VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул ставит целью Олимпийские игры

Ремко Эвенепул впервые проедет Гранд-тур в 2020 году, а своей главной целью ставит Олимпийские игры

 

 

  Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) в 2020 году, во второй год в профессионалах, дебютирует на Гранд-туре. Команда Deceuninck-Quick Step объявила, что 19-летний бельгийский гонщик примет участие в Джиро д’Италия-2020. Ремко Эвенепул начал профессиональную карьеру в прошлом году и одержал 5 побед, в том числе завоевал золото на чемпионате Европы в индивидуальной гонке на время. По итогам 2019 года он был назван лучшим велогонщиком Бельгии, получив «Хрустальный велосипед».

 

Ремко Эвенепул ставит целью Олимпийские игры

 

 

Photo  © Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

 

  Ремко Эвенепул: «С нетерпением жду старта на моей первой трёхнедельной велогонке – Джиро д’Италия. Это грандиозное и престижное спортивное событие, которое захватывает воображение. Счастлив, что команда верит в меня и предоставляет мне эту потрясающую возможность.

 

  Я смогу получить важный опыт, проверю, как буду чувствовать себя, как справлюсь с тремя неделями выматывающей гонки и её препятствиями. В то же время я очень рад просто открыть для себя Джиро. План – двигаться день за днём, смотреть, как получается, отдавая максимум сил, наслаждаться гонкой, продолжая учиться».

 

Ремко Эвенепул начнёт сезон 26 января в Аргентине с Вуэльты провинции Сан-Хуан.

 

  Титул чемпиона Европы в разделке гарантировал Ремко Эвенепулу место в сборной Бельгии на Олимпийские игры-2020. Он будет представлять страну как в индивидуальной гонке на время, так и в групповой гонке.

 

 В интервью сайту федерации велоспорта Бельгии (magazine.belgiancycling.be) Ремко Эвенепул признался, что мечтает о победе на Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардии, но в следующем году его главной целью будут Олимпийские игры.

 

 «Если бы четыре года назад меня спросили, в каком самом главном спортивном событии я хотел бы участвовать, ответил бы без колебаний, что это Кубок мира по футболу. (Смеётся). Но судьба распорядилась так, что теперь отвечу на этот вопрос иначе».

 

 

- Если бы тебе дали шанс стать чемпионом мира по велоспорту или выиграть золотую олимпийскую медаль, что бы ты выбрал?

 

- Конечно, хотел бы стать олимпийским чемпионом. Олимпиада шире рамок велоспорта. Ты становишься частью большего, не находишься в коконе своего вида спорта. Это совершенно другие впечатления. Если бы мог выиграть на них, то, думаю, и признание будет совсем другим. Конечно, чемпион мира – уважаемый и ценный титул, но считаю, что титул, завоёванный на Олимпиаде и для себя лично и с точки зрения публики совершенно другой. Если честно, золото Олимпиады принесло бы мне большее удовлетворение.

 

  В велоспорте победа на чемпионате мира – высшая цель сезона. С другой стороны, олимпийский опыт можно получить только раз в четыре года – это  уникальный шанс, который может быть только раз в карьере. Поэтому я понимаю, почему люди так высоко ценят олимпийскую медаль.

 

- Кто был героем твоего детства? Футболисты? Велосипедисты? Или звёзды других видов спорта, например, Усэйн Болт?

 

- Вообще-то, не только футболисты. Я всегда интересовался другими видами спорта – и велоспортом, и лёгкой атлетикой. Усэйн Болт – хороший пример. Помню его сенсационные победы на Олимпийских играх. Мне нравится не только Болт, но и Майкл Фелпс. Когда был младше, они меня вдохновляли.

 

- Ты действующий чемпион Европы в разделке, и получил не только красивую майку, но и важный бонус – билет на Олимпиаду в Токио.

 

- Я хочу посвятить звёзды майки чемпиона Европы моим ушедшим из жизни коллегам Стефу Лоосу (Stef Loos) и Бьоргу Ламбрехту (Bjorg Lambrecht). Титул дал мне уверенность, что я попаду в сборную на Олимпиаду. Участвовать в Олимпийских играх может не каждый. Не скрываю, что очень горжусь этим.

 

- Ты ставишь Олимпиаду своей целью, изменит ли это твой календарь?

 

- Абсолютно. Если так повезло, что отправляюсь в Токио, да ещё зная, что маршруты и разделки, и групповой гонки будут трудными, но кажется, мне подходят, то как не выложиться на 100%. Ещё перед чемпионатом Европы я об этом думал. Но теперь, когда уверен, что поеду…Полностью фокусируюсь. Поэтому так много работал этой зимой – чтобы там быть в форме.

