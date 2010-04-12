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Том Дюмулин поставит целью Джиро д’Италия-2022?

Том Дюмулин будет капитаном команды Jumbo-Visma на на Джиро д’Италия-2022?

 

Том Дюмулин поставит целью Джиро д’Италия-2022?

Photo (c) Jumbo-Visma Team

 

 

  Победитель Джиро д’Италия-2017  Том Дюмулин (Tom Dumoulin) собирается вновь сфокусироваться на борьбе за общий зачёт в итальянском Гранд-туре. О том, что целью 31-летнего нидерландского гонщика команды Jumbo-Visma будет Джиро д’Италия-2022, изданию WielerFlits подвердили несколько источников. Пока не ясно, поедет ли Том Дюмулин и в Джиро д’Италия, и Тур де Франс-2022.

  Итальянский Гранд-тур в случае участия Тома Дюмулина станет для него первой трёхнедельной гонкой после схода с Вуэльты Испании-2020.

 

  Том Дюмулин, справившийся с кризисом в 2021 году, в недавнем интервью De Telegraf подтверждал, что снова готов ставить целью борьбу за генеральную классификацию на Гранд-туре.

 

  Впервые Том Дюмулин принял участие в Джиро д’Италия в 2016 году, тогда он примерил первую розовую майку, надев её после победы в разделке на 1-м этапе, но сошёл с гонки через десять дней. В 2017 году Дюмулин поднялся на высшую ступень подиума «Корса Роза», а на следующий год не смог защитить титул и финишировал вторым, проиграв Крису Фруму.

 

  Джиро д’Италия-2022 стартует 6 мая в Венгрии, в маршрут включены две индивидуальных гонки на время общей протяжённостью 26,3 км. Общий набор высоты составит 51 км.

 

  Победитель Джиро д’Италия-2021 Эган Берналь (Ineos Grenadiers) уже заявил, что не будет защищать титул в следующем году. Среди гонщиков, выразивших желание принять участие в Джиро д’Италия-2022 Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), Мигель Анхель Лопес и Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), Микель Ланда (Bahrain Victorious), Ричи Порт (Ineos Grenadiers), Бауке Молема и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Алехандро Вальверде (Movistar), Серхио Игита (Bora-hansgrohe).

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma Джиро д'Италия-2022

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Сможет ли Том Дюмулин подняться на одну из ступеней подиума Джиро д'Италия-2022?


  1. Имя: Алексей

    Evergreen

    Вчера, 17:25 | Регистрация: 5.08.2020

    Пока в названном списке доминаторов нет, для Тома прогноз благоприятный.

  2. SportSpirit

    Вчера, 17:41 | Регистрация: 4.05.2019

    Джиро - Дюмолан, Тур - Роглич, Вуэльта - Вингегор - будет вполне логично.

     

    И еще - Тома нужно запускать в оборот как можно скорее, чтобы он не передумал) 

    1. Геродот

      Вчера, 18:03 | Регистрация: 12.04.2010

      Роглича и Вингегора местами поменяют вот увидите.

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 18:24 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: SportSpirit
    Джиро - Дюмолан, Тур - Роглич, Вуэльта - Вингегор - будет вполне логично.
     
    И еще - Тома нужно запускать в оборот как можно скорее, чтобы он не передумал) 

    А Карапасу что? Он вообще-то тоже на Джиро заявлен.

    1. RVL

      Вчера, 18:27 | Регистрация: 30.08.2012

      о юмбе речь

    2. SportSpirit

      Вчера, 20:38 | Регистрация: 4.05.2019

      Имела в виду распределение потенциальных капитанов JV на ГТ. Но аналогичные расклады от IG тоже любопытны)

      Если к теме Джиро, то помимо перечисленных в посте, наверняка там будет и Алмейда с поддержкой новой команды. Теневые капитаны Бахрейна за спиной Ланды) С.Ейтс тоже не подарок. Итальянская мафия Астаны, лично мне было бы интересно посмотреть в качестве со-капитана на Москона. Пусть это не супер-лидеры, но Дюмолану для дебюта вполне хватит, чтобы "побороться за генерал".

  4. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 20:41 | Регистрация: 4.07.2011

    С богом, Том_а, только не кисни, если что, покажи красивый комбэк.

  5. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 07:06 | Регистрация: 27.07.2011

    хоть что то

    а то совсем пропал

     

     

  6. greyshark

    Сегодня, 11:03 | Регистрация: 23.08.2020

    Цитата: Earl57
    А Карапасу что? Он вообще-то тоже на Джиро заявлен.

    А карапасу - всего хорошего, здоровья ему, удачи, ну и пусть держится!

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Комментарии

  • Freejazz
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    Freejazz-Фото
    Ну хоть падать не очень жестко. Хотя все эти случаи выбивают и топовых гонщиков - вчера Том после "удачной" смены велосипеда резко провалился и почти круг добирал.
  • Earl57
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    Earl57-Фото

    Говорят что Ван Арт пропустит не только ЧМ по велокроссу, но и Страде Бьянке.

    Ван дер Пул окончательно подтвердил, что его сезон велокросса закрыт. ЧМ он пропустит. Боль в спине не проходит и Матье не будет в гонках несколько месяцев.

    Так что в велокроссе по-любому будет новый чемпион мира...

  • Camel
    «Газпром-РусВело» будет выступ ... (1)
    Camel-Фото

    ...Теперь настало время для новой главы в истории команды, в следующем сезоне мы будем выступать на велосипедах французского производителя LOOK...

    Т.е., велосипеды Colnago не способствовали повышению результатов в гонках, они недостаточно быстры, а вот LOOK - это то, что позволит открыть новую главу в истории команды. Здорово! Кто ж теперь удержит гонщиков команды Газпром-РусВело!

  • greyshark
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    greyshark-Фото

    Цитата: Earl57
    А Карапасу что? Он вообще-то тоже на Джиро заявлен.

    А карапасу - всего хорошего, здоровья ему, удачи, ну и пусть держится!

  • Earl57
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    Earl57-Фото

    Quinten Hermans - я читаю его имя как Квинтен. Но по-фламандски не разумею, поэтому не знаю как оно звучит в оригинале. Однако одни бельгийские/голландские комментаторы называют его "Эрманс", другие "Херманс". Даже в одной и той же трансляции...

     

    П.С. И так бывает. Гонцику Альпецина было не до смеха, конечно, но со стороны прикольно...

    https://twitter.com/cyclocross24/status/1478370522606059522

  • rude_rider
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    rude_rider-Фото

    хоть что то

    а то совсем пропал

     

     

  • AlpenFlow
    Крис Фрум прерывает тренировки ... (10)
    AlpenFlow-Фото
    Что-то долго нет комментария от нейросети)
  • SportSpirit
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Читаю по диагонали: "К счастью, сумел добрать Кентана" beach 

     

    И понимаю, что то ли лыжи не едут,

    то ли хитрый Найро через лес

    да с винтовкой на перевес)) 

  • motte
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    motte-Фото

    С богом, Том_а, только не кисни, если что, покажи красивый комбэк.

  • SportSpirit
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Имела в виду распределение потенциальных капитанов JV на ГТ. Но аналогичные расклады от IG тоже любопытны)

    Если к теме Джиро, то помимо перечисленных в посте, наверняка там будет и Алмейда с поддержкой новой команды. Теневые капитаны Бахрейна за спиной Ланды) С.Ейтс тоже не подарок. Итальянская мафия Астаны, лично мне было бы интересно посмотреть в качестве со-капитана на Москона. Пусть это не супер-лидеры, но Дюмолану для дебюта вполне хватит, чтобы "побороться за генерал".

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