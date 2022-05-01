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Состав велокоманды DSM на Джиро д’Италия-2022

Роман Барде – капитан команды DSM в борьбе за генеральную классификацию на Джиро д’Италия-2022

Состав велокоманды DSM на Джиро д’Италия-2022

 

 

  Велокоманда DSM объявила состав на Джиро д’Италия-2022. Роман Барде, который в прошлом году в свой дебют на итальянском Гранд-туре занял 7-е место, возглавит команду в борьбе за генеральную классификацию.  В 2020 году гонщики команды DSM (тогда Sunweb) заняли второе и третье места на Джиро д’Италия с Джеем Хиндли и Вилко Келдерманом.

 

 

  Вместе с Романом Барде на старт Джиро 6 мая в Будапеште выйдут: 22-летний нидерландский гонщик Тимен Аренсман, 26-летний нидерландский гонщик Кес Бол, 31-летний французский гонщик Роман Комбо, 24-летний итальянский гонщик Альберто Дайнезе, 28-летний немецкий гонщик Нико Денц, 26-летний австралийский гонщик Крис Хэмильтон и 28-летний нидерландский гонщик Мартейн Тюсвелд.

 

  Мэтт Уинстон, тренер команды DSM: «Мы с нетерпением ждём Джиро д’Италия-2022, куда отправимся со сбалансированным составом, который сможет предусмотреть все случайности. Наша цель – поддержать в борьбе за генеральную классификацию  Романа  Барде. Все ребята в отличной форме. Тренировочные сборы, лагерь на высоте, стабильное выступление подготовили сильную, мотивированную, преданную общему делу команду.

 

  Мы также будем бороться в спринтах с Альберто (Дайнезе) и Кесом (Болом), которые вместе способны показать высокие результаты.

 

  С самого первого этапа собираемся быть предельно сконцентрированными и готовыми к борьбе, так как уже на нём можно ожидать интересного развития событий в гонке. Настрой команды боевой, мы предельно мотивированы приложить все силы, показать майку нашей команды DSM в Италии, принести в ней высокие результаты».

 

 

Состав велокоманды DSM на Джиро д’Италия-2022:

 

Romain Bardet, (Франция)

Thymen Arensman, (Нидерланды)

Cees Bol, (Нидерланды)

Romain Combaud, (Франция)

Alberto Dainese, (Италия)

Nico Denz, (Германия)

Chris Hamilton, (Австралия)

Martijn Tusveld, (Нидерланды)

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet DSM Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • velodoctor
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    velodoctor-Фото

    А может Власов не хочет побеждать и глаза мозолить в это время, лучше уж под белым флагом гоняться, чем не гоняться, как ГПРВ. Команда победила и сойдёт.

  • Earl57
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Должен быть очень неплох. Сопоставимо с Власовым.

    А сколько разделок он проехал на взрослом уровне? На андеровском уровне он в разделке не показывал ничего выдающегося. И насколько сопоставимо с О'Коннором и Плаппом?

  • Александра
    Предварительные составы команд ... (15)
    Александра-Фото

    Я как-то выпала из велоновостей. Удивилась, увидев Порта, разве он не заканчивал в прошлом году? Не помню... Паша Сиваков, видимо, сменил гражданство.

  • Sezar
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    Sezar-Фото
    Должен быть очень неплох. Сопоставимо с Власовым.
  • василий
    Вуэльта Астурии-2022. Этап 2 (2)
    василий-Фото

    А что с Саймоном что так много проиграл?

  • Sezar
    Вуэльта Астурии-2022. Этап 2 (2)
    Sezar-Фото

    Вышел из тени Ваня. Главное, чтобы в Мувистаре теперь его не в помошники загоняли а тащили на божий свет и давали ответственность. Может быть даже насильно:). А то Соса опять под плинтус забьется, ищи его там.

     

  • Николай Н.
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    Николай Н.-Фото

    И всё же Вора сегодня показала на что они способны в горном финише.

  • velodoctor
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    velodoctor-Фото

    Игита работал на него? Я не смотрел, но чего это он ему отдал победу и секунды? Перед туром авансы лейтенантам раздает?

  • lekom
    Состав велокоманды UAE Team Em ... (2)
    lekom-Фото

    Значит Погачар поедет Тур и Вуэльту. Тяжело Рогле будет стать четырехкратным

  • SportSpirit
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    SportSpirit-Фото

    Власов на фотофинишах (кто бы мог подуматьbiggrin) все ближе и ближе.

     

    Деннис, конечно, сегодня терпел, но в той же мере наслаждался моментом: он в майке лидера на королевском этапе многодневки, вся команда работает на него. Dream comes true!

     

    И на мои предстартовые вопросы, кто сильнее в UAE (Макналти, Хирши, Аюсо) и в Ineos (G или мальчики) дорога сегодня дала ответ. Точнее - мальчики) 

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