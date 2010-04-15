Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса), 219 км

Семнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 начнется в Тирано (Tirano). Город расположен в регионе Ломбардия на границе со Швейцарией. Город раскинулся на берегах реки под названием Адда. Его историческая часть находится на левом берегу реки и когда-то была окружена мощными стенами, возведёнными в 15 веке по приказу герцога Милана Лодовико Сфорцо (Ludovico Sforza) и Лодовико Моро (Lodovico il Moro) правивших в этих краях в период с 1452 по 1508 год.



Лодовико Сфорцо известен как талантливый деятель эпохи Ренессанса, в 1482 году именно он пригласил к себе в Милан на службу в коллегию герцогских инженеров великого итальянского художника и учёного, изобретателя, писателя, одного из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения - Леонардо да Винчи. Его пригласили, прежде всего, в качестве архитектора, гидротехника, инженера гражданских сооружений и конструктора военных машин. Леонардо да Винчи предложил правителю Милана свои проекты «очень лёгких и прочных мостов», «пушек, мортир и лёгкого вооружения новой удобной формы, сильно отличающегося от всего известного; вооружённых повозок, неуязвимых и неприступных».



Самой ценной достопримечательностью Тирано является Церковь для паломников Мадонна ди Тирано (Santuario della Madonna di Tirano). Церковь находится на старинной площади Мадонна ди Тирано - изящное здание эпохи Возрождения, которое, по приданию, было воздвигнуто после явления Девы Марии блаженному Марио Омодеи 29 сентября 1504 года.



Тирано известен ещё древней транзитной улицей, а также наличием трёх античных Ворот (Миланезе, Поскьявина, Бормина) воздвигнутых по приказу Людовико иль Моро для обороны города. Сохранились и древнейшие дворцы, такие как Палаццо Салис, Палаццо Мерицци, Палаццо Куадрио, Палаццо Висконти-Веноста, Палаццо Ламбертенги - все они находятся рядом с церковным приходом Святого Мартина.

Альтиметрия 17 этапа Джиро д’Италия-2017: Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса), 219 км

Тирано третий раз в истории Джиро д'Италия принимает старт этапа, в прошлый раз старт был в 2015 году.

Это транзитный среднегорный этап с набором высоты в 3700 м между двумя горными королевскими этапами в Альпах.

Со старта гонщики начнут преодолевать подъем 2 категории Априка (Aprica) 400-1173 м, перепад 773 м, протяженность 12.3 км, средний градиент 6.3%, максимальный градиент 11%.

После 15-км спуска до Эдоло начнётся 30-км подъём к вершине перевала Тонале. Пассо Тонале (Passo del Tonale) 2 категория 1253-1883 м, перепад 630 м, протяженность 11 км, средний градиент 5.7%, максимальный градиент 10%

После 70-км спуска с вершины Тонале начнётся подъем Вилле ди Джиово (Ville di Giovo) 3 категория 210-615 м, перепад 405 м, протяженность 5.9 км, средний градиент 6.8%, максимальный градиент 12%, вершина которого расположена за 82 км до финиша этапа.

После спуска с вершины Вилле ди Джиово пойдёт тягун протяженностью в 75 км с набором высоты в 1 км.

Заключительные 500 м до финиша в Канацеи (Canaze) под спуск.



Канацеи - расположен в регионе Трентино- Альто-Адидже между горами Сассолунго, Мармолада и Селла.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)



Канацея является частью горнолыжного курорта Валь-ди-Фасса (Val di Fassa) в Доломитовых Альпах, который входит, в свою очередь, в систему 12-ти горнолыжных долин под общим названием «Доломиты Суперски» (1200 километров лыжных трасс, 500 км из которых объединены в кольцо Селларонда (Sellaronda)).

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)



Название города можно перевести как «тростник, тростниковая протока», в то время как сам город раскинулся у подножия величественных Доломитовых Альп, а на берегах местной реки Авизио тростник никогда не произрастал. Вероятно, в древности река разливалась, и на месте затонов буйно рос тростник, однако документального подтверждения этому не найдено.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)



Сегодня же Канацеи - это признанный горнолыжный курорт, самый большой и самый известный курорт долины Валь-ди-Фасса. Известность как горнолыжный курорт, Канацеи приобрёл во многом благодаря своему выгодному расположению в самом центре долины Фасса. Курорт расположен в созданной самой природой уникальной котловине, у подножья самых красивых и высоких вершин Доломитовых Альп: Пордой (Passo Pordoi), Селла (Sella) и Федайя (Passo Fedaia). Символом Канацеи и всей долины стал величественный горный массив Селла, возвышающийся над долиной.



В архитектуре городка преобладает тирольский стиль, создающий праздничное настроение. Светлые корпуса отелей-шале, украшенными «настенной живописью», идеально вписываются в зимний пейзаж, доминантой которого являются великолепные вершины Доломитовых Альп.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 17 этап, Тирано - Канацеи (Валь-ди-Фасса)



Имеется в Канацеи и памятники истории и архитектуры – церковь «Снежной» Девы Марии датируемая 16-м веком; церковь Сан-Флориано, построенная в 1500-м году и украшенная фресками и двумя барочными алтарями; готическая церковь 15-го столетия Сант-Антонио; церковь Сан-Себастьяно и Сан-Рокко, также выстроенная в готическом стиле, и храм Пресвятого Сердца, возведённый в годы Второй Мировой войны. Кстати, Великой войне посвящён и отдельный музей, в котором выставлены артефакты тех лет, найденные в ледниках Мармолады (Marmolada).

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