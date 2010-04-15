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Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса), 219 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса), 219 км

 

    Семнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 начнется в Тирано (Tirano). Город расположен в регионе Ломбардия на границе со Швейцарией. Город раскинулся на берегах реки под названием Адда. Его историческая часть находится на левом берегу реки и когда-то была окружена мощными стенами, возведёнными в 15 веке по приказу герцога Милана Лодовико Сфорцо (Ludovico Sforza) и Лодовико Моро (Lodovico il Moro) правивших в этих краях в период с 1452 по 1508 год.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)


    Лодовико Сфорцо известен как талантливый деятель эпохи Ренессанса, в 1482 году именно он пригласил к себе в Милан на службу в коллегию герцогских инженеров великого итальянского художника и учёного, изобретателя, писателя, одного из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения - Леонардо да Винчи. Его пригласили, прежде всего, в качестве архитектора, гидротехника, инженера гражданских сооружений и конструктора военных машин. Леонардо да Винчи предложил правителю Милана свои проекты «очень лёгких и прочных мостов», «пушек, мортир и лёгкого вооружения новой удобной формы, сильно отличающегося от всего известного; вооружённых повозок, неуязвимых и неприступных».

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)


    Самой ценной достопримечательностью Тирано является Церковь для паломников Мадонна ди Тирано (Santuario della Madonna di Tirano). Церковь находится на старинной площади Мадонна ди Тирано - изящное здание эпохи Возрождения, которое, по приданию, было воздвигнуто после явления Девы Марии блаженному Марио Омодеи 29 сентября 1504 года.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)


    Тирано известен ещё древней транзитной улицей, а также наличием трёх античных Ворот (Миланезе, Поскьявина, Бормина) воздвигнутых по приказу Людовико иль Моро для обороны города. Сохранились и древнейшие дворцы, такие как Палаццо Салис, Палаццо Мерицци, Палаццо Куадрио, Палаццо Висконти-Веноста, Палаццо Ламбертенги - все они находятся рядом с церковным приходом Святого Мартина.

 

Альтиметрия 17 этапа Джиро д’Италия-2017:  Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса), 219 км

 Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса), 219 км

 

 

  Тирано третий раз в истории Джиро д'Италия принимает старт этапа, в прошлый раз старт был в 2015 году.

 

  Это транзитный среднегорный этап с набором высоты в 3700 м между двумя горными королевскими этапами в Альпах.

 

  Со старта гонщики начнут преодолевать подъем 2 категории Априка (Aprica) 400-1173 м, перепад 773 м, протяженность 12.3 км, средний градиент 6.3%, максимальный градиент 11%.

 

 

  После 15-км спуска до Эдоло начнётся 30-км подъём к вершине перевала Тонале. Пассо Тонале (Passo del Tonale) 2 категория 1253-1883 м, перепад 630 м, протяженность 11 км, средний градиент 5.7%, максимальный градиент 10%

 

 

  После 70-км спуска с вершины Тонале начнётся подъем Вилле ди Джиово (Ville di Giovo) 3 категория 210-615 м, перепад 405 м, протяженность 5.9 км, средний градиент 6.8%, максимальный градиент 12%, вершина которого расположена за 82 км до финиша этапа. 

  После спуска с вершины Вилле ди Джиово пойдёт тягун протяженностью в 75 км с набором высоты в 1 км. 

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса), 219 км 

 

  Заключительные 500 м до финиша в Канацеи (Canaze) под спуск.

 

   Канацеи - расположен в регионе Трентино- Альто-Адидже между горами Сассолунго, Мармолада и Селла.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)


   Канацея является частью горнолыжного курорта Валь-ди-Фасса (Val di Fassa) в Доломитовых Альпах, который входит, в свою очередь, в систему 12-ти горнолыжных долин под общим названием «Доломиты Суперски» (1200 километров лыжных трасс, 500 км из которых объединены в кольцо Селларонда (Sellaronda)).

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)


   Название города можно перевести как «тростник, тростниковая протока», в то время как сам город раскинулся у подножия величественных Доломитовых Альп, а на берегах местной реки Авизио тростник никогда не произрастал. Вероятно, в древности река разливалась, и на месте затонов буйно рос тростник, однако документального подтверждения этому не найдено.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)


   Сегодня же Канацеи - это признанный горнолыжный курорт, самый большой и самый известный курорт долины Валь-ди-Фасса. Известность как горнолыжный курорт, Канацеи приобрёл во многом благодаря своему выгодному расположению в самом центре долины Фасса. Курорт расположен в созданной самой природой уникальной котловине, у подножья самых красивых и высоких вершин Доломитовых Альп: Пордой (Passo Pordoi), Селла (Sella) и Федайя (Passo Fedaia). Символом Канацеи и всей долины стал величественный горный массив Селла, возвышающийся над долиной.


