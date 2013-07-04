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Петер Саган, Майкл Мэттьюс, Дэн Мартин, Грег Ван Авермат о 3-м этапе Тур де Франс-2017

Петер Саган, Майкл Мэттьюс, Дэн Мартин, Грег Ван Авермат о 3-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Действующий чемпион мира Петер Саган стал победителем на 3-м этапе Тур де Франс-2017, первом из этапов с финишем в категорийный подъём. Эта победа стала 8-й в карьере 27-летнего словацкого гонщика команды BORA – hansgrohe на этапах французского Гран-тура.

 

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

  Гонщики, уехавшие в отрыв, не сумели удержаться до решающего финального подъёма 3-й категории Кот де Релижьёс (Cote des Religieuses) протяжённостью в 1.6 км, средним градиентом в 5,8%, максимальным - 11%. Последний из гонщиков отрыва дня – Лилиан Кальмежан (Direct Energie) был пойман за 10 км до финиша.

 

  Эмануэль Бухманн и Маркус Бургхардт, товарищи Петера Сагана по команде BORA – hansgrohe, задали высокую скорость в начале подъёма, а Рафал Майка – на финальном километре. За несколько сотен метров до финиша у словацкого гонщика соскочила с педали нога, но Петер Саган быстро исправил ситуацию, которая не смогла помешать ему взять победу на этапе. Саган ускорился за 200 м до финиша и удержался впереди, опередив австралийского гонщика команды Sunweb Майкла Мэттьюса (Michael Matthews) и 30-летнего ирландского гонщика команды Quick Step Floors Дэна Мартина (Daniel Martin). Олимпийский чемпион, гонщик команды BMC Грег Ван Авермат финишировал 4-м.

 

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

  Петер Саган (BORA – hansgrohe): «Какое давление? Не знаю, что это. Прежде всего, хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде, которые потрясающе отработали. Они весь день тянули пелотон впереди, а это было нелегко из-за встречного ветра и технической секции в конце, и пелотон ехал очень нервно.

 

  Финальный подъём оказался очень трудным. Команда BMC хорошо отработала на Ричи Порта, который атаковал на последних 800 метрах. Он создал небольшой просвет, и я решил ехать за ним. Но до финиша оставалось ещё 400 метров, атаковать было слишком рано, было слишком далеко. И я в который раз сказал себе, что нахожусь на плохой позиции. Когда я начал спринт, с педали отстегнулась нога, и я снова подумал: «Вот ещё одна ошибка, что сегодня такое творится?». Но я продолжил ехать вперёд. Мэттьюс почти обошёл меня, но мне удалось взять этап. Я очень счастлив, что взял победу, и спасибо команде».

 

  Photo © ASO/A.Broadway 

 

  Майкл Мэттьюс (Sunweb): «Мне пришлось выходить с дальних позиций, к сожалению, перед подъёмом я не был впереди, и мне пришлось возвращаться. Симон Гешке отлично отработал, пытаясь закрыть просвет, но не смог приблизиться. Поэтому мне пришлось догонять, после чего был спринт.

  Сегодня не получилось так, как мы надеялись, на финальном подъёме мы немного проиграли, придётся попробовать что-то другое. Посмотрим, что получится на следующих этапах, впереди ещё много возможностей».

 

  Айке Висбек, спортивный директор команды Sunweb: «Сегодня мы контролировали гонку с Лауренсом (Тен Дамом) почти весь день. Варран (Баргий) и Симон (Гешке) работали на подходе к финальному подъёму, но, к сожалению, Майкл потерял их, а потом потратил массу сил, чтобы выбраться. Но в общем, этап прошёл хорошо, Майкл всё ближе и ближе к победе, если мы всё сделаем правильно, то у нас хорошие шансы».

 

 

  Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Я доволен тем, как прошёл этап, тем, что я предпринял попытку. Я увидел, что первая часть подъёма не такая уж трудная. Но когда Ричи атаковал, ситуация изменилась, пелотон растянулся. Спринт получился очень долгим, я знал, что очень важно дождаться нужного момента. Поэтому я сел на колесо Мэттьюса и начал спринт, когда почувствовал, что все уже идут на пределе. Никогда не думал, что смогу бороться в спринте с этими ребятами, поэтому такой результат даёт мне уверенность и радует. Я благодарю моих товарищей по команде, которые сделали всё, чтобы вывезти меня на лучшую позицию перед финишем».

 

 

  Грег Ван Авермат (BMC): «Думаю, Ричи проделал огромную работу. Все шли из последних сил, даже Петер. И оставалось лишь правильно выбрать момент. Я хотел поехать пораньше, чтобы застать врасплох Петера, и сел ему на колесо. Но потом он потерял педаль, тогда я сразу с ним поравнялся и оказался под встречным ветром, а он начал спринт вместе со мной, это меня немного подрубило в конце. Я решил вернуться к нему на колесо, но не смог удержаться. Он был сильнейшим.

