Ригоберто Уран и Варран Баргий о 9-м этапе Тур де Франс-2017

Ригоберто Уран выиграл королевский горный этап Тур де Франс-2017, опередив в спринте Варрана Баргия

Судьбу 9-го королевского горного этапа Тур де Франс-2017 с прохождением семи подъёмов, три из которых высшей категории решил спринт горняков, причём победителя от проигравшего, как и на равнинных спринтерских этапах, отделили считанные миллиметры.

Колумбийский гонщик команды Cannondale-Drapac Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) опередил на финише французского гонщика команды Sunweb Варрана Баргия (Warren Barguil), одержав первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

Ригоберто Уран сумел удержаться в группе лидеров, несмотря на проблемы с велосипедом – задний переключатель погнулся, и колумбийскому гонщику пришлось обратиться за помощью к нейтральной техничке Mavic. Механик Макс Руфи поставил цепь на самую большую звёздочку, и Урану пришлось довольствоваться лишь двумя вариантами - 53/11 и 39/11.

Благодаря победе на этапе и 10 бонусным секундам Ригоберто Уран поднялся в генеральной классификации на 4-е место, где теперь уступает лидеру Крису Фруму (Sky) 54 секунды.

Варран Баргий, атаковавший из отрыва и первым прошедший вершины Коломбье и Мон-дю-Ша, получил гороховую майку лидера горной классификации, где с 60 очками теперь опережает словенского гонщика команды LottoNL-Jumbo Приможа Роглича на 30 очков.

Photos © Tim De Waele

Photo © Cannondale-Drapac Pro Cycling Team

Photo © ASO/Pauline Ballet

Ригоберто Уран: «Невероятно. Я уже уходил на допинг-контроль, потому что не думал, что выиграл, когда мне сказали, что я победитель. Для меня это большой сюрприз.

Когда упали Ричи Порт и Дэн Мартин, Мартин ударил мой переключатель и сломал его. Весь спуск я прошёл со сломанным переключателем и думал, что мне надо найти способ спасти этап. И мне удалось побороться за победу. Я очень счастлив, что выиграл такой сложный этап. Для меня день сложился хорошо, я сделал большой скачок в генеральной классификации. Это отличный день для команды».

Чарли Вегелиус, спортивный директор команды Cannondale-Drapac: «Когда мы узнали, что у него проблемы с задним переключателем, сначала решили, что он поедет до финиша на своём велосипеде, а потом остановится в пределах последних трёх километров, поменяет велосипед и получит то же время, что и группа. Но он захотел бороться за победу. Без возможности менять передачи ему надо было начинать спринт заранее, мы ему сказали об этом, и он всё великолепно сделал. По телекартинке я увидел, что Баргий поднял руки. И буквально через несколько секунд пришло текстовое сообщение от Tissot с результатами. Я поверил, но Андреас Клир не был так уверен. И какое-то время мы просто молча сидели. Это был напряжённый момент».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды Cannondale-Drapac: «Это Тур де Франс – крупнейшая гонка в мире, и победа на этапе – огромное достижение. Я счастлив за команду, за персонал и за гонщиков, за нас.

Каждая гонка полна эмоций, и когда я увидел, как Риго чуть не упал, и у него почти отвалился задний переключатель, то подумал, что у нас снова пошла чёрная полоса. Но Риго отличается от всех гонщиков, которых я когда-либо знал в жизни, он никогда не теряет головы. Поэтому он выиграл. Даже зная, что у него серьёзная поломка велосипеда, он ни на секунду не терял спокойствия. Даже я нервничал, а он – нет. Это в конце этапа сыграло свою роль».

Photo © ASO/A.Broadway

Photo © ASO/Pauline Ballet

Варран Баргий (Sunweb): «Четыре года назад я обошёл Ригоберто Урана (на 16-м этапе Вуэльты Испании-2013), но сегодня я проиграл ему на финише. После массы сил, потраченных в отрыве, в конце у меня были тяжёлые ноги. И то, что я смог спринтовать в борьбе за победу и финишировать 2-м, своего рода подвиг. Я разочарован, но горжусь работой, которую команда проделала на этапе.

Горжусь собой, потому что не многие гонщики смогли бы уехать в отрыв после столких усилий, которые я приложил на 8-м этапе. Мне было больно ехать уже на первом подъёме. Но дальше стало лучше. Такой марафонский этап очень хорошо мне подходит. Разница с 8-м этапом в том, что я не спринтовал ради очков на вершине 3-й категории, сохраняя силы на подъёмы высшей категории. Другие гонщики, возможно, посчитали, что раз я так поступил, то мне не интересна гороховая майка, но она была моей целью. Я снова ехал, атакуя. Мне нравится, что впереди ещё две недели гонки».