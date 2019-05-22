Калеб Юэн – победитель 11 этапа Джиро д’Италия-2019

Калеб Юэн опередил Арно Демара в спринте на 11-м этапе Джиро д’Италия-2019

24-летний австралийский гонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн одержал победу на 11-м этапе Джиро д’Италия-2019. Это второй выигранный Юэном спринт в этом выпуске Джиро и третья в карьере победа на этапах итальянского Гран-тура.

Протяжённый, 221 км этап прошёл по привычному сценарию – в отрыв со старта уехали три итальянских гонщика проконтинентальных команд Мирко Маэстри (Mirco Maestri/Bardiani-CSF), Дамиано Чима (Damiano Cima /Nippo-Fantini-Faizanè) и Марко Фраппорти (Marco Frapporti /Androni-Sidermec). Они провели в отрыве 195 км, пелотон догнал гонщиков за 25 км до финиша.

На промежуточном спринте Арно Демар (Groupama-FDJ) опередил Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe) и перехватил у него цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

В общем спринте Калеб Юэн обошёл победителя прошлого этапа Арно Демара и Паскаля Акерманна.

Валерио Конти (UAE Team Emirates) сохранил на плечах розовую майку лидера.