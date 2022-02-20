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Джиро д’Италия-2022 стартует в Венгрии

Джиро д’Италия-2022 стартует в Венгрии

Джиро д’Италия-2022 стартует в Венгрии

 

 

  Джиро д’Италия должна была стартовать в Венгрии в 2020 году, но пандемия коронавируса заставила отложить эти планы на два года. В 2022 году Венгрия примет старт 105-го выпуск итальянского Гранд-тура, и это будет 14-й старт «Corsa Rosa» за пределами Италии с 1965 года. Три первых этапа пройдут по территории Венгрии, а в первый день отдыха, 9 мая, участники вернутся в Италию.  

 

Джиро д’Италия-2022 стартует в Венгрии

 

 

  Мариус Ревес (Máriusz Révész), представитель правительственной комиссии «Активная Венгрия»: «Гранде-Партенца Джиро д’Италия окажет огромное влияние на кампанию по продвижению имиджа страны, что поможет возрождению туризма.  Поэтому правительство Венгрии решило поддержать старт Джиро д’Италия-2022 на тех же условиях, что и в прошлом году. Мы надеемся, что следующей весной эпидемия пойдёт на убыль и Гранде-Партенца поможет возобновить туризм. К счастью, итальянские организаторы в лице RCS Sport тоже приложили все силы и продолжали сотрудничество ещё более конструктивно.

Для Венгрии торжественный старт Джиро д’Италия даёт огромные возможности от туризма до продвижения велоспорта и здорового образа жизни». 

 

  Паоло Беллино, исполнительный директор компании RCS Sport: «С огромным удовольствием мы вернулись в Венгрию, чтобы объявить о  Гранде Партенца «Корса Роза» 2022 года.  От страны, которая любит спорт и высоко ценит Джиро д’Италия, мы можем ждать уникального тёплого приёма. Два года мы продолжали работать с институтами Венгрии, чтобы организовать дебютные этапы 105-го выпуска Джиро д’Италия, которая в 14-й раз стартует за границей. Три этапа – два для спринтеров и индивидуальная гонка на время в сердце Будапешта покажут красоту Венгрии и Джиро благодаря тому, что гонка будет транслироваться на 200 стран мира».

 

Джиро д’Италия-2022 стартует в Венгрии

 

 

  23-летний венгерский велогонщик команды Groupama-FDJ Аттила Вальтер в этом году три этапа удерживал розовую майку лидера, а теперь с нетерпением ждёт старта итальянского Гранд-тура в его родной стране:

 

  «В этом году со мной случилось самое потрясающее – я надел розовую майку лидера. Те чувства ни с чем несравнимы. В следующем мае мои соотечественники в Венгрии смогут почувствовать тот же восторг и стать ближе к велоспорту. Для меня лично это самое важное спортивное событие  в моей стране, и у меня огромное желание двух вещей. Во-первых, чтобы я смог стартовать в гонке и показать что-то значительное в 2022 году в моей родной стране. Во-вторых, и это более важно, надеюсь, что весь народ Венгрии испытает радость от этой гонки, что это потрясающее спортивное событие будет полезно для всей страны». 

 

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4)
    Earl57-Фото
    А поговорить? Куда спешить то? На презентацию спринтерских этапов пригласят спринтеров, они выскажут свое мнение. Горнякам и раздельщикам это неинтересно.
    Спринтеров в свою очередь не интересуют горы и финальная разделка. Так что профильная презентация этапов имеет свои плюсы.
  • Kay82
    Александр Шефер возвращается в ... (10)
    Kay82-Фото

    ни чего хорошего

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    На первых 3-х этапах ни одной категорийной горки, но зато 2 финиша в торчки, ещё + секции брусчатки на "раздельном" велосипеде то)

    8 ноября станет известно обо всех спринтерских этапах; 9 ноября организаторы раскроют маршрут среднегорных этапов; 10 ноября станут известны все горные этапы, а 11 ноября будет представлен Гранд-финал Джиро д’Италия и весь маршрут в целом.

