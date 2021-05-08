Мерлир, Ниццоло, Ганна, Груневеген о 2-м этапе Джиро д’Италия-2021

Тим Мерлир – победитель 2 этапа Джиро д’Италия-2021

В первом общем спринте Джиро д’Италия-2021, которым завершился 2-й этап, Тим Мерлир (Tim Merlier) обошёл чемпиона Европы Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) и победителя пяти этапов Джиро д’Италия Элиа Вивиани (Cofidis). Для 28-летнего бельгийского велогонщика команды Alpecin-Fenix это первый Гранд-тур в карьере. Победу Тим Мерлир посвятил своему соотечественнику Ваутеру Вейландту (Wouter Weylandt), погибшему на Джиро д’Италия 10 лет назад.

Photo Credit: LaPresse

2-й этап Джиро д’Италия-2021 прошёл по сценарию спринтерского – пелотон со старта отпустил отрыв дня, в который уехали три итальянских велогонщика Винченцо Альбанезе (Vincenzo Albanese / Eolo - Kometa Cycling Team), Умберто Маренго (Umberto Marengo /Bardiani - CSF – Faizane) и Филиппо Тальяни (Filippo Tagliani / Androni Giocattoli).

На единственном категорийном подъёме 24-летний Винченцо Альбанезе первым прошёл вершину и принёс команде Eolo - Kometa, дебютировавшей на Джиро д’Италия, синюю майку лучшего в горной классификации. Из-за прокола и долгой замены велосипеда Альбанезе вернулся в пелотон за 74 км до финиша, а его попутчиков по отрыву пелотон догнал за 27 км до финиша.

24-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна выиграл второй промежуточный спринт и прибавил 3 секунды к 10 секундам своего преимущества в генеральной классификации, сохранив розовую майку лидера. Ганна также лидирует в классификации лучшего молодого гонщика.

Для Джакомо Ниццоло 2-е место на этапе Джиро д’Италия стало 15-м финишем в топ-3 за всё время участия в итальянском Гранд-туре, при том, что побед на этапах Джиро 32-летнему итальянскому спринтеру добиться пока не удалось.

Дилан Груневеген (Jumbo-Visma) финишировал 4-м в первом после 9-месячной дисквалификации спринте.

Победа на этапе принесла Тиму Мерлиру цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Photo Credit: LaPresse

Тим Мерлир: «Очень счастлив, что выиграл первый спринт на Гранд-туре. Я знал, как важно было занять хорошую позицию на последней круговой развязке. Когда выходил из неё, думал только о том, как поскорей разогнаться. Начал спринт издалека, почти за 250 м. У меня оставалось достаточно сил, чтобы отфинишировать. Подготовка на высоте перед Джиро была полезной.

На финише я отдал дань памяти Ваутеру Вейландту. Знал его по «пелотону из Шельды» (прим. VeloLIVE - неформальная группа велогонщиков западной Фландрии, которые тренируются вдоль берегов реки Шельды). Знаю, что он был сильным спринтером. В тот день десять лет назад, который не забыть, я был в тренировочном лагере в Арденнах. Я рад ,что смог посвятить ему победу.

Алекс Кригер вывез меня на хорошую позицию. Мой спортивный директор по радио говорил, что финишную черту можно увидеть только на последних ста метрах, потому что к финишу дорога слегка изгибается. Поэтому я решил начать заранее, чтобы немного застать врасплох остальных. Раньше у меня были хорошие спринты, но этот – один из лучших».

Джакомо Ниццоло: «Думаю, в целом я взял из ситуации максимум возможного. Мерлир великолепно спринтовал, считаю, что сегодня выиграл сильнейший. Конечно, это первый групповой этап Джиро, все полны сил, поэтому спринт получился хаотичным. Я был на хорошей позиции за километр до финиша, сел за колесо, попытался его обойти, но усилий оказалось недостаточно. В целом я доволен, думаю, мы хорошо начали Джиро. Надеюсь, в ближайшие дни сможем добиться более высокого результата».

Седрик Вассёр (Cedric Vasseur), спортивный директор команды Cofidis: «Этот результат освободит Элиа Вивиани психологически, ему нужен этот подиум, как и команде. Наш развозящий поезд сработал идеально. Сначала темп задавал Николя Эде, затем замечательно отработал Симоне Консонни. Сев на колесо Молано, Элиа не смог сравняться с Мерлиром, но поборолся за третье место, а это достойный результат.

Элиа много раз блокировали в спринте, но сейчас он не был заблокирован, и когда, наконец, спринтовал, смог показать свою скорость. Однако, он замедлился на последних 150 метрах ,потому что гонщик UAE Team Emirates впереди него стал колебаться. И даже если твоя скорость на три или четыре километра в час меньше, как было сегодня относительно Мерлира, на данном этапе спринта ещё ничего не решено. Результат Элиа вдохновляет. Может, завтра и, главное, в среду. Он сделал всё, что мог, но на такой крупной гонке нельзя отклоняться от линии даже чуть-чуть, если хочешь взять победу».

Photo Credit: LaPresse

Филиппо Ганна: «Мне сказали, что многие заинтересовались велоспортом благодаря мне. Если это правда, я рад. Смотреть велоспорт не трудно, великолепно, если новые люди после этого начинают ездить на велосипеде. Уже в прошлом году на Сицилии, на Этне я слышал, как много людей приветствовали меня с обочин дорог. Возможно, в конце прошлого года они узнавали только розовую майку, а в этом году узнают меня и по имени. Хотя не считаю себя супергероем! Супергерои – люди, которые были на передовой во время локдауна.

Сегодня я спринтовал, чтобы взять секунды, а не ради других маек. Мне надо было не дать другим лидерам заработать время перед следующими этапами, чтобы помочь Эгану и Павлу в генеральной классификации Я видел, что Ремко Эвенепул тоже борется за секунды. Но Джанни Москон и я хорошо отработали.

Завтра тяжёлый этап, подходящий для Петера Сагана, потому что поедем по узким дорогам всё время вверх-вниз. Мы постараемся удержать майку ещё день».

Photo Credit: LaPresse

Винченцо Альбанезе: «Целью дня был отрыв и майка. Мы добились успеха – великолепное начало Джиро, отличное подтверждение работы последних нескольких месяцев команды. За несколько метров до розыгрыша горной премии я услышал, как наш патрон Лука Спада выкрикивает моё имя. Это придало сил. И сразу после этого я увидел Франа Контадора, который одобрительно воскликнул, потому что я взял майку. Такие небольшие жесты на самом деле очень много значат. Также великолепно, что есть кто-то, как Иван Бассо, кто даже сегодня подбадривал меня, давал советы, следил за ходом гонки. Завтра мы снова постараемся атаковать. Команда мечтает выиграть этап, сделаем всё, чтобы этого добиться».

Дилан Груневеген: «После девяти месяцев отсутствия я должен быть доволен четвёртым местом. Хотя всё равно немного разочарован. Я победитель, всегда хочу достичь большего. Но 4-е место в первом спринте – не так плохо. Ноги в порядке, с нетерпением жду следующего спринта. Команда сработала великолепно. Я впервые ехал с Деккером и Аффини. Мне ещё надо привыкнуть, но благодаря им я находился на хорошей позиции. Спринт прошёл хорошо, лучше, чем ожидалось. Может, мне надо было начать раньше, или, возможно, я слишком колебался. Мне просто надо вернуть прежние ощущения и свою уверенность».

Калеб Юэн финишировал 10-м: «На последних двух километрах мы оказались далеко позади. Каждый раз, когда старались подвинуться вперёд, появлялся поворот, а пелотон всегда проходит повороты слева направо. Мы много раз оказывались заблокированными.

В ключевой момент на последних пятистах метрах мы просто были слишком далеко, было трудно начинать спринт с той позиции, где я находился. Немного разочарован, что так стартовали, но, думаю, мы проведём работу над ошибками и попробуем завтра ещё раз».