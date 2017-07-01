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Эдвальд Боассон Хаген и Крис Фрум о 19-м этапе Тур де Франс-2017

Эдвальд Боассон Хаген одерживает победу на 19-м этапе Тур де Франс, Крис Фрум думает о разделке 20-го этапа

 

 

  Пятая попытка Эдвальда Боассона Хагена (Edvald Boasson Hagen) выиграть этап Тур де Франс-2017  оказалась успешной. После двух вторых мест – мизерного проигрыша в несколько миллиметров Марселю Киттелю (Quick Step Floors) на 7-м этапе и Майклу Мэттьюсу (Sunweb) на 16-м этапе и третьих мест на 11-м и 14-м этапах , 30-летний норвежский гонщик выиграл 19-й и самый протяжённый этап Тур де Франс-2017,  атаковав из отрыва за 2,8 км до финиша.

 

  Атака оказалась успешной не в последнюю очередь благодаря тому, что Эдвальд Боассон Хаген тщательно изучил карту маршрута, заметив, что большую развязку на последних 3 км лучше обходить по правой стороне. В то время как остальные гонщики отрыва, образовавшегося после раскола многочисленной группы отрыва дня за 15 км до финиша, поехали по левой стороне, Хаген и Никиас Арндт (Sunweb) пошли по правой, создав небольшой просвет. Арндт не смог усидеть за чемпионом Норвегии в разделке, и Эдвальд Боассон Хаген, оставшись в одиночку за 2 км до финиша, сумел удержать минимальное преимущество и выиграть третий в карьере этап Тур де Франс.

 

Эдвальд Боассон Хаген и Крис Фрум о 19-м этапе Тур де Франс-2017

 Эдвальд Боассон Хаген и Крис Фрум о 19-м этапе Тур де Франс-2017

 Эдвальд Боассон Хаген и Крис Фрум о 19-м этапе Тур де Франс-2017

 Эдвальд Боассон Хаген и Крис Фрум о 19-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © ASO/Bruno BADE/A.Broadway 

 

  Эдвальд Боассон Хаген: «Это фантастика. Команда очень помогла мне до того, как уехал отрыв. Они контролировали пелотон, а на подъёме я находился на хорошей позиции, поэтому смог последовать за атаками. Мы слаженно работали в первой группе весь этап. Естественно, в конце пошли атаки. Я справился, сумел их закрыть.

 

  Я изучал маршрут, утром посмотрел видео, где была финальная развязка, знал, что её надо обходить по правой стороне. Не знаю, проводили ли остальные гонщики разведку до старта. Иногда забываешь всё, что говорится на собрании команды, и просто едешь за остальными гонщиками. Возможно, другие гонщики просто не знали. Но я знал. Когда Никиас Арндт не смог за мной усидеть, я просто дал полный газ и держал скорость до самого финиша. Я опасался финальных атак, не хотел выжидать до спринта, хотя и в спринте чувствую себя уверенно. Приятно принять решение заранее и не допустить, чтобы этап закончился так, как предыдущие. Я не хотел ждать ещё одного фотофиниша.

 

  Счастьем было пересечь первым финишную черту. Я так часто оказывался очень близко к победе. И приятно, наконец, принести победу команде и себе.

 

  Жаль, что мы потеряли Марка (Кэвендиша), но команда была мотивирована на  протяжении всего Тур де Франс. Мы не могли отсиживаться и ничего не делать три недели. Изо всех сил команда стала работать на меня. Я просто много раз попадал не на ту линию, но очень приятно, что успех достигнут. На этот раз я пересёк финишную черту один.

 

  На Елисейских Полях я раньше финишировал близко. Победу там редко удаётся одержать, но мы потеряли много спринтеров, хотя некоторые сильные гонщики ещё в пелотоне».

 

Эдвальд Боассон Хаген и Крис Фрум о 19-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © ASO/A.Broadway

 

  Крис Фрум (Sky): «Для нас, генеральщиков, сегодня была отличная возможность после тяжёлых этапов в Альпах немного восстановить силы, отсидеться на колёсах перед завтрашней разделкой.

 

 Дистанция разделки будет быстрой, с небольшим подъёмом. Думаю, она мне подходит, вполне силовая индивидуальная гонка на время. Думаю, за победу на 20-м этапе будут бороться Примож Роглич или Тони Мартин. Моя задача – не проиграть. Я должен всё сделать правильно, надеюсь, этот день не будет кризисным. Нога у меня идёт. Я должен относиться к этой разделке как к любой другой, которую проезжал прежде. Боюсь падения больше, чем прокола,  потому что колесо всегда можно заменить, но не ноги. Я на фантастической позиции, предпочитаю её, чем быть вторым или третьим, когда мне пришлось бы отыгрывать время».

