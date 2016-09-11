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EF Education Nippo меняет дизайн велоформы на Джиро д’Италия-2021

EF Education Nippo меняет дизайн велоформы на Джиро д’Италия-2021

 

 

   Велоформа команды EF Education Nippo на Джиро д’Италия-2021 поменяет розовый цвет на чёрный с разноцветными вкраплениями. Таким образом, форма американской команды не будет сливаться с розовой майкой лидера.

 

  Форма, в которой гонщики команды проехали итальянский Гранд-тур в прошлом году, с хаотичным сочетанием граффити и цветов, и "утиным" шлемом, не повторится.

 

  На этот раз компания Rapha создала велоформу, где на чёрном фоне представлены цвета национальных флагов стран мира как символ объединения разных людей ради общей цели. Новый дизайн назвали «Эйфория».

 

Велокоманда EF Education Nippo представила форму на Джиро д’Италия-2021

 

Велокоманда EF Education Nippo представила форму на Джиро д’Италия-2021

 

Велокоманда EF Education Nippo представила форму на Джиро д’Италия-2021

 

Велокоманда EF Education Nippo представила форму на Джиро д’Италия-2021

 

Велокоманда EF Education Nippo представила форму на Джиро д’Италия-2021

Photo (c) EF Education - Nippo Team

 

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Теги к статье: EF Education Nippo Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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  1. Nathan

    Сегодня, 14:33 | Регистрация: 11.09.2016

    У EF опять самая крутая форма на Джиро.

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Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Александра
    Фабио Якобсен: «Дилан Груневег ... (14)
    Александра-Фото

    Дилан уже понес свое наказание.  Был этот злостчастный спринт, вина признана, дисквалификация прошла, никто Груневегена не обеляет, он сам себя тоже не оправдывает.

    Что ж теперь, пинать его каждый раз, когда упоминаешь это имя?

  • motte
    Стартовый протокол разделки 1 ... (2)
    motte-Фото

    Ждём с 

    Live - чат будет же? 

  • yehor_halaburda
    Вольта Альгарве-2021. Этап 2 (2)
    yehor_halaburda-Фото
    Здравствуйте, а где можно посмотреть Альгарве онлайн, не подскажете?
  • RVL
    Джиро д’Италия-2021: презентац ... (4)
    RVL-Фото

    Ремко усушен прилично

  • sashaney
    Джиро д'Италия-2021. Белая ма ... (3)
    sashaney-Фото

    Админы, да что ж такое то? ДжАй Хиндли.

  • старт-шоссе 82
    Стартовый протокол разделки 1 ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Заметил интересные связки = Власов - Нибали . Евенпул - Ганна. и сразу целая группа лидеров Альмейда - Берналь - Йейтс - Мартин. Наглядно будет смотреть.

    У меня вопрос , для тех кто в теме , нельзя было Власова поставить вместо Фелини? как раз попал бы после этой группы. 

    Вообще по какому принципу ставят гонщиков в самОй команде? Подзабыл.

    В DSM тоже Барде поставили после Хиндли. Вопрос.

  • RVL
    Фабио Якобсен: «Дилан Груневег ... (14)
    RVL-Фото

    я не вижу конфликта между нидерландской команой(лефевром), нидерландссой федерацией, и нидерландским гощником. его нет ни по сути, ни по нац принадлежности. какой гнев федерации? как вы можете такое представить? это же бред, когда по сути ответчик немец из бельгийской команды. Ольга, анализ это не ваше

  • Earl57
    Фабио Якобсен: «Дилан Груневег ... (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    От этого публичного заявления Якобсена пахнет лефевровским перегаром. "Команда юристов?" Тогда, вероятно, Груневегену было небезопасно публично произносить "Я беру всю вину и отвественность на себя." 
     
    В общем, Дилану и его окружению терпения! Фабио - здравия, не только физического.

    Якобсену не позавидуешь. Ему приходится лавировать между Лефером, требующим суда и денежной компенсации, и федерацией велоспорта Нидерландов, где категорически против этого. Поссориться с Лефевром - значит лишиться контракта с квиками. Вызвать гнев руководства федерации - потерять место в национальной сборной и забыть про ЧМ и ОИ. Вот Фабио и крутится, чтобы было и нашим и вашим...

  • RVL
    Фабио Якобсен: «Дилан Груневег ... (14)
    RVL-Фото

    конечно небезопасно, и похоже опасность/ответственность гораздо выше , произнеси он такое.
    а перегаром юмбовских юристов вам не смердит, где наивный и искренний Дилан, не выдавил извинения из себя?

  • SportSpirit
    Фабио Якобсен: «Дилан Груневег ... (14)
    SportSpirit-Фото

    От этого публичного заявления Якобсена пахнет лефевровским перегаром. "Команда юристов?" Тогда, вероятно, Груневегену было небезопасно публично произносить "Я беру всю вину и отвественность на себя." 

     

    В общем, Дилану и его окружению терпения! Фабио - здравия, не только физического.

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