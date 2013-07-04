VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Крис Фрум, Ричи Порт, Дэн Мартин и Роман Барде о 5-м этапе Тур де Франс-2017

 Крис Фрум, Ричи Порт, Дэн Мартин и Роман Барде о 5-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

 

  На единственном из этапов Тур де Франс-2017 с финишем в подъём 1-й категории, на 5-м этапе с подъёмом на Ла-Планш-де-Бель-Фий, трёхкратный победитель Тур де Франс, 32-летний британский гонщик команды Sky Крис Фрум надел жёлтую майку лидера.

 

  После того, как Фабио Ару (Astana) атаковал в одиночку за 2,2 км до финиша, от соперников попробовал уехать 24-летний британский гонщик команды Orica-Scott Саймон Йейтс, однако его рывок был нейтрализован.

 

  На ускорение Криса Фрума за 1,6 км до финиша отреагировали ирландский гонщик команды Quick Step Floors Дэн Мартин, австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт и французский гонщик команды AG2R Роман Барде. На участке с градиентом до 20% Дэн Мартин ускорился и опередил соперников,  финишировав 2-м, через 16 секунд после победителя этапа Фабио Ару. Крис Фрум проиграл на финише 20 секунд, замкнув тройку призёров этапа, и надел жёлтую майку лидера.

 

 Photo © ASO/Alex BROADWAY 

 Photo © ASO/Alex BROADWAY 

 

  Крис Фрум (Sky): «Сейчас у нашей команды первая и вторая строчка генеральной классификации, что даёт нам уверенность и шансы двигаться дальше, разыгрывая сразу обе карты.

 

  Главным намерением было не проиграть время никому из генеральщиков. И мы с Герантом находимся на выгодной позиции. Я не в первый раз надеваю жёлтое, но более волнительно это было в 2013. Сейчас я привык к жёлтой майке. Впереди самая тяжёлая битва, которую я когда-либо проводил за генеральную классификацию. Цель – сохранить майку до Парижа, хотя это будет нелегко. Гонка всё ещё открыта, многие соперники идут высоко.

 

  Сегодня всё прошло хорошо, команда великолепно отработала, берегла меня от неприятностей, задавала скорость на финальном подъёме. В финале из нашей команды было шестеро гонщиков, такого не было ни у одной другой команды, что даёт мне уверенность перед предстоящими этапами. Жёлтая майка в нашей команде с первого дня. Но не считаю, что мы должны контролировать гонку каждый день. Сегодня это делала команда BMC, завтра, думаю, это будут команды спринтеров.

 

  Мы сделали небольшую ошибку - в финале позволили Ару слишком далеко уехать. Но перед финальным торчком был плоский участок, думаю, никто не хотел, чтобы его добрали в той точке. Ару уже на Критериуме Дофине показал свою великолепную форму, сегодня это просто подтвердилось. Он выбрал верный момент для атаки».

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Тяжёлый день, на финальном подъёме было так жарко, что казалось, дорогу будто смазали клеем. Фабио был силён, поздравляю его. Думаю, он выбрал верный момент для атаки, но я думал, что, возможно, смогу добрать его на равнинном участке. В итоге все оглядывались друг на друга, был момент нерешительности, и преимущество Ару стало ещё больше. Мне не удалось закрыть просвет на финишной прямой.

Несмотря на то, что я финишировал 2-м, я доволен, и очень уверен в себе. Я не чувствую никакого давления, мне нравится ехать эту гонку.  У нас лучшая команда в мире, что видно по результатам первой части сезона. Конечно, ещё рано говорить, на Тур де Франс многое может случиться, но я доволен тем, как сейчас идут дела на гонке».

 

 

 Photo © ASO/Alex BROADWAY

 

  Ричи Порт (BMC): «Мои товарищи по команде были невероятны. В финале Ару ускользнул, но я доволен своим выступлением на первом горном этапе. Я ожидал большего, но до конца гонки ещё далеко.

 

  Сегодня BMC сделали гонку. Михи Шэр и Стефан Кюнг всю гонку работали в голове пелотона, в то время как остальные ребята вышли вперёд к концу этапа. Я подумал, что мы едем слишком быстро, и сказал им чуть притормозить, но они продолжали держать скорость, что показало силу команды. Хотя команда Sky и сильна, но не доминирует как раньше».

