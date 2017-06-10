Константин Сивцов пропускает Тур де Франс-2017 из-за травмы

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 22:54
Константин Сивцов не сможет принять участие в Тур де Франс-2017 из-за травмы ноги
Константин Сивцов (Kanstantsin Siutsou), 34-летний белорусский гонщик команды Bahrain-Merida, упал на 2-м этапе Тура Словении-2017 во время спуска и получил серьёзную травму левой ноги. Он был срочно доставлен в больницу.
Врач команды Марьян Коржич (Marjan Koršič) сообщает, что Константину Сивцову требуется срочная операция, так как у белорусского гонщика перелом левой бедренной кости с осложнениями.
Из-за травмы Константин Сивцов не сможет принять участие в Тур де Франс-2017.
По материалам пресс-релиза команды Bahrain-Merida
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (69)