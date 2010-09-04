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Ремко Эвенепул: “В 2023 году поеду Джиро д’Италия”

Ремко Эвенепул подтвердил, что примет участие в Джиро д’Италия-2023

 

 

  Действующий чемпион мира, победитель Вуэльты Испании-2022 Ремко Эвенепул в 2023 году примет участие в Джиро д’Италия. Бельгийский велогонщик, которому в 25 января исполнится 23 года, поедет итальянский Гранд-тур второй раз в карьере, он дебютировал на Джиро в 2021 году. Тогда Джиро д’Италия стала его первой после травмы на Ломбардии-2020 гонкой, он сошёл после 17 этапа.

 

Ремко Эвенепул: “В 2023 году поеду Джиро д’Италия”

 ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

Джиро д’Италия-2023 стартует 6 мая. В маршрут включены 70,6 км индивидуальных гонок на время, пять горных финишей, а общий набор высоты составит 51300 м.

 

  Сейчас Ремко Эвенепул находится в Италии, где проводит разведку маршрута Джиро вместе со спортивным директором Давиде Брамати.

 

  Ремко Эвенепул: «Я поеду Джиро д’Италия в 2023 году. Очень, очень жду этого старта, он будет особенным, так как я поеду в моей радужной майке. Сейчас я в Амальфи. Выборочно провожу разведку, развлекаемся вместе с Брамой (Давиде Брамати). Надеюсь, скоро увидимся здесь, в Италии, и надеюсь, что придёте посмотреть на меня и всю команду, потому что мы очень хотим снова отлично выступить».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step Джиро д'Италия-2023

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  1. RVL

    Сегодня, 17:24 | Регистрация: 30.08.2012

    Надо ехать, пока все так удачно складывается 

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 17:46 | Регистрация: 7.12.2014

    Офф. Сообщают о гибели Ребеллина. Его сегодня насмерть сбил грузовик.

    1. Имя: Alexey

      Lex1

      Сегодня, 18:00 | Регистрация: 8.02.2021

      Ужас :(( Как у Скарпони ДТП...

  3. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 18:06 | Регистрация: 4.09.2010

    Этот парень начинает мне нравиться ©

    -

    Цитата: Earl57
    о гибели Ребеллина

    ну как же так, Давиде cray

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Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
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