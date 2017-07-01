Альберто Контадор и Наиро Кинтана о 5-м этапе Тур де Франс-2017 с финишем в подъём 1-й категории Ла-Планш-де-Бель-Фий

5-й этап Тур де Франс-2017, первый из этапов с настоящим горным финишем в подъём 1-й категории, стал первым тестом для генеральщиков. На атаку победителя этапа, чемпиона Италии, гонщика команды Astana Фабио Ару генеральщики не ответили. Но затем рывок Саймона Йейтса (Orica-Scott), который был нейтрализован, и атака Криса Фрума (Sky) за 1,6 км до финиша, разбили группу генеральщиков.

Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и Наиро Кинтана (Movistar) не смогли ответить на атаку Криса Фрума, с которым уехали Дэн Мартин (Quick Step Floors), Роман Барде (AG2R La Mondiale) и Ричи Порт (BMC). Но затем Контадор и Китана сократили разрыв, финишировав 8-м и 9-м соответственно. Капитан команды Trek-Segafredo проиграл победителю этапа Фабио Ару 26 секунд, а Наиро Кинтана – 34 секунды.В общем зачёте Контадор и Кинтана идут также 8-м и 9-м, уступая Крису Фруму, надевшему по итогам 5-го этапа жёлтую майку лидера, 52 и 54 секунды соответственно.

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Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Атаке за 2 км я предпочёл идти более ровно, потому что до финиша было ещё далеко. Думаю, всё в порядке, я продолжил идти с очень высокими ваттами и приблизился в конце. Да, я потерял несколько секунд в спринте, но мы сберегли силы в очень тяжёлый день. Это не недельная гонка, а Тур де Франс, где всякое может случиться. Мы прошли лишь одну разделку и один горный этап, тест был хорошим, но, думаю, на этапах в выходные будет труднее.

Я больше следил за Крисом и Ричи. Конечно, Ару – очень сильный гонщик, он уже показал это на Критериуме Дофине, но сегодня я фокусировался не на нём.

Разрывы в общем зачёте не слишком значительные, учитывая, что сегодня мы прошли подъём. Этот Тур де Франс необходимо ехать размеренно, и я постараюсь это выполнить. Посмотрим, что у меня получится показать в Альпах, где мне нравится больше всего.

Думаю, Тур де Франс останется открытым до финала, в отличие от прошлых лет. Важно проходить его размеренно, потому что в один плохой день можно всё потерять, секрет в том, как избежать плохого дня».

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Наиро Китана (Movistar): «Тяжёлый первый горный финиш, этап с самого старта поехали быстро, и было очень жарко. И завершился этап не лучшим для меня образом. Моей целью было не потерять время, и в конце, когда я не смог удерживать скорость, единственное, что мне оставалось, сделать всё, что в моих силах, чтобы минимизировать отставание. Сейчас только пятый день гонки, надеюсь, что моя форма продолжает восстанавливаться после Джиро д’Италия.

Я знаю, что Ару подошёл к Тур де Франс в сильной форме, его атака в финале не стала сюрпризом, он начал её на той же самой точке, где Нибали, когда выиграл здесь этап. Думаю, он будет кандидатом на победу. Мы не должны терять спокойствия, впереди ещё много гор».