 

- Поэтому сезон 2020 года не будет полным повторением прошлого?

 

- Работать буду по-другому, особенно за два месяца перед Олимпиадой. План уже составили. Например, очень важно адаптироваться к климату. В отношении этого мы изучили несколько вариантов. Тренировки будут более специфическими, а также я пропущу некоторые гонки. Всё это обсуждалось  с командой Deceuninck-Quick Step, вместе мы составили идеальный план. Подготовка должна быть безукоризненной, по крайней мере, я на это надеюсь.

 

- Индивидуальная гонка на время в Токио сама по себе является важной целью или фокусируешься на ней, потому что в этом виде меньше внешних факторов в отличие от групповой гонки?

 

- Если считать меня способным одинаково хорошо выступить в обеих дисциплинах, то и важность автоматически будет равной. В Японии буду двигаться день за днём. Если хорошо выступлю в групповой гонке – фантастика. Если не слишком хорошо – просто не повезло. В любом из сценариев мой фокус потом переходит на разделку. Невозможно концентрироваться на двух вещах одновременно. Если пренебречь какой-нибудь деталью, она может стать той самой разницей между победой и поражением.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гран-тур Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • tds
    Александр Кристофф: «Возможно, ... (4)
    tds-Фото
    Цитата: sashaney
    Не, ну бред же. Сколько надо сьесть, чтобы проводя в седле 4 - 5 часов в день набрать за несколько ( два, три, четыре ??) дней 5 КИЛО?
    Просто у него хороший контакт и он "забил" на все! Скоро у них и Погочар тоже расслабиться.
  • RVL
    Александр Кристофф: «Возможно, ... (4)
    RVL-Фото
    вот будет тебе за 35...ответ найдешь сам
  • sashaney
    Александр Кристофф: «Возможно, ... (4)
    sashaney-Фото

    Не, ну бред же. Сколько надо сьесть, чтобы проводя в седле 4 - 5 часов в день набрать за несколько ( два, три, четыре ??) дней 5 КИЛО?

  • Александра
    Роан Деннис: «Не уверен, стоит ... (7)
    Александра-Фото

    Цитата: Hammill
    Звучит как признание, что не является гонщиком на ГТ. Особенно последнее предложение. Рад, что он наконец это понял.

     

    С одной стороны, все верно. С другой - да кто ж в Инеос даст ему капитанить на гранд туре? Там и без Роана с капитанством маленько перебор намечается.

  • rude_rider
    Бьярне Риис стал совладельцем ... (4)
    rude_rider-Фото

    А зачем Алонсо вело? давно нет нормальных испанцев способных как Конта штамповать ГТ.да и на горизонте пока что никого нема.

  • RVL
    Бьярне Риис стал совладельцем ... (4)
    RVL-Фото

    Помните шумок про Алонсо , арабов , Конту и велокоманду?

    прямо сейчас, Алонсо Дакар едет-новый вызов нашел для себя.

    Похоже передумал на счет вело. 

  • RVL
    Роан Деннис: «Не уверен, стоит ... (7)
    RVL-Фото
    Привет)
  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2020, разд ... (9)
    Earl57-Фото

    И кто же это там на 20 км замеры делал то? Было две контрольных точки и не одна из на попадает на 20 км.

    У меня для вас плохая новость - у гонки есть твитттер, где можно было в режиме реального времени следить за тем, как развиваются события. И где это можно посмотреть в любое время - сегодня, завтра, через месяц или год. Было бы только желание...

  • Ice
    Александр Кристофф: «Возможно, ... (4)
    Ice-Фото

    А я думал, что из-за белой Формы Кристофф кажется мне слишком мощным. Ан нет, 84 кг для велоспорта много, вот он и выделялся в пелотоне своей мощной статью)))

  • VeloVelo
    Роан Деннис: «Не уверен, стоит ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Слава, Привет! Присоединяюсь к твоим словам по поводу Денниса.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 января

Lukas Postlberger (Bora-hansgrohe)

Jhojan Garcia (Caja Rural - Seguros RGA)

Stefano Oldani (Lotto Soudal)

11 января

Cameron Meyer (Mitchelton-Scott)

Timo Roosen (Team Jumbo - Visma)

Robbe Ghys (Sport Vlaanderen - Baloise)

Erlend Jordbrekk Blikra (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2020 (26)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)