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Ригоберто Уран – победитель 9 этапа Тур де Франс-2017

Первая победа Ригоберто Урана на этапе Тур де Франс

 

 

  30-летний колумбийский гонщик команды Cannondale-Drapac Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) стал победителем 9-го этапа Тур де Франс-2017. Всего лишь на считанные миллиметры Ригоберто Уран опередил в спринте на финише французского гонщика команды Sunweb Варрана Баргия (Warren Barguil).

9-й этап, королевский горный этап Тур де Франс-2017 оказался одним из самых драматичных в этом выпуске Большой Петли.

 

 

 

Прямо со старта из пелотона атаковал Тим Велленс (Lotto Soudal), вслед за которым поехала группа примерно из 40 гонщиков, сформировавших отрыв дня. За несколько сотен метров до первой из вершин дня – вершины 2-й категории, до атаковавший из группы Тибо Пино (FDJ) забрал горную премию, а также премию следующей вершины 3-й категории.

 

На первом же подъёме дня упал и сошёл с гонки Роберт Гесинк (LottoNL-Jumbo), у которого позже диагностировали трещину в позвоночнике, и Мануэле Мори (UAE Team Emirates).

 

При восхождении на подъём высшей категории Коль де ла Биш (Круа де Фамбан) (Col de la Biche (Croix de Famban), протяжённость 10.5 км, 369-1316 м, перепад 947 м, средний градиент 9%, максимальный градиент 16% отрыв начал распадаться.

 

Примож Роглич (LottoNL-Jumbo) атаковал у вершины Коль-де-ла-Биш и взял горную премию. На мокром спуске с Коль-де-ла-Биш со множеством поворотов упал один из главных помощников Криса Фрума (Sky) Герант Томас, и сошёл с гонки с переломом ключицы.

 

  Альберто Контадору (Trek-Segafredo) пришлось добирать группу жёлтой майки после прохождения Коль-де-ла-Биш, а на подъёме к Коломбье он упал, зацепившись за гонщика, но быстро вернулся в гонку.

 

На подъёме высшей категории Гран-де-Коломбье  в первой группе отрыва находились Алексис Вийермоз (Alexis Vuillermoz) из AG2R La Mondiale, Тьеш Беноот (Tiesj Benoot) из Lotto Soudal и Варран Баргий (Warren Barguil) из Sunweb.

 

Варран Баргий атаковал и первым прошёл вершину Коломбье.

 

Ригоберто Уран – победитель 9 этапа Тур де Франс-2017

 

 

 

На спуске с Коломбье его добрали Алексис Вийермоз, Тьеш Бенот, а также Бауке Моллема (Trek-Segafredo) и Примож Роглич (LottoNl-Jumbo).

К началу финального подъёма дня – подъёма высшей категории Мон дю Ша (Mont du Chat), протяжённость 8.7 км, 606-1504 м, перепад 849 м, средний градиент 10.3%, максимальный градиент 15%, ситуация в гонке была следующей – вперед из отрыва уехали Ян Бакелантс (AG2R La Mondiale) и Тони Галлопан (Lotto Soudal). За 33 км до финиша из отрыва атаковал Варран Баргий (Sunweb), который прошёл атаковавшего ранее Бауке Моллему (Trek-Segafredo), а затем и гонщиков, находившихся впереди. Французский гонщик первым прошёл вершину Мон-дю-Ша.

 

 

В группе жёлтой майки в начале подъёма Мон-дю-Ша у лидера общего зачёта Криса Фрума (Sky) возникли проблемы с велосипедом. В этот момент из группы атаковал Фабио Ару (Astana), который, однако, прекратил активные действия, и группа подождала Фрума. Команда Sky задавала скорость в группе, этого темпа не выдержал Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и Наиро Кинтана (Movistar), оставшийся без помощников.

 

 

На вершине Мон-дю-Ша Контадор проигрывал Фруму около 2 с половиной минут.

 

Технически сложный спуск с Мон-дю-Ша поставил точку в гонке для австралийского гонщика команды BMC Ричи Порта, который упал и сошёл с гонки. Он был увезён с гонки машиной скорой помощи.

 

Дэн Мартин (Quick Step Floors), был сбит упавшим Портом, но продолжил гонку, затем упал ещё раз, и к финишу приехал во второй группе вместе с Наиро Кинтаной (Movistar).

 

 

В группе Криса Фрума на спуске с Мон-дю-Ша остались Фабио Ару и Якоб Фульсанг (Astana), Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac), Роман Барде (AG2R La Mondiale).

 

Барде атаковал в конце спуска и за 12 км до финиша добрал ехавшего впереди Варрана Баргия. Затем Роман Барде сбросил Баргия и уехал в одиночку, он попытался удержать преимущество до финиша, но был  пойман группой Криса Фрума за 2,5 км до финиша. В итоге группой лидеров был разыгран спринт.

 

 

 

 

 

Ригоберто Уран – победитель 9 этапа Тур де Франс-2017

 

Ригоберто Уран – победитель 9 этапа Тур де Франс-2017

 

Ригоберто Уран, у которого были проблемы с велосипедом из-за падения Дэна Мартина, задевшего велосипед, сумел удержаться в группе жёлтой майки, и одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Варран Баргий, который проиграл несколько сантиметров, облачился в гороховую майку горного короля.

 

Наиро Кинтана (Movistar) финишировал в группе с Саймоном Йейтсом (Orica-Scott) и Дэном Мартином (Quick Step Floors) через 1 минуту 15 секунд.