 

 

  Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Я довольно хорошо проехал сегодня. Видно, что Ару был сильнейшим, он единственный сумел атаковать и дать небольшой просвет. Я же рад тому, как прошёл первый горный этап. Ару удивил нас, атаковав заранее. Но я доволен, что смог ответить на атаку Фрума. Обычно старт на Тур де Франс проходит у меня сложно, и сегодняшний этап придаёт уверенности. Это была хорошая разминка».

 

 

 

 

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2017

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Ричи Порт Дэн Мартин Роман Барде Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:27 | Регистрация: 4.07.2013

    ЦИТАТА;
    Сегодня BMC сделали гонку. Михи Шэр и Стефан Кюнг всю гонку работали в голове пелотона, в то время как остальные ребята вышли вперёд к концу этапа. Я подумал, что мы едем слишком быстро, и сказал им чуть притормозить, но они продолжали держать скорость, что показало силу команды. Хотя команда Sky и сильна, но не доминирует как раньше».

    Ричи опять поёт свои старые песни. Ах, Ричи-Ричи. . . 
    Мальбрук в поход собрался. . .



    Не может Порт собрать своё ВОЙСКО (Мужиков-БОЙЦОВ БМС) вокруг себя. Пупок маловат, увы.
    Но, еще не вечер, еще есть время вправить себе мозги.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Адриен
    Триумф Фабио Ару на Ла-Планш-д ... (2)
    Адриен-Фото
    А как же Д.Мартин ? Ведь тоже силен...
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (91)
    VeloVelo-Фото
    Да ты чо? ) А ссылку дашь? )
  • VeloVelo
    Крис Фрум, Ричи Порт, Дэн Март ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА;
    Сегодня BMC сделали гонку. Михи Шэр и Стефан Кюнг всю гонку работали в голове пелотона, в то время как остальные ребята вышли вперёд к концу этапа. Я подумал, что мы едем слишком быстро, и сказал им чуть притормозить, но они продолжали держать скорость, что показало силу команды. Хотя команда Sky и сильна, но не доминирует как раньше».

    Ричи опять поёт свои старые песни. Ах, Ричи-Ричи. . . 
    Мальбрук в поход собрался. . .



    Не может Порт собрать своё ВОЙСКО (Мужиков-БОЙЦОВ БМС) вокруг себя. Пупок маловат, увы.
    Но, еще не вечер, еще есть время вправить себе мозги.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (91)
    VeloVelo-Фото

    Просто чаще заходи и пиши )

  • Александра
    Альберто Контадор и Наиро Кинт ... (2)
    Александра-Фото

    Нам, как говорил классик, остается ждать и надеяться.

  • рыжий
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (91)
    рыжий-Фото
    В Украине :)
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Не забывайте, что на Туре даже "просто в отрыве проехать" - уже Достижение! 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Не будет победы из отрыва завтра и, скорей всего, не будет ее вообще в первой половине Тура.
    Завтра победу разыграют спринтеры. Это их территория.

    ЗЫ: У спринтерских команд на ТДФ запредельная мотивация. Это их Фестиваль,
    на который собираются Лучшие, чтобы выявить Лучшего из Лучших.
    Тур это Тур. Не стоит сравнивать Тур с Джиро или Вуэльтой.

  • Grinta
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (91)
    Grinta-Фото
    Кругом сплошные аналитики, матерь божья... Куда ж мне теперь со своим рылом да в велолайвовский ряд... Хоть я брежнева и не переношу за некоторые вещи, но одну вещь он сказал верно : здешние комментарии стремительно превращаются в помойку
  • старт-шоссе 82
    Протест команды Bora-Hansgrohe ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото

    Странное и не справедливое решение организаторов. На мой взгляд нарушителем номер один в этой ситуации был Арно Демар.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 июля

Alan Marangoni (Nippo - Vini Fantini)

Christopher Juul Jensen (Orica-Scott)

Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo)

Thomas Deruette (WB Veranclassic - Aqua Protect)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2017 (41)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)