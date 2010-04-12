Том Дюмулин поставит целью Джиро д’Италия-2022?

Том Дюмулин будет капитаном команды Jumbo-Visma на на Джиро д’Италия-2022?

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Победитель Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин (Tom Dumoulin) собирается вновь сфокусироваться на борьбе за общий зачёт в итальянском Гранд-туре. О том, что целью 31-летнего нидерландского гонщика команды Jumbo-Visma будет Джиро д’Италия-2022, изданию WielerFlits подвердили несколько источников. Пока не ясно, поедет ли Том Дюмулин и в Джиро д’Италия, и Тур де Франс-2022.

Итальянский Гранд-тур в случае участия Тома Дюмулина станет для него первой трёхнедельной гонкой после схода с Вуэльты Испании-2020.

Том Дюмулин, справившийся с кризисом в 2021 году, в недавнем интервью De Telegraf подтверждал, что снова готов ставить целью борьбу за генеральную классификацию на Гранд-туре.

Впервые Том Дюмулин принял участие в Джиро д’Италия в 2016 году, тогда он примерил первую розовую майку, надев её после победы в разделке на 1-м этапе, но сошёл с гонки через десять дней. В 2017 году Дюмулин поднялся на высшую ступень подиума «Корса Роза», а на следующий год не смог защитить титул и финишировал вторым, проиграв Крису Фруму.

Джиро д’Италия-2022 стартует 6 мая в Венгрии, в маршрут включены две индивидуальных гонки на время общей протяжённостью 26,3 км. Общий набор высоты составит 51 км.

Победитель Джиро д’Италия-2021 Эган Берналь (Ineos Grenadiers) уже заявил, что не будет защищать титул в следующем году. Среди гонщиков, выразивших желание принять участие в Джиро д’Италия-2022 Саймон Йейтс (BikeExchange-Jayco), Мигель Анхель Лопес и Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan), Микель Ланда (Bahrain Victorious), Ричи Порт (Ineos Grenadiers), Бауке Молема и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Алехандро Вальверде (Movistar), Серхио Игита (Bora-hansgrohe).