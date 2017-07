Роман Барде – победитель 12 этапа Тур де Франс-2017

Роман Барде побеждает на королевском горном 12-м этапе Тур де Франс-2017, Фабио Ару надевает жёлтую майку лидера

26-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Роман Барде (Romain Bardet) одержал победу на королевском горном пиренейском этапе, 12-м этапе Тур де Франс-2017 с прохождением вершин высшей и 1-й категории и финишем в подъём 2-й категории Пейрагюд.

Отрыв дня долго не мог сформироваться, после старта атаки шли за атаками, но в итоге через 18 км после старта вперёд уехали 12 гонщиков, среди которых были лидер очковой классификации Марсель Киттель (Quick Step Floors) и Майкл Мэттьюс (Sunweb), которые разыграли промежуточный спринт, где Мэттьюс обошёл Киттеля.

Майкл Мэттьюс также поборолся за горные очки с Томасом Де Гендтом (Lotto Soudal), став первым на вершине 1-й категории Коль де Мант (Col de Mente).

На подъёме к вершине высшей категории Пор де Бале (Port de Balès) отрыв, из которого к этому моменту выпал Марсель Киттель, лидировал с преимуществом в 4 минуты над пелотоном.

На подъёме к Пор-де-Бале из пелотона атаковали два французских гонщика команды Fortuneo-Oscaro Максим Буэ и Брис Фейю, однако, их атака не принесла результата. Темп, который задавала команда Sky, не позволил также добиться успеха на этапе и Стивену Каммингсу (Dimension Data), атаковавшему за 30 км до финиша в одиночку и пытавшемуся сопротивляться группе жёлтой майки. Каммингса добрали на Пейресурд, за 8 км до финиша.

Альберто Контадора (Trek-Segafredo) атаковал на Пор-де-Бале за 34 км до финиша, но его атака была нейтрализована.

На подъёме Пор-де-Бале из группы лидеров выпал Якоб Фульсанг (Astana), повредивший на 11-м этапе руку, он финишировал лишь через 27 минут 42 секунды после победителя этапа.

На спуске с Бале Крис Фрум (Sky) и Фабио Ару (Astana), следовавшие за Микелем Ниеве (Sky), едва не упали, не вписавшись в поворот и въехав в группу болельщиков. К счастью, обошлось без падений, Фрум и Ару вернулись в группу.

Sortie de route pour Froome et Aru qui sont ensuite revenus / Froome and Aru missed a turn but came back #TDF2017 pic.twitter.com/iHrvOsPkXS — Le Tour de France (@LeTour) 13 июля 2017 г.

На Пейресурд группа лидеров просеялась. Темпа, задаваемого Sky, не выдержали Наиро Кинтана (Movistar) и Альберто Контадор (Trek-Segafredo), а также лидер горной классификации Варран Баргий (Sunweb).

В итоге к финальному подъёму впереди остались лишь 10 гонщиков – Крис Фрум, Микель Ниеве и Микель Ланда (Sky), Роман Барде (AG2R), Фабио Ару (Astana), Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac), Джордж Беннетт (LottoNL-Jumbo), Дэн Мартин (Quick Step Floors), Луис Мейнтьес (UAE Team Emirates) и Саймон Йейтс (Orica-Scott).

Décryptage du sprint, timing parfait pour @romainbardet, Aru a lancé trop tôt / Perfect timing for Bardet, Aru went too soon #TDF2017 pic.twitter.com/23zIlD5Bwp — Le Tour de France (@LeTour) 13 июля 2017 г.

Quel sprint de @romainbardet ! Victoire en costaud sur une pente à 16% / Strong sprint by Bardet to take the win on a 16% gradient! #TDF2017 pic.twitter.com/CZMkn3oc5w — Le Tour de France (@LeTour) 13 июля 2017 г.

Первым на крутых градиентах Пейрагюд попробовала уехать Джордж Беннетт, потом атаку предпринял Фабио Ару, но Роман Барде оказался сильнее соперников. Французский гонщик атаковал на финальных 50 метрах дистанции и обошёл на финише Ригоберто Урана и Фабио Ару, опередив их на 2 секунды. Крис Фрум (Sky) финишировал 7-м через 22 секунды после победителя и потерял жёлтую майку лидера.

Фабио Ару, отыгравший благодаря бонусным секундам у Криса Фрума 24 секунды, стал новым лидером генеральной классификации, где теперь опережает британского гонщика команды Sky на 6 секунд. Роман Барде остался на 3-й позиции, но сократил отставание, и теперь уступает Крису Фруму 19 секунд, а Фабио Ару – 25 секунд. Ригоберто Уран остался на 4-й позиции в общем зачёте, уступая Фабио Ару 55 секунд.



Photo © ASO