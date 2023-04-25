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Состав команды DSM на Джиро д’Италия-2023

Велокоманда DSM ставит целью борьбу за этапы на Джиро д’Италия-2023

 

 

  Велокоманда DSM объявила состав на Джиро д’Италия-2023. На старт в городе Фоссачезия на побережье Адриатического моря 6 мая выйдут:

 

  23-летний норвежский гонщик Андреас Лекнессунн, 24-летний норвежский гонщик Йонас Иверсбю Видеберг, 24-летний немецкий гонщик Никлас Меркль, 22-летний немецкий гонщик Мариус Майрхофер, 26-летний немецкий гонщик Флориан Шторк, 29-летний нидерландский гонщик Мартейн Тюсвелд, 25-летний итальянский гонщик Альберто Дайнезе и 25-летний бельгийский гонщик Харм Ванхауке. Цель команды - бороться за победы на этапах.

 

Состав команды DSM на Джиро д’Италия-2023

 

 

  Тренер команды Мэтт Уинстон (Matt Winston): «106-й выпуск Джиро д’Италия снова бросает вызов сложным маршрутом. Мы направляемся с сильным составом, который будет фокусироваться только на результатах  дня.

 

  У нас сильный спринтерский блок с Мариусом, Альберто и Никласом, которые, как мы считаем, могут очень слаженно работать вместе. На этапах для отрывов у нас есть ребята-горняки - Андреас и Харм. Ради наших целей нам необходимо работать как единое целое, помнить о наших задачах, и как только будет дан старт, с километра ноль включаться в гонку и проявлять себя».

 

 

Состав команды DSM на Джиро д’Италия-2023:

 

 

Andreas Leknessund, (Норвегия)

Jonas Iversby Hvideberg, (Норвегия)

Niklas Märkl, (Германия)

Marius Mayrhofer, (Германия)

Florian Stork, (Германия)

Martijn Tusveld, (Нидерланды)

Alberto Dainese, (Италия)

Harm Vanhoucke, (Бельгия

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Теги к статье: DSM Джиро д'Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гранд-тур

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Eschborn-Frankfurt

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Giro d'Italia

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Tro-Bro Leon

10 - 14 мая 2023

Tour de Hongrie

16 - 21 мая 2023

4 Jours de Dunkerque

25 - 28 мая 2023

Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

4 - 11 июня 2023

Criterium du Dauphine

4 июня 2023

Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

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Какой из Монументов-2023 понравился больше всего?

Комментарии

  • Гонщик
    Предварительные составы команд ... (29)
    Гонщик-Фото

    Цитата: M-07
    Слабая конкуренция и во многих других видах спорта стала. Даже в футболе в тех же нулевых топовых игроков и по составу сборных команды было гораздо больше, сейчас только Францию можно назвать таковой, с натяжкой Германию, Бразилию и Англию. Я люблю лыжи, там вообще ахтунг, у мужчин только россияне и норвежцы на хорошем уровне, остальные редко могут конкурировать, в последние годы там французы с составом максимум из середнячков подиум регулярно берут, кроме ЧМ этого года. Какая большая конкуренция была в лыжах в нулевых - начале 10-х.

    Я думаю, один из главных факторов - это плохая рождаемость в Европе и вообще во всех развитых странах, причём это плачевно не только для спорта, но и для самих европейцев (у нас с рождаемостью так же плохо, кстати).
    Дело вовсе не в рождаемости , но то что идёт вырождение Европы согласен , белый люд замещается азиатами и африканцами . Главная проблема в наличии интернета и огромной индустрии развлечений для детей и молодёжи , дети тупо сидят за компами и телефонами , а каких-то 20-30 лет назад ничего этого не было и только в моём городе было четыре велобазы .