    ИМХО - совсем не одобрил такую "затею" nea Зачем растягивать презентацию маршрута ГТ на неделю?

    Ну, хотели орги сделать отдельный реверанс Венгрии и её Grande Partenza на будущей Джиро - хорошо, но тогда всё остальное давайте на второй день, а нет, будут все теперь ждать с 3 до 11 ноября, да и что там ещё останется представить (кроме Grande Arrivo), когда 8-9-10 ноября раскроют все карты этапы на Джиро 2022

     

  • Ice
    Виктор Кампенартс: "Не буду п ... (3)
    Ice-Фото

    Цитата: reforg34
    Конечно не будет, т.к. заслуженный рекорд Сэра Брэдли Уиггинса случайно был побит. Понимает, что каждый раз не будет так везти и на этот раз будет что-то типа 52-53 км. Соревнуйся с Сэром Брэли Уиггинсом 20 раз, в 19 случаях Сэр Брэдли Уиггинс с легкостью бы привез вагон времени, но тут как раз случился тот самый 20-й случай и теперь рекорд не принадлежит "заслуженному владельцу", а принадлежит гонщику который не имеет ни одного золота на ЧМ или ОИ, ни в одной дисциплине.
    Бельгиец ни себе ни людям конечно же.Испортил заслуженный рекорд, а там трава не расти. Ну что выиграл после этого бельгиец?  Ни себе ни людям в общем.

    От вас бомбит) Кампенартс побил рекорд за счет грамотной подготовки и формы. А ваш сэр на поверку оказался таким себе рекордсменом, раз его побил человек без трекового прошлого и медалей. Делайте выводы...

  • Ice
    Алекс Даусетт на пути к новому ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: reforg34
    Пожелаем удачи британцу, уж лучше пусть рекорд будет у него, чем у бельгийца, т.к. более заслуженный гонщик, который бесконечно уважает Сэра Брэдли Уиггинса.

    Даусетт более заслуженный, чем Кампенартс? Вы в каком мире живете?

  • Pi-man
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (6)
    Pi-man-Фото
    Это как в экономике - рискованное поведение с возможностью сорвать большой куш больше свойственно богатым людям - они, в отличие от бедных, играют не на все и в случае неудачи теряют не все. Бедные же предпочитают небольшой, но гарантированный доход.
    Мовистар в последние годы без особых достижений на грандтурах. Для них синица в руке лучше журавля в небе. Я, во всяком случае, склонен верить в такое объяснение.
  • BaTman
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4)
    BaTman-Фото

     Пока всё норм, ждём остальные этапы. Венгрия это хорошо, посмотрим что дальше.

  • Адриен
    Александр Шефер возвращается в ... (10)
    Адриен-Фото
    Не надо НИКОМУ затыкать рот. Можете не соглашаться - это ваше право, а запрещать - вообще, как говорится, не продуктивно. Винокуров - не тульский пряник, чтобы всем нравится. Так пусть высказываются, флаг в руки. Моё отношение к нему это не изменит, как наверное и ваше. Так в чем проблема ?
  • Astanaforever
    Александр Шефер возвращается в ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Fghk
    Собирает соучастников..
    Уважаемые модераторы , прошу Вас забанить вот этого тролля, который специально зарегистрировался, чтобы оскорблять команду Астана, своими ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***и комментариями в адрес Александра Винокурова и команды в целом.
  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4)
    Earl57-Фото

    Первую часть презентации Джиро венгры делали в Будапеште, на венгерском языке. Экономичненько так, в небольшом помещении, без шика и блеска. Присутствовало человек 20-25, из гонщиков был только Атилла Вальтер. Который само собой выступил с речью. Венгерского языка не разумею, поэтому что именно сказал не ведаю))

    Разделка будет на 2-м этапе из-за того что Джиро-2022 начнется в пятницу и в будний день перекрывать Будапешт для проведения разделки невозможно. А 2-й этап будет в субботу.

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