Фабио Ару надевает желтую майку на 12 этапе Тур де Франс-2017

Гонщик команды «Астана» Фабио Ару стал лидером генеральной классификации и впервые в своей карьере надел желтую майку по итогам 12-го этапа «Тур де Франс» с финишем на вершине Пейрагюд.



Чемпион Италии финишировал 3-м на этапе вслед за победителем, французом Романом Барде и колумбийцем Ригоберто Ураном, занявший второе место. Британец Крис Фрум уступил гонщику «Астаны» 20 секунд и с учетом бонификаций на финише этого результата хватило для того, чтобы Фабио Ару стал новым лидером «Тур де Франс».

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- Невозможно описать мои эмоции. Для любого гонщика надеть желтую майку – это мечта. В своей карьере я надевал розовую майку на «Джиро» и красную на «Вуэльте». Желтой майки мне не хватало, и сегодня у меня все получилось! Я очень счастлив! – рассказал Фабио Ару.



- На самом деле, этап был очень трудным, к тому же, сложностей добавила погода. Хочу сказать большое спасибо команде, которая все время помогала мне и вывозила вперед. Заключительный короткий подъем был очень скоростным и крутым. Я атаковал примерно за 350 метров до финиша и выложился на 100%. Поздравляю Романа Барде с красивой победой. Для меня же очень большой наградой является желтая майка. К сожалению, вчера упал и сошел с гонки Дарио Катальдо. Также, у Якоба Фульсанга сегодня был трудный день – он ехал с травмой руки. Поэтому, желтую майку я посвящаю им, а также всей команде, которая все эти дни была рядом, - добавил Фабио Ару.



По итогам 12-го этапа (По – Пейрагюд, 214,5 Фабио Ару выигрывает 6 секунд у Криса Фрума и 25 секунд у Романа Барде.



- Впереди еще очень много сложных этапов, уже завтра нас ждет короткий, но очень трудный день в Пиренеях, который может многое изменить. Думаю, что у нас сильная команда, и несмотря на потери, мы продолжим нашу борьбу на «Тур де Франс». Мы будем двигаться шаг за шагом, этап за этапом, - сказал Фабио Ару.



Очень непросто сложился этап для другого лидера «Астаны» Якоба Фульсанга. Из-за травмы руки Якоб вынужден был отстать от группы фаворитов и перейти на свой ритм на подъеме Порт де Бале. На финише этапа Фульсанг проиграл победителю более 27 минут.



- Я абсолютно опустошен. Сил не осталось совсем. Первую половину этапа я старался держаться, но потом силы покинули меня – последствия вчерашнего падения и травма не позволили мне продолжить борьбу за общий зачет. Тяжелейший день для меня. Но, завтра я хочу вновь выйти на старт. Посмотрим, что у меня получится, - рассказал Якоб Фульсанг.



Завтра на «Тур де Франс» пройдет 13-й этап: 101 км от Сен-Жирон до Фуа с тремя подъемами первой категории сложности.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Результаты 12 этапа Тур де Франс-2017

