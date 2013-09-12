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Крис Фрум и Фабио Ару о 14-м этапе Тур де Франс-2017

Крис Фрум вернул себе жёлтую майку лидера на 14-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  На 14-м этапе Тур де Франс-2017 с финишем в некатегорийный подъём Кот Сен-Пьер (Cote Saint-Pierre), протяжённостью 570 м со средним градиентом в 9.6% капитан команды Sky Крис Фрум вернул себе жёлтую майку лидера, которую потерял на 12-м этапе. Британский гонщик финишировал 7-м, в то время как чемпион Италии Фабио Ару (Astana) пересёк финиш 30-м, через 24 секунды после Фрума. 6 секунд, разделявшие 1-е место Фабио Ару и 2-е место Криса Фрума превратились в 18 секунд, которые Ару сейчас уступает Фруму.

 

Команда Sky подготовилась к финальной «стенке» на 14-м этапе, выстроилась в голове пелотона за 9 км до финиша, Василий Кириенко растянул пелотон, а затем в работу включился Михал Квятковски, который вывез Криса Фрума к подножию финального подъёма. Микель Ланда также помогал капитану команды Sky маневрировать в коварном финале, и сохранил свою пятую позицию в генеральной классификации.

 

Крис Фрум и Фабио Ару о 14-м этапе Тур де Франс-2017

 

Крис Фрум и Фабио Ару о 14-м этапе Тур де Франс-2017

 

Крис Фрум и Фабио Ару о 14-м этапе Тур де Франс-2017

 

Крис Фрум и Фабио Ару о 14-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © ASO/Pauline Ballet

 

  Крис Фрум (Sky): «Мне помогло, что я знал этот финиш по Тур де Франс-2015, тогда разрывы были довольно большими. И мы знали, что сегодня получится то же самое. Но я не ожидал, что верну майку на таком этапе. Это невероятно, особенно после тяжёлого дня в Пиренеях.

 

 Я вернул жёлтую майку благодаря команде, которая помогла мне удержаться впереди. Без их работы я бы никак не смог сохранить свою позицию. Они всегда находились впереди, а это означало, что я ограждён от неприятностей, что мог проходить повороты по лучшей траектории. Когда я пошёл в финальный подъём, у меня хватило сил в ногах, чтобы усидеть за первыми ребятами.

 

  На последних 500 метрах Михал Квятковски кричал мне по радио: «У тебя просвет, у тебя просвет, жми, жми, вперёд». Потрясающе. Но все соперники ещё близко. Как все видели, каждый день приносит сюрпризы. Как мы и думали, разрывы на этом Тур де Франс очень малы, поэтому надо бороться за каждую секунду.

  Вчера, когда Astana пыталась контролировать гонку, ситуация взорвалась, надеюсь, мы сможем завтра сделать гонку спокойнее, когда снова возьмём контроль на себя».

 

Крис Фрум и Фабио Ару о 14-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © Astana Pro Team/@bettiniphoto 

Крис Фрум и Фабио Ару о 14-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © ASO

 

  Фабио Ару (Astana): «На последнем километре я оказался слишком далеко сзади, мне пришлось приложить большие усилия, чтобы вернуться в группу. Я дал промах. Сегодня такое случилось со мной, завтра может произойти с кем-то ещё. Это ситуация в гонке. Важно продолжать бороться. Потеря майки – не настолько тяжёлая новость, учитывая то, что ждёт впереди. Конечно, я бы предпочёл лидировать, но предстоит трудная финальная неделя, ещё не всё потеряно.

  За полтора километра до финиша группа начала распадаться, и уже в тот момент я был позади. Поэтому потерял секунды. Я пытался исправить ситуацию, но было слишком поздно. Разрыв между мной и Фрумом не слишком большой, гонка остаётся открытой. Завтра будет тяжёлый этап, постараюсь восстановиться».

 

 

 

Результаты 14 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Фабио Ару Fabio Aru Astana Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Erik

    Tomer

    Сегодня, 00:58 | Регистрация: 12.09.2013

    Главное бороться до конца

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1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • velodoctor
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    velodoctor-Фото
    Датчанин на амстеле был высоко а Гриф едет энеко тур хорошо, соответственно вчера был их рельеф, так же как и Луца, в больших горах они не помощники, но на таком этапе уж точно должны были быть рядом. У вас нет вопросов, а вот у меня есть вопросы.
  • RWW
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    RWW-Фото

    Комментарии какие-то перекошенные. Создается впечатление, что многие болеют не за конкретного гонщика или команду, а против Астаны, кто бы не выиграл этап. Особенно неприятно читать про "водовозов". У казахствнской команды хоть "водовозы" на туре есть, а у России кто? Ару едет в свою силу, на тур он и не замахивался, человек пол сезона проболел, о чем спор? А то, что он сопротивляется Фруму - молодец, создает интригу гонки и дает возможность некоторым комментаторам пищу для злопыхательства.



    Да, и кстати "водовоз" Зейц 56 в генеральной классификации из 176 участников, многие из "диванных" комментаторов его пожалуй и на машине не догонят, не говоря уже о велосипеде. Труд спротсменов надо уважать, как и любой другой, это аксиома для нормальных болельщиков по-моему.

  • Tomer
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    Tomer-Фото

    Поздравляю полклоников Ская и в частности Фрума с желтой майкой думаю Фрум с такой командой просто обязан выйграть тур 

  • Tomer
    Крис Фрум и Фабио Ару о 14-м э ... (1)
    Tomer-Фото

    Главное бороться до конца

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    VeloVelo-Фото
    Жанна, вы опять в своем репертуаре )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    VeloVelo-Фото

    Хорош цеплятся к человеку. Николай Н. по делу пишет,
    и разбирается в велоспорте, в отличие от некоторых его (Николая) критиков.
    Мы все разные, давайте уже уважать друг друга.

    ЗЫ: Николай, хватит заниматься троллингом.
    Достаточно почитать вашу ленту комментариев, чтобы понять, 
    что у вас с русским языком все в порядке. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    VeloVelo-Фото

    Какие "Большие вопросы" могут быть к таким проверенным бойцам, как Гривко,
    Вальгрену и всем остальным гонцам в принципе? Не забывайте - Это трехнедельная гонка. Случится может что угодно - от падения до обезвоживания.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как всегда перед днём отдыха будут напрягатся многие (если не все). ОТРЫВщики по своим делам, ГЕНЕРАЛьщики по своим. Наличие двух вершин 1 категории (хорошо, что вторая "ближе" к финишу) означет, что в пелотоне будет конкретный просев. А пупырь 4-й категории может сыграть даже решающую роль в том случае, если отрыву позволят разыграть победу на этапе.

    Даешь опять таки французкую победу, ну например Роллана или Пино!?
    С учётом таких минимальных разрывов в общем зачёте генеральщики просто обязанны пойти в бой на последней горе ну и потом, на остальных 30км. ломится до последнего, если конечно отрыв будет ещё в "зоне пойманости"

    P.S.

    Церковь и статуя на скалистых холмах впечатляют

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    SSS-Фото

    Сальбутамол разрешен ВАДА всем до некоторой максимальной концентрации, которую нельзя превышать никому. Так что все могут пшикаться.

    И выводы не с форумных терок, а из статей спортивных врачей.

  • RVL
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (68)
    RVL-Фото
    несомненно кто то -кто то. ну пусть Ару проиграл на таком..
    от Конты с Наиро Вы чего ожидали вообще???
    и чем удивил Фрум, Барде, Мартин и Уран?

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9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
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