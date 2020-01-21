Ремко Эвенепул ставит целью Олимпийские игры

Ремко Эвенепул впервые проедет Гранд-тур в 2020 году, а своей главной целью ставит Олимпийские игры

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) в 2020 году, во второй год в профессионалах, дебютирует на Гранд-туре. Команда Deceuninck-Quick Step объявила, что 19-летний бельгийский гонщик примет участие в Джиро д’Италия-2020. Ремко Эвенепул начал профессиональную карьеру в прошлом году и одержал 5 побед, в том числе завоевал золото на чемпионате Европы в индивидуальной гонке на время. По итогам 2019 года он был назван лучшим велогонщиком Бельгии, получив «Хрустальный велосипед».

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

Ремко Эвенепул: «С нетерпением жду старта на моей первой трёхнедельной велогонке – Джиро д’Италия. Это грандиозное и престижное спортивное событие, которое захватывает воображение. Счастлив, что команда верит в меня и предоставляет мне эту потрясающую возможность.

Я смогу получить важный опыт, проверю, как буду чувствовать себя, как справлюсь с тремя неделями выматывающей гонки и её препятствиями. В то же время я очень рад просто открыть для себя Джиро. План – двигаться день за днём, смотреть, как получается, отдавая максимум сил, наслаждаться гонкой, продолжая учиться».

Ремко Эвенепул начнёт сезон 26 января в Аргентине с Вуэльты провинции Сан-Хуан.

Титул чемпиона Европы в разделке гарантировал Ремко Эвенепулу место в сборной Бельгии на Олимпийские игры-2020. Он будет представлять страну как в индивидуальной гонке на время, так и в групповой гонке.

В интервью сайту федерации велоспорта Бельгии (magazine.belgiancycling.be) Ремко Эвенепул признался, что мечтает о победе на Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардии, но в следующем году его главной целью будут Олимпийские игры.

«Если бы четыре года назад меня спросили, в каком самом главном спортивном событии я хотел бы участвовать, ответил бы без колебаний, что это Кубок мира по футболу. (Смеётся). Но судьба распорядилась так, что теперь отвечу на этот вопрос иначе».

- Если бы тебе дали шанс стать чемпионом мира по велоспорту или выиграть золотую олимпийскую медаль, что бы ты выбрал?

- Конечно, хотел бы стать олимпийским чемпионом. Олимпиада шире рамок велоспорта. Ты становишься частью большего, не находишься в коконе своего вида спорта. Это совершенно другие впечатления. Если бы мог выиграть на них, то, думаю, и признание будет совсем другим. Конечно, чемпион мира – уважаемый и ценный титул, но считаю, что титул, завоёванный на Олимпиаде и для себя лично и с точки зрения публики совершенно другой. Если честно, золото Олимпиады принесло бы мне большее удовлетворение.

В велоспорте победа на чемпионате мира – высшая цель сезона. С другой стороны, олимпийский опыт можно получить только раз в четыре года – это уникальный шанс, который может быть только раз в карьере. Поэтому я понимаю, почему люди так высоко ценят олимпийскую медаль.

- Кто был героем твоего детства? Футболисты? Велосипедисты? Или звёзды других видов спорта, например, Усэйн Болт?

- Вообще-то, не только футболисты. Я всегда интересовался другими видами спорта – и велоспортом, и лёгкой атлетикой. Усэйн Болт – хороший пример. Помню его сенсационные победы на Олимпийских играх. Мне нравится не только Болт, но и Майкл Фелпс. Когда был младше, они меня вдохновляли.

- Ты действующий чемпион Европы в разделке, и получил не только красивую майку, но и важный бонус – билет на Олимпиаду в Токио.

- Я хочу посвятить звёзды майки чемпиона Европы моим ушедшим из жизни коллегам Стефу Лоосу (Stef Loos) и Бьоргу Ламбрехту (Bjorg Lambrecht). Титул дал мне уверенность, что я попаду в сборную на Олимпиаду. Участвовать в Олимпийских играх может не каждый. Не скрываю, что очень горжусь этим.

- Ты ставишь Олимпиаду своей целью, изменит ли это твой календарь?

- Абсолютно. Если так повезло, что отправляюсь в Токио, да ещё зная, что маршруты и разделки, и групповой гонки будут трудными, но кажется, мне подходят, то как не выложиться на 100%. Ещё перед чемпионатом Европы я об этом думал. Но теперь, когда уверен, что поеду…Полностью фокусируюсь. Поэтому так много работал этой зимой – чтобы там быть в форме.

- Поэтому сезон 2020 года не будет полным повторением прошлого?

- Работать буду по-другому, особенно за два месяца перед Олимпиадой. План уже составили. Например, очень важно адаптироваться к климату. В отношении этого мы изучили несколько вариантов. Тренировки будут более специфическими, а также я пропущу некоторые гонки. Всё это обсуждалось с командой Deceuninck-Quick Step, вместе мы составили идеальный план. Подготовка должна быть безукоризненной, по крайней мере, я на это надеюсь.

- Индивидуальная гонка на время в Токио сама по себе является важной целью или фокусируешься на ней, потому что в этом виде меньше внешних факторов в отличие от групповой гонки?

- Если считать меня способным одинаково хорошо выступить в обеих дисциплинах, то и важность автоматически будет равной. В Японии буду двигаться день за днём. Если хорошо выступлю в групповой гонке – фантастика. Если не слишком хорошо – просто не повезло. В любом из сценариев мой фокус потом переходит на разделку. Невозможно концентрироваться на двух вещах одновременно. Если пренебречь какой-нибудь деталью, она может стать той самой разницей между победой и поражением.