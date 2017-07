 Эдвальд Боассон Хаген - победитель 19 этапа Тур де Франс-2017

Эдвальд Боассон Хаген (Edvald Boasson Hagen) одержал победу на 19-м, самом протяжённом этапе Тур де Франс-2017. 30-летний норвежский гонщик команды Dimension Data был в шести миллиметрах от победы, проиграв спринт Марселю Киттелю (Quick Step Floors) на 7-м этапе, затем вновь стал вторым на 16-м этапе, где проиграл Майклу Мэттьюсу (Sunweb), но на этот раз он не упустил победу.

Photo © ASO

Эдвальд Боассон Хаген отобрался в отрыв дня, сформировавшийся после многочисленных атак через 30 км после старта. В отрыв уехало 20 гонщиков, пелотон, контролируемый на протяжении всего этапа командой Sky, отпустил отрыв, преимущество которого к финальным 30 км достигло более 9 с половиной минут.

За 50 км до финиша, при прохождении финального, третьего подъёма 3-й категории из отрыва предпринимались попытки уехать, однако атаки Бауке Моллемы (Trek – Segafredo), Романа Сикара (Direct Energie), Михаэля Альбазини (Orica-Scott) были нейтрализованы.

Les coureurs dans l'échappée accélèrent, les attaques se multiplient / Several breakaway attempts at the front #TDF2017 pic.twitter.com/5mfZcCSuoh

За 15 км до финиша отрыв всё-таки удалось порвать, и вперёд уехали 9 гонщиков – Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data), Сильван Шаванель (Direct Energie), Томас Де Гендт (Lotto Soudal), Никиас Арндт (Sunweb), Даниэле Беннати (Movistar), Михаэль Альбазини и Йенс Кёкелейр (Orica-Scott), Ян Бакелантс (AG2R) и Эли Жебер (Fortuneo – Oscaro).

Они сразу создали просвет, за 11 км до финиша опережали группу своих попутчиков на полминуты.

Эдвальд Боассон Хаген атаковал из первой группы несколько раз, удачной оказалась попытка за 2,5 км. Никиас Арндт, поехавший вслед за норвежским гонщиком, не выдержал его темпа и отстал за 2 км до финиша. Эдвальд Боассон Хаген удержал просвет и взял третью в карьере победу на этапе Тур де Франс после двух побед, одержанных в 2011 году.

Revivez le dernier kilomètre et la victoire en solo de @EBhagen ! / Relive the last kilometer and the great finish from EBH! #TDF2017 pic.twitter.com/b7e85J5NX3