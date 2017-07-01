Ригоберто Уран – победитель 9 этапа Тур де Франс-2017

Первая победа Ригоберто Урана на этапе Тур де Франс

30-летний колумбийский гонщик команды Cannondale-Drapac Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) стал победителем 9-го этапа Тур де Франс-2017. Всего лишь на считанные миллиметры Ригоберто Уран опередил в спринте на финише французского гонщика команды Sunweb Варрана Баргия (Warren Barguil).

9-й этап, королевский горный этап Тур де Франс-2017 оказался одним из самых драматичных в этом выпуске Большой Петли.

Прямо со старта из пелотона атаковал Тим Велленс (Lotto Soudal), вслед за которым поехала группа примерно из 40 гонщиков, сформировавших отрыв дня. За несколько сотен метров до первой из вершин дня – вершины 2-й категории, до атаковавший из группы Тибо Пино (FDJ) забрал горную премию, а также премию следующей вершины 3-й категории.

На первом же подъёме дня упал и сошёл с гонки Роберт Гесинк (LottoNL-Jumbo), у которого позже диагностировали трещину в позвоночнике, и Мануэле Мори (UAE Team Emirates).

При восхождении на подъём высшей категории Коль де ла Биш (Круа де Фамбан) (Col de la Biche (Croix de Famban), протяжённость 10.5 км, 369-1316 м, перепад 947 м, средний градиент 9%, максимальный градиент 16% отрыв начал распадаться.

Примож Роглич (LottoNL-Jumbo) атаковал у вершины Коль-де-ла-Биш и взял горную премию. На мокром спуске с Коль-де-ла-Биш со множеством поворотов упал один из главных помощников Криса Фрума (Sky) Герант Томас, и сошёл с гонки с переломом ключицы.

Альберто Контадору (Trek-Segafredo) пришлось добирать группу жёлтой майки после прохождения Коль-де-ла-Биш, а на подъёме к Коломбье он упал, зацепившись за гонщика, но быстро вернулся в гонку.

На подъёме высшей категории Гран-де-Коломбье в первой группе отрыва находились Алексис Вийермоз (Alexis Vuillermoz) из AG2R La Mondiale, Тьеш Беноот (Tiesj Benoot) из Lotto Soudal и Варран Баргий (Warren Barguil) из Sunweb.

Варран Баргий атаковал и первым прошёл вершину Коломбье.

На спуске с Коломбье его добрали Алексис Вийермоз, Тьеш Бенот, а также Бауке Моллема (Trek-Segafredo) и Примож Роглич (LottoNl-Jumbo).

К началу финального подъёма дня – подъёма высшей категории Мон дю Ша (Mont du Chat), протяжённость 8.7 км, 606-1504 м, перепад 849 м, средний градиент 10.3%, максимальный градиент 15%, ситуация в гонке была следующей – вперед из отрыва уехали Ян Бакелантс (AG2R La Mondiale) и Тони Галлопан (Lotto Soudal). За 33 км до финиша из отрыва атаковал Варран Баргий (Sunweb), который прошёл атаковавшего ранее Бауке Моллему (Trek-Segafredo), а затем и гонщиков, находившихся впереди. Французский гонщик первым прошёл вершину Мон-дю-Ша.

В группе жёлтой майки в начале подъёма Мон-дю-Ша у лидера общего зачёта Криса Фрума (Sky) возникли проблемы с велосипедом. В этот момент из группы атаковал Фабио Ару (Astana), который, однако, прекратил активные действия, и группа подождала Фрума. Команда Sky задавала скорость в группе, этого темпа не выдержал Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и Наиро Кинтана (Movistar), оставшийся без помощников.

На вершине Мон-дю-Ша Контадор проигрывал Фруму около 2 с половиной минут.

Технически сложный спуск с Мон-дю-Ша поставил точку в гонке для австралийского гонщика команды BMC Ричи Порта, который упал и сошёл с гонки. Он был увезён с гонки машиной скорой помощи.

Дэн Мартин (Quick Step Floors), был сбит упавшим Портом, но продолжил гонку, затем упал ещё раз, и к финишу приехал во второй группе вместе с Наиро Кинтаной (Movistar).

В группе Криса Фрума на спуске с Мон-дю-Ша остались Фабио Ару и Якоб Фульсанг (Astana), Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac), Роман Барде (AG2R La Mondiale).

Барде атаковал в конце спуска и за 12 км до финиша добрал ехавшего впереди Варрана Баргия. Затем Роман Барде сбросил Баргия и уехал в одиночку, он попытался удержать преимущество до финиша, но был пойман группой Криса Фрума за 2,5 км до финиша. В итоге группой лидеров был разыгран спринт.

Ригоберто Уран, у которого были проблемы с велосипедом из-за падения Дэна Мартина, задевшего велосипед, сумел удержаться в группе жёлтой майки, и одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Варран Баргий, который проиграл несколько сантиметров, облачился в гороховую майку горного короля.

Наиро Кинтана (Movistar) финишировал в группе с Саймоном Йейтсом (Orica-Scott) и Дэном Мартином (Quick Step Floors) через 1 минуту 15 секунд.

Альберто Контадор (Trek-Segafredo) проиграл на 9-м этапе 4 минуты 19 секунд.

Крис Фрум (Sky) защитил жёлтую майку лидера, а Фабио Ару (Astana) поднялся на вторую строчку общего зачёта, где теперь проигрывает Фруму 18 секунд. Тройку лучших замыкает Роман Барде (AG2R La Mondiale), проигрывающий Фруму 51 секунду.

На этапе в лимит времени не вписался чемпион Франции Арно Демар (FDJ), а также Маттео Трентин (Quick Step Floors), Юрай Саган (Bora-hansgrohe), Игнатас Коноваловас (FDJ), Якопо Гварньери (FDJ) и Михаэль Делаж (FDJ).