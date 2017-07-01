 Эдвальд Боассон Хаген - победитель 19 этапа Тур де Франс-2017

Эдвальд Боассон Хаген выигрывает 19-й этап Тур де Франс-2017 атакой из отрыва

Эдвальд Боассон Хаген (Edvald Boasson Hagen) одержал победу на 19-м, самом протяжённом этапе Тур де Франс-2017. 30-летний норвежский гонщик команды Dimension Data был в шести миллиметрах от победы, проиграв спринт Марселю Киттелю (Quick Step Floors) на 7-м этапе, затем вновь стал вторым на 16-м этапе, где проиграл Майклу Мэттьюсу (Sunweb), но на этот раз он не упустил победу.

Photo © ASO

Эдвальд Боассон Хаген отобрался в отрыв дня, сформировавшийся после многочисленных атак через 30 км после старта. В отрыв уехало 20 гонщиков, пелотон, контролируемый на протяжении всего этапа командой Sky, отпустил отрыв, преимущество которого к финальным 30 км достигло более 9 с половиной минут.

За 50 км до финиша, при прохождении финального, третьего подъёма 3-й категории из отрыва предпринимались попытки уехать, однако атаки Бауке Моллемы (Trek – Segafredo), Романа Сикара (Direct Energie), Михаэля Альбазини (Orica-Scott) были нейтрализованы.

Les coureurs dans l'échappée accélèrent, les attaques se multiplient / Several breakaway attempts at the front #TDF2017 pic.twitter.com/5mfZcCSuoh — Le Tour de France (@LeTour) 21 июля 2017 г.

За 15 км до финиша отрыв всё-таки удалось порвать, и вперёд уехали 9 гонщиков – Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data), Сильван Шаванель (Direct Energie), Томас Де Гендт (Lotto Soudal), Никиас Арндт (Sunweb), Даниэле Беннати (Movistar), Михаэль Альбазини и Йенс Кёкелейр (Orica-Scott), Ян Бакелантс (AG2R) и Эли Жебер (Fortuneo – Oscaro).

Они сразу создали просвет, за 11 км до финиша опережали группу своих попутчиков на полминуты.

Эдвальд Боассон Хаген атаковал из первой группы несколько раз, удачной оказалась попытка за 2,5 км. Никиас Арндт, поехавший вслед за норвежским гонщиком, не выдержал его темпа и отстал за 2 км до финиша. Эдвальд Боассон Хаген удержал просвет и взял третью в карьере победу на этапе Тур де Франс после двух побед, одержанных в 2011 году.

Revivez le dernier kilomètre et la victoire en solo de @EBhagen ! / Relive the last kilometer and the great finish from EBH! #TDF2017 pic.twitter.com/b7e85J5NX3 — Le Tour de France (@LeTour) 21 июля 2017 г.

Группа генеральщиков и остальной пелотон в преддверии решающей разделки 20 этапа не проводили активных действий и спокойно финишировали через 12 с половиной минут после гонщиков отрыва. Крис Фрум (Sky) сохранил на плечах майку лидера.

Photo © ASO

Гонщики команды Sunweb Майкл Мэттьюс и Варран Баргий гарантировали победу в классификации лучшего спринтера и лучшего горного гонщика соответственно, им лишь осталось доехать гонку и финишировать в Париже.