Состав команды DSM на Джиро д’Италия-2023:

Цитата: M-07

Слабая конкуренция и во многих других видах спорта стала. Даже в футболе в тех же нулевых топовых игроков и по составу сборных команды было гораздо больше, сейчас только Францию можно назвать таковой, с натяжкой Германию, Бразилию и Англию. Я люблю лыжи, там вообще ахтунг, у мужчин только россияне и норвежцы на хорошем уровне, остальные редко могут конкурировать, в последние годы там французы с составом максимум из середнячков подиум регулярно берут, кроме ЧМ этого года. Какая большая конкуренция была в лыжах в нулевых - начале 10-х.



Я думаю, один из главных факторов - это плохая рождаемость в Европе и вообще во всех развитых странах, причём это плачевно не только для спорта, но и для самих европейцев (у нас с рождаемостью так же плохо, кстати).

Дело вовсе не в рождаемости , но то что идёт вырождение Европы согласен , белый люд замещается азиатами и африканцами . Главная проблема в наличии интернета и огромной индустрии развлечений для детей и молодёжи , дети тупо сидят за компами и телефонами , а каких-то 20-30 лет назад ничего этого не было и только в моём городе было четыре велобазы .