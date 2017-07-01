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Состав команды Cannondale-Drapac на Тур де Франс-2017

Команда Cannondale-Drapac будет бороться за этапы и за высокое место в общем зачёте на Тур де Франс-2017

 

 

  23-летний итальянский гонщик Альберто Беттиоль (Alberto Bettiol), 26-летний новозеландский гонщик Патрик Бевин (Patrick Bevin), 25-летний американский гонщик Натан Браун (Nathan Brown), 30-летний австралийский гонщик Саймон Кларк (Simon Clarke), 28-летний американский гонщик Эндрю Талански (Andrew Talansky), 27-летний американский гонщик Тэйлор Финни (Taylor Phinney), 30-летний французский гонщик Пьер Роллан (Pierre Rolland), 30-летний колумбийский гонщик Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) и 25-летний голландский гонщик Дилан ван Барле (Dylan van Baarle) выйдут на старт Тур де Франс-2017 в составе американской команды Cannondale-Drapac.

 

  Команда Cannondale-Drapac ставит на Тур де Франс несколько целей – будет атаковать и использовать малейший шанс в борьбе за этапы на крупнейшей велогонке мира, а также поддерживать Ригоберто Урана и Эндрю Талански в борьбе за высокие места в генеральной классификации.

 

  И Талански, и Уран стартуют на французском Гран-туре в 4-й раз в карьере. Американский гонщик в 2013 и 2015 годах финишировал на Тур де Франс 10-м и 11-м соответственно. Ригоберто Уран не показывал высоких результатов в общем зачёте Тур де Франс, но на другом Гран-туре – Джиро д’Италия – дважды финишировал на подиуме, занимая 2-е место (в 2013 и 2014), дважды входил в топ-10 (7-е место в 2012 и 2016).

 

  Пьер Роллан, победитель двух этапов Тур де Франс (2011 и 2012) стартует на Большой Петле в 9-й раз, и нацелен увеличить количество выигранных этапов.

 

Дебютанты Тур де Франс – Тэйлор Финни, Натан Браун, Патрик Бевин, Альберто Беттиоль.

 

 

 

  Ригоберто Уран: «Приятно войти в состав команды на Тур де Франс, потому что это одна из самых важных гонок мира, на которой каждый год сражаются лучшие гонщики лучших команд. Этот год для меня имеет особое значение, потому что у меня был шанс сконцентрироваться на подготовке к Тур де Франс».

 

 

  Эндрю Талански: «Тур это Тур, гонка, как обоюдоострый меч, на которой никогда не знаешь, что принесёт день – трудности или триумф. Успешный Тур де Франс складывается из огромного количества компонентов. Я бы хотел выиграть этап. Никогда не выигрывал этапов на Гран-турах, но в 2015 на Тур де Франс был близко к победе, финишировав 2-м на 17-м этапе. Ничто не сравнится с той чистой радостью, когда первым пересекаешь финишную черту. Генеральная классификация – как пойдёт, так пойдёт, но, думаю, маршрут Тур де Франс этого года предполагает агрессивное ведение гонки, и я не хочу упустить шанс на победу».

 

 

  Тэйлор Финни: «Дебют на Тур де Франс – это исполнившаяся мечта. Я седьмой год в профессионалах и ни разу не участвовал во французском Гран-туре. Главная причина, по которой я пришёл в велоспорт, потому что поехал смотреть Тур де Франс, когда мне было 14. А в 15 лет я подумал, что это именно то, чем я хочу заниматься, было ощущение правильности, естественности. И я преодолел многое за все прошлые сезоны, чтобы прийти к этому моменту. Я очень благодарен команде за то, что поддерживали меня во время этих испытаний, что помогали мне весь год».

 

 

  Пьер Роллан: «Для меня этот Тур де Франс будет девятым подряд….уже девятым! Всегда огромная радость просто выходить на старт Тура. Хороший Тур де Франс, когда ты приезжаешь в Париж и говоришь себе, что сделал максимум возможного, и не остаётся никаких сожалений. Великолепный Тур – синоним победы на этапе, но главное для меня – всегда выкладываться по максимуму. Победа же часто зависит от обстоятельств в гонке».

 

  Чарли Вегелиус, спортивный директор команды Cannondale-Drapac: «Мы едем на гонку с двумя лидерами, которые будут бороться за генеральную классификацию – Эндрю и Риго. Но перспектива общего зачёта не станет для нас помехой в борьбе за победу на этапе. Когда я смотрю на эту команду, вижу воодушевление, потециал, в составе есть сильные «моторы». И я вижу гонщиков, готовых поддерживать друг друга. Я вижу энергию.

 

  Мы хотим, чтобы ребята с энтузиазмом ловили каждый шанс, который выдастся в гонке. Даже если он будет совсем крохотным. Мы хотим, чтобы наши гонщики сражались за этапы, имея небольшие шансы, но боролись так, будто вероятность взять этап очень высока.

