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Ригоберто Уран и Варран Баргий о 9-м этапе Тур де Франс-2017

Ригоберто Уран выиграл королевский горный этап Тур де Франс-2017, опередив в спринте Варрана Баргия

 

 

  Судьбу 9-го королевского горного этапа Тур де Франс-2017 с прохождением семи подъёмов, три из которых высшей категории решил спринт горняков, причём победителя от проигравшего, как и на равнинных спринтерских этапах, отделили считанные миллиметры.

 

  Колумбийский гонщик команды Cannondale-Drapac Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) опередил на финише французского гонщика команды Sunweb Варрана Баргия (Warren Barguil), одержав первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

 

  Ригоберто Уран сумел удержаться в группе лидеров, несмотря на проблемы с велосипедом – задний переключатель погнулся, и колумбийскому гонщику пришлось обратиться за помощью к нейтральной техничке Mavic. Механик Макс Руфи поставил цепь на самую большую звёздочку, и Урану пришлось довольствоваться лишь двумя вариантами - 53/11 и 39/11.

 

  Благодаря победе на этапе и 10 бонусным секундам Ригоберто Уран поднялся в генеральной классификации на 4-е место, где теперь уступает лидеру Крису Фруму (Sky) 54 секунды.

 

  Варран Баргий, атаковавший из отрыва и первым прошедший вершины Коломбье и Мон-дю-Ша, получил гороховую майку лидера горной классификации, где с 60 очками теперь опережает словенского гонщика команды LottoNL-Jumbo Приможа Роглича на 30 очков.

 

 

 

Ригоберто Уран и Варран Баргий о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 Photos © Tim De Waele

 

Ригоберто Уран и Варран Баргий о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

Ригоберто Уран и Варран Баргий о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © Cannondale-Drapac Pro Cycling Team

 

Ригоберто Уран и Варран Баргий о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © ASO/Pauline Ballet

 

  Ригоберто Уран: «Невероятно. Я уже уходил на допинг-контроль, потому что не думал, что выиграл, когда мне сказали, что я победитель. Для меня это большой сюрприз.

  Когда упали Ричи Порт и Дэн Мартин, Мартин ударил мой переключатель и сломал его. Весь спуск я прошёл со сломанным переключателем и думал, что мне надо найти способ спасти этап. И мне удалось побороться за победу. Я очень счастлив, что выиграл такой сложный этап. Для меня день сложился хорошо, я сделал большой скачок в генеральной классификации. Это отличный день для команды».

 

  Чарли Вегелиус, спортивный директор команды Cannondale-Drapac: «Когда мы узнали, что у него проблемы с задним переключателем, сначала решили, что он поедет до финиша на своём велосипеде, а потом остановится в пределах последних трёх километров, поменяет велосипед и получит то же время, что и группа. Но он захотел бороться за победу. Без возможности менять передачи ему надо было начинать спринт заранее, мы ему сказали об этом, и он всё великолепно сделал. По телекартинке я увидел, что Баргий поднял руки. И буквально через несколько секунд пришло текстовое сообщение от Tissot с результатами. Я поверил, но Андреас Клир не был так уверен. И какое-то время мы просто молча сидели. Это был напряжённый момент».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды Cannondale-Drapac: «Это Тур де Франс – крупнейшая гонка в мире, и победа на этапе – огромное достижение. Я счастлив за команду, за персонал и за гонщиков, за нас.

  Каждая гонка полна эмоций, и когда я увидел, как Риго чуть не упал, и у него почти отвалился задний переключатель, то  подумал, что у нас снова пошла чёрная полоса. Но Риго отличается от всех гонщиков, которых я когда-либо знал в жизни, он никогда не теряет головы. Поэтому он выиграл. Даже зная, что у него серьёзная поломка велосипеда, он ни на секунду не терял спокойствия. Даже я нервничал, а он – нет. Это в конце этапа сыграло свою роль».

 

 

Ригоберто Уран и Варран Баргий о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © ASO/A.Broadway

Ригоберто Уран и Варран Баргий о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

Ригоберто Уран и Варран Баргий о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © ASO/Pauline Ballet

 

  Варран Баргий (Sunweb): «Четыре года назад я обошёл Ригоберто Урана (на 16-м этапе Вуэльты Испании-2013), но сегодня я проиграл ему на финише. После массы сил, потраченных в отрыве, в конце у меня были тяжёлые ноги. И то, что я смог спринтовать в борьбе за победу и финишировать 2-м, своего рода подвиг. Я разочарован, но горжусь работой, которую команда проделала на этапе.

