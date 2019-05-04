Состав велокоманды Deceuninck-Quick Step на Джиро д’Италия-2021:

Жуан Алмейда и Ремко Эвенепул в составе Deceuninck-Quick Step на первом Гранд-туре сезона

22-летний португальский гонщик Жуан Алмейда (João Almeida) в прошлом году проехал свой первый Гранд-тур – Джиро д’Италия-2020, где занял 4-е место и 15 дней провёл в розовой майке лидера. В этом сезоне Алмейда возвращается на итальянский Гранд-тур в качестве одного из протагонистов, хотя понимает, что нынешний маршрут Джиро сделает гонку совершенно другой.

21-летни бельгийский гонщик Ремко Эвенепул в прошлом году не смог дебютировать на Джиро д’Италия. В этом сезоне итальянский Гранд-тур станет его первой гонкой.

В состав Deceuninck-Quick Step на Джиро д’Италия-2021 также вошли – чемпион Франции в разделке 25-летний Реми Каванья, 24-летний датский гонщик Миккель Оноре, 38-летний бельгийский гонщик Ильо Кейссе, 25-летний британский гонщик Джеймс Нокс, 27-летний итальянский гонщик Фаусто Маснада, 32-летний бельгийский гонщик Питер Серри.

Жуан Алмейда: «В прошлом году Джиро получилась невероятной. Команда приложила огромные усилия в те потрясающие, но очень тяжёлые три недели. Мы боролись за хороший результат, в итоге я финишировал 4-м в общем зачёте. Мне бы снова хотелось занять высокое место, бороться за хороший результат, удерживать форму, что самое важное. Надеюсь, всё сложится хорошо, мы покажем высокие результаты. В этом году от горных этапов будет зависеть итог гонки, поэтому стабильное выступление очень важно».

Ремко Эвенепул: «Я счастлив, что снова будут выступать в гонках после такого долгого периода без соревнований, во время которого я много работал, чтобы подготовиться к моему первому Гранд-туру. Это моя первая гонка с августа прошлого года, а значит, посмотрим, как отреагирует тело. Мы поедем гонку день за днём. Самое важное, что я возвращаюсь к товарищам по команде, к персоналу, поэтому я очень счастлив».

Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Мы поедем Джиро с хорошим составом. В 2020 году результат гонки был отличным. Жуан провёл 15 незабываемых дней в розовой майке. На этот раз этапы уже на первой неделе будут другими. Нельзя забывать об этапе до Монтальчино, где будет 35 км немощёных дорог. Как и на каждом Гранд-туре, последняя неделя – самая тяжёлая и самая важная, с прохождением многочисленных труднейших подъёмов. Мы ожидаем, что гонка будет тяжёлой, но мы решительно настроены».

Состав велокоманды Deceuninck-Quick Step на Джиро д’Италия-2021:

João Almeida (Португалия),

Rémi Cavagna (Франция),

Remco Evenepoel (Бельгия),

Mikkel Honoré (Дания),

Iljo Keisse (Бельгия),

James Knox (Великобритания),

Fausto Masnada (Италия),

Pieter Serry (Бельгия).