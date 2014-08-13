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Фабио Ару надевает желтую майку на 12 этапе Тур де Франс-2017

Фабио Ару надевает желтую майку на 12 этапе Тур де Франс-2017

 

Гонщик команды «Астана» Фабио Ару стал лидером генеральной классификации и впервые в своей карьере надел желтую майку по итогам 12-го этапа «Тур де Франс» с финишем на вершине Пейрагюд.

Чемпион Италии финишировал 3-м на этапе вслед за победителем, французом Романом Барде и колумбийцем Ригоберто Ураном, занявший второе место. Британец Крис Фрум уступил гонщику «Астаны» 20 секунд и с учетом бонификаций на финише этого результата хватило для того, чтобы Фабио Ару стал новым лидером «Тур де Франс».

 

Photocredit: ©Bettiniphoto


- Невозможно описать мои эмоции. Для любого гонщика надеть желтую майку – это мечта. В своей карьере я надевал розовую майку на «Джиро» и красную на «Вуэльте». Желтой майки мне не хватало, и сегодня у меня все получилось! Я очень счастлив! – рассказал Фабио Ару.

- На самом деле, этап был очень трудным, к тому же, сложностей добавила погода. Хочу сказать большое спасибо команде, которая все время помогала мне и вывозила вперед. Заключительный короткий подъем был очень скоростным и крутым. Я атаковал примерно за 350 метров до финиша и выложился на 100%. Поздравляю Романа Барде с красивой победой. Для меня же очень большой наградой является желтая майка. К сожалению, вчера упал и сошел с гонки Дарио Катальдо. Также, у Якоба Фульсанга сегодня был трудный день – он ехал с травмой руки. Поэтому, желтую майку я посвящаю им, а также всей команде, которая все эти дни была рядом, - добавил Фабио Ару.

По итогам 12-го этапа (По – Пейрагюд, 214,5 Фабио Ару выигрывает 6 секунд у Криса Фрума и 25 секунд у Романа Барде.

- Впереди еще очень много сложных этапов, уже завтра нас ждет короткий, но очень трудный день в Пиренеях, который может многое изменить. Думаю, что у нас сильная команда, и несмотря на потери, мы продолжим нашу борьбу на «Тур де Франс». Мы будем двигаться шаг за шагом, этап за этапом, - сказал Фабио Ару.

  Очень непросто сложился этап для другого лидера «Астаны» Якоба Фульсанга. Из-за травмы руки Якоб вынужден был отстать от группы фаворитов и перейти на свой ритм на подъеме Порт де Бале. На финише этапа Фульсанг проиграл победителю более 27 минут.

- Я абсолютно опустошен. Сил не осталось совсем. Первую половину этапа я старался держаться, но потом силы покинули меня – последствия вчерашнего падения и травма не позволили мне продолжить борьбу за общий зачет. Тяжелейший день для меня. Но, завтра я хочу вновь выйти на старт. Посмотрим, что у меня получится, - рассказал Якоб Фульсанг.

Завтра на «Тур де Франс» пройдет 13-й этап: 101 км от Сен-Жирон до Фуа с тремя подъемами первой категории сложности.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

Результаты 12 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Фабио Ару Astana Pro Team Тур де Франс-2017 желтая майка Якоб Фульсанг

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  1. kimi

    Вчера, 21:31 | Регистрация: 2.07.2016

    поздравляю ару и всех нас

  2. Rokka

    Вчера, 22:34 | Регистрация: 23.01.2016

    Здоровья Якобу и скорейшего выздоровления!!

  3. Имя: Михаил

    meniscus

    Сегодня, 00:57 | Регистрация: 13.08.2014

    Ару с жёлтым! Однако, возить его больше некому, надежда только на себя.

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • DIM
    Победа Романа Барде и штраф Ри ... (1)
    DIM-Фото
    Действительно, совсем этот Уран распоясался, сначала победу у француза увёл, теперь жрёт когда захочет)))
  • meniscus
    Фабио Ару надевает желтую майк ... (3)
    meniscus-Фото
    Ару с жёлтым! Однако, возить его больше некому, надежда только на себя.
  • ungvar
    Альберто Контадор и Наиро Кинт ... (1)
    ungvar-Фото

    Надеюсь на третей неделе Конта возмет красивый этап.

  • 0x5F375A86
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    0x5F375A86-Фото

    По мне, так на этом этапе во многом решится судьба генеральной классификации. Победу отрыва могу прдеставить с большим трудом, т.к. команды генеральщиков будут активны на всей дистанции.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (114)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да там па_ходу не только один Риго "словил" штраф и пенализацию но и другие

    А вот насчёт этого самого с Барде...как то не красиво от оргов выходит "свои всегда свои" ?

  • TohaPtz
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    TohaPtz-Фото
    Будет интересный этап, при этом опять под гору финиш, гонщики будут рисковать, но мне кажется выиграет кто-то из отрыва, главное что бы обошлось без завалов на спуске! Всем здоровья!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Победа из отрыва.

  • nurga95
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (114)
    nurga95-Фото

    Вы меня конечно извините...Но только ДУРАК может подумать что Sky отдали майку специально!!!вы что думаете для них это было бы не супер круто сохранить её с 1 этапа и до конца!! Впервые в истории вроде бы было такое. Простая логика вещей

  • SVS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (114)
    SVS-Фото
    Надевает, извините (голосом Слонёнка из мультика) :-)...
  • Denis Pashkov
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    Denis Pashkov-Фото

    По мне так не очень интересный этап, командной работой тут ничего нового не добиться, скай также может в гору тянуть и тянуть, другое дело была бы одна гора последняя и пару холмов перед ней как на вуэльте, было бы намного интересней, там уже могли включиться не только чистые горняки 

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Rafael Reis (Caja Rural - Seguros RGA)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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