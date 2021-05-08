Фотогалерея 2-го этапа Джиро д'Италия-2021

28-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Тим Мерлир (Tim Merlier) стал победителем в спринте на 2-м этапе Джиро д’Италия-2021.

Сегодня участники Джиро д’Италия-2021 отдали дань памяти погибшему 10 лет назад на итальянском Гранд-туре Ваутер Вейландту (Wouter Weylandt). 108-й номер, под которым в 2011 году выступал бельгийский гонщик, с тех пор не используется в гонке. Свою победу Тим Мерлир посвятил Ваутеру Вейландту.

Равнинный этап с одним категорийным подъёмом прошёл по классическому сценарию спринтерского.

В отрыв со старта уехали три итальянских гонщика – Винченцо Альбанезе (Vincenzo Albanese / Eolo - Kometa Cycling Team), Умберто Маренго (Umberto Marengo /Bardiani - CSF – Faizane) и Филиппо Тальяни (Filippo Tagliani / Androni Giocattoli). 24-летний Винченцо Альбанезе надел первую в этом выпуске Джиро д’Италия синюю майку лидера горной классификации. Он первым прошёл подъем 4 категории Монтекьяро Д'Асти. Но из-за прокола и долгой замены велосипеда Альбанезе первым выпал из отрыва, вернувшись в пелотон за 74 км до финиша. Умберто Маренго и Филиппо Тальяни пелотон догнал за 27 км до финиша.

Этап завершился общим спринтом, в котором Тим Мерлир обошёл чемпиона Европы, 32-летнего итальянского гонщика команды Qhubeka Assos Джакомо Ниццоло и 32-летнего итальянского гонщика команды Cofidis Элиа Вивиани.

Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) сохранил розовую майку лидера, он также заработал 3 бонификационных секунды, став первым на втором промежуточном спринте, и теперь от ближайшего соперника Эдоардо Аффини (Jumbo-Visma) Ганну отделяют 13 секунд.

Тим Мерлир надел цикламеновую майку лучшего в классификации по очкам, где опережает Джакомо Ниццоло на 15 очков.

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