Альберто Контадор (Trek-Segafredo) проиграл на 9-м этапе 4 минуты 19 секунд.

Ригоберто Уран – победитель 9 этапа Тур де Франс-2017

 

Крис Фрум (Sky) защитил жёлтую майку лидера, а Фабио Ару (Astana) поднялся на вторую строчку общего зачёта, где теперь проигрывает Фруму 18 секунд. Тройку лучших замыкает Роман Барде (AG2R La Mondiale), проигрывающий Фруму 51 секунду.

 

На этапе в лимит времени не вписался чемпион Франции Арно Демар (FDJ), а также Маттео Трентин (Quick Step Floors), Юрай Саган (Bora-hansgrohe), Игнатас Коноваловас (FDJ), Якопо Гварньери (FDJ) и Михаэль Делаж (FDJ).

 

 

Результаты 9 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Ригоберто Уран Крис Фрум Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Адриен-Фото
    А вы, извините,что - учетчик чужих репутаций ? А как там с репутацией, допустим, Контадора ? Помните случай с цепью Шлека мл.? Или Кинтаны ? Что-то он не ждал Дюмулина, когда у того проблемы с пищеварением нагрянули ... Или вы еще свой вердикт не вынесли ? Тогда и Ару пожалейте...
  • M-07
    Перелом ключицы и тазовой кост ... (8)
    M-07-Фото
    Традиции, традиции, велоспорт слишком консервативен, многое давно пора менять. Среди чего нужно делать так, чтобы не было проходных этапов в многодневках (из-за чего стоит рассматривать возможность сокращения протяжённости этапов и количества этих этапов).
    Концепции ГТ вообще менять надо: слишком необходимы там горные качества, хоть один ГТ не должен требовать быть супергорняком.
  • M-07
    Два падения Альберто Контадора ... (8)
    M-07-Фото
    Я не люблю Контадора, но стоит отметить, что Мартин упал, когда впереди были спуск и равнина и оставалось 23 км до финиша, а Контадор упал почти за 100 км до финиша и прошёл в таком состоянии гораздо больше, причём 2 подъёма.
  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Адриен-Фото
    Меняет ! Ну ладно, если в велоспорте правят вот такие джентльменские и рыцарские НЕПИСАННЫЕ законы, то почему Фрум, которого все ОБЯЗАНЫ ждать по случаю "форсмажеров" даже не притормозил, когда повалились Порт с Мартином ? Можно же было сбавить ход и хоть несколько секунд подождать? Нет, улетел , как на крыльях. А Ару, потому что не сразу подобострастно затормозил,когда Фрум воздел руку - может она затекла, может воду просил, может спину почесал - а через некоторое время, поступил "по свински"... Логика то где?
  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Адриен-Фото

    Не так уж много Контадору лет, чтобы уходить "на пенсию". Не готов, не хочет, не может - его заслуженное право. Другое дело - РЕАЛЬНО оценивать свои возможности. А то действительно уже неловко слушать его ставшими постоянными заявления о невиданных тестовых показателях, его объяснения после неудачных туров, что он их ехал исключительно в тренировочном режиме, его набившие оскомину оправдания, мол, на этапах он отслеживает только Фрума - и.т. и т.п. Не стоит так НАБИВАТЬ себе цену - она и так высока, проигрыши ее не уменьшат, а вот подобные заявления - могут. Спады в результатах - и долговременные - бывали почти у всех знаменитых спортсменов. Контадору надо взять пример хотя бы с Жильбера. Перезагрузиться, встряхнуться, переосмыслить... Года 3-4 минимум у него еще есть.

  • kimi
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    kimi-Фото
    сюда гляньте
    https://www.youtube.com/watch?v=ZJhbx3aX2a8&t=4s
  • kimi
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    kimi-Фото
    по поводу фрума у меня мнение другое. я видел что как только ару собрался атаковать, фрум поднял руку. я думаю ару этого уже видеть не мог. посмотрите видео где в гору фрум выпихивает ару и ему ничего не было за это.
    касательно его руководства погоней за барде. очень спорно. погоню начали ару с фульсом, потому что они были в большинстве. и только потом все подключились. хотя по статусу ему как раз и положено было это делать.
    большие сомнения относительно безоговорочной победы фрума. и тем более что только порт и был единственным его соперником.
    не обязательно что арц или фульс будут в желтом, но хочется в это верить.
    вот такое у меня мнение.
  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    stalcker23-Фото
    И я один не понимаю зачем сюда приехал Тибо?
  • Leonid
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Leonid-Фото

    Нормальный этап. Такой спорт. Гладиаторский во многом. В том числе и в комментах. Кто-то большой палец вверх, а кому-то крови мало и он опускает палец...

    Нормальный в том, что падения не вызваны мотоциклами, пьяными, дураками, ямами.... Кто-то удивляется почему Порт не свернул. А вы пробовали после дикого напряжения (неважно в лыжах, гладком беге, вело) делать что-то на координацию? Я вот падал и на лыжах и на вело и в кроссовках. Потом сам удивлялся, как это получилось. Просто ребята не потянули. И не надо говорить о везении. Им не хватило класса, чтобы удержаться. Зато хватило, чтобы не убиться.

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    stalcker23-Фото
    И вот зачем снимали Сагана если все равно Демар не доедет в зеленом?!!!

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
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5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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