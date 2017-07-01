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Альберто Контадор и Наиро Кинтана о 5-м этапе Тур де Франс-2017

Альберто Контадор и Наиро Кинтана о 5-м этапе Тур де Франс-2017 с финишем в подъём 1-й категории Ла-Планш-де-Бель-Фий

 

  5-й этап Тур де Франс-2017, первый из этапов с настоящим горным финишем в подъём 1-й категории, стал первым тестом для генеральщиков. На атаку победителя этапа, чемпиона Италии, гонщика команды Astana Фабио Ару генеральщики не ответили. Но затем рывок Саймона Йейтса (Orica-Scott), который был нейтрализован, и атака Криса Фрума (Sky) за 1,6 км до финиша, разбили группу генеральщиков.

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и Наиро Кинтана (Movistar) не смогли ответить на атаку Криса Фрума, с которым уехали Дэн Мартин (Quick Step Floors), Роман Барде (AG2R La Mondiale) и Ричи Порт (BMC). Но затем Контадор и Китана сократили разрыв, финишировав 8-м и 9-м соответственно. Капитан команды Trek-Segafredo проиграл победителю этапа Фабио Ару 26 секунд, а Наиро Кинтана – 34 секунды.В общем зачёте Контадор и Кинтана идут также 8-м и 9-м, уступая Крису Фруму, надевшему по итогам 5-го этапа жёлтую майку лидера, 52 и 54 секунды соответственно.

 

Альберто Контадор и Наиро Кинтана о 5-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © @feedbacksports

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Атаке за 2 км я предпочёл идти более ровно, потому что до финиша было ещё далеко. Думаю, всё в порядке, я продолжил идти с очень высокими ваттами и приблизился в конце. Да, я потерял несколько секунд в спринте, но мы сберегли силы в очень тяжёлый день. Это не недельная гонка, а Тур де Франс, где всякое может случиться. Мы прошли лишь одну разделку и один горный этап, тест был хорошим, но, думаю, на этапах в выходные будет труднее.

 

  Я больше следил за Крисом и Ричи. Конечно, Ару – очень сильный гонщик, он уже показал это на Критериуме Дофине, но сегодня я фокусировался не на нём.

  Разрывы в общем зачёте не слишком значительные, учитывая, что сегодня мы прошли подъём. Этот Тур де Франс необходимо ехать размеренно, и я постараюсь это выполнить. Посмотрим, что у меня получится показать в Альпах, где мне нравится больше всего.

Думаю, Тур де Франс останется открытым до финала, в отличие от прошлых лет. Важно проходить его размеренно, потому что в один плохой день можно всё потерять, секрет в том, как избежать плохого дня».

 

Альберто Контадор и Наиро Кинтана о 5-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © Movistar Team

 

  Наиро Китана (Movistar): «Тяжёлый первый горный финиш, этап с самого старта поехали быстро, и было очень жарко. И завершился этап не лучшим для меня образом. Моей целью было не потерять время, и в конце, когда я не смог удерживать скорость, единственное, что мне оставалось, сделать всё, что в моих силах, чтобы минимизировать отставание. Сейчас только пятый день гонки, надеюсь, что моя форма продолжает восстанавливаться после Джиро д’Италия.

 Я знаю, что Ару подошёл к Тур де Франс в сильной форме, его атака в финале не стала сюрпризом, он начал её на той же самой точке, где Нибали, когда выиграл здесь этап. Думаю, он будет кандидатом на победу. Мы не должны терять спокойствия, впереди ещё много гор».

 

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2017

 

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Теги к статье: Альберто Контадор Alberto Contador Trek-Segafredo Наиро Кинтана Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Да там, на карте, похоже, просто мост и виадук.
    Или это ротонды?

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    VeloVelo-Фото
    Секунды не хватило до повторения рекорда Фрума-2012: 16:11.