  • M-07
    Предварительные составы команд ... (29)
    M-07-Фото
    Слабая конкуренция и во многих других видах спорта стала. Даже в футболе в тех же нулевых топовых игроков и по составу сборных команды было гораздо больше, сейчас только Францию можно назвать таковой, с натяжкой Германию, Бразилию и Англию. Я люблю лыжи, там вообще ахтунг, у мужчин только россияне и норвежцы на хорошем уровне, остальные редко могут конкурировать, в последние годы там французы с составом максимум из середнячков подиум регулярно берут, кроме ЧМ этого года. Какая большая конкуренция была в лыжах в нулевых - начале 10-х.

    Я думаю, один из главных факторов - это плохая рождаемость в Европе и вообще во всех развитых странах, причём это плачевно не только для спорта, но и для самих европейцев (у нас с рождаемостью так же плохо, кстати).
  • kabachok
    Предварительные составы команд ... (29)
    kabachok-Фото
    Да, было времечко...
    Это как группа "B" в ралли - сверкнуло и прошло, больше не вернешь...
  • rude_rider
    Предварительные составы команд ... (29)
    rude_rider-Фото

    это говорит о том что конкуренция слабовата..нет звезд..только эти 

    тем менее зрелищный велоспорт ..если Генеральщки будут штамповать классики ( что уже происходит)  тогда остальные чисто бочковозы 

     

    но это реалии.. либо дайте всем доступ к бензинчику ))) может быть новые Рикко появиться 

  • SVS
    Итан Вернон — победитель 1 эта ... (1)
    SVS-Фото

    Во квикам попёрло :). Ремко надо было раньше выпустить на волю :)!

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (1)
    Earl57-Фото

    Uno-X продлили контракты до конца 2026 г. Сорен Вареншольд и Фредрик Дверснес.

    https://twitter.com/UnoXteam/status/1647827630073294850

    https://twitter.com/UnoXteam/status/1651084543879675905

     

    23-летнего Сорена Вареншольда звали в Инеос, Юмбо, Бахрейн и ОАЭ. В интервью норвежскому Евроспорту он рассказал, что самое богатое предложение было от ОАЭ и включало работу с Погачаром. Он всем отказал, к огромной радости норвежских болельщиков и журналистов. Сказал что в Uno-X его привлекают стабильность и предсказуемость. А в больших командах можно быть в чем-то уверенным только в данный момент времени. А потом в команду придет новая звезда и всё поменяется. Он естественно хочет в Мировой тур, но предпочитает добиваться этого вместе со своей родной командой, где он чувствует себя комфортно и уверенно. Когда журналисты спросили его про размер зарплаты, он ответил что сумма, предложенная Uno-X, не особо отличается от того, что предлагали большие команды и его вполне устраивает. Точные цифры он не стал называть.

  • Shalam s Urala
    Предварительные составы команд ... (29)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    что только два гонщика смогли победить в гонках, где участвовал кто-то из "большой шестерки". Это Пидкок на Страде Бьянке и Лапорт на Гент-Вевельгельме

    выходит номинально - только один. но тогда он - седьмой

  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (29)
    Earl57-Фото
    На днях аналитики подсчитали, что только два гонщика смогли победить в гонках, где участвовал кто-то из "большой шестерки". Это Пидкок на Страде Бьянке и Лапорт на Гент-Вевельгельме. Речь о победах в однодневных гонках или ГК многодневных.
    Такова реальность, нравится она или нет.
  • rude_rider
    Предварительные составы команд ... (29)
    rude_rider-Фото
    а эти что ли.. пидкоку и ко значит пока не светит влезть в эту шеструку пока что то стоящего не выиграют..
    бедные списанные уже всеми чемпион олимпиады да Берналь со своей спиной, канул в лету Саймон, ушел в не бытие колесник наследник контадора по прямой..
  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул начал заключите ... (27)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Krakk
    Вероятно, считают характер манипуляции при трансфузии более явным, или вредные для здоровья побочные эффекты сыграли роль.

    при раззвиздяйском отношении любая манипуляция опасна. Сергей Тарасов (биатлон) чуть дуба не дал на ОИ-92. всякие "врачи" бывают

    Нашего биатлониста Сергея Тарасова чуть не погубили на Олимпиаде – переливали кровь и ошиблись, наступила клиническая смерть

     

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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