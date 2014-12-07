- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 19:57
Джиро д’Италия-2022: презентация маршрута
105-й выпуск Джиро д’Италия (Giro d’Italia) в 2022 году отправится в путь из столицы Венгрии - Будапешта. 14-й раз в истории итальянский Гранд-тур «Корса Роза» (Corsa Rosa) стартует за пределами Италии.
Организаторы Джиро д’Италия-2022 представят маршрут итальянского Гранд-тура по частям: 3 ноября состоялась презентация трёх первых этапов, проложенных в Венгрии;
8 ноября станет известно обо всех спринтерских этапах; 9 ноября организаторы раскроют маршрут среднегорных этапов; 10 ноября станут известны все горные этапы, а 11 ноября будет представлен Гранд-финал Джиро д’Италия и весь маршрут в целом.
Маршрут 1 - 3 этапов Джиро д'Италия-2022
В Венгрии пройдут три этапа Джиро д’Италия – равнинный от Будапешта до Вишеграда, индивидуальная гонка на время по улицам Будапешта и этап от Капошвара до Балатонфюреда, расположенного на северном берегу озера Балатон.
Первый и второй этапы стартуют с одной из важнейших площадей Будапешта – площади Героев, находящейся в Пеште.
Этап 1, Budapest - Visegrad: 195 км
1-й этап. Будапешт (Budapest) – Вишеград (Visegrad), 195 км, набор высоты 900 м
6 мая Джиро д’Италия-2022 начнётся с равнинного этапа. Гонщики отправятся из столицы Венгрии – Будапешта на север и финиширует у замка в Вишеграде который завершится 5-километровым подъёмом 4-й категории с 5% градиентом и набором высоты 230 м. Этап финиширует у замка в городе Вишеград.
Этап 2, Budapest - Budapest (ITT): 9,2 км
2-й этап. Будапешт-Будапешт, 9,2 км, ITT, набор высоты 150 м
Индивидуальная гонка на время протяжённостью 9,2 км полностью проложена по улицам Будапешта. Участники проедут от Пешта в исторический центр Буда. Стартуют на площади Героев и направятся к Дунаю, разделяющему две «души» города. После серии поворотов на пути к набережной Дуная гонщики пересекут мост и поедут параллельно реке. Финальный 1,3-км подъём с секторами брусчатки начнётся от единственной отсечки времени, расположенной через 7,9 км после старта. На некоторых участках первой части подъёма градиент составит 14%.
Этап 3, Kaposvar – Balatonfüred: 201 км
3-й этап. Капошвар (Kaposvar) – Балатонфюред (Balatonfured), 201 км, набор высоты 890 м
Протяжённый, 201-километровый этап до озера Балатон пройдёт по региону, который называют «Венгерским Провансом». На протяжении всего этапа гонщикам придётся преодолевать небольшие холмы вулканического происхождения, а финальные 50 км пройдут по берегу озера Балатон, крупнейшего озера Центральной Европы, которое неофициально называется «Венгерским морем».
Этап равнинный с единственным подъёмом 4-й категории за 12,6 км до финиша у живописного бенедиктинского аббатства на полуострове Тихань, откуда открываются захватывающие виды на Балатон. Финиш почти без поворотов даёт шанс групповому спринту.
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