап.