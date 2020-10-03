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Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020

 Победа Яна Тратника из отрыва на 16-м этапе Джиро д'Италия-2020

 

 

  16-й этап, открывший третью заключительную неделю Джиро д’Италия-2020, второй по протяжённости в этом выпуске Гранд-тура, завершился победой гонщика из отрыва.

 

  Отрыв дня начал формироваться при прохождении первого подъёма дня, подъёма 2-й категории, на котором первыми атаковали Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling) и Джованни Висконти (Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu - Brado – KTM), боровшиеся за горные очки. Две горных премии взял 26-летний португальский гонщик Рубен Геррейро, две – 37-летний итальянский гонщик Джованни Висконти, сохранивший на плечах синюю майку лучшего горного гонщика. Вслед за Геррейро и Висконти из пелотона атаковали 26 гонщиков.

 

  Рубен Геррейро и Джованни Висконти влились в отрыв за 163 км до финиша, когда преимущество отрыва над пелотоном составляло 10 минут 40 секунд.

 

  За 62 км до финиша из большого отрыва атаковали Мануэле Боаро (Astana) и будущий победитель этапа Ян Тратник (Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren).

 

  За 49 км до финиша преимущество Тратника и Боаро над попутчиками по отрыву составляло около полуминуты, пелотон проигрывал 11 с половиной минут.

 

За 40 км до финиша Ян Тратник уехал от Мануэле Боаро и продолжил в одиночку. За 30 км до финиша у словенского гонщика команды Bahrain-McLaren было 19 секунд преимущества, за 25 км он опережал семь гонщиков, атаковавших из большого отрыва, на 45 секунд.

 

  За 13 км до финиша к Яну Тратнику переложился атаковавший из отрыва Бен О’Коннор (Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling). За 6 км до финиша преимущество Тратника и О’Коннора над преследователями составляло  минуту.

 

  За 600 м до финиша Ян Тратник атаковал,  сбросил 24-летнего австралийского гонщика и одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.

 

  Пелотон финишировал через 13 минут, лидер общего зачёта Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) атаковал на последних метрах и опередил своих соперников на 2 секунды, сохранив на плечах розовую майку.

 

Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 16-го этапа Джиро д'Италия-2020

 

Photo Credits: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Pi-man
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (13)
    Pi-man-Фото
    Цитата: дрокер
    Есть ощущение, что завтра Ильнур поедет за этапом, судя по разделке силы есть.
    Кажется, не под Ильнура этап. Финишная гора относительно короткая, а спуски с промежуточных - длинные и крутые...
  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (13)
    velodoctor-Фото

    Суммарно конечно много, но последняя гора слабенькая, для атак не совсем подходит, если португалец вытерпит всё до этого, то на ней он не должен провалиться. 

    Эта неделя очень тяжелая по длинне этапов и количеству гор, лично я думаю все команды будут экономиться и отпустят отрыв. Кельдерману некуда спешить. 

  • aksbor
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (27)
    aksbor-Фото
    А что общего у Сивакова и Силина,кроме си в начале фамилий? Карьера Сивакова еще не началась по-настоящему,да и Власова тоже. Еще будет праздник и на нашей велосипедной улице...
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото
    Спасибо за подробное описание праздника САН-ФЕРМИНа. Все 14 пунктов правил постараюсь запомнить чтобы остаться в живых и разтревожить лишний раз бычков)) А если серьёзно фигня это всё. Слишком много гуляний и развлечений нон-стоп; фактически бесятся 7 или 9 дней подряд ещё и животных истязают. Тут честно говоря карантин как нельзя пришёлся к месту и вовремя. По этапу: классная последняя гора, а близкая макушка к финишу способствует интересному спуску - посмотрим.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (27)
    EL-Fenomeno-Фото
    Да уж начало Вуэльты 2020 прям как продолжение В-2019, т.е. Примош фактически "на изи" со старта сразу же снова в красном. А Тратник на Джиро сделал подсобил в очередном словенском дне на ГТ. Да и вообще что творится в этом сезоне: Сагана видели в майке горного короля, увидим и Карапаза в майке лучшего спринтера. Это точно шоссейный велоспорт !?))
    Цитата: RVL
    Фрум не у дел...не генерал по крайней мере
    Остальные в теме
    Да и Пино тоже. Переключаюсь теперь на боление за Эль Чавито (и Ричарда К.) Может всегда улыбчивый колумбиец выдаст что то громкое и сильное как на той Джиро, но мне кажется Рогличь взялся за дело быстро и конкретно. Хотя есть ещё Турмале, Англиру...все может случиться.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (9)
    Серафим-Фото
    Этап не смотрел, но согласен.
  • aksbor
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (9)
    aksbor-Фото
    Видимо,по электрификации всей страны. С помощью Газпрома конечно
  • Yuriy 17
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (27)
    Yuriy 17-Фото

    Chris Froome из Team INEOS Grenadiers +11 минут 22 сек отставания. 

     

    Афро-англичане сегодня в печали...

     

    Демон поверженный

    Михаил А  Врубель

    Живопись, 1902

  • aksbor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (13)
    aksbor-Фото

    Главное,чтобы у самого Ильнура было такое ощущение.

  • aksbor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (13)
    aksbor-Фото
    Причем здесь Нибали вообще? Обречен с точки зрения удержания розовой майки

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