- Категория:
- VeloNEWS / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 00:26
Велокоманда DSM ставит целью борьбу за этапы на Джиро д’Италия-2023
Велокоманда DSM объявила состав на Джиро д’Италия-2023. На старт в городе Фоссачезия на побережье Адриатического моря 6 мая выйдут:
23-летний норвежский гонщик Андреас Лекнессунн, 24-летний норвежский гонщик Йонас Иверсбю Видеберг, 24-летний немецкий гонщик Никлас Меркль, 22-летний немецкий гонщик Мариус Майрхофер, 26-летний немецкий гонщик Флориан Шторк, 29-летний нидерландский гонщик Мартейн Тюсвелд, 25-летний итальянский гонщик Альберто Дайнезе и 25-летний бельгийский гонщик Харм Ванхауке. Цель команды - бороться за победы на этапах.
Тренер команды Мэтт Уинстон (Matt Winston): «106-й выпуск Джиро д’Италия снова бросает вызов сложным маршрутом. Мы направляемся с сильным составом, который будет фокусироваться только на результатах дня.
У нас сильный спринтерский блок с Мариусом, Альберто и Никласом, которые, как мы считаем, могут очень слаженно работать вместе. На этапах для отрывов у нас есть ребята-горняки - Андреас и Харм. Ради наших целей нам необходимо работать как единое целое, помнить о наших задачах, и как только будет дан старт, с километра ноль включаться в гонку и проявлять себя».
Состав команды DSM на Джиро д’Италия-2023:
Andreas Leknessund, (Норвегия)
Jonas Iversby Hvideberg, (Норвегия)
Niklas Märkl, (Германия)
Marius Mayrhofer, (Германия)
Florian Stork, (Германия)
Martijn Tusveld, (Нидерланды)
Alberto Dainese, (Италия)
Harm Vanhoucke, (Бельгия
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