    Кстати, МАЧО забанили таки или это была шутка? )
  • surninden
    Константин Сивцов начал процес ... (7)
    surninden-Фото

    Костян, держись молодцом! Мы за тебя болеем. Привет из Мозыря!!!

  • MSG
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    MSG-Фото
    Спасибоза информацию!
    По времени это рекорд, на 8 секунд лучше Фрума2012
    По скорости набора вертикальных метров этот показатель почти рекордный, у Конты на том восхождении почти такой же показатель был, но Вербье вроде чуть положе будет.
    Мощность тоже впечатляет, тем более показана она после весьма скоростной первой части этапа. У Фрума вроде в районе 6,5 в/кг было на Сан Мартене(хотя офф данные, опубликованные командой, ниже были намного), у Конты где-то 6,7 было в 2009. При этом все три этапа весьма похожи по рельефу( равнина-и единственная серьещная гора на финише)
  • Student
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    Student-Фото
    Цитата: MSG
    Если в прошлом году Фрум был спокоен, так как впереди были две разделки, где он соперникам-генеральщикам и навез 4 минуты, то в этом году осталась только одна коротенькая ITT, где великолепно готовому Ару он больше 30 секунд не привезет. На горных этапах Ару способен так разбомбить группу, что и Фрум в сумме пару минут отхватить может. А ведь еще не особо остро атакующего, но весьма опасного Порта со счетов списывать ни в коем случае нельзя. Так что если Фруму нужен четвертый титул победителя ТдФ, то он и сам обязан отчаянно и мощно атаковать, как он это и делал в прошлые годы. Но вот не припомню я атаки со времен Тура 15 года(этапа до Сан Мартен), чтобы он атаковал и добывал ощутимое преимущество. Так что после этого этапа для меня интрига только сильнее закрутилась, и пока именно Ару мне видится в желтом в Париже
    PS: может есть информация о мощности, которую сегодня Ару продемонстрировал? Уж больно сильно он мне сегодня напомнил Контадора на Вербье на Туре2009
    Как бы на настоящих горных этапов сам Ару пару минут не отхватил. Сегодня его отпустили , нечего больше.
  • RVL
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    RVL-Фото

    [quote][/quote]"КинтанО"... почему????

  • Velolive-Team
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    Velolive-Team-Фото
    ammattipyoraily @ammattipyoraily
    #TDF2017, Stage 5. La Planche des Belles Filles (5.80 km, 8.66 %, 502 m)
    Fabio Aru: 16 min 12 sec, 21.48 Kph, VAM 1859 m/h, 6.49 W/kg [DrF]
  • AAA
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    AAA-Фото

    Все же Астана украшение любой гонки, не всегда с победным результатом, но ломает все стереотипы.

    Браво Астана.

    Фабио, так держать.

  • MSG
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    MSG-Фото

    Если в прошлом году Фрум был спокоен, так как впереди были две разделки, где он соперникам-генеральщикам и навез 4 минуты, то в этом году осталась только одна коротенькая ITT, где великолепно готовому Ару он больше 30 секунд не привезет. На горных этапах Ару способен так разбомбить группу, что и Фрум в сумме пару минут отхватить может. А ведь еще не особо остро атакующего, но весьма опасного Порта со счетов списывать ни в коем случае нельзя. Так что если Фруму нужен четвертый титул победителя ТдФ, то он и сам обязан отчаянно и мощно атаковать, как он это и делал в прошлые годы. Но вот не припомню я атаки со времен Тура 15 года(этапа до Сан Мартен), чтобы он атаковал и добывал ощутимое преимущество. Так что после этого этапа для меня интрига только сильнее закрутилась, и пока именно Ару мне видится в желтом в Париже
    PS: может есть информация о мощности, которую сегодня Ару продемонстрировал? Уж больно сильно он мне сегодня напомнил Контадора на Вербье на Туре2009

  • sergejdriver
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (85)
    sergejdriver-Фото
    Тогда уж пиши АрО. Раз уж Кинтано... иди до конца!

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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