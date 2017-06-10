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Константин Сивцов пропускает Тур де Франс-2017 из-за травмы

Константин Сивцов не сможет принять участие в Тур де Франс-2017 из-за травмы ноги

 

 

  Константин Сивцов (Kanstantsin Siutsou), 34-летний белорусский гонщик команды Bahrain-Merida, упал на 2-м этапе Тура Словении-2017 во время спуска и получил серьёзную травму левой ноги. Он был срочно доставлен в больницу.

 

Константин Сивцов пропускает Тур де Франс-2017 из-за травмы

 

  Врач команды Марьян Коржич (Marjan Koršič) сообщает, что Константину Сивцову требуется срочная операция, так как у белорусского гонщика перелом левой бедренной кости с осложнениями.

 

 Из-за травмы Константин Сивцов не сможет принять участие в Тур де Франс-2017.

 

По материалам пресс-релиза команды Bahrain-Merida

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Теги к статье: Константин Сивцов Kanstantsin Siutsou Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017

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Tour de France


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Комментарии

  • levonardo
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (22)
    levonardo-Фото

    Этот этап вселяет надежду тем, что у Катюши есть потенциал, как у команды с амбицией на генерал ГТ.

  • stalcker23
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (22)
    stalcker23-Фото
    У него сильнейшая аллергия, удивительно что он вообще в это время что-то показывает, раньше только весной да осенью катался сильно
  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (22)
    velodoctor-Фото

    Карузо может 50с в разделке отыграть?



    Рейн мне кажется будет бороться за этап на туре, за 10ку думаю не сможет, хотя кто знает.

  • tim147
    Предварительные составы команд ... (10)
    tim147-Фото

    По-моему, сегодняшний этап тура Швейцарии дал ответ - кто должен ехать на генерал за Катюшу. Готовность Шпилака неплохая, а моральных качеств ему не занимать.

  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (22)
    evgeny1330-Фото
    Вот сейчас просмотреть повтор собираюсь, хотя бы так.
  • RVL
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (22)
    RVL-Фото
    а могло и понравиться!
    ну там Шпилак очки при выезде из тоннеля надел...
  • Александра
    Павел Сиваков из команды BMC D ... (6)
    Александра-Фото

    Вот это здорово!!

  • sixpack
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (22)
    sixpack-Фото
    да, Матвей здорово отработал! Но Таармяэ ... таких горников просто сбросил без шансов.
  • vitali
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (22)
    vitali-Фото

    Мамыкина, по-моему, мы наблюдаем в трансляциях с прошлого года. И лично я всегда при виде Матвея заряжаюсь оптимизмом - от него исходит какой-то юношеский задор, я бы даже сказал, что он - сама бесшабашность на велосипеде.

    Очень позитивный гонщик

  • sashaney
    Предварительные составы команд ... (10)
    sashaney-Фото

    Cummings всё Джиру ходил с фиксированной рукой после операции. По его словам только начал на тренажёре на 3-ей неделe Джиро. Что то не верится.

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4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
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8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
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