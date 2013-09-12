Крис Фрум и Фабио Ару о 14-м этапе Тур де Франс-2017

Крис Фрум вернул себе жёлтую майку лидера на 14-м этапе Тур де Франс-2017

На 14-м этапе Тур де Франс-2017 с финишем в некатегорийный подъём Кот Сен-Пьер (Cote Saint-Pierre), протяжённостью 570 м со средним градиентом в 9.6% капитан команды Sky Крис Фрум вернул себе жёлтую майку лидера, которую потерял на 12-м этапе. Британский гонщик финишировал 7-м, в то время как чемпион Италии Фабио Ару (Astana) пересёк финиш 30-м, через 24 секунды после Фрума. 6 секунд, разделявшие 1-е место Фабио Ару и 2-е место Криса Фрума превратились в 18 секунд, которые Ару сейчас уступает Фруму.

Команда Sky подготовилась к финальной «стенке» на 14-м этапе, выстроилась в голове пелотона за 9 км до финиша, Василий Кириенко растянул пелотон, а затем в работу включился Михал Квятковски, который вывез Криса Фрума к подножию финального подъёма. Микель Ланда также помогал капитану команды Sky маневрировать в коварном финале, и сохранил свою пятую позицию в генеральной классификации.

Photo © ASO/Pauline Ballet

Крис Фрум (Sky): «Мне помогло, что я знал этот финиш по Тур де Франс-2015, тогда разрывы были довольно большими. И мы знали, что сегодня получится то же самое. Но я не ожидал, что верну майку на таком этапе. Это невероятно, особенно после тяжёлого дня в Пиренеях.

Я вернул жёлтую майку благодаря команде, которая помогла мне удержаться впереди. Без их работы я бы никак не смог сохранить свою позицию. Они всегда находились впереди, а это означало, что я ограждён от неприятностей, что мог проходить повороты по лучшей траектории. Когда я пошёл в финальный подъём, у меня хватило сил в ногах, чтобы усидеть за первыми ребятами.

На последних 500 метрах Михал Квятковски кричал мне по радио: «У тебя просвет, у тебя просвет, жми, жми, вперёд». Потрясающе. Но все соперники ещё близко. Как все видели, каждый день приносит сюрпризы. Как мы и думали, разрывы на этом Тур де Франс очень малы, поэтому надо бороться за каждую секунду.

Вчера, когда Astana пыталась контролировать гонку, ситуация взорвалась, надеюсь, мы сможем завтра сделать гонку спокойнее, когда снова возьмём контроль на себя».

Photo © Astana Pro Team/@bettiniphoto

Photo © ASO

Фабио Ару (Astana): «На последнем километре я оказался слишком далеко сзади, мне пришлось приложить большие усилия, чтобы вернуться в группу. Я дал промах. Сегодня такое случилось со мной, завтра может произойти с кем-то ещё. Это ситуация в гонке. Важно продолжать бороться. Потеря майки – не настолько тяжёлая новость, учитывая то, что ждёт впереди. Конечно, я бы предпочёл лидировать, но предстоит трудная финальная неделя, ещё не всё потеряно.

За полтора километра до финиша группа начала распадаться, и уже в тот момент я был позади. Поэтому потерял секунды. Я пытался исправить ситуацию, но было слишком поздно. Разрыв между мной и Фрумом не слишком большой, гонка остаётся открытой. Завтра будет тяжёлый этап, постараюсь восстановиться».