 

  Для Риго (Урана) настало время вернуться на Тур де Франс. Он много лет фокусировался на Джиро д’Италия. Я бы сказал, что из всех маршрутов французского Гран-тура за последние годы этот подходит ему больше всего. У него есть опыт, он умеет проходить трёхнедельную гонку и у него будут лидерские полномочия. Думаю, он сможет показать что-то интересное в июле.

 

  У Эндрю (Талански) первая часть сезона прошла спокойно, набирал форму с начала мая. Его победа в Калифорнии стала хорошим шагом на пути к июлю. Думаю, маршрут ему подходит и даст ему много шансов проявить себя с лучшей стороны.

 

  Пьер (Роллан) в хорошей форме. Победа на этапе Джиро д’Италия была очень важна для него, потому что дала ему возможность оправиться от разочарования, которое он чувствовал с прошлого сезона. Я видел на гонке «Рут дю Суд», что имея победу в кармане, он стал спокойнее подходить к гонке и выступать ещё лучше, воспринимать соревнование с холодной головой. И он отлично распределяет себя между гонками, тщательно подходит к тренировкам, и он очень силён. Он настоящий велогонщик».

 

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Теги к статье: Cannondale-Drapac Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017 Ригоберто Уран Эндрю Талански

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • velodoctor
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (26)
    velodoctor-Фото
    Может передумаете еще, многим тут нравились ваши комментарии по гонкам.
  • ДимаЛел
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (26)
    ДимаЛел-Фото
    писать комментарии на сайте вы можете какие угодно в рамках правил https://velolive.com/pravila-velolive.html

    статья Вам может нравиться, может не нравиться, Ваше право

    Если есть в текстах ошибки, мы их исправляем.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (26)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    правда никогда не бывает приятной.

    в том числе и про Порсева.

    просто Велолайф должен держать свою высокую планку.

    сайта,любимого всеми.

    когда я вижу вот такие первью-я просто говорю то,что думаю.

    не от желания вызвать кого то на агрессию,а только лишь от любви к Велолайву

    и не надо придумывать того,чего нет.

    Порсева финишера к примеру.

    но намеки понял)))))) затыкнулся) пошел искать другой ресурс.

    с более толерантным отношением к критике.

  • velodoctor
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (26)
    velodoctor-Фото

    Чем ближе тур тем жарче в комментариях. Андрей вы не правы по мне, круглый год на сайте все результаты и новости. Такого объема нигде нет.  Среди того пуда информации, исторических статей вы придрались именно к превью, которое больше арентировано на факты и статистику чем на худ часть. При том в такой агресивной манере. 

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (26)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    ну оке)
    буду провокатором0)))
    если ради меня,что бы ченить провякать,специально регяццо-это уже почти как победа на ТДФ)))
  • Gorn9k
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (26)
    Gorn9k-Фото
    Статья как статья, но ее намного легче читать, чем ваши хейто-комментарии. Эти постоянные скобочки после слов, показывают только ваше слабоумие, а запятые? Вы учите редактора правильному написанию текста, хотя сами не может нажать пробел после запятой... Я уже не говорю о нике, аватаре, статусе - вы обычный провокатор, обиженный на жизнь
  • StVano
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (26)
    StVano-Фото

    Цитата: ДимаЛел
    кому-то одно нравится, кому-то другое
    "Девочки не сорьтесь!" Мы накануне праздника... 

  • ДимаЛел
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (26)
    ДимаЛел-Фото

    Я еще раз Вам говорю, ошибки признаем и исправляем.

    Содержимое статьи можете называть как угодно, нравится оно Вам или нет, Ваше право

    Насчет бана, это уже к админам. Админ придет, админ разберется.

     

    "насчет деградации"

    помнится, написано было в 2015 году, что Ару главный фаворит на Вуэльте, понеслось "Велолайв" не тот и т.д., никто даже потом не извинился, но ничего страшного...

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (26)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    ) да не,меня просто откровенно убивает то,что на главной странице Велолайфа появилась вот такая ОТКРОВЕННАЯ ТУФТА.

    и вместо того,что бы это признать и сделать выводы-редактор упирается,спорит до усера и гнет пальцы.

    это реальная деградация ресурса.

    уж простите за прямоту.

    чо? меня забанят?)))  ну) эт не страшно)))

  • Meilleur
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (26)
    Meilleur-Фото

    Мы живем в удивительное время, когда 90% молодого поколения возрастом от 15 до 30 лет искренне считают, что хорошо, знают английский язык (действительно он же повсюду окружает нас). При этом действительно на продвинутом уровне устным и письменным родным русским языком владеет хорошо, если 1-2% населения. biggrin Парадокс. 

     

     

     

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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