EF Education Nippo меняет дизайн велоформы на Джиро д’Италия-2021

Велоформа команды EF Education Nippo на Джиро д’Италия-2021 поменяет розовый цвет на чёрный с разноцветными вкраплениями. Таким образом, форма американской команды не будет сливаться с розовой майкой лидера.

Форма, в которой гонщики команды проехали итальянский Гранд-тур в прошлом году, с хаотичным сочетанием граффити и цветов, и "утиным" шлемом, не повторится.

На этот раз компания Rapha создала велоформу, где на чёрном фоне представлены цвета национальных флагов стран мира как символ объединения разных людей ради общей цели. Новый дизайн назвали «Эйфория».

Photo (c) EF Education - Nippo Team