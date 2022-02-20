Джиро д’Италия-2022 стартует в Венгрии

Earl57

Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4) А поговорить? Куда спешить то? На презентацию спринтерских этапов пригласят спринтеров, они выскажут свое мнение. Горнякам и раздельщикам это неинтересно.

Спринтеров в свою очередь не интересуют горы и финальная разделка. Так что профильная презентация этапов имеет свои плюсы.

Kay82

Александр Шефер возвращается в ... (10) ни чего хорошего

EL-Fenomeno

Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4) На первых 3-х этапах ни одной категорийной горки, но зато 2 финиша в торчки, ещё + секции брусчатки на "раздельном" велосипеде то) 8 ноября станет известно обо всех спринтерских этапах; 9 ноября организаторы раскроют маршрут среднегорных этапов; 10 ноября станут известны все горные этапы, а 11 ноября будет представлен Гранд-финал Джиро д’Италия и весь маршрут в целом. ИМХО - совсем не одобрил такую "затею" Зачем растягивать презентацию маршрута ГТ на неделю? Ну, хотели орги сделать отдельный реверанс Венгрии и её Grande Partenza на будущей Джиро - хорошо, но тогда всё остальное давайте на второй день, а нет, будут все теперь ждать с 3 до 11 ноября, да и что там ещё останется представить (кроме Grande Arrivo), когда 8-9-10 ноября раскроют все карты этапы на Джиро 2022

Ice

Виктор Кампенартс: "Не буду п ... (3) Цитата: reforg34 Конечно не будет, т.к. заслуженный рекорд Сэра Брэдли Уиггинса случайно был побит. Понимает, что каждый раз не будет так везти и на этот раз будет что-то типа 52-53 км. Соревнуйся с Сэром Брэли Уиггинсом 20 раз, в 19 случаях Сэр Брэдли Уиггинс с легкостью бы привез вагон времени, но тут как раз случился тот самый 20-й случай и теперь рекорд не принадлежит "заслуженному владельцу", а принадлежит гонщику который не имеет ни одного золота на ЧМ или ОИ, ни в одной дисциплине.

Бельгиец ни себе ни людям конечно же.Испортил заслуженный рекорд, а там трава не расти. Ну что выиграл после этого бельгиец? Ни себе ни людям в общем.

От вас бомбит) Кампенартс побил рекорд за счет грамотной подготовки и формы. А ваш сэр на поверку оказался таким себе рекордсменом, раз его побил человек без трекового прошлого и медалей. Делайте выводы...

Ice

Алекс Даусетт на пути к новому ... (6) Цитата: reforg34 Пожелаем удачи британцу, уж лучше пусть рекорд будет у него, чем у бельгийца, т.к. более заслуженный гонщик, который бесконечно уважает Сэра Брэдли Уиггинса.

Даусетт более заслуженный, чем Кампенартс? Вы в каком мире живете?

Pi-man

Альберто Контадор: «Велоспорт ... (6) Это как в экономике - рискованное поведение с возможностью сорвать большой куш больше свойственно богатым людям - они, в отличие от бедных, играют не на все и в случае неудачи теряют не все. Бедные же предпочитают небольшой, но гарантированный доход.

Мовистар в последние годы без особых достижений на грандтурах. Для них синица в руке лучше журавля в небе. Я, во всяком случае, склонен верить в такое объяснение.

BaTman

Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4) Пока всё норм, ждём остальные этапы. Венгрия это хорошо, посмотрим что дальше.

Адриен

Александр Шефер возвращается в ... (10) Не надо НИКОМУ затыкать рот. Можете не соглашаться - это ваше право, а запрещать - вообще, как говорится, не продуктивно. Винокуров - не тульский пряник, чтобы всем нравится. Так пусть высказываются, флаг в руки. Моё отношение к нему это не изменит, как наверное и ваше. Так в чем проблема ?

Astanaforever

Александр Шефер возвращается в ... (10) Цитата: Fghk Собирает соучастников.. Уважаемые модераторы , прошу Вас забанить вот этого тролля, который специально зарегистрировался, чтобы оскорблять команду Астана, своими ***сам такой*** (Читай правила сайта!)*** и комментариями в адрес Александра Винокурова и команды в целом. Уважаемые модераторы , прошу Вас забанить вот этого тролля, который специально зарегистрировался, чтобы оскорблять команду Астана, своими ***сам такой*** (Читай правила сайта!)*** и комментариями в адрес Александра Винокурова и команды в целом.

Earl57

Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4) Первую часть презентации Джиро венгры делали в Будапеште, на венгерском языке. Экономичненько так, в небольшом помещении, без шика и блеска. Присутствовало человек 20-25, из гонщиков был только Атилла Вальтер. Который само собой выступил с речью. Венгерского языка не разумею, поэтому что именно сказал не ведаю)) Разделка будет на 2-м этапе из-за того что Джиро-2022 начнется в пятницу и в будний день перекрывать Будапешт для проведения разделки невозможно. А 2-й этап будет в субботу.