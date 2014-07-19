Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Барде о 9-м этапе Тур де Франс-2017

Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Барде – в тройке лучших общего зачёта после 9-го этапа Тур де Франс-2017

На королевском горном 9-м этапе Тур де Франс-2017 британский гонщик команды Sky Крис Фрум (Chris Froome) защитил жёлтую майку лидера, финишировав 3-м. Французский гонщик команды AG2R La Mondiale Роман Барде (Romain Bardet) занял на этапе 4-е место и поднялся на третью строчку общего зачёта. Чемпион Италии Фабио Ару (Astana) замкнул на этапе пятёрку сильнейших, что позволило ему подняться на второе место в генеральной классификации, где теперь он уступает Крису Фруму 18 секунд.

Датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) также финишировал в группе лидеров и поднялся на 5-е место в общем зачёте Тур де Франс-2017.

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Крис Фрум (Sky): «У меня смешанные чувства по поводу этапа. Конечно, я рад, что всё ещё в жёлтой майке, но в то же время этап был безумным. Только что увидел кадры с падением Ричи Порта, очень надеюсь, что он в порядке. Ужасные ощущения, конечно, и от падения моего товарища по команде Геранта Томаса.

Вся команда, все ребята проделали огромную работу. Огромную. Контролировать гонку на этапе такого типа совсем не просто, а они отлично справились. Снимаю шляпу.

У подножия Мон-дю-Ша у меня возникла механическая проблема, переключатель перестал работать, поэтому мне пришлось поменять велосипед. Я не знал, что Фабио Ару атаковал. Мне сказал об этом журналист на финише. Но тогда я был занят тем, что искал мою техничку, чтобы заменить велосипед. Я благодарю Ричи Порта, который замедлил группу, сказал, что не время атаковать.

Когда позже коснулся Фабио Ару, это не было знаком возмездия, ответного действия. Это получилось случайно. (Прим. – за 32 км до финиша Крис Фрум и Фабио Ару притёрлись к обочине дороги). Как я говорил перед стартом 9-го этапа, генеральная классификация перевернётся, так и случилось. Больше нет десяти человек, которые в общем зачёте находятся в пределах минуты.

Для нас потеря Геранта Томаса – огромное разочарование. Потеря Ричи Порта – сильный удар по гонке. Никому не хочется наблюдать, как такой протагонист выходит из игры. Его падение было ужасным.

День отдыха очень и очень долгожданный!»

Фабио Ару (Astana): «Я не знал, что у Фрума проблемы с велосипедом. Когда я увидел это, то остановился. Я не заметил, потому что всё произошло в тот момент, когда я собирался атаковать. Я всегда стараюсь начинать бороться за победу задолго до финиша. О его механической проблеме я не знал, и не открыл большой просвет. Я просто хотел атаковать в той самой точке, за 6 км до вершины, и ничего не видел. Когда услышал по радио, что у Фрума проблемы, то остановился.

Этап был очень тяжёлым, хорошо, что дождь не усилился, потому что спуски и так были очень скользкими, и могли стать ещё опаснее. Я старался держаться впереди».

Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Встречный ветер был слишком сильным. Я разочарован, потому что мы полностью контролировали гонку, сделав её такой, как хотели. Но этого оказалось недостаточно. Я очень надеялся на спуск с Мон-дю-Ша. Команда активно работала в каждый момент гонки, но мы не так много смогли сделать. В финале я вложил в спринт все оставшиеся силы, поэтому мне жалеть не о чем.

Разочарован, что подошёл очень близко к победе, но доволен тем, как себя чувствую, как фантастически работала команда. Я на виртуальном подиуме. Но предстоит ещё масса битв в Пиренеях и Альпах. Не сомневаюсь, что я на уровне лучших гонщиков. Весь свой сезон я построил вокруг Тур де Франс, и знаю, что за всё придётся заплатить, но также знаю, что у меня есть силы находится впереди и подтвердить своё прошлогоднее выступление на Туре. Когда я спускался, то думал о жёлтой майке, мечтаю однажды её надеть. Но сразу взять её не получится, надо идти к ней шаг за шагом».