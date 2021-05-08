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Ремко Эвенепул о старте на Джиро д’Италия-2021

Ремко Эвенепул: «Счастлив, что могу стартовать после падения»

 

 

  Ремко Эвенепул стартует на Джиро д’Италия впервые в карьере, кроме того, итальянский Гранд-тур будет его первой гонкой после падения на Ломбардии-2020.

 

 21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step понимает, что невозможно на сто процентов подготовиться к старту без гоночных дней. Но он уверен, что должен справиться с трудностями, а гонка покажет, была ли формула подготовки правильной.

 

Ремко Эвенепул о старте на Джиро д’Италия-2021

 

  Ремко Эвенепул: «В первые дни будет непривычно. Но, вы же понимаете, мы – профессиональные велогонщики. Это наша работа. Надо принимать трудности, справляться с ними. Думаю, невозможно подготовиться на 100% без участия в велогонках. Но мы рискнули. Я счастлив, что, наконец, могу стартовать снова, спустя почти 10 месяцев после падения. Моя цель – снова почувствовать себя хорошо в пелотоне, порадоваться, что я еду с ребятами, потому что очень скучал по гонкам.

 

  В этой команде чувствую себя отлично, в прошлом году команда добилась больших успехов с Жуаном и другими ребятами, которые потрясающе работали.

 

  Последние пару месяцев мне пришлось очень много работать, чтобы вернуться в наилучшую форму. В первое время даже вставать с постели было очень и очень больно. Наверное, никогда в жизни и ни при каком падении раньше не испытывал такой боли.

 

  Десять месяцев без велогонок – это тяжело. Имею в виду, это подталкивает к депрессии. Так что теперь я просто наслаждаюсь, что еду с ребятами. Надеюсь, вместе мы переживём великолепные моменты. Не важно, будут ли у нас хорошие результаты, надо просто взять из гонки максимум, радоваться времени вместе.

 

  В первый день на разделке будет больно. Мне нравятся разделки, я много тренировался на разделочном велосипеде. Теперь просто дам полный газ на девяти километрах, а там посмотрим. Потому что если на старте чемпион мира, сложно быть быстрее.

 

  Я не волнуюсь, что первые горные финиши будут рано. Не знаю, как отреагирует тело. На меня не давят. Главная цель сезона – Олимпийские игры. Я всегда говорил, что Джиро – это дорога к Токио. Посмотрим. Пока рано говорить, чувствую ли я себя лучше, чем в прошлом году, или я более уверен.

Я не проезжал в гонках подъёмы на высоте больше 2000 м, но много тренировался на такой высоте, в том числе с Жуаном. Правда, тренироваться и ехать в гонке на высоте более 2 км, это разные вещи, я уже не говорю о том, что эти подъёмы будут на трёхнедельной гонке.

 

  Мы не будем торопиться, в этом нет необходимости. Три месяца подготовки – это довольно много времени.

 

  Мы с Жуаном (Алмейдой) провели разведку (11-го этапа). Нам понравился маршрут. 35 км по немощёной дороге, но мы чувствовали себя довольно уверенно. Большинство секторов в гору, так что нам подходит. Будет трудный этап. Мы считаем, что он довольно важен для генеральной классификации».

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step

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Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото
    А зачем им было что-то делать? Место в первом ряду основной гонки они и так себе обеспечили. Это Матье нужно рейтинговые очки собирать.
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото
    Фосс же победитель Авенира, нет? Аффини тоже всегда был отличным раздельщиком. Просто они всегда пашут на капитанов и потом тихо отпадают в хвост пелотона. Либо ездят в отрывы дня, разгружая команду. А тут в кои веки свободу получили.
  • Karmatron
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Karmatron-Фото

    Цитата: Sezar
    Невезучий, но генеральщик.

    Пусть забирает это почетное звание у Джи)

  • Ser Gio
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Ser Gio-Фото
    Согласен, красиво МВДП пришел-увидел-победил, первая гонка после возвращения - и сразу победа, ни Шуртер, ни дейвствующий ЧМ в МТБ ничего не смогли сделать.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Sezar-Фото

    Генеральщики кучно заехали.

    Ремко еще недовосстановился даже до прежнего уровня, но если пойдет по нарастающей, то и на генерал.

    Не понятно в деталях а чем причина, в диете, в методике или еще в чем- то еще, но желтые майки Юмбо работают.

    И да, Поццовиво теперь тоже генеральщик. Невезучий, но генеральщик.

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    rude_rider-Фото
    Уже генерал раздали после пролога?))))
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: BaTman
    Александр и Павел молодцы, достойно проехали, приятно смотреть.
     
     Йейтс и Берналь очень слабо, так нельзя начинать. Хуже только Барде, ужас, осталось что бы Саган его в горе обогнал.  
     
    Ну смешно, 30-40 сек от первого и 15-20 от претендентов в 10-ку это ниочем, раскатка перед 3 неделями.

    Там вон МВДП на 2-3 сек оторвался за несколько сотен метров до финиша в шорт-треке - Курдюков рассказал что он всех порвал. А тут аж 30-40 сек))

  • Arciv
    Джордж Беннетт о целях на Джир ... (1)
    Arciv-Фото
    Удачи! Надеюсь в тройку попадёт,хотя шансов не много,но все же!
  • uran
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    uran-Фото
    Цитата: BaTman
    Александр и Павел молодцы, достойно проехали, приятно смотреть.
     
     Йейтс и Берналь очень слабо, так нельзя начинать. Хуже только Барде, ужас, осталось что бы Саган его в горе обогнал.  
     
    Ну смешно, 30-40 сек от первого и 15-20 от претендентов в 10-ку это ниочем, раскатка перед 3 неделями.
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    marketbk-Фото

    [quote=Astanaforever][quote=atacama]А Ремко уже не на генерал?
    [/quote]Ни одного дня на многодневках грантуров и после десяти месяцев локдауна? Прям супермонстра из него публика сделала. Не ну я не знаю наверное что то ещё про его способности тогда[/q

    Да какие 10 месяцев? Прочитал интервью его увидел там эти 10 месяцев без гонок. Не стал комментить. Нет нашлись кто эту ересь подхватил. Ломбардия 2020 была 15 августа. У меня 9 месяцев получается. Тоже не мало, но все же посчитать можно, что бы не повторят.

    Тем не менее Власов красавчик, держу кулаки!

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