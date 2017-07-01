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Саймон Йейтс, Наиро Кинтана, Ричи Порт и Альберто Контадор о 1-м этапе Тур де Франс-2017

Саймон Йейтс, Наиро Кинтана, Ричи Порт и Альберто Контадор о 1-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Претенденты на генеральную классификацию провели первую битву за секунды на 1-м этапе Тур де Франс-2017. Лучше всех из генеральщиков индивидуальную гонку на время проехал капитан команды Sky Крис Фрум, который начал борьбу за четвёртый титул победителя Большой Петли. Он уступил своему товарищу по команде, выигравшему этап, Геранту Томасу, 12 секунд.

 

  24-летний британский гонщик команды Orica-Scott Саймон Йейтс (Simon Yates) уступил Крису Фруму 25 секунд. На первой отсечке  Йейтс показал 36-й результат, проехав 8.1 км за 9 минут и 40 секунд, проиграв действующему чемпиону мира в разделке Тони Мартину (Katusha-Alpecin)  21 секунду. Заключительный участок протяженностью 5.9 км он проехал за 7 минут и 1 секунду со средней скоростью 50.451 км/час, и в  итоге занял 29-е  место.

 

Австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт (Richie Porte) на первой отсечке  показал 42-й результат, проехав 8.1 км за 9 минут и 42 секунды и уступив действующему чемпиону мира в разделке Тони Мартину 23 секунды. Заключительный участок протяженностью 5.9 км он проехал за 7 минут и 9 секунд, в итоге занял 49 место и уступает Крису Фруму 35 секунд.

 

Капитан команды Movistar Наиро Кинтана (Nairo Quintana) проехал разделку почти так же, как и Ричи Порт, в итоге уступив Крису Фруму 36 секунд. На первой отсечке Кинтана показывал 58-й результат, проехав 8.1 км за 9 минут и 45 секунд и уступив действующему чемпиону мира в разделке Тони Мартину 26 секунд. Заключительный участок протяженностью 5.9 км он проехал за 7 минут и 7 секунд со средней скоростью 49.742 км/час. 

 

Капитан команды Trek-Segafredo Альберто Контадор (Alberto Contador) на первой отсечке показывал 54-й результат, проехав 8.1 км за 9 минут и 45 секунд со средней скоростью 49.846 км/час, уступив действующему чемпиону мира в разделке Тони Мартину 26 секунд. Заключительный участок протяженностью 5.9 км он проехал за 7 минут и 13 секунд со средней скоростью 49.053 км/час. В итоге занял 68 место и уступает Крису Фруму 42 секунды.

 

  Саймон Йейтс (Orica-Scott): «Я очень рад, как проехал. Я привык ездить под дождём в Великобритании. Конечно, опасно, но в таких условиях чувствую себя хорошо. После первого дня гонки мы на хорошей позиции, выиграли немного времени у соперников».

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Orica-Scott: «Саймон проехал отлично. Он рисковал, но это себя оправдало. Любой, кто хотел получить хороший результат, должен был рисковать, потому что дождь превратил «простой» и очень быстрый маршрут в более сложный технически. Если взглянуть на результаты фаворитов. видно, что некоторые ехали консервативно. Мы завершили этап лучше, чем предполагали, Саймон начал хорошо и с точки зрения борьбы за белую майку».

 

 Photo © Tim De Waele

 

 Наиро Кинтана (Movistar): «Тяжело и мне, и команде потерять Алехандро, зная, что он один из наших лучших гонщиков. Без него будет очень трудно, надеюсь, он сможет быстро восстановиться, и обойдётся без осложнений.

  Но мы должны продолжать иди вперёд с тем, что есть. Сегодня я проехал хорошо, теперь нам надо разработать стратегию. Её всегда приходится менять, когда происходит сход такого важного гонщика как Вальверде».

 

 Photo © ASO/Alex BROADWAYASO/A.Broadway

 

  Ричи Порт (BMC): «На поворотах я ехал очень осторожно. Я проехал за Николасом Рочем в техничке, но он не самый лучший гонщик из тех, по которому можно было понять, как ехать. И, если честно, я оцепенел, очень нервничал.

  Я немного разочарован, но главное, что прошёл этап без падений. Было ужасно скользко. И потом было тяжело сидеть в автобусе и смотреть, как падают ребята. Поэтому мы постарались проехать так, чтобы не упасть. Да и сама дистанция абсолютно ровная, а с этими поворотами и разметками на дороге она превратилась в головоломку.

