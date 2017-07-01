Марсель Киттель – победитель 2 этапа Тур де Франс-2017

Марсель Киттель опередил в спринте на 2-м этапе Тур де Франс-2017 Арно Демара и Андре Грайпеля

Марсель Киттель (Marcel Kittel) одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2017, это 10-й, выигранный им за карьеру этап Большой Петли. 29-летний немецкий гонщик команды Quick Step Floors обошёл в общем спринте французского гонщика команды FDJ, чемпиона Франции, Арно Демара и немецкого гонщика команды Lotto Soudal Андре Грайпеля.

Большую часть дистанции 203,5-км этапа гонщики проехали под дождём. В первый отрыв Тур де Франс-2017 сразу после старта уехали четверо гонщиков: 30-летний французский гонщик команды Wanty - Groupe Gobert Йоанн Оффредо (Yoann Offredo), 30-летний французский гонщик команды Fortuneo – Oscaro Лоран Пишон (Laurent Pichon), 27-летний американский гонщик команды Cannondale-Drapac Тэйлор Финни (Taylor Phinney) и 23-летний французский гонщик команды Direct Energie Тома Буда (Thomas Boudat) .

Преимущество отрыва ни разу не превышало 3 минут.

За 30 км до финиша в голове пелотона произошёл большой завал, в который попали трёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум (Sky), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Андрей Амадор (Movistar) и другие гонщики.

Крису Фруму пришлось менять велосипед и догонять пелотон, с помощью своих товарищей по команде он влился в основную группу за 20 км до финиша.

За 17 км до финиша, когда между пелотоном и отрывом оставалось не более 40 секунд, из отрыва на спуске атаковал Тэйлор Финни (Cannondale-Drapac), за которым поехал Йоанн Оффредо (Wanty - Groupe Gobert). Но пелотон, который возглавляли команды BORA – hansgrohe, Quick Step Floors, FDJ, Katusha –Alpecin, добрал беглецов за 1,2 км до финиша, после чего был разыгран общий спринт.

Марсель Киттель не только выиграл этап, но и перехватил зелёную майку лидера очковой классификации и благодаря бонификации переместился на 3 строчку в генеральной классификации.

Герант Томас (Sky) сохранил жёлтую майку лидера. Стефан Кюнг (BMC) продолжает возглавлять классификацию лучшего молодого гонщика.

Тэйлор Финни (Cannondale-Drapac), став первым на двух вершинах 4-й категории, стал первым обладателем гороховой майки Тур де Франс-2017.

Результаты 2 этапа Тур де Франс-2017