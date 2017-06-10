Константин Сивцов пропускает Тур де Франс-2017 из-за травмы

Мамыкина, по-моему, мы наблюдаем в трансляциях с прошлого года. И лично я всегда при виде Матвея заряжаюсь оптимизмом - от него исходит какой-то юношеский задор, я бы даже сказал, что он - сама бесшабашность на велосипеде.

Очень позитивный гонщик