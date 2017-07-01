Состав команды Orica-Scott на Тур де Франс-2017:

Эстебан Чавес и Саймон Йейтс – капитаны команды Orica-Scott на Тур де Франс-2017

Австралийская команда Orica-Scott объявила состав на Тур де Франс-2017. Капитанские полномочия разделят 27-летний колумбийский гонщик Эстебан Чавес, который будет бороться за высокое место в генеральной классификации, и 24-летний британский гонщик Саймон Йейтс, целью которого будет борьба за белую майку лучшего молодого гонщика и генеральную классификацию.

Помогать Эстебану Чавесу (Esteban Chaves) и Саймону Йейтсу (Simon Yates) будут:

39-летний австралийский гонщик Мэтт Хэйман (Mathew Hayman), 32-летний южноафриканский гонщик Дэрил Импи (Daryl Impey), 36-летний швейцарский гонщик Михаэль Альбазини (Michael Albasini), 31-летний чешский гонщик Роман Кройцигер (Roman Kreuziger), 24-летний австралийский гонщик Дэмьен Хаусон (Damien Howson), 28-летний бельгийский гонщик Йенс Кёкелер (Jens Keukeleire) и 26-летний австралийский гонщик Люк Дабридж (Luke Durbridge).

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Orica-Scott: «Наш фокус в течение сезона не изменился. Программа гонок Эстебана Чавеса прерывалась из-за его травмы колена, небольшие изменения произошли в программе Саймона после Тура Романдии, но мы по-прежнему едем на Тур де Франс, оказывая полную поддержку нашим двум капитанам в борьбе за генеральную классификацию.

С Саймоном мы бы хотели бороться за белую майку, если нам удастся победить таких гонщиков как Луис Мейнтьес (UAE Team Emirates) и Эмануэль Бухманн (Bora-Hansgrohe), и также достижимо попадание в топ-10 общего зачёта.

Мы реалисты, и не знаем, как пойдёт гонка у Эстебана. Он дважды поднимался на подиумы Гран-туров, но Тур де Франс едет впервые. Восстановление после травмы шло хорошо. Но, как мы уже говорили ранее, мы не знаем, какое влияние окажет на его выступление на Тур де Франс недостаток гоночных дней. В любом случае, участие в Тур де Франс даст ему ценный опыт и определит дальнейшую часть сезона.

Нам надо поддерживать двух капитанов, что будут делать семь ребят. У нас очень разносторонняя команда, и учитывая наши задачи на Тур де Франс, мы собрали самый лучший состав из возможного.

У нас будут возможности поехать за этапами, но главной целью остаётся поддержка лидеров. В этом году маршрут отличается от тех, что обычно предлагали организаторы. Давно чистым спринтерам не предлагалось 9 или 10 этапов, поэтому в общей сложности шансов для борьбы за этапы у нас не так много.

Мэттью Хэйман будет руководить действиями команды на равнинных этапах, которых очень много, и поэтому его роль очень важна.

У Романа Кройцигера огромный опыт, он сам четырежды финишировал в десятке сильнейших общего зачёта Тур де Франс, а также в прошлом был частью команд, выигрывавших Гран-туры. Этот опыт и знания представляют безмерную ценность для наших молодых горняков.

Дэмьен (Хаусон) дебютирует на Тур де Франс, и очень воодушевлён этим. Он невероятно много работал, чтобы его включили в состав, и доказал, что является ценным гонщиком команды. Его выступление на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании показали, что он готов к Тур де Франс.

Люк (Дабридж) – наше главное оружие в смысле мощности. Он один из сильнейших гонщиков, и какими бы ни были наши планы на этап, он всегда готов к работе и на него можно полностью положиться, не только на равнинных этапах, а на всех видах рельефа.

Дэрил Импи – один из самых разносторонних гонщиков нашей команды, он будет полезен на разных типах этапов. Он отличный товарищ по команде, и также он знает, когда использовать свой шанс.

Альбазини, как и Дэрил, опытный гонщик, на которого можно положиться на всех видах рельефа. Вместе с Кёкелером, они знают, как пользоваться возможностями в борьбе за этап, если они представятся, но их главная задача – присматривать за лидерами».

Состав команды Orica-Scott на Тур де Франс-2017:

Michael Albasini, (Швейцария)

Esteban Chavez, (Колумбия)

Luke Durbridge, (Австралия)

Mathew Hayman, (Австралия)

Damien Howson, (Австралия)

Daryl Impey, (ЮАР)

Jens Keukeleire, (Бельгия)

Roman Kreuziger, (Чехия)

Simon Yates, (Великобритания)