 

 

Результаты 19 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Эдвальд Боассон Хаген Dimension Data Крис Фрум Chris Froome Sky Edvald Boasson Hagen Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


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Комментарии

  • sergejdriver
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    sergejdriver-Фото
    Зато твой комент ну прям такой веселый!
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я повторюсь, что не за Фрума на этом Туре, но таки хочется чтобы желтая майка взяла этап и тогда много разговоров насчёт сами знаете чего сразу бы отпали автоматически. Конечно Крис воззжелает удержать майку нежели выиграть этап, хотя можно "усидеть и на 2-х стульях" ;-)
    Так что фавориты те самые (как по мне) что и в Дюссельдорфе: Тони, Вася, Примош, но можно и "нежданчика словить"

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Кстати, Вася вчера, вроде, не упахался, да и сегодня впереди его не было видно.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Самый протяженный и наверное самый скучный этап этого Тура. поСмотрел первых 25 км. и последних 25 км. Но ЭББ молоток, среагировал вовремя, так сказать
    Ну всё, теперь только остается в Париже взять свою долгожданную победу А.Грайпелю и спринтерская сказка на этом ТдФ закончится полным хэппи-ендом))

  • EL-Fenomeno
    Эдвальд Боассон Хаген - побед ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Какой же всё-таки умный этот Эдвальд, зе БОС. Честно заработал/наработал на свою победу этого Тура, очень рад за него.

    Кстати, AG2R сократили разрыв в командном зачёте от СКАЙа до 3 минут, но разделка явно не в пользу франсе-тим, так что британцы скорей всего останутся лучшей командой Тура, всё же AG2R дали хороший бой СКАЙу

  • MSG
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    MSG-Фото
    Вот кто точно почти весь Тур отдыхал(относительно, конечно)-это Джонатан Кастровьехо. Может вполне на победном уровне  проехать. Тони Мартин тоже вроде на третьей неделе не был особо заметен. Но та стенка может их запросто остановить. Но, как по-моему, победитель- кто-то из них. В Роглича не верю, все-таки сольные рейды в Альпах просто так не проходят. От Кириенко врятли что-либо ожидать можно: пару дней назад он пелотон в одни ноги на Круа де Фер затаскивал, потом и спускал вниз, да и сегодня он с Книисом больше всех пахал впереди.
    Фрум- главная загадка этапа. Он может рискнуть, пойдя разделку на победу(об этом он сам заявлял) и в итоге рисковать вылетом с трассы, может же заходить в повороты аккуратно и в итоге просто отстоять майку( и привезти меньше 30 секунд генеральщикам). Второй вариант все-таки более предпочтительный. Хотя вот невольно вспомнил Тур 2009, а ведь разделка вокруг озера Анси была  очень похожа по рельефу на Марсельскую, только что она подлиннее была, ну и подъем не такой крутой. И Конта смог на этом подъеме несколько десятков секунд Канчелларе бросить, и потом считанные секунды удержать на финише, тем самым выйграв в желтой майке. Почему бы Фруму по похожему рецепту не пойти?...
    Исход борьбы за второе масто не так однозначен, как кажется. Я уже писал пару дней назад, что Уран в этом сезоне очень сильно сбавил в разделке и при этом добавил в горном ходе(что мы и видим на нынешнем Туре). При этом и Барде все-таки не такой провальный раздельщик. Но есть одно но: Барде очень сильно надергался в Альпах, страстно желая сбросить Фрума с колеса. Было видно после финиша на Изоаре, чего это ему стоило. Уран также вымотан(как и все генералы, естественно), но он все-таки явно шел от обороны. В итоге считаю, что разрыв в генерале между ними больше 15 секунд не будет, но скорее всего в пользу колумбийца.


  • doctor46
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    doctor46-Фото
    Ставлю на Фрума, но хочется чтобы Вася взял этап или Кастровьехо
  • sashkool
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    sashkool-Фото

    Ланду - в тройку!!!

  • Гонщик
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: GTX
    Неа, Роглич
    Роглич тут в пролёте окажется , конец трёхнедельной гонки всётаки .

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    Gorn9k-Фото
    Фрум-шоу не было , а так неплохой тур.

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