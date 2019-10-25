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Джулио Чикконе не сможет участвовать в Джиро д’Италия-2023 из-за ковида

Джулио Чикконе: “Отказ от Джиро разбивает мне сердце, но я должен слушать своё тело”

 

 

  Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) вынужден отказаться от старта на Джиро д’Италия-2023. Это решение 28-летний итальянский гонщик принял после обсуждения с командой Trek-Segafredo. У Джулио Чикконе наблюдаются симптомы Covid-19, тесты продолжают показывать положительный результат. Учитывая, что до старта Джиро д’Италия-2023 остаётся меньше недели, итальянский гонщик не успеет восстановиться полностью.

 

  Джулио Чикконе было тяжело отказываться от старта на домашнем Гранд-туре, где он должен был стартовать в восьмой раз в карьере, так как «Гранд-партенца», торжественный старт Джиро д’Италия-2023, состоится в родном регионе гонщика - в Абруццо.

 

   У Джулио Чикконе три победы на этапах Джиро - в 2016, 2019 и 2022 годах.  В этом сезоне итальянский гонщик набрал хорошую форму, вошёл в топ-5 на Тиррено-Адриатико, в топ-10 на Вуэльте Каталонии, финишировал 5-м на Флеш Валлонь и 13-м на Льеж-Бастонь-Льеж-2023.

 

Первый тест выявил ковид у Чикконе 24 мая, после чего он не мог тренироваться из-за синусита, кашля и усталости.

 

Photo (c) Trek-Segafredo Team

 

 

  Джулио Чикконе: «Отказ от участия в Джиро разбивает мне сердце. Не могу найти слов, чтобы описать, что я сейчас чувствую. Я собирался стартовать на своей любимой гонке после лучшего старта сезона в карьере. И я должен был стартовать дома, в моём Абруццо, это исторический, уникальный момент.

 

  Всё шло так идеально, но потом…Полный асбурд. Мне пришлось проглотить горькую пилюлю. Долго ещё не смогу избавиться от мыслей о том, что мог показать на Джиро. С другой стороны, я должен прислушиваться к своему телу. Мне надо как можно лучше восстановиться, потому что сезон долгий, слишком велик риск испортить его поспешным возвращением. Принять решение было тяжело, но надо смотреть в глаза фактам и видеть перспективу. Как только вернусь в гонки, это разочарование превращу в решимость».

 

  Грегори Раст, спортивный директор команды Trek-Segafredo: «Наша команда на Джиро д’Италия-2023 лишилась очень важного гонщика. С его талантом и великолепной формой, которую Джулио показал в первой части сезона, у него было всё, чтобы стать в гонке одним из протагонистов. Нам очень жаль, что он не поедет, потому что мы знаем, как сильно он хотел стартовать.

 

  Очень жаль, потому что мы теряем одного из наших сильнейших горняков. Заменить капитана за несколько дней до старта невозможно. В следующие несколько часов будем думать, кто сможет занять его место. У нас есть хорошие варианты, хотя эти гонщики будут выступать в других ролях, но они могут внести вклад в общее дело команды».

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Теги к статье: Джулио Чикконе Giulio Ciccone Trek-Segafredo Джиро д'Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гранд-тур

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  1. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Вчера, 23:11 | Регистрация: 25.10.2019

    Что ж ему так не везет... форма ведь была хороша

  2. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 02:50 | Регистрация: 5.09.2020

    Чикко жаль, Трек - нет!

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
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