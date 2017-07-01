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Эдвальд Боассон Хаген - победитель 19 этапа Тур де Франс-2017

Эдвальд Боассон Хаген выигрывает 19-й этап Тур де Франс-2017 атакой из отрыва

 

 

 

  Эдвальд Боассон Хаген (Edvald Boasson Hagen) одержал победу на 19-м, самом протяжённом этапе Тур де Франс-2017.  30-летний норвежский гонщик команды Dimension Data был в шести миллиметрах от победы, проиграв спринт Марселю Киттелю (Quick Step Floors) на 7-м этапе, затем вновь стал вторым на 16-м этапе, где проиграл Майклу Мэттьюсу (Sunweb), но на этот раз он не упустил победу.

 

Эдвальд Боассон Хаген - победитель 19 этапа Тур де Франс-2017

 Photo © ASO

 

Эдвальд Боассон Хаген отобрался в отрыв дня, сформировавшийся после многочисленных атак через 30 км после старта. В отрыв уехало 20 гонщиков, пелотон, контролируемый на протяжении всего этапа командой Sky, отпустил отрыв, преимущество которого к финальным 30 км достигло более 9 с половиной минут.

 

 

За 50 км до финиша, при прохождении финального, третьего подъёма 3-й категории из отрыва предпринимались попытки уехать, однако атаки Бауке Моллемы (Trek – Segafredo), Романа Сикара (Direct Energie), Михаэля Альбазини (Orica-Scott) были нейтрализованы.

 

 

 

За 15 км до финиша отрыв всё-таки удалось порвать, и вперёд уехали 9 гонщиков – Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data), Сильван Шаванель (Direct Energie), Томас Де Гендт (Lotto Soudal), Никиас Арндт (Sunweb), Даниэле Беннати (Movistar), Михаэль Альбазини и Йенс Кёкелейр (Orica-Scott), Ян Бакелантс (AG2R) и Эли Жебер (Fortuneo – Oscaro).

 

Они сразу создали просвет, за 11 км до финиша опережали группу своих попутчиков на полминуты.

 

 

Эдвальд Боассон Хаген атаковал из первой группы несколько раз, удачной оказалась попытка за 2,5 км. Никиас Арндт, поехавший вслед за норвежским гонщиком, не выдержал его темпа и отстал за 2 км до финиша. Эдвальд Боассон Хаген удержал просвет и взял третью в карьере победу на этапе Тур де Франс после двух побед, одержанных в 2011 году.

 

Эдвальд Боассон Хаген - победитель 19 этапа Тур де Франс-2017

 Эдвальд Боассон Хаген - победитель 19 этапа Тур де Франс-2017

 

 

Группа генеральщиков и остальной пелотон в преддверии решающей разделки 20 этапа не проводили активных действий и спокойно финишировали через 12 с половиной минут после гонщиков отрыва. Крис Фрум (Sky) сохранил на плечах майку лидера.

 

Эдвальд Боассон Хаген - победитель 19 этапа Тур де Франс-2017

 Photo © ASO

 

Гонщики команды Sunweb Майкл Мэттьюс и Варран Баргий гарантировали победу в классификации лучшего спринтера и лучшего горного гонщика соответственно, им лишь осталось доехать гонку и финишировать в Париже.

 

 

Результаты 19 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Эдвальд Боассон Хаген Edvald Boasson Hagen Dimension Data Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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