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Джиро д'Италия-2023 стартует в Абруццо с 18-км индивидуальной гонки на время

 Два первых этапа Джиро д'Италия-2023 и этап с горным финишем на высоте 2135 м пройдут в регионе Абруццо

 

 

 

 

Джиро д'Италия-2023 стартует в Абруццо с 18-км индивидуальной гонки на время

Джиро д'Италия-2023 стартует в Абруццо с 18-км индивидуальной гонки на время

 Джиро д'Италия-2023 стартует в Абруццо с 18-км индивидуальной гонки на время

 Джиро д'Италия-2023 стартует в Абруццо с 18-км индивидуальной гонки на время

 

 

   28 сентября в Аквиле состоялась презентация первых этапов Джиро д’Италия-2023, которая стартует 6 мая в регионе Абруццо. Абруццо – регион, 11 уроженцев которого выигрывали Джиро д’Италия. Сейчас в пелотоне выступают два гонщика из Абруццо – Джулио Чикконе и Дарио Катальдо, оба выигрывали на Джиро этапы. Они присутствовали на презентации первых этапов Джиро д’Италия-2023.

 

“Гранде-партенца” – торжественный старт 106-го выпуска  “Корса Роза” примет коммуна Фоссачезия (Fossacesia), расположенная в провинции Кьети.

 

1-й этап Джиро д’Италия-2023 – 18,4-километровая индивидуальная гонка на время почти полностью проложена по велодорожке побережья Коста дей Трабокки (Costa dei Trabocchi) от Фоссачезии до Ортоны (Ortona). Разделка завершится подъёмом к финишу в центре Ортоны.

 

  Второй раз в истории Джиро д’Италия стартует в регионе Абруццо. Впервые Гранде-партенца в этом регионе была в 2001 году , тогда Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe) в Монтесильлвано Марина –Пескара выиграл разделку, проехав со средней скоростью 58,874 км/ч.

 

  2-й этап Джиро д’Италия-2023 проложен от Терамо (Teramo) до Сан-Сальво (San Salvo) – 204 км с пересечённым рельефом вдоль побережья Адриатического моря с прохождением небольших подъёмов Сильви-Паэзе и Кьети. Этап теоретически должен завершиться общим спринтом.

 

  В Абруццо пройдёт и один из горных этапов – 7-й этап с финишем на Гран-Сассо, на высоте 2135 м. Это будет первый высокогорный финиш Джиро д’Италия-2023. Перед  финальным восхождением на Гран-Сассо, которой пройдёт по той же стороне, что и в 2018 году,  участники должны преодолеть подъёмы Роккарасо (Roccaraso) и Калашо (Calascio).  

 

  15 раз в истории победитель Джиро д’Италия выигрывал этап в Абруццо. Эту традицию не нарушили и победители двух последних выпусков – Эган Берналь выиграл этап в Кампо-Феличе, а Джай Хиндли – на Блокхаусе.

 

1-й этап Джиро д'Италия-2023

Джиро д'Италия-2023 стартует в Абруццо с 18-км индивидуальной гонки на время

2-й этап Джиро д'Италия-2023

Джиро д'Италия-2023 стартует в Абруццо с 18-км индивидуальной гонки на время

7-й этап Джиро д'Италия-2023

Джиро д'Италия-2023 стартует в Абруццо с 18-км индивидуальной гонки на время

Джиро д'Италия-2023 стартует в Абруццо с 18-км индивидуальной гонки на время

 

Джиро д'Италия-2023 стартует в Абруццо с 18-км индивидуальной гонки на время

 

Джиро д'Италия-2023 стартует в Абруццо с 18-км индивидуальной гонки на время

Photo Credits: LaPresse

 

  Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), победитель трёх этапов и «малья адзурра» на Джиро д’Италия-2019: «Гранде-партенца Джиро д’Италия само по себе событие, которое держит в напряжении. А когда это происходит в двух шагах от дома, в моём регионе, где я вырос, эмоции и мотивация сразу вырастают в разы. Если честно, всё ещё не могу осознать, как это прекрасно.

