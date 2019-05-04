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Состав велокоманды Deceuninck-Quick Step на Джиро д’Италия-2021

Жуан Алмейда и Ремко Эвенепул в составе Deceuninck-Quick Step на первом Гранд-туре сезона

 

 

  22-летний португальский гонщик Жуан Алмейда (João Almeida) в прошлом году проехал свой первый Гранд-тур – Джиро д’Италия-2020, где занял 4-е место и 15 дней провёл в розовой майке лидера. В этом сезоне Алмейда возвращается на итальянский Гранд-тур в качестве одного из протагонистов, хотя понимает, что нынешний маршрут Джиро сделает гонку совершенно другой.

 

  21-летни бельгийский гонщик Ремко Эвенепул в прошлом году не смог дебютировать на Джиро д’Италия. В этом сезоне итальянский Гранд-тур станет его первой гонкой.

 

  В состав Deceuninck-Quick Step на Джиро д’Италия-2021 также вошли – чемпион Франции в разделке 25-летний Реми Каванья, 24-летний датский гонщик Миккель Оноре, 38-летний бельгийский гонщик Ильо Кейссе, 25-летний британский гонщик Джеймс Нокс, 27-летний итальянский гонщик Фаусто Маснада, 32-летний бельгийский гонщик Питер Серри.

 

Состав велокоманды Deceuninck-Quick Step на Джиро д’Италия-2021

 

 

  Жуан Алмейда: «В прошлом году Джиро получилась невероятной. Команда приложила огромные усилия в те потрясающие, но очень тяжёлые три недели. Мы боролись за хороший результат, в итоге я финишировал 4-м в общем зачёте. Мне бы снова хотелось занять высокое место, бороться за хороший результат, удерживать форму, что самое важное. Надеюсь, всё сложится хорошо, мы покажем высокие результаты. В этом году от горных этапов будет зависеть итог гонки, поэтому стабильное выступление очень важно».

 

  Ремко Эвенепул: «Я счастлив, что снова будут выступать в гонках после такого долгого периода без соревнований, во время которого я много работал, чтобы подготовиться к моему первому Гранд-туру. Это моя первая гонка с августа прошлого года, а значит, посмотрим, как отреагирует тело. Мы поедем гонку день за днём. Самое важное, что я возвращаюсь к товарищам по команде, к персоналу, поэтому я очень счастлив».

 

  Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Мы поедем Джиро с хорошим составом. В 2020 году результат гонки был отличным. Жуан провёл 15 незабываемых дней в розовой майке. На этот раз этапы уже на первой неделе будут другими. Нельзя забывать об этапе до Монтальчино, где будет 35 км немощёных дорог. Как и на каждом Гранд-туре, последняя неделя – самая тяжёлая и самая важная, с прохождением многочисленных труднейших подъёмов. Мы ожидаем, что гонка будет тяжёлой, но мы решительно настроены».

 

 

Состав велокоманды Deceuninck-Quick Step на Джиро д’Италия-2021:

 

João Almeida (Португалия),

Rémi Cavagna (Франция),

Remco Evenepoel (Бельгия),

Mikkel Honoré (Дания),

Iljo Keisse (Бельгия),

James Knox (Великобритания),

Fausto Masnada (Италия),

Pieter Serry (Бельгия).

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida Deceuninck-Quick Step Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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  1. SportSpirit

    Сегодня, 00:12 | Регистрация: 4.05.2019

    Типичный квиковский состав "гонка сама расставит акценты") 

     

    В более скромной команде Алмейда, Эвенпул, Нокс и Маснада изначально могли быть защищенными гонщиками на генерал.

     

     

     

     

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Комментарии

  • BAXUTOB
    Саймон Йейтс возглавит велоком ... (8)
    BAXUTOB-Фото
    Цитата: ararat
    Зейца совсем не видно и не слышно(
    Он от падения на копа бартали только оправиться должен
  • VeloVelo
    Микель Ланда – капитан команды ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Не смогет, потому что в принципе не способен, у него психология другая. Много раз уже писал, что Ланда не генерал, он горный охотник. В прежние времена, возможно, смог бы взять один ГТ за счет "еды". Сейчас с этим строго, не прокатит. 

    Удивляет то, как Ланда распоряжается своим талантом! Какие контракты он подписывает!
    Есть ощущение, что он просто распродает свой талант. А ведь мог бы стать Горным Королем с Большой буквы!

  • SportSpirit
    Состав велокоманды Deceuninck- ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Типичный квиковский состав "гонка сама расставит акценты") 

     

    В более скромной команде Алмейда, Эвенпул, Нокс и Маснада изначально могли быть защищенными гонщиками на генерал.

     

     

     

     

  • Альоша Шац
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (13)
    Альоша Шац-Фото
    Состав 2003 был очень интересным.
  • Sezar
    Саймон Йейтс возглавит велоком ... (8)
    Sezar-Фото

    Да я сомневаюсь в Бернале, он очень быстро перегружает спину, хуже чем в прошлом году.

  • Sezar
    Саймон Йейтс возглавит велоком ... (8)
    Sezar-Фото

    У Инеоса, даром, что капитан не пойми кто. У Бахрейна, у квиков сбалансированная, да много у кого. Но дело не только в силе. Я не пойму, кто Саймона будет раскатывать в гору, просеивать группу. Кто будет ловить отрывы и тащить, ведь Саймон явно повезет РМ?

  • Student
    Микель Ланда – капитан команды ... (6)
    Student-Фото

    Цитата: Evergreen
    40 суммарных км разделки - приговор для Микеля. Опять героическими усилиями заработает деревянную медаль.

    Та ладно, гор хватает, есть где выигрывать, другое дело сможет ли.

     

    Цитата: Sezar
    Нормальный сбалансированный состав. Бильбао может даже поиграть в теневого лидера.

    Согласен. 

  • Student
    Саймон Йейтс возглавит велоком ... (8)
    Student-Фото

    Цитата: Sezar
    На бумаге Саймон - самый сильный. Но маршрут тяжелый, а команда ну что-то очень слабовата.

    По мне так Берналь, другое дело, как у него со здоровьем.

     

    Цитата: Earl57
    А у кого на Джиро сильная команда?

    Ну у Ская однозначно по сильнее будет.

     


     

  • Evergreen
    Микель Ланда – капитан команды ... (6)
    Evergreen-Фото
    40 суммарных км разделки - приговор для Микеля. Опять героическими усилиями заработает деревянную медаль.
  • Earl57
    Саймон Йейтс возглавит велоком ... (8)
    Earl57-Фото
    А у кого на Джиро сильная команда?

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