Калеб Юэн – победитель 11 этапа Джиро д’Италия-2019

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 18:44
Калеб Юэн опередил Арно Демара в спринте на 11-м этапе Джиро д’Италия-2019
24-летний австралийский гонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн одержал победу на 11-м этапе Джиро д’Италия-2019. Это второй выигранный Юэном спринт в этом выпуске Джиро и третья в карьере победа на этапах итальянского Гран-тура.
Протяжённый, 221 км этап прошёл по привычному сценарию – в отрыв со старта уехали три итальянских гонщика проконтинентальных команд Мирко Маэстри (Mirco Maestri/Bardiani-CSF), Дамиано Чима (Damiano Cima /Nippo-Fantini-Faizanè) и Марко Фраппорти (Marco Frapporti /Androni-Sidermec). Они провели в отрыве 195 км, пелотон догнал гонщиков за 25 км до финиша.
На промежуточном спринте Арно Демар (Groupama-FDJ) опередил Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe) и перехватил у него цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.
В общем спринте Калеб Юэн обошёл победителя прошлого этапа Арно Демара и Паскаля Акерманна.
Валерио Конти (UAE Team Emirates) сохранил на плечах розовую майку лидера.
Результаты 11 этапа Джиро д'Италия-2019
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