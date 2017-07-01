 Эдвальд Боассон Хаген и Крис Фрум о 19-м этапе Тур де Франс-2017

Эдвальд Боассон Хаген одерживает победу на 19-м этапе Тур де Франс, Крис Фрум думает о разделке 20-го этапа

Пятая попытка Эдвальда Боассона Хагена (Edvald Boasson Hagen) выиграть этап Тур де Франс-2017 оказалась успешной. После двух вторых мест – мизерного проигрыша в несколько миллиметров Марселю Киттелю (Quick Step Floors) на 7-м этапе и Майклу Мэттьюсу (Sunweb) на 16-м этапе и третьих мест на 11-м и 14-м этапах , 30-летний норвежский гонщик выиграл 19-й и самый протяжённый этап Тур де Франс-2017, атаковав из отрыва за 2,8 км до финиша.

Атака оказалась успешной не в последнюю очередь благодаря тому, что Эдвальд Боассон Хаген тщательно изучил карту маршрута, заметив, что большую развязку на последних 3 км лучше обходить по правой стороне. В то время как остальные гонщики отрыва, образовавшегося после раскола многочисленной группы отрыва дня за 15 км до финиша, поехали по левой стороне, Хаген и Никиас Арндт (Sunweb) пошли по правой, создав небольшой просвет. Арндт не смог усидеть за чемпионом Норвегии в разделке, и Эдвальд Боассон Хаген, оставшись в одиночку за 2 км до финиша, сумел удержать минимальное преимущество и выиграть третий в карьере этап Тур де Франс.

Photo © ASO/Bruno BADE/A.Broadway

Эдвальд Боассон Хаген: «Это фантастика. Команда очень помогла мне до того, как уехал отрыв. Они контролировали пелотон, а на подъёме я находился на хорошей позиции, поэтому смог последовать за атаками. Мы слаженно работали в первой группе весь этап. Естественно, в конце пошли атаки. Я справился, сумел их закрыть.

Я изучал маршрут, утром посмотрел видео, где была финальная развязка, знал, что её надо обходить по правой стороне. Не знаю, проводили ли остальные гонщики разведку до старта. Иногда забываешь всё, что говорится на собрании команды, и просто едешь за остальными гонщиками. Возможно, другие гонщики просто не знали. Но я знал. Когда Никиас Арндт не смог за мной усидеть, я просто дал полный газ и держал скорость до самого финиша. Я опасался финальных атак, не хотел выжидать до спринта, хотя и в спринте чувствую себя уверенно. Приятно принять решение заранее и не допустить, чтобы этап закончился так, как предыдущие. Я не хотел ждать ещё одного фотофиниша.

Счастьем было пересечь первым финишную черту. Я так часто оказывался очень близко к победе. И приятно, наконец, принести победу команде и себе.

Жаль, что мы потеряли Марка (Кэвендиша), но команда была мотивирована на протяжении всего Тур де Франс. Мы не могли отсиживаться и ничего не делать три недели. Изо всех сил команда стала работать на меня. Я просто много раз попадал не на ту линию, но очень приятно, что успех достигнут. На этот раз я пересёк финишную черту один.

На Елисейских Полях я раньше финишировал близко. Победу там редко удаётся одержать, но мы потеряли много спринтеров, хотя некоторые сильные гонщики ещё в пелотоне».

Photo © ASO/A.Broadway

Крис Фрум (Sky): «Для нас, генеральщиков, сегодня была отличная возможность после тяжёлых этапов в Альпах немного восстановить силы, отсидеться на колёсах перед завтрашней разделкой.

Дистанция разделки будет быстрой, с небольшим подъёмом. Думаю, она мне подходит, вполне силовая индивидуальная гонка на время. Думаю, за победу на 20-м этапе будут бороться Примож Роглич или Тони Мартин. Моя задача – не проиграть. Я должен всё сделать правильно, надеюсь, этот день не будет кризисным. Нога у меня идёт. Я должен относиться к этой разделке как к любой другой, которую проезжал прежде. Боюсь падения больше, чем прокола, потому что колесо всегда можно заменить, но не ноги. Я на фантастической позиции, предпочитаю её, чем быть вторым или третьим, когда мне пришлось бы отыгрывать время».