  Хотелось бы мне проехать быстрее, но главным было сберечь себя. Думаю, все ехали в равных условиях, поэтому всё было честно».

 

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Сложно сказать, рисковал Фрум или нет, потому что он не упал. Но понятно, что ехал он очень и очень быстро. Несомненно, самое важное – пройти первые дни в целости и сохранности. Конечно, проиграть на такой разделке 42 секунды – это много, но с другой стороны, учитывая, что вся гонка впереди, ещё будет шанс всё поменять.

  Я услышал, что упал Алехандро, и мы решили проходить повороты очень осторожно, но на прямых отрезках я шёл довольно быстро.

 

  42 секунды на 14 км – это много, но гонка только началась. Конечно, Крис Фрум сделал задел, он уже впереди, поэтому не остаётся ничего другого, как атаковать. Но пока мы не доберёмся до первого горного этапа, не проверим, как идут ноги, нельзя сказать, какую тактику выбрать.

Очень жаль Алехандро, подготовка к Тур де Франс ведётся почти полгода, она дорого стоит, и на первом же повороте приходится уезжать домой. Хочу передать ему слова поддержки».

 

 

Реультаты 1 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура Саймон Йейтс Ричи Порт Альберто Контадор Наиро Кинтана

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде сошёл с Ту ... (6)
    VeloVelo-Фото
    "Развину мысль" - это на каком языке?)
  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде сошёл с Ту ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Оргам незачет! Алехандро Здоровья!

  • Student
    Алехандро Вальверде сошёл с Ту ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Ему 38, это очень не вовремя, тот кто писал что не обклеили матами отбойники абсолютно прав. Если эта халатность лишит нас его яркой езды будет обидно очень, не передать словами. Гонщик великолепный.
    Развину мысль дальше, это конец его карьеры.
  • Student
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (87)
    Student-Фото
    Цитата: marketbk
    Смотрю многие, кто еще день назад, писали о том, что Тур может быть непредсказуем, теперь "впали в уныние". Да ладно вам, пройдено только 14 км из 3500. И да не устали говорить о допе в Скай? Или думаете старичок Вальв (дай Бог ему скорей восстановиться) жжет круглый год на свекольном соке?
    Вот за честность, мне это человек нравится.

    Цитата: EL-Fenomeno
    Мде((( действительно чёрный день для Испании на ТдФ. Два капитана, двух команд вне уже гоночных баталий, проехав всего 10км. на Туре.
    Больше всего пугает травма Алекса; если там раздроблено всё, это полный триндец.
     
    Кстати насчёт Томаса и Фрума.
    Я тут подумал (после 1 этапа) такую интересно-крамольную мыслю)) А что если с Крисом в СКАЙе случится тоже самое что с Виггинсом? Т.е. "подсадит" Томас через годик-другой, и всё, Фруми, теперь не ты главный у нас, а если не нравится - прощай) 
    Не думаю, оба практически одногодки, обоим от силы года два осталась на топ-уровне.
  • VeloVelo
    Доминирование британской коман ... (3)
    VeloVelo-Фото

    А Кюнг, стало быть поедет в "белом".

  • VeloVelo
    Доминирование британской коман ... (3)
    VeloVelo-Фото
    Фруми ехал в техничке за Квято.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Не хотел бы я жить в таких домах-шедеврах современной архитектуры. . . 
    Их обитателям, видимо, доплачивают за проживание )

    Спасибо за превью.

  • Vadik22
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (87)
    Vadik22-Фото
    Быстрее Пино и Ильнура он только вторую проехал.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (87)
    VeloVelo-Фото

    Зачем вы приписали  Барде, Чавеса, Дэна Мартина, Пуррито?
    Они горняки. Причем здесь разделка? )))

  • EL-Fenomeno
    Доминирование британской коман ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, не зря Фруми ехал в машине-техничке за Кири, разведал трассу на все 200% Может такое проДелал и Томас, этого же мы то не видели))

    В велоспорт в 10 лет я пришёл в первую очередь благодаря Тур де Франс, потому что смотрел гонку. А теперь я оказался по другую сторону камеры в жёлтой майке – это мечта, которая стала явью.

    было дело...2007 год, его первый ТдФ и команда Барлоуворлд; так ДжиТи начинал

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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