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Фотогалерея 2-го этапа Джиро д'Италия-2021

 Фотогалерея 2-го этапа Джиро д'Италия-2021

 

 

  28-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Тим Мерлир (Tim Merlier) стал победителем в спринте на 2-м этапе Джиро д’Италия-2021.

 

  Сегодня участники Джиро д’Италия-2021 отдали дань памяти погибшему 10 лет назад на итальянском Гранд-туре Ваутер Вейландту (Wouter Weylandt). 108-й номер, под которым в 2011 году выступал бельгийский гонщик, с тех пор не используется в гонке. Свою победу Тим Мерлир посвятил Ваутеру Вейландту.

 

Равнинный этап с одним категорийным подъёмом прошёл по классическому сценарию спринтерского.

 

  В отрыв со старта уехали три итальянских гонщика – Винченцо Альбанезе (Vincenzo Albanese / Eolo - Kometa Cycling Team), Умберто Маренго (Umberto Marengo /Bardiani - CSF – Faizane) и Филиппо Тальяни (Filippo Tagliani / Androni Giocattoli). 24-летний Винченцо Альбанезе надел первую в этом выпуске Джиро д’Италия синюю майку лидера горной классификации. Он первым прошёл подъем 4 категории Монтекьяро Д'Асти. Но из-за прокола и долгой замены велосипеда Альбанезе первым выпал из отрыва, вернувшись в пелотон за 74 км до финиша. Умберто Маренго и Филиппо Тальяни пелотон догнал за 27 км до финиша.

 

 Этап завершился общим спринтом, в котором Тим Мерлир обошёл чемпиона Европы, 32-летнего итальянского гонщика команды Qhubeka Assos Джакомо Ниццоло и 32-летнего итальянского гонщика команды Cofidis Элиа Вивиани.

 

Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) сохранил розовую майку лидера, он также заработал 3 бонификационных секунды, став первым на втором промежуточном спринте, и теперь от ближайшего соперника Эдоардо Аффини (Jumbo-Visma) Ганну отделяют 13 секунд.

 

Тим Мерлир надел цикламеновую майку лучшего в классификации по очкам, где опережает Джакомо Ниццоло на 15 очков. 

 

Photo Credit: LaPresse

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Альтиметрия под Сагана вполне. 

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Интересный момент — Мерльер (Мерлир, не знаю как правлиьно) первым начал спурт, но, никто не сумел выйти с его колеса(!). А ведь соперники были серьезные. 

    Понятно, что Гавирию прибил товарищ по команде, Юэн куда-то провалился, но, там и без них было кому побеждать.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (17)
    VeloVelo-Фото
    Для спринтеров этап точно не был прогулкой )
  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (17)
    SportSpirit-Фото

    Какой возрастной ценз - такая и копирка)

    Гораздо интересней виртуальная номинация "лучший вечно молодой": Вальверде, Луис Леон, Нибали, Порт, Фульсанг, Фруми) кстати, для промоушена - отличная реклама вида спорта!

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (17)
    SportSpirit-Фото

    Ремко под предводительством Кайсе съездил за бонусными секундами, чтобы сравняться с Алмейдой в генерале. Мир-дружба-жевачка) 

     

    Груневеген около дела. Некая нерешительность в действиях скорее психологическая, да и дипломатически это верно. Однако в финальный развоз они в Деккером вовремя вписались и Дилан, несмотря на отсутствие практики, оказался более маневренным. 

     

     

  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (17)
    RVL-Фото

    это Гавирию, кто то из своих...Молано скорее всего.

    только вопрос, кто кому помешал?

    главное никто не упал
    отбойники сработали классно

  • motte
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (17)
    motte-Фото

    Вчера в преаью этапа, я написал, что стоит обратить внимание на этого парнишку и он услышал и взял этап! 

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мерльер втэр носа (как говорят у нас) всем ТОПовым спринтерам, хотя после этой победы Тима уже и самого можно относить к "бигам спринтерского цеха". Порадовал Грёневеген, честно говоря не ожидал, что он понесётся в финишные разборки прям с первого спритерского этапа со всеми остальными...и не потому что силёнок и "наката", так сказать, не хватит после дисквы, а с другой, ментальной стороны, однако молодец. Вызвал удивление и улыбку маленький Берналь, который на последней 10-ке фигачил впереди возле мощного Ганны и даже "рулил" впереди него))

    Да, и что там на финише за притирка была с велогонщиком ОАЭ ! Это Гавирия кого то нечаянно (?) прижал, или же самого Фернандо бортанули ? Благо рекламные щиты были "правильными" и спортсмен только прошерстился по ним, но не упал. Было весьма стрёмно...скорость то за 60.

  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (17)
    RVL-Фото
    а по сути есть что? или правописание пообсуждаем?
  • kabachok
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (17)
    kabachok-Фото
    а что за критерии "ватный"? может поясните?

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