Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020

Победа Яна Тратника из отрыва на 16-м этапе Джиро д'Италия-2020

16-й этап, открывший третью заключительную неделю Джиро д’Италия-2020, второй по протяжённости в этом выпуске Гранд-тура, завершился победой гонщика из отрыва.

Отрыв дня начал формироваться при прохождении первого подъёма дня, подъёма 2-й категории, на котором первыми атаковали Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling) и Джованни Висконти (Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu - Brado – KTM), боровшиеся за горные очки. Две горных премии взял 26-летний португальский гонщик Рубен Геррейро, две – 37-летний итальянский гонщик Джованни Висконти, сохранивший на плечах синюю майку лучшего горного гонщика. Вслед за Геррейро и Висконти из пелотона атаковали 26 гонщиков.

Рубен Геррейро и Джованни Висконти влились в отрыв за 163 км до финиша, когда преимущество отрыва над пелотоном составляло 10 минут 40 секунд.

За 62 км до финиша из большого отрыва атаковали Мануэле Боаро (Astana) и будущий победитель этапа Ян Тратник (Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren).

За 49 км до финиша преимущество Тратника и Боаро над попутчиками по отрыву составляло около полуминуты, пелотон проигрывал 11 с половиной минут.

За 40 км до финиша Ян Тратник уехал от Мануэле Боаро и продолжил в одиночку. За 30 км до финиша у словенского гонщика команды Bahrain-McLaren было 19 секунд преимущества, за 25 км он опережал семь гонщиков, атаковавших из большого отрыва, на 45 секунд.

За 13 км до финиша к Яну Тратнику переложился атаковавший из отрыва Бен О’Коннор (Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling). За 6 км до финиша преимущество Тратника и О’Коннора над преследователями составляло минуту.

За 600 м до финиша Ян Тратник атаковал, сбросил 24-летнего австралийского гонщика и одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

Пелотон финишировал через 13 минут, лидер общего зачёта Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) атаковал на последних метрах и опередил своих соперников на 2 секунды, сохранив на плечах розовую майку.

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