- Категория:
- VeloNEWS / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:57
Роман Барде – капитан команды DSM в борьбе за генеральную классификацию на Джиро д’Италия-2022
Велокоманда DSM объявила состав на Джиро д’Италия-2022. Роман Барде, который в прошлом году в свой дебют на итальянском Гранд-туре занял 7-е место, возглавит команду в борьбе за генеральную классификацию. В 2020 году гонщики команды DSM (тогда Sunweb) заняли второе и третье места на Джиро д’Италия с Джеем Хиндли и Вилко Келдерманом.
Вместе с Романом Барде на старт Джиро 6 мая в Будапеште выйдут: 22-летний нидерландский гонщик Тимен Аренсман, 26-летний нидерландский гонщик Кес Бол, 31-летний французский гонщик Роман Комбо, 24-летний итальянский гонщик Альберто Дайнезе, 28-летний немецкий гонщик Нико Денц, 26-летний австралийский гонщик Крис Хэмильтон и 28-летний нидерландский гонщик Мартейн Тюсвелд.
Мэтт Уинстон, тренер команды DSM: «Мы с нетерпением ждём Джиро д’Италия-2022, куда отправимся со сбалансированным составом, который сможет предусмотреть все случайности. Наша цель – поддержать в борьбе за генеральную классификацию Романа Барде. Все ребята в отличной форме. Тренировочные сборы, лагерь на высоте, стабильное выступление подготовили сильную, мотивированную, преданную общему делу команду.
Мы также будем бороться в спринтах с Альберто (Дайнезе) и Кесом (Болом), которые вместе способны показать высокие результаты.
С самого первого этапа собираемся быть предельно сконцентрированными и готовыми к борьбе, так как уже на нём можно ожидать интересного развития событий в гонке. Настрой команды боевой, мы предельно мотивированы приложить все силы, показать майку нашей команды DSM в Италии, принести в ней высокие результаты».
Состав велокоманды DSM на Джиро д’Италия-2022:
Romain Bardet, (Франция)
Thymen Arensman, (Нидерланды)
Cees Bol, (Нидерланды)
Romain Combaud, (Франция)
Alberto Dainese, (Италия)
Nico Denz, (Германия)
Chris Hamilton, (Австралия)
Martijn Tusveld, (Нидерланды)
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