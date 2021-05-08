Ремко Эвенепул о старте на Джиро д’Италия-2021

Ремко Эвенепул: «Счастлив, что могу стартовать после падения»

Ремко Эвенепул стартует на Джиро д’Италия впервые в карьере, кроме того, итальянский Гранд-тур будет его первой гонкой после падения на Ломбардии-2020.

21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step понимает, что невозможно на сто процентов подготовиться к старту без гоночных дней. Но он уверен, что должен справиться с трудностями, а гонка покажет, была ли формула подготовки правильной.

Ремко Эвенепул: «В первые дни будет непривычно. Но, вы же понимаете, мы – профессиональные велогонщики. Это наша работа. Надо принимать трудности, справляться с ними. Думаю, невозможно подготовиться на 100% без участия в велогонках. Но мы рискнули. Я счастлив, что, наконец, могу стартовать снова, спустя почти 10 месяцев после падения. Моя цель – снова почувствовать себя хорошо в пелотоне, порадоваться, что я еду с ребятами, потому что очень скучал по гонкам.

В этой команде чувствую себя отлично, в прошлом году команда добилась больших успехов с Жуаном и другими ребятами, которые потрясающе работали.

Последние пару месяцев мне пришлось очень много работать, чтобы вернуться в наилучшую форму. В первое время даже вставать с постели было очень и очень больно. Наверное, никогда в жизни и ни при каком падении раньше не испытывал такой боли.

Десять месяцев без велогонок – это тяжело. Имею в виду, это подталкивает к депрессии. Так что теперь я просто наслаждаюсь, что еду с ребятами. Надеюсь, вместе мы переживём великолепные моменты. Не важно, будут ли у нас хорошие результаты, надо просто взять из гонки максимум, радоваться времени вместе.

В первый день на разделке будет больно. Мне нравятся разделки, я много тренировался на разделочном велосипеде. Теперь просто дам полный газ на девяти километрах, а там посмотрим. Потому что если на старте чемпион мира, сложно быть быстрее.

Я не волнуюсь, что первые горные финиши будут рано. Не знаю, как отреагирует тело. На меня не давят. Главная цель сезона – Олимпийские игры. Я всегда говорил, что Джиро – это дорога к Токио. Посмотрим. Пока рано говорить, чувствую ли я себя лучше, чем в прошлом году, или я более уверен.

Я не проезжал в гонках подъёмы на высоте больше 2000 м, но много тренировался на такой высоте, в том числе с Жуаном. Правда, тренироваться и ехать в гонке на высоте более 2 км, это разные вещи, я уже не говорю о том, что эти подъёмы будут на трёхнедельной гонке.

Мы не будем торопиться, в этом нет необходимости. Три месяца подготовки – это довольно много времени.

Мы с Жуаном (Алмейдой) провели разведку (11-го этапа). Нам понравился маршрут. 35 км по немощёной дороге, но мы чувствовали себя довольно уверенно. Большинство секторов в гору, так что нам подходит. Будет трудный этап. Мы считаем, что он довольно важен для генеральной классификации».