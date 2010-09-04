Ремко Эвенепул: “В 2023 году поеду Джиро д’Италия”

Ремко Эвенепул подтвердил, что примет участие в Джиро д’Италия-2023

Действующий чемпион мира, победитель Вуэльты Испании-2022 Ремко Эвенепул в 2023 году примет участие в Джиро д’Италия. Бельгийский велогонщик, которому в 25 января исполнится 23 года, поедет итальянский Гранд-тур второй раз в карьере, он дебютировал на Джиро в 2021 году. Тогда Джиро д’Италия стала его первой после травмы на Ломбардии-2020 гонкой, он сошёл после 17 этапа.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Джиро д’Италия-2023 стартует 6 мая. В маршрут включены 70,6 км индивидуальных гонок на время, пять горных финишей, а общий набор высоты составит 51300 м.

Сейчас Ремко Эвенепул находится в Италии, где проводит разведку маршрута Джиро вместе со спортивным директором Давиде Брамати.

Ремко Эвенепул: «Я поеду Джиро д’Италия в 2023 году. Очень, очень жду этого старта, он будет особенным, так как я поеду в моей радужной майке. Сейчас я в Амальфи. Выборочно провожу разведку, развлекаемся вместе с Брамой (Давиде Брамати). Надеюсь, скоро увидимся здесь, в Италии, и надеюсь, что придёте посмотреть на меня и всю команду, потому что мы очень хотим снова отлично выступить».