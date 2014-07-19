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Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Барде о 9-м этапе Тур де Франс-2017

Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Барде – в тройке лучших общего зачёта после 9-го этапа Тур де Франс-2017

 

 

  На королевском горном 9-м этапе Тур де Франс-2017 британский гонщик команды Sky Крис Фрум (Chris Froome) защитил жёлтую майку лидера, финишировав 3-м. Французский гонщик команды AG2R La Mondiale Роман Барде (Romain Bardet) занял на этапе 4-е место и поднялся на третью строчку общего зачёта. Чемпион Италии Фабио Ару (Astana) замкнул на этапе пятёрку сильнейших, что позволило ему подняться на второе место в генеральной классификации, где теперь он уступает Крису Фруму 18 секунд.

 

  Датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) также финишировал в группе лидеров и поднялся на 5-е место в общем зачёте Тур де Франс-2017.

Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Барде о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Барде о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Барде о 9-м этапе Тур де Франс-2017

Photo ©  Team Sky

 

   Крис Фрум (Sky): «У меня смешанные чувства по поводу этапа. Конечно, я рад, что всё ещё в жёлтой майке, но в то же время этап был безумным. Только что увидел кадры с падением Ричи Порта, очень надеюсь, что он в порядке. Ужасные ощущения, конечно, и от падения моего товарища по команде Геранта Томаса.

 

  Вся команда, все ребята проделали огромную работу. Огромную. Контролировать  гонку на этапе такого типа совсем не просто, а они отлично справились. Снимаю шляпу.

 

  У подножия Мон-дю-Ша у меня возникла механическая проблема, переключатель перестал работать, поэтому мне пришлось поменять велосипед. Я не знал, что Фабио Ару атаковал. Мне сказал об этом журналист на финише. Но тогда я был занят тем, что искал мою техничку, чтобы заменить велосипед. Я благодарю Ричи Порта, который замедлил группу, сказал, что не время атаковать.

 

  Когда позже коснулся Фабио Ару, это не было знаком возмездия, ответного действия. Это получилось случайно. (Прим. – за 32 км до финиша Крис Фрум и Фабио Ару притёрлись к обочине дороги). Как я говорил перед стартом 9-го этапа, генеральная классификация перевернётся, так и случилось. Больше нет десяти человек, которые в общем зачёте находятся в пределах минуты.

 

  Для нас потеря Геранта Томаса – огромное разочарование. Потеря Ричи Порта – сильный удар по гонке. Никому не хочется наблюдать, как такой протагонист выходит из игры. Его падение было ужасным.

 

  День отдыха очень и очень долгожданный!»

 

 

Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Барде о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Барде о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Барде о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Барде о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Барде о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Фабио Ару (Astana): «Я не знал, что у Фрума проблемы с велосипедом. Когда я увидел это, то остановился. Я не заметил, потому что всё произошло в тот момент, когда я собирался атаковать. Я всегда стараюсь начинать бороться за победу задолго до финиша. О его механической проблеме я не знал, и не открыл большой просвет. Я просто хотел атаковать в той самой точке, за 6 км до вершины, и ничего не видел. Когда услышал по радио, что у Фрума проблемы, то остановился.

  Этап был очень тяжёлым, хорошо, что дождь не усилился, потому что спуски и так были очень скользкими,  и могли стать ещё опаснее. Я старался держаться впереди».

 

  Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Встречный ветер был слишком сильным. Я разочарован, потому что мы полностью контролировали гонку, сделав её такой, как хотели. Но этого оказалось недостаточно. Я очень надеялся на спуск с Мон-дю-Ша. Команда активно работала в каждый момент гонки, но мы не так много смогли сделать. В финале я вложил в спринт все оставшиеся силы, поэтому мне жалеть не о чем.

 

  Разочарован, что подошёл очень близко к победе, но доволен тем, как себя чувствую, как фантастически работала команда. Я на виртуальном подиуме. Но предстоит ещё масса битв в Пиренеях и Альпах. Не сомневаюсь, что я на уровне лучших гонщиков. Весь свой сезон я построил вокруг Тур де Франс, и знаю, что за всё придётся заплатить, но также знаю, что у меня есть силы находится впереди и подтвердить своё прошлогоднее выступление на Туре. Когда я спускался, то думал о жёлтой майке, мечтаю однажды её надеть. Но сразу взять её не получится, надо идти к ней шаг за шагом».

 

 

 

Результаты 9 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Фабио Ару Fabio Aru Astana Роман Барде Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 13:01 | Регистрация: 4.01.2015

    Will Froome get penalized for irregular climbing? Shoulders Aru after rejoining the GC group

    Так будет для ФРУМИя наказание или нет ??

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

    1. El kUn ^_^

      Сегодня, 13:16 | Регистрация: 17.06.2015

      А вы только етого и ждёте)

      1. Имя: Сергей

        SVS

        Сегодня, 13:46 | Регистрация: 26.04.2017

        А чего ещё здесь ждать? Ару нарушил неписанные правила, Фрум - просто правила.
        Наказание (ну хоть предупреждение) было бы весьма уместным.