 

  Что касается этапов, то открывающая гонку разделка по Коста-дей-Трабокки гарантирует невероятный сценарий и быструю проверку. Второй этап даст шанс тем, кто не наберёт большого отставания на первом этапе и захочет побороться за розовую майку. Такой старт Джиро д’Италия будет отличаться большими скоростями, зрелищной атмосферой и интересным маршрутом. Эти этапы не подходят под мои характеристики горняка, но, думаю, это и так понятно, и правильно. Я буду ждать 7-й этап, дороги которого отлично знаю.

 

  Мы позже поговорим о целях и задачах. Сегодня просто будем праздновать великолепный для Абруццо и счастливый для нас, гонщиков из Абруццо, день. Торжественный старт Джиро д’Италия – исторический момент, возможно, единственный в жизни. Когда он наступит, хочу насладиться каждой секундой».

 

  Дарио Катальдо (Trek-Segafredo), победитель этапа Джиро д’Италия-2019: «Я в восторге от того, что Гранде-партенца Джиро д’Италия-2023 пройдёт в Абруццо. Для меня честь находиться здесь, на презентации, и представлять велогонщиков нашего региона. Сбылась мечта, особенно в отношении пролога по Коста-дей-Трабокки. Я помню рождения проекта велодорожки, видел, как строились её первые участки, представляю, как красиво будет, когда этим дорогам проедет Джиро д’Италия. Это идеально.

 

  Большинство не знает об этом маршруте, но велодорожка постепенно начинает привлекать к себе внимание. Сейчас, благодаря торжественному старту Джиро её откроет весь мир. Реальность превзошла ожидания, потому что это будет не просто этап, а событие международного уровня. Джиро д’Италия прославит Абруццо и его красоты. А со спортивной точки зрения всё будет интересно».

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2023

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Комментарии

  • s75
    Тур Хорватии-2022. Этап 4 (1)
    s75-Фото

    Друг и коллега Берналя по тренировкам показывает на этой недельной гонке доселе невиданные результаты.

  • Astanaforever
    Джон Леланг уходит с поста ген ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ухайдокал команду и сваливает по тихаря. Хитрый, старый.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (81)
    s75-Фото
    Ну вот, теперь про итальянца уже всё опровергли, ждём очередную бомбу. "Что происходит и кому это выгодно?". И еще позитивная новость - похоже, Геррейро выбрал Мовистар.
  • Lucky
    Марк Сержант прокомментировал ... (2)
    Lucky-Фото
    Цитата: shain
    Аксель Меркс, сын Эдди Меркса?
    Да
  • shain
    Марк Сержант прокомментировал ... (2)
    shain-Фото

    Аксель Меркс, сын Эдди Меркса?

  • velodoctor
    INEOS Grenadiers меняет спорти ... (4)
    velodoctor-Фото

    Какие-то перемены напрашивались, на грандтурах инеос смотрелись блекло как команда, индивидуально  Карапас, Томас и Пидкок хорошо. Как Сиваков укатывал Карапаса на Джиро, это было очень нелепо, все приписывают заслуги Камме, но немец лишь вбил последний гвоздь. Я очень рад, что Ричард уходит, он давно заслужил нормальную поддержку, думаю, он все еще может быть человеком уровня подиума тура 1-2 сезона. 

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (81)
    Earl57-Фото

    На Вуэльте он спортдиром у квиков был, не?
    Хэммонда по весне Эллингворт очень хвалил. Он с молодыми парнями работает на гонках.

    Через пару лет будет видно, кто приобрел и кто потерял...

  • Mike88
    Тур Хорватии-2022. Этап 3 (2)
    Mike88-Фото

    Да, хорош финишный кусок.

    Ну и Вингегор молодца.

  • Ukrohypocrite
    INEOS Grenadiers меняет спорти ... (4)
    Ukrohypocrite-Фото

    Зачем нужен бычок, если есть Роглич (если купят) с +-трехлетним окном и Берналь, которого в следующем сезоне можно на Джиро + Вуэльту запихнуть, а Примо на ТДФ

  • RVL
    Тур Хорватии-2022. Этап 3 (2)
    RVL-Фото

    Последний км, прям что то с чем то!

    Белые дороги Страде Бьянке+ запредельные градиенты по бетонке.

    И Милан несмотря на габариты 5ым заехал!

     

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