Роман Барде – капитан команды DSM в борьбе за генеральную классификацию на Джиро д’Италия-2022

Велокоманда DSM объявила состав на Джиро д’Италия-2022. Роман Барде, который в прошлом году в свой дебют на итальянском Гранд-туре занял 7-е место, возглавит команду в борьбе за генеральную классификацию. В 2020 году гонщики команды DSM (тогда Sunweb) заняли второе и третье места на Джиро д’Италия с Джеем Хиндли и Вилко Келдерманом.

Вместе с Романом Барде на старт Джиро 6 мая в Будапеште выйдут: 22-летний нидерландский гонщик Тимен Аренсман, 26-летний нидерландский гонщик Кес Бол, 31-летний французский гонщик Роман Комбо, 24-летний итальянский гонщик Альберто Дайнезе, 28-летний немецкий гонщик Нико Денц, 26-летний австралийский гонщик Крис Хэмильтон и 28-летний нидерландский гонщик Мартейн Тюсвелд.

Мэтт Уинстон, тренер команды DSM: «Мы с нетерпением ждём Джиро д’Италия-2022, куда отправимся со сбалансированным составом, который сможет предусмотреть все случайности. Наша цель – поддержать в борьбе за генеральную классификацию Романа Барде. Все ребята в отличной форме. Тренировочные сборы, лагерь на высоте, стабильное выступление подготовили сильную, мотивированную, преданную общему делу команду.

Мы также будем бороться в спринтах с Альберто (Дайнезе) и Кесом (Болом), которые вместе способны показать высокие результаты.

С самого первого этапа собираемся быть предельно сконцентрированными и готовыми к борьбе, так как уже на нём можно ожидать интересного развития событий в гонке. Настрой команды боевой, мы предельно мотивированы приложить все силы, показать майку нашей команды DSM в Италии, принести в ней высокие результаты».

Состав велокоманды DSM на Джиро д’Италия-2022:

Romain Bardet, (Франция)

Thymen Arensman, (Нидерланды)

Cees Bol, (Нидерланды)

Romain Combaud, (Франция)

Alberto Dainese, (Италия)

Nico Denz, (Германия)

Chris Hamilton, (Австралия)

Martijn Tusveld, (Нидерланды)