   В архитектуре городка преобладает тирольский стиль, создающий праздничное настроение. Светлые корпуса отелей-шале, украшенными «настенной живописью», идеально вписываются в зимний пейзаж, доминантой которого являются великолепные вершины Доломитовых Альп.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)


   Имеется в Канацеи и памятники истории и архитектуры – церковь «Снежной» Девы Марии датируемая 16-м веком; церковь Сан-Флориано, построенная в 1500-м году и украшенная фресками и двумя барочными алтарями; готическая церковь 15-го столетия Сант-Антонио; церковь Сан-Себастьяно и Сан-Рокко, также выстроенная в готическом стиле, и храм Пресвятого Сердца, возведённый в годы Второй Мировой войны. Кстати, Великой войне посвящён и отдельный музей, в котором выставлены артефакты тех лет, найденные в ледниках Мармолады (Marmolada).

 

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По материалам Интернет

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. veloliveuser

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 2.09.2012

    теперь достичь Дюма Кинтане реальнее - значит, будет ускоряться.

    вопрос: когда?

    здесь Дюм, если останется здоров, может выстоять.

    а времени и сил все меньше.

  2. Имя: Андрей

    Андрон

    Сегодня, 18:40 | Регистрация: 4.10.2015

    В принципе горочки с очень ровным градиентом, больше под Дюмолана. 

      Но тут уж как состояние здоровья будет.  Ильнуру тоже очень подходит, пока едет реально на деревяшку - ну а почему бы и не да? Почему бы и не выше?

     На этой гонке он пока едет надежнее, чем на всех предыдущих.  

  3. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 18:55 | Регистрация: 21.06.2011

    Загадочный этап. Чем будут заниматься генеральщики последние 75 км - непонятно. Может,эшелоны образуются?

  4. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:56 | Регистрация: 15.04.2010

    Этот этап для Дюмолана, он такие горки проходит лигко, а финиш наверно будет разыгран из отрыва. Лидеры после 16 этапа не станут надрываться.

  5. Имя: Евгений

    djick

    Сегодня, 19:04 | Регистрация: 24.06.2013

    этап возвращение Тома или симптомы кризиса!!??

  6. Имя: юрий

    крыс хрум

    Сегодня, 19:32 | Регистрация: 11.03.2017

    Если Дюм останется здоров то боюсь не ему надо будет выстаивать.

  7. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 19:35 | Регистрация: 11.07.2015

    не спешите хоронить Тома.

    всё еще впереди.

    и горный ход Тома сегодня показал-он НЕ СЛАБЕЕ Кинтаны.

    а значит по сути Том сдал экзамен.

  8. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 19:53 | Регистрация: 20.05.2010

    Этап для отрывов. Ну что, наконец-то Русвело? Темнеменее думаю Макс Бельков отметится - это я для наших. А такто стопудов какойнидь Дименшен Орика. или (хренвыговоришь) Дежю.

  9. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 20:15 | Регистрация: 12.07.2014

    Этап для отрыва и для отдыха генеральщиков. В отрыве ожидаю увидеть Висконти и Л.Л.Санчеса.

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5 - 28 мая 2017

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24 - 28 мая 2017

Belgium Tour

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • doctor46
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    doctor46-Фото
    Ну так а кто виноват в том что они падают? Ладно бы если он за счет проколов или механических проблем выигрывал бы у них, тогда да, фортануло, а так как говориться "ошибка пилота"или "гоночный инцидент".
  • Александра
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    Александра-Фото

    Нибали сегдня показал, что он Нибали. Кто-то любит егои менно за это умение в последний или просто экстремальный момент выдрать едва не зубами победу. Поэтому, наверное, и Акула.

    У Тома, думаю, теперь все зависит от крепости нервной системы. Найдутся те, кто неоднократно и громогласно будет при любой возможности припоминать кадры слетающей одежды и прыжок с обочины в придорожные кусты. Не знаю, насколько Том сможет "плюнуть и растереть", но я от всей души желаю ему этого. И победы на Джиро.

    Ланда, в отчаяньи колотящий по рулю, вызывает у меня сочувственную улыбку. Надо ему завязывать со Скаем, пропадет парень у британцев.

    Ильнур - молодец!

  • Stack
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    Stack-Фото
    Может у боксёра была аналогичная. Но у Тома такая была, он в интервью очень извинялся перед теми людьми, в чей пустой трейлер он ворвался в уборную)))
  • LLL
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    LLL-Фото

    Ланда возглавил зачет горной классификации. Не зря в отрыв ездил.

  • pa3 3a pa3om
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    pa3 3a pa3om-Фото

    этап понравился - подарок. интрига нынче в редкость. теперь только за Дюмолана. проиграл ожидаемо, но причина уважительная. так бывает.
    не сдался. на спуске не проиграл Нибали. железный.
    теперь розовую майку можно с него только содрать и то только с кожей.

  • stalcker23
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    stalcker23-Фото
    Имхо - смешная шутка)) чего тебя заминусовали то)
  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    Berdok-Фото
    уверен, что люди не только с Апеннинского полуострова, почитатели таланта этого гонщика
  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    Berdok-Фото
    у Вас с знаками препинания, кмк, перебор
  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    Berdok-Фото
    особенно культурные люди, в силу своего ЧВС и отсутствия аргументов, всегда демонстративно пишут фамилии людей, которые доставляют им боль с маленькой буквы
  • gaaga777
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (91)
    gaaga777-Фото
    Нибали сегодня отжег. и если бы не его спуск, этап можно было снести в пассив гонки.
    а, ну да, Дю тоже отжег. В общем, они вдвоем спасли этап

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