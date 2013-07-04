Роан Деннис не уверен, что будет участником Тур де Франс-2017

Роан Деннис не знает, войдёт ли в состав команды BMC на Тур де Франс-2017

Чемпион Австралии в индивидуальной гонке на время Роан Деннис, который на только что завершившемся Туре Швейцарии-2017 выиграл две разделки, не уверен, что его возьмут в состав команды BMC на Тур де Франс-2017.

В интервью Cyclingpro.net 27-летний австралийский гонщик сказал, что на данный момент находится в резерве. Напомним, что команда BMC собирается вместе с капитаном Ричи Портом бороться за победу на Большой Петле.

Photo © Tim De Waele/BMC

Роан Деннис: «Я всё ещё нахожусь в резерве. На данный момент остаюсь дома. Мне бы хотелось поехать на Тур де Франс, чтобы помогать Ричи, он мой хороший друг, и работать на него было бы потрясающе. Сбылась бы моя мечта, пусть даже если я не надену жёлтую майку, хотелось бы проехать на Елисейских Полях с жёлтой майкой гонщика моей команды.

Но сейчас я не думаю, что поеду Тур де Франс. Собираюсь болеть за него дома, на диване.

Уверен, что команда BMC задумывается о том, чтобы взять жёлтую майку в Дюссельдорфе, но Стефан Кюнг стоит в списке впереди меня, он готовится к этому с декабря. У него есть хорошие шансы выиграть разделку в Дюссельдорфе, а я это буду или он, не важно, пока мы оба носим майку одной команды BMC, в любом случае это был бы для нас успех.

Мне бы хотелось проехать Вуэльту Испании, думаю, этот Гран-тур поможет отлично подготовиться к чемпионату мира, который в этом году пройдёт в Норвегии.

Я пока не знаю, какие планы у команды, но в любом случае следующие пару месяцев будут интересными».

В этом году Роан Деннис принёс команде BMC 6 побед, в том числе три победы в индивидуальной гонке на время – одну на этапе Тиррено- Адриатико-2017, две – на Туре Швейцарии-2017. В этом году Роан Деннис стартовал на Джиро д’Италия, но сошёл на 4-м этапе из-за последствий падения.