 

   Горжусь собой, потому что не многие гонщики смогли бы уехать в отрыв после столких усилий, которые я приложил на 8-м этапе. Мне было больно ехать уже на первом подъёме. Но дальше стало лучше. Такой марафонский этап очень хорошо мне подходит. Разница с 8-м этапом в том, что я не спринтовал ради очков на вершине 3-й категории, сохраняя силы на подъёмы высшей категории. Другие гонщики, возможно, посчитали, что раз я так поступил, то мне не интересна гороховая майка, но она была моей целью. Я снова ехал, атакуя. Мне нравится, что впереди ещё две недели гонки».

 

 

 

Результаты 9 этапа Тур де Франс-2017

 

 

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Теги к статье: Ригоберто Уран Rigoberto Uran Cannondale-Drapac Варран Баргий Warren Barguil Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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Тур де Франс


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Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • levonardo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (1)
    levonardo-Фото

    Хороший этап после дня отдыха-рельеф простой, умеренно протяжённый, жары не предвидиться. Спринтерам воздастся за их мучения вчера.

  • SoulThief
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (197)
    SoulThief-Фото
    Мде. Вот так маски сползают. Я считал Вас одним из самых интересных и умных комментаторов. Но такой переход на личности ставит все на свои места.
  • protur
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    protur-Фото

    Машина Скай уже не та, без GT. Ару с Фульсангом на раз-два ее (машину) разобрали. И Фрумм один. Одинокий Фрумм страдал и это было видно.

  • SVS
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    SVS-Фото
    А чего ещё здесь ждать? Ару нарушил неписанные правила, Фрум - просто правила.
    Наказание (ну хоть предупреждение) было бы весьма уместным.
  • Astanaforever
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Да, Фруми поступил гадко, выталкивая Ару с трассы. Но орги ничего не предпримут для наказания Фрума. Я, думаю, что это не красит Тур. Что положено Юпитеру, не положено быку. Так же и было в прошлом году когда Кинтана в наглую прицепился к машине и проехал бесчетное количество метров в гору на том злосчастном этапе с бегом Фруми. Полное молчание и никакого осуждения. Много пишут о рестарте Ару , но ничего о толчке Фрума. Астане нужно собраться с силами и укатать Скай на зависть злопыхателям. Предпосылки все есть. Пример, Вуэльта-15 и Джиро-16. Стратегия, это великая сила, даже с такой машиной как Скай может сработать на Ура! Еще есть пять этапов, где можно укатать Фрума и его команду. Время покажет.
  • levonardo
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    levonardo-Фото

    Если честно, надо либо в правила вносить подобные ситуации, либо плевать с высокой колокольни. Тут, знаете ли, не не клуб крокета и лаунж тенниса, что бы ножкой расшаркивать. Техническая составляющая также важна, как и подготовка гонца. Никто же не останавливает Гран-при Ф1 если у лидера механические проблемы. Тем более Фрум ехал, крутил. Урана бы никто не ждал, если бы он остановился решать проблемы с переключателем. Но это всё с дивана, вы понимаете, надеюсь.

  • El kUn ^_^
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    El kUn ^_^-Фото
    Да ет понятно, ну кто бы сказал что ето было специально, В Ару только в таком случае появится шанс заехать выше Фрума в ГК
  • GTX
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    GTX-Фото

    Йейтс дал коментарий эпизода с Ару и Фрумом. Сказал что it’s ‘absolute bullshit’ that Aru did not see that Chris Froome had a mechanical. Тоесть Ару атаковал специально, в то же время Фрум также специально его пнул плечем в ответку. А то что они сказали позже журналистам - это все для наивных.

  • El kUn ^_^
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (8)
    El kUn ^_^-Фото
    А вы только етого и ждёте)
  • Berdok
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (197)
    Berdok-Фото
    потому, что многие из них любят велоспорт только в период ТдФ и фамилию Фрум произносят с придыханием

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