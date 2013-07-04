Крис Фрум, Ричи Порт, Дэн Мартин и Роман Барде о 5-м этапе Тур де Франс-2017

На единственном из этапов Тур де Франс-2017 с финишем в подъём 1-й категории, на 5-м этапе с подъёмом на Ла-Планш-де-Бель-Фий, трёхкратный победитель Тур де Франс, 32-летний британский гонщик команды Sky Крис Фрум надел жёлтую майку лидера.

После того, как Фабио Ару (Astana) атаковал в одиночку за 2,2 км до финиша, от соперников попробовал уехать 24-летний британский гонщик команды Orica-Scott Саймон Йейтс, однако его рывок был нейтрализован.

На ускорение Криса Фрума за 1,6 км до финиша отреагировали ирландский гонщик команды Quick Step Floors Дэн Мартин, австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт и французский гонщик команды AG2R Роман Барде. На участке с градиентом до 20% Дэн Мартин ускорился и опередил соперников, финишировав 2-м, через 16 секунд после победителя этапа Фабио Ару. Крис Фрум проиграл на финише 20 секунд, замкнув тройку призёров этапа, и надел жёлтую майку лидера.

Photo © ASO/Alex BROADWAY

Photo © ASO/Alex BROADWAY

Крис Фрум (Sky): «Сейчас у нашей команды первая и вторая строчка генеральной классификации, что даёт нам уверенность и шансы двигаться дальше, разыгрывая сразу обе карты.

Главным намерением было не проиграть время никому из генеральщиков. И мы с Герантом находимся на выгодной позиции. Я не в первый раз надеваю жёлтое, но более волнительно это было в 2013. Сейчас я привык к жёлтой майке. Впереди самая тяжёлая битва, которую я когда-либо проводил за генеральную классификацию. Цель – сохранить майку до Парижа, хотя это будет нелегко. Гонка всё ещё открыта, многие соперники идут высоко.

Сегодня всё прошло хорошо, команда великолепно отработала, берегла меня от неприятностей, задавала скорость на финальном подъёме. В финале из нашей команды было шестеро гонщиков, такого не было ни у одной другой команды, что даёт мне уверенность перед предстоящими этапами. Жёлтая майка в нашей команде с первого дня. Но не считаю, что мы должны контролировать гонку каждый день. Сегодня это делала команда BMC, завтра, думаю, это будут команды спринтеров.

Мы сделали небольшую ошибку - в финале позволили Ару слишком далеко уехать. Но перед финальным торчком был плоский участок, думаю, никто не хотел, чтобы его добрали в той точке. Ару уже на Критериуме Дофине показал свою великолепную форму, сегодня это просто подтвердилось. Он выбрал верный момент для атаки».

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Тяжёлый день, на финальном подъёме было так жарко, что казалось, дорогу будто смазали клеем. Фабио был силён, поздравляю его. Думаю, он выбрал верный момент для атаки, но я думал, что, возможно, смогу добрать его на равнинном участке. В итоге все оглядывались друг на друга, был момент нерешительности, и преимущество Ару стало ещё больше. Мне не удалось закрыть просвет на финишной прямой.

Несмотря на то, что я финишировал 2-м, я доволен, и очень уверен в себе. Я не чувствую никакого давления, мне нравится ехать эту гонку. У нас лучшая команда в мире, что видно по результатам первой части сезона. Конечно, ещё рано говорить, на Тур де Франс многое может случиться, но я доволен тем, как сейчас идут дела на гонке».

Photo © ASO/Alex BROADWAY

Ричи Порт (BMC): «Мои товарищи по команде были невероятны. В финале Ару ускользнул, но я доволен своим выступлением на первом горном этапе. Я ожидал большего, но до конца гонки ещё далеко.

Сегодня BMC сделали гонку. Михи Шэр и Стефан Кюнг всю гонку работали в голове пелотона, в то время как остальные ребята вышли вперёд к концу этапа. Я подумал, что мы едем слишком быстро, и сказал им чуть притормозить, но они продолжали держать скорость, что показало силу команды. Хотя команда Sky и сильна, но не доминирует как раньше».

Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Я довольно хорошо проехал сегодня. Видно, что Ару был сильнейшим, он единственный сумел атаковать и дать небольшой просвет. Я же рад тому, как прошёл первый горный этап. Ару удивил нас, атаковав заранее. Но я доволен, что смог ответить на атаку Фрума. Обычно старт на Тур де Франс проходит у меня сложно, и сегодняшний этап придаёт уверенности. Это была хорошая разминка».