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Роан Деннис не уверен, что будет участником Тур де Франс-2017

Роан Деннис не знает, войдёт ли в состав команды BMC на Тур де Франс-2017

 

 

  Чемпион Австралии в индивидуальной гонке на время Роан Деннис, который на только что завершившемся Туре Швейцарии-2017 выиграл две разделки, не уверен, что его возьмут в состав команды BMC на Тур де Франс-2017.

 

  В интервью Cyclingpro.net 27-летний австралийский гонщик сказал, что на данный момент находится в резерве. Напомним, что команда BMC собирается вместе с капитаном Ричи Портом бороться за победу на Большой Петле.

 

Роан Деннис не уверен, что будет участником Тур де Франс-2017

Photo © Tim De Waele/BMC

 

  Роан Деннис: «Я всё ещё нахожусь в резерве. На данный момент остаюсь дома. Мне бы хотелось поехать на Тур де Франс, чтобы помогать Ричи, он мой хороший друг, и работать на него было бы потрясающе. Сбылась бы моя мечта, пусть даже если я не надену жёлтую майку, хотелось бы проехать на Елисейских Полях с жёлтой майкой гонщика моей команды.

 

  Но сейчас я не думаю, что поеду Тур де Франс. Собираюсь болеть за него дома, на диване.

 

  Уверен, что команда BMC задумывается о том, чтобы взять жёлтую майку в Дюссельдорфе, но Стефан Кюнг стоит в списке впереди меня, он готовится к этому с декабря. У него есть хорошие шансы выиграть разделку в Дюссельдорфе, а я это буду или он, не важно, пока мы оба носим майку одной команды BMC, в любом случае это был бы для нас успех.

 

  Мне бы хотелось проехать Вуэльту Испании, думаю, этот Гран-тур поможет отлично подготовиться к чемпионату мира, который в этом году пройдёт в Норвегии.

 

  Я пока не знаю, какие планы у команды, но в любом случае следующие пару месяцев будут интересными».

 

  В этом году Роан Деннис принёс команде BMC 6 побед, в том числе три победы в индивидуальной гонке на время – одну на этапе Тиррено- Адриатико-2017, две – на Туре Швейцарии-2017. В этом году Роан Деннис стартовал на Джиро д’Италия, но сошёл на 4-м этапе из-за последствий падения.

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Теги к статье: Роан Деннис BMC Rohan Dennis Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

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  1. Имя: Юра

    GTX

    Сегодня, 18:30 | Регистрация: 22.05.2016

    Кюнг конечно очень неплох в этом году, но Деннис намного предпочтительней и с точки зрения помощи Порту, и победы на первой разделке Тура. Почему не взять обоих? И тот и тот для Порта будут полезней, чем люди типа Херманса, Ван Авермата да и думаю Ван Гардерена.

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 18:36 | Регистрация: 4.07.2013

      Возможно, предполагаю, Денниса настраивают на генерал Вуэльты.

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • VeloVelo
    Роан Деннис не уверен, что буд ... (2)
    VeloVelo-Фото
    Возможно, предполагаю, Денниса настраивают на генерал Вуэльты.
  • GTX
    Роан Деннис не уверен, что буд ... (2)
    GTX-Фото
    Кюнг конечно очень неплох в этом году, но Деннис намного предпочтительней и с точки зрения помощи Порту, и победы на первой разделке Тура. Почему не взять обоих? И тот и тот для Порта будут полезней, чем люди типа Херманса, Ван Авермата да и думаю Ван Гардерена.
  • Андрон
    Константин Сивцов пропускает Т ... (8)
    Андрон-Фото
    Ну конечно, методы сейчас разные есть, но суть одна, -постоянная иммобилизация - пластина, разные аппараты и т д.
    Я тут спрашивал у приятеля - он травматолог - ортопед, проработал у Илизарова в Кургане лет 10, в госпитале и в Центре. Говорит, что шансы вернуться в спорт 1:3.
    Ну это так, усредненно, конечно.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017: Цифры и чис ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    3 страны и 34 округа внутри Франции, а ещё 10 новых городов старт/финиш на ТдФ (Düsseldorf (№1), Mondorf-les-Bains (№4), ?Nuits-Saint-Georges (№7), Nantua (№9),  Eymet (№11), ?Laissac-Sévérac l’Église (№15), Romans-sur-Isère (№16), La Mure (№17), Izoard (№18) и Salon-de-Provence (№19)

    и Как пишет на оф.сайте: такого не было 25 лет - 5 горных массивов за 1 ТдФ (Вогезы, Юра, Пиренеи, масив Сентраль и Альпы) 

     

    В ожидании вело-спектакля: https://www.youtube.com/watch?v=i-DKIj8D4pQ

  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2017. Этап 9 (8)
    VeloVelo-Фото
    А что случилось?
  • finn
    Константин Сивцов пропускает Т ... (8)
    finn-Фото
    Не так сейчас делают. Сначала операция, потом пластину титановую ставят, год с ней ходить, через год снимать
  • ДимаЛел
    Тур Швейцарии-2017. Этап 9 (8)
    ДимаЛел-Фото
    похоже, что они его не дождутся
  • GTX
    Тур Швейцарии-2017. Этап 9 (8)
    GTX-Фото

    Деннис сделал, то что должен. На Тур де Франс его ждут еще 2 разделки, которые ему очень подходят.

  • velodoctor
    Симон Шпилак - двукратный побе ... (1)
    velodoctor-Фото

    Мамыкин неплохо так востанавливается, уже Джиро проехал и тут в 20ке. Есть надежда, что он в итоге станет неплохим генеральщиком. В этом году Польша будет без разделки, возможно там у него будет шанс показать результат. Ну и еще любопытно поедет ли он в 22 года второй гт. 

  • ДимаЛел
    Тур Швейцарии-2017. Этап 8 (17)
    ДимаЛел-Фото
    у него майка лидера в классификации по очкам

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
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