- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 20:11
Джиро д’Италия-2022 стартует в Венгрии
Джиро д’Италия должна была стартовать в Венгрии в 2020 году, но пандемия коронавируса заставила отложить эти планы на два года. В 2022 году Венгрия примет старт 105-го выпуск итальянского Гранд-тура, и это будет 14-й старт «Corsa Rosa» за пределами Италии с 1965 года. Три первых этапа пройдут по территории Венгрии, а в первый день отдыха, 9 мая, участники вернутся в Италию.
Мариус Ревес (Máriusz Révész), представитель правительственной комиссии «Активная Венгрия»: «Гранде-Партенца Джиро д’Италия окажет огромное влияние на кампанию по продвижению имиджа страны, что поможет возрождению туризма. Поэтому правительство Венгрии решило поддержать старт Джиро д’Италия-2022 на тех же условиях, что и в прошлом году. Мы надеемся, что следующей весной эпидемия пойдёт на убыль и Гранде-Партенца поможет возобновить туризм. К счастью, итальянские организаторы в лице RCS Sport тоже приложили все силы и продолжали сотрудничество ещё более конструктивно.
Для Венгрии торжественный старт Джиро д’Италия даёт огромные возможности от туризма до продвижения велоспорта и здорового образа жизни».
Паоло Беллино, исполнительный директор компании RCS Sport: «С огромным удовольствием мы вернулись в Венгрию, чтобы объявить о Гранде Партенца «Корса Роза» 2022 года. От страны, которая любит спорт и высоко ценит Джиро д’Италия, мы можем ждать уникального тёплого приёма. Два года мы продолжали работать с институтами Венгрии, чтобы организовать дебютные этапы 105-го выпуска Джиро д’Италия, которая в 14-й раз стартует за границей. Три этапа – два для спринтеров и индивидуальная гонка на время в сердце Будапешта покажут красоту Венгрии и Джиро благодаря тому, что гонка будет транслироваться на 200 стран мира».
23-летний венгерский велогонщик команды Groupama-FDJ Аттила Вальтер в этом году три этапа удерживал розовую майку лидера, а теперь с нетерпением ждёт старта итальянского Гранд-тура в его родной стране:
«В этом году со мной случилось самое потрясающее – я надел розовую майку лидера. Те чувства ни с чем несравнимы. В следующем мае мои соотечественники в Венгрии смогут почувствовать тот же восторг и стать ближе к велоспорту. Для меня лично это самое важное спортивное событие в моей стране, и у меня огромное желание двух вещей. Во-первых, чтобы я смог стартовать в гонке и показать что-то значительное в 2022 году в моей родной стране. Во-вторых, и это более важно, надеюсь, что весь народ Венгрии испытает радость от этой гонки, что это потрясающее спортивное событие будет полезно для всей страны».
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