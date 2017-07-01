Крис Фрум: «В финале этапа мне было тяжело»

Крис Фрум потерял жёлтую майку лидера на 12-м этапе Тур де Франс-2017

На 12-м королевском горном пиренейском этапе Тур де Франс-2017 Крис Фрум, защищающий титул победителя, потерял жёлтую майку лидера, которую носил с 5-го этапа. Команда Sky контролировала ход этапа с самого старта, скорость, которую задали товарищи Криса Фрума по команде, не выдержали многие гонщики.

К финальному подъёму Пейрагюд впереди осталось лишь группа из 10 лидеров, но на крутых градиентах короткого финишного подъёма 32-летний британский гонщик не смог ответить на атаки соперников и финишировал лишь 7-м, проиграв 22 секунды победителю этапа. Чемпион Италии, гонщик команды Astana, Фабио Ару благодаря тому, что финишировал 3-м и бонусным секундам, сумел перехватить жёлтую майку лидера у трёхкратного победителя Тур де Франс, которого опережает теперь на 6 секунд.

Photo © Sky

Photo © ASO/Pauline BALLET

Крис Фрум: «Сегодня в финале мне было тяжело. Команда так потрясающе работала на меня весь день, но я у меня просто не пошла нога, чтобы отфинишировать. Нет никаких оправданий, ноги не хватило на последний рывок. Градиент в 20% был жестоким. Очень тяжёлый финиш.

Могу лишь поздравить Романа Барде с победой на этапе и Фабио Ару с жёлтой майкой. Сейчас гонка в разгаре, и до конца ещё далеко, всю дорогу до Парижа предстоит настоящая битва».

Николя Порталь, спортивный директор команды Sky: «Такое случается в спорте, не всегда всё идёт по плану. Жаль терять жёлтую майку и время, особенно таким образом. Но это всего 6 секунд, не конец света, разрыв небольшой. Как мы и ожидали, ASO сделали гонку открытой. Нам надо смотреть на вещи позитивно - завтра нам не придётся работать впереди, а этап будет очень трудным, коротким и быстрым».