  2. Имя: Юра

    GTX

    Сегодня, 13:27 | Регистрация: 22.05.2016

    Йейтс дал коментарий эпизода с Ару и Фрумом. Сказал что it’s ‘absolute bullshit’ that Aru did not see that Chris Froome had a mechanical. Тоесть Ару атаковал специально, в то же время Фрум также специально его пнул плечем в ответку. А то что они сказали позже журналистам - это все для наивных.

    1. El kUn ^_^

      Сегодня, 13:41 | Регистрация: 17.06.2015

      Да ет понятно, ну кто бы сказал что ето было специально, В Ару только в таком случае появится шанс заехать выше Фрума в ГК

  3. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 13:44 | Регистрация: 23.05.2017

    Если честно, надо либо в правила вносить подобные ситуации, либо плевать с высокой колокольни. Тут, знаете ли, не не клуб крокета и лаунж тенниса, что бы ножкой расшаркивать. Техническая составляющая также важна, как и подготовка гонца. Никто же не останавливает Гран-при Ф1 если у лидера механические проблемы. Тем более Фрум ехал, крутил. Урана бы никто не ждал, если бы он остановился решать проблемы с переключателем. Но это всё с дивана, вы понимаете, надеюсь.

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:44 | Регистрация: 30.06.2017

    Да, Фруми поступил гадко, выталкивая Ару с трассы. Но орги ничего не предпримут для наказания Фрума. Я, думаю, что это не красит Тур. Что положено Юпитеру, не положено быку. Так же и было в прошлом году когда Кинтана в наглую прицепился к машине и проехал бесчетное количество метров в гору на том злосчастном этапе с бегом Фруми. Полное молчание и никакого осуждения. Много пишут о рестарте Ару , но ничего о толчке Фрума. Астане нужно собраться с силами и укатать Скай на зависть злопыхателям. Предпосылки все есть. Пример, Вуэльта-15 и Джиро-16. Стратегия, это великая сила, даже с такой машиной как Скай может сработать на Ура! Еще есть пять этапов, где можно укатать Фрума и его команду. Время покажет.

  5. Имя: protur

    protur

    Сегодня, 13:59 | Регистрация: 19.07.2014

    Машина Скай уже не та, без GT. Ару с Фульсангом на раз-два ее (машину) разобрали. И Фрумм один. Одинокий Фрумм страдал и это было видно.

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Комментарии

  • levonardo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (1)
    levonardo-Фото

    Хороший этап после дня отдыха-рельеф простой, умеренно протяжённый, жары не предвидиться. Спринтерам воздастся за их мучения вчера.

  • SoulThief
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (197)
    SoulThief-Фото
    Мде. Вот так маски сползают. Я считал Вас одним из самых интересных и умных комментаторов. Но такой переход на личности ставит все на свои места.
  • protur
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    protur-Фото

    Машина Скай уже не та, без GT. Ару с Фульсангом на раз-два ее (машину) разобрали. И Фрумм один. Одинокий Фрумм страдал и это было видно.

  • SVS
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    SVS-Фото
    А чего ещё здесь ждать? Ару нарушил неписанные правила, Фрум - просто правила.
    Наказание (ну хоть предупреждение) было бы весьма уместным.
  • Astanaforever
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Да, Фруми поступил гадко, выталкивая Ару с трассы. Но орги ничего не предпримут для наказания Фрума. Я, думаю, что это не красит Тур. Что положено Юпитеру, не положено быку. Так же и было в прошлом году когда Кинтана в наглую прицепился к машине и проехал бесчетное количество метров в гору на том злосчастном этапе с бегом Фруми. Полное молчание и никакого осуждения. Много пишут о рестарте Ару , но ничего о толчке Фрума. Астане нужно собраться с силами и укатать Скай на зависть злопыхателям. Предпосылки все есть. Пример, Вуэльта-15 и Джиро-16. Стратегия, это великая сила, даже с такой машиной как Скай может сработать на Ура! Еще есть пять этапов, где можно укатать Фрума и его команду. Время покажет.
  • levonardo
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    levonardo-Фото

    Если честно, надо либо в правила вносить подобные ситуации, либо плевать с высокой колокольни. Тут, знаете ли, не не клуб крокета и лаунж тенниса, что бы ножкой расшаркивать. Техническая составляющая также важна, как и подготовка гонца. Никто же не останавливает Гран-при Ф1 если у лидера механические проблемы. Тем более Фрум ехал, крутил. Урана бы никто не ждал, если бы он остановился решать проблемы с переключателем. Но это всё с дивана, вы понимаете, надеюсь.

  • El kUn ^_^
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    El kUn ^_^-Фото
    Да ет понятно, ну кто бы сказал что ето было специально, В Ару только в таком случае появится шанс заехать выше Фрума в ГК
  • GTX
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    GTX-Фото

    Йейтс дал коментарий эпизода с Ару и Фрумом. Сказал что it’s ‘absolute bullshit’ that Aru did not see that Chris Froome had a mechanical. Тоесть Ару атаковал специально, в то же время Фрум также специально его пнул плечем в ответку. А то что они сказали позже журналистам - это все для наивных.

  • El kUn ^_^
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    El kUn ^_^-Фото
    А вы только етого и ждёте)
  • Berdok
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (197)
    Berdok-Фото
    потому, что многие из них любят велоспорт только в период ТдФ и фамилию Фрум произносят с придыханием

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