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Крис Фрум: «В финале этапа мне было тяжело»

Крис Фрум потерял жёлтую майку лидера на 12-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  На 12-м королевском горном пиренейском этапе Тур де Франс-2017 Крис Фрум, защищающий титул победителя, потерял жёлтую майку лидера, которую носил с 5-го этапа. Команда Sky контролировала ход этапа с самого старта, скорость, которую задали товарищи Криса Фрума по команде, не выдержали многие гонщики.  

 

  К финальному подъёму Пейрагюд впереди осталось лишь группа из 10 лидеров, но на крутых градиентах короткого финишного подъёма 32-летний британский гонщик не смог ответить на атаки соперников и финишировал лишь 7-м, проиграв 22 секунды победителю этапа. Чемпион Италии, гонщик команды Astana, Фабио Ару благодаря тому, что финишировал 3-м и бонусным секундам, сумел перехватить жёлтую майку лидера у трёхкратного победителя Тур де Франс, которого опережает теперь на 6 секунд.

 

Крис Фрум: «В финале этапа мне было тяжело»

 Photo © Sky

Крис Фрум: «В финале этапа мне было тяжело»

 

Крис Фрум: «В финале этапа мне было тяжело»

 Photo © ASO/Pauline BALLET

 

  Крис Фрум: «Сегодня в финале мне было тяжело. Команда так потрясающе работала на меня весь день, но я у меня просто не пошла нога, чтобы отфинишировать. Нет никаких оправданий, ноги не хватило на последний рывок. Градиент в 20% был жестоким. Очень тяжёлый финиш.

  Могу лишь поздравить Романа Барде с победой на этапе и Фабио Ару с жёлтой майкой. Сейчас гонка в разгаре, и до конца ещё далеко, всю дорогу до Парижа предстоит настоящая битва».

 

  Николя Порталь, спортивный директор команды Sky: «Такое случается в спорте, не всегда всё идёт по плану. Жаль терять жёлтую майку и время, особенно таким образом. Но это всего 6 секунд, не конец света, разрыв небольшой. Как мы и ожидали, ASO сделали гонку открытой. Нам надо смотреть на вещи позитивно - завтра нам не придётся работать впереди, а этап будет очень трудным, коротким и быстрым».

 

 

Результаты 12 этапа Тур де Франс-2017

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • DIM
    Победа Романа Барде и штраф Ри ... (1)
    DIM-Фото
    Действительно, совсем этот Уран распоясался, сначала победу у француза увёл, теперь жрёт когда захочет)))
  • meniscus
    Фабио Ару надевает желтую майк ... (3)
    meniscus-Фото
    Ару с жёлтым! Однако, возить его больше некому, надежда только на себя.
  • ungvar
    Альберто Контадор и Наиро Кинт ... (1)
    ungvar-Фото

    Надеюсь на третей неделе Конта возмет красивый этап.

  • 0x5F375A86
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    0x5F375A86-Фото

    По мне, так на этом этапе во многом решится судьба генеральной классификации. Победу отрыва могу прдеставить с большим трудом, т.к. команды генеральщиков будут активны на всей дистанции.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (114)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да там па_ходу не только один Риго "словил" штраф и пенализацию но и другие

    А вот насчёт этого самого с Барде...как то не красиво от оргов выходит "свои всегда свои" ?

  • TohaPtz
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    TohaPtz-Фото
    Будет интересный этап, при этом опять под гору финиш, гонщики будут рисковать, но мне кажется выиграет кто-то из отрыва, главное что бы обошлось без завалов на спуске! Всем здоровья!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Победа из отрыва.

  • nurga95
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (114)
    nurga95-Фото

    Вы меня конечно извините...Но только ДУРАК может подумать что Sky отдали майку специально!!!вы что думаете для них это было бы не супер круто сохранить её с 1 этапа и до конца!! Впервые в истории вроде бы было такое. Простая логика вещей

  • SVS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (114)
    SVS-Фото
    Надевает, извините (голосом Слонёнка из мультика) :-)...
  • Denis Pashkov
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    Denis Pashkov-Фото

    По мне так не очень интересный этап, командной работой тут ничего нового не добиться, скай также может в гору тянуть и тянуть, другое дело была бы одна гора последняя и пару холмов перед ней как на вуэльте, было бы намного интересней, там уже могли включиться не только чистые горняки 

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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