  Но, в общем, всё прошло хорошо, мы сохранили позиции. У нас с Ричи есть возможность разыгрывать свою карту, думаю, это лучший подход, чтобы не потерять время. Хотел ли Ричи выиграть время, сказать сложно, потому что многие генеральщики были там же. Но всегда лучше находиться впереди на подходе к подъёму, потому что обязательно найдутся несколько гонщиков, у которых благодаря этому можно выиграть несколько секунд».

 

 

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Fly

    Сегодня, 00:35 | Регистрация: 3.07.2017

    Странная атака Ричи Порта. Она читалась, команда все сделала для этого. Но как-то робко Ричи пошел и рано...

    Саган конечно уникальный гонщик, когда Ричи Порт пошел, он был  еще"зажат" в пелотоне, сохранил холодную голову, выбрался в голову пелотона, ждался ближней дистанции и его свирепой мощи и тяги хватило чтоб дотянуть 1-м, Мэтьюса конечно жаль, но Саган - крут.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:17 | Регистрация: 4.07.2013

    Невероятно, как Саган так легко смог вернуть ногу на педаль в такой ситуации!

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Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • ungvar
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (22)
    ungvar-Фото

    Гесинк +3'10"

    Пино +3'05"

    Моллема +2'34"

     

    Гесинк даже не пытаеться сохранить имя.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (22)
    VeloVelo-Фото

    Уважаемый, ну мало ли кто что написал.
    Что вы каждый раз так реагируете?
    И опять пишете про какой-то "всемирный заговор против Астаны".
    Ну сколько можно писать про это? ) 
      

  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (22)
    Адриен-Фото
    Интересно что среди посетителей сайта имеется довольно много болельщиков , которые сильнее всего переживают не ЗА какого-то СВОЕГО спортсмена, а именно ПРОТИВ "чужого". Этакая радость от поражения спортсмена или команды,к которым испытываешь устойчивую неприязнь... И вот эти мелочные желание - УНИЗИТЬ, ПРИНИЗИТЬ,причем - вне зависимости от объективных результатов. Ну хорошо, Ару, Фульсанг, вся Астана - это вторая, низшая лига. А кто - поименно - входит в высшую и, следовательно, НАГОЛОВУ сильнее слабаков-астанчан ?
  • VeloVelo
    Петер Саган, Майкл Мэттьюс, Дэ ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Невероятно, как Саган так легко смог вернуть ногу на педаль в такой ситуации!

  • Fly
    Петер Саган, Майкл Мэттьюс, Дэ ... (2)
    Fly-Фото

    Странная атака Ричи Порта. Она читалась, команда все сделала для этого. Но как-то робко Ричи пошел и рано...

    Саган конечно уникальный гонщик, когда Ричи Порт пошел, он был  еще"зажат" в пелотоне, сохранил холодную голову, выбрался в голову пелотона, ждался ближней дистанции и его свирепой мощи и тяги хватило чтоб дотянуть 1-м, Мэтьюса конечно жаль, но Саган - крут.

  • Fly
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    Fly-Фото

    Киттель или Саган, но скорее 1-й...

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    Gottliche_Recht-Фото
    наверное, имеется в виду город-столица Люксембург
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (22)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, как и предполагалось Саган №1 на этапе, т.е. финише, но:

    - в Квиках Жильбер вообще не сунулся, Дэн хотел взять этап в отсутствие "проклятие" Валвьерде? (но опять не смог).

     - в ВМСишников я так и не понял усилий Ричи Порта. Он делал отвлекательный манёвр в пользу ГВА (чтобы спутать карты Сагану) или действительно хотел подтянуть себя в генерале ввиду плохой разделки 1 этапа?

     - в СКАЙе Квято вообще не рыпался и даже пожертвовал общим зачётом

    А Мэтьюз хорош, банально не хватило дистанции (может надо быльо раньше спуртануть). А Саган каг бе слишком рано оказался самым первым, но в том то и дело что раз такие расклады то на он и САГАНатор чтобы до_терпеть первым до самой ленточки.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Был бы этот пупырь 4-й категории не за 37 км. до финиша, а хотя бы за 17, в отрыва определённо были би какие то шансы, а так Киттель, Грайпель или Демар. Остальные будут КУСАТЬся, но останутся без "косточки"))

    Четвёртый этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 стартует в Мондорф-ле-Бен (Mondorf-les-Bains). Этот городок, расположенный в кантоне Ремих, находится в в 30 км от Люксембурга,

    судя по карте в 30 км. от Франции

  • Александра
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (22)
    Александра-Фото

    Красивый финиш, что и говорить.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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