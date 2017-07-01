VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Марсель Киттель – победитель 2 этапа Тур де Франс-2017

Марсель Киттель опередил в спринте на 2-м этапе Тур де Франс-2017 Арно Демара и Андре Грайпеля

 

 

  Марсель Киттель (Marcel Kittel) одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2017, это 10-й, выигранный им за карьеру этап Большой Петли. 29-летний немецкий гонщик команды Quick Step Floors обошёл в общем спринте французского гонщика команды FDJ, чемпиона Франции, Арно Демара и немецкого гонщика команды Lotto Soudal Андре Грайпеля.

 

Марсель Киттель – победитель 2 этапа Тур де Франс-2017

 

Большую часть дистанции 203,5-км этапа гонщики проехали под дождём. В первый отрыв Тур де Франс-2017 сразу после старта уехали четверо гонщиков: 30-летний французский гонщик команды Wanty - Groupe Gobert Йоанн Оффредо (Yoann Offredo),  30-летний французский гонщик команды Fortuneo – Oscaro Лоран Пишон (Laurent Pichon), 27-летний американский гонщик команды Cannondale-Drapac Тэйлор Финни (Taylor Phinney) и 23-летний французский гонщик команды Direct Energie Тома Буда (Thomas Boudat) .

 

Преимущество отрыва ни разу не превышало 3 минут.

 

За 30 км до финиша в голове пелотона произошёл большой завал, в который попали трёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум (Sky), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Андрей Амадор (Movistar) и другие гонщики.

 

 

 

 

Марсель Киттель – победитель 2 этапа Тур де Франс-2017

 

Марсель Киттель – победитель 2 этапа Тур де Франс-2017

 

 

Крису Фруму пришлось менять велосипед и догонять пелотон, с помощью своих товарищей по команде он влился в основную группу за 20 км до финиша.

За 17 км до финиша, когда между пелотоном и отрывом оставалось не более 40  секунд, из отрыва на спуске атаковал Тэйлор Финни (Cannondale-Drapac), за которым поехал Йоанн Оффредо (Wanty - Groupe Gobert). Но пелотон, который возглавляли команды BORA – hansgrohe, Quick Step Floors, FDJ, Katusha –Alpecin, добрал беглецов за 1,2 км до финиша, после чего был разыгран общий спринт.

 

 

Марсель Киттель – победитель 2 этапа Тур де Франс-2017

 

Марсель Киттель не только выиграл этап, но и перехватил зелёную майку лидера очковой классификации и благодаря бонификации переместился на 3 строчку в генеральной классификации.

 

 

 

 

 

Марсель Киттель – победитель 2 этапа Тур де Франс-2017

 

Герант Томас (Sky) сохранил жёлтую майку лидера. Стефан Кюнг (BMC) продолжает возглавлять классификацию лучшего молодого гонщика.

 

Тэйлор Финни (Cannondale-Drapac), став первым на двух вершинах 4-й категории, стал первым обладателем гороховой майки Тур де Франс-2017.

 

 

Результаты 2 этапа Тур де Франс-2017

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Quick-Step Floors Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (875)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Травмы Алехандро Вальверде, Йо ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    На повороте на 1-м этапе падал и 29-летний французский гонщик команды Lotto Soudal Тони Галлопан (Tony Gallopin), также получивший травму лодыжки. С  последствиями травмы Галлопану помогал справиться массажист команды. Тони Галлопан смог продолжить гонку и финишировал на 2-м этапе.

    Не зря во время трансляции 2 этапа был сюжет о тех людях в комнаде которые занимаются восстановлением спорстменов после гонки - МАССАЖ - ЭТО ВСЁ!!

    https://twitter.com/tonygallopin/status/881417940553404416/photo/1

     

  • ungvar
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    ungvar-Фото
    На самом деле список намного шире. Тут и Меттьюс, и Колбрелли, и Мартин со Штыбаром, и Демар. Горка не такая уж и страшная. Это не Юи и не Бретань.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кстати, вот эта улыбка-взгляд Грайпеля после победы Киттеля
    http://s2.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20170702&t=2&i=11913
    48160&w=&fh=&fw=&ll=780&pl=468&sq=&r=LYNXMPED610K3

    mda

    http://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20170702&t=2&i=11913
    48163&w=&fh=&fw=&ll=780&pl=468&sq=&r=LYNXMPED610K7

  • Student
    Тур Австрии-2017. Пролог (6)
    Student-Фото
    Как бы и результат, но и соперники как бы не очень ....
  • Адриен
    Тур Австрии-2017. Пролог (6)
    Адриен-Фото
    Победит-не победит - время покажет . Но что парень с огромной перспективой - он еще в прошлом году доказал. Теперь самое главное - суметь ею воспользоваться.
  • ungvar
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    ungvar-Фото
    Томас тоже падал, но встал быстрее.
  • Student
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    Student-Фото
    Цитата: tim147
    Не будьте столь категоричны относительно перспектив сокапитанства Томаса - в конце концов, сэр при выработке стратегии на Тур мог проявить креативность, приняв за данность однозначную меченность Фрума. Не будем также забывать, что Томас целенаправленно готовился к Джиро и эта наработка никуда не ушла, а нынешние горы не чета итальянским и валлиец их может проехать запросто, пока Кинтана и иже с ним будут до последнего добросовестно караулить Фрума. Да и если принять во внимание такое понятие как кисмет,что в велоспорте весьма существенно (бедный Алехандро!), то Томас свою долю несчастий уже принял, тогда как у Фрума все может быть впереди и сегодняшний инцидент лишнее тому потверждение. Так что вполне допустимо одновременное сосуществование вариантов А и Б ... на скайевской трубе! Ввиду отсутствия интриги, не считая упаси Бог форс-мажоры, полагаю вполне корректным рассмотрение данного варианта!
    Вот когда читаешь такие высеры, офигеваешь. Тот вычерпал свою долю неведения, а вот у этого все ещё впереди, и падение лишнее тому подтверждение. Да уж, лучше порой вообще нечего не писать.
  • Андрон
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    Андрон-Фото
    Это, однако, черный юмор.
  • Андрон
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    Андрон-Фото
    Поймите, наш друг не читатель, он писатель.
  • almaty1991
    Травмы Алехандро Вальверде, Йо ... (3)
    almaty1991-Фото

    Скорейшего выздоровления всем гонщикам !

     

    Старайтесь больше не падать. Будем ждать вас всех в пелетоне.

     

    Пусть удача сопутствует вам на дорогах, ребята drinks

     

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 июля

Fabio Aru (Astana Pro Team)

Sergey Firsanov (Gazprom - RusVelo)

Nicolas Roche (BMC Racing Team)

Mihkel Raim (Israel Cycling Academy)

Nuno Bico (Movistar